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Самые умные выпускники бегут из Башкирии

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70% выпускников, набравших 100 баллов на ЕГЭ в Башкирии, выбрали вузы за пределами региона.

Самые умные выпускники бегут из Башкирии


Лучшие выпускники школ Башкирии, набравшие по ЕГЭ сто баллов, намерены получать высшее образование за пределами республики. В этом году число стобалльников в Башкирии увеличилось почти вдвое — с 58 до 109 человек. 68% из них намерены поступать в вузы Москвы, Санкт-Петербурга и Казани, сообщил представитель министерства образования на оперативном совещании правительства.

В прошлом году уехали за пределы региона 64% стобалльников. Данные о лучших выпускниках переданы совету ректоров Башкирии: с ними будут вестись переговоры, сообщил докладчик.

Врио главы республики Радий Хабиров, комментируя выезд студентов за пределы региона, сообщил, что обсуждал с премьером России Дмитрием Медведевым перспективы организации в Уфе крупного научно-образовательного центра. Детали этого проекта он не раскрыл, а также призвал минобразования договариваться с Минобрнауки России об организации в регионе федерального университета.

В Башкирии расположены девять государственных вузов, из которых один (УГНТУ) имеет статус опорного вуза России, один — статус субъекта РФ (Башгосуниверситет), один — военного и силового значения (УГАТУ), а также семь филиалов российских государственных вузов, два частных вуза и три филиала частных вузов.

Ирина Самойлова, Коммерсант
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  • 1 | 03.07.2019, 10:12 | Автор: Не зарегистрирован
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Неошибусь если скажу, что стобальники в основном имеют небашкирские корни. Так какого хрена им оставатся в регионе само название которого говорит о многом,-страна башкир. В котором будь ты хоть семи пядей во лбу тебе не сделать успешную карьеру, лиш по тому что ты не башкир.
Отток населения не принадлежащего к "титульной нации" будет только нарастать, и этому способствовал, еще во времена муртазы нынешний врио радий!



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  • 2 | 03.07.2019, 10:13 | Автор: Не зарегистрирован
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печальный итог работы трижды ставленника Путина: Рахимова у которого главой администрации служил Хабиров, а ныне рвётся не в президенты РБ, а в главари! Этим продолжает скрытую (шпиёнскую) тактику Путина обустройства из РБ резервацию. Косвенно об этом признавался Хамитов заявив как Путин урезал на "куначивание-2015" в 20 раз меньше средств чем другим регионам! Рузультат не построенные дороги, не проложенные водопроводы, канализации и т.д.приводящее к бегству "умов"! Ещё Великий Наполеон сказал: Убери 800 французов и от Франции останется сброд! Наполеон оставил потомкам нынешнюю Европейскую цивилизацию, которую Расея никак не может по сей день освоить!
Даже странно, Путин столько лет КГБэшничал в краю немесов! Неужто не смог освоить уроки их цивилизации, хотя "трешницам" это "культур-мультур" панимашь!!!



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  • 3 | 03.07.2019, 10:36 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Качество жизни ,образования и так по всем показателям уступает Москве и Питеру . В общем жопа ,но вначале в регионах а потом неизбежно в метрополии .



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  • 4 | 03.07.2019, 10:58 | Автор: Не зарегистрирован
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1 | 03.07.2019, 10:12 | Автор: Не зарегистрирован

Неошибусь если скажу, что стобальники в основном имеют небашкирские корни....
===
вполне вероятно, тяжело любому человеку "соревноваться" на "чужом поле" - языке. Поэтому вы большинством давите б/я, - понимаете, что даже свой Р/Я не можете освоить, тем более Б/Я!



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  • 5 | 03.07.2019, 11:30 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
..........." В прошлом году уехали за пределы региона 64% стобалльников. Данные о лучших выпускниках переданы совету ректоров Башкирии: с ними будут вестись переговоры, сообщил докладчик.........."
=====================================================
Точно также каждый год Путин и Медведев удивляются , а
почему передовые и перспективные молодые ученые
России ,
бегут за бугор и таммм делают успешную карьеру ??!
Не могут понятьь !! Почему так ?
Такие брат дела , а региональной власти и подавно это
не понять ! Я так думаю , Вы тоже не понимаете !



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  • 6 | 03.07.2019, 11:45 | Автор: Не зарегистрирован
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И правильно делают что уезжают! Вот посмотрите на Башгосмедуниверситет - плата за обучение 170 тысяч рублей в год с тенденцией ежегодного роста. На бюджетные места поступают дети высокопоставленных чиновников несмотря на результаты ЕГЭ, а простым стобальникам просто нет шансов поступить на бюджетные места. Они вынуждены уехать!



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Самые умные бегут из Башкирии?
это только разбежка
самые-самые умные-умные бегут из России



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  • 8 | 03.07.2019, 12:09 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Совершенно не удивился этой информации! Люди пытаются вырваться из душной атмосферы РБ, а в последствии, если получится, то из РФ! Удачи им! Очень Опытный



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  • 9 | 03.07.2019, 13:32 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1312 | Комментарии: 64678 | Рейтинг: +12199,7
Бегство из пуйлостана! Мск и СПб - только пересадочный пункт.
По поводу. что стобальников так стало докуя - с 58 до 109(рывок или прорыв?) даже министр образования высказалась:

Министр просвещения признала, что ЕГЭ оценивает то, чего нет
Ольга Васильева назвала сложившуюся ситуацию парадоксом

26.06.18

Единый государственный экзамен, который призван оценивать знания каждого российского ученика, по сути, не может этого сделать. Об этом заявила «Интерфаксу» министр просвещения Ольга Васильева. По ее словам, сейчас в России фактически нет того комплекса обязательных знаний, который должен оценивать ЕГЭ.

«Получается, что содержания предмета нет, а измерительные материалы есть. Не может быть качественного ЕГЭ без определения обязательного уровня предметных знаний», — отметила министр. Она назвала сложившуюся ситуацию «парадоксом».

Васильева отметила, что сейчас практически закончилась доработка новых образовательных стандартов для среднего образования. Еще будут проводиться экспертные обсуждения. Стандарты будут приняты, отметила Васильева.

Источник: BFM.RU



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  • 10 | 03.07.2019, 14:54 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
ФМШ-интернат при МГУ.
В 1963 году, по инициативе академика А.Н.Колмогорова, в Москве была создана физико-математическая школа-интернат (ФМШ-18) при Московском Государственном Университете имени М.В. Ломоносова (или ФМШ при МГУ) http://internat.msu.ru/?page_id=118
В эту спец-школу, ФМШ при МГУ, набирали лучших учеников 9-10 классов из всего СССР. В 70-е годы, в ФМШ при МГУ можно было поступить на учебу только так:
- в 8-9классе - занять призовое место на олимпиаде у себя в области (например, в Уфе или Башкирии)
- потом, эти победители сдают экзамены в Уфе той комиссии, которая приезжает из МГУ в Уфу. Отбирают группу 5-6 человек лучших учеников.
- потом все эти группы из СССР собираются в Москве, где сдают экзамены в в ФМШ при МГУ - в три этапа: письменный, устный (только те, кто прошёл письменный), и заключительное собеседование (только те, сдал устный) - с профессорами и академиком А.Н.Колмогоровым.
Так выбирались лучшие старшеклассники из всего СССР.
И вот произошёл невероятный случай в истории ФМШ при МГУ!!!
В ФМШ при МГУ поступили два ученика из одного класса, обычной школы №80 - г.Уфы !!!
Они закончили 8-ой класс в школе №80 в 1971г.
Каримов А. проучился в ФМШ-интернат при МГУ в 1971-72г, и был исключён за драку, и закончил школу №80 в 1973г.
Зарипова А. проучилась в ФМШ-интернат при МГУ в 1972-73г, и закончила ФМШ в 1973г, и поступила на мех-мат МГУ.



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  • 11 | 03.07.2019, 15:20 | Автор: Не зарегистрирован
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Ну если обсудил с Медведевым значит - моча в песок !



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  • 12 | 03.07.2019, 15:27 | Автор: кац
    Публикации: 0 | Комментарии: 17875 | Рейтинг: -3113,8
Комментарий скрыт в связи с отрицательным рейтингом.
Кажется тут тусуются люди, не имеющие нормального ВО, а также никакого отношения к системе ВО. Стремление учиться в Москве было во все века. Только те тупорылые, которые никогда не имели таких возможностей, тут же и скулят, что мол так и так, поэтому не так. Тьфу!!!



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  • 13 | 03.07.2019, 15:37 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Люди пытаются вырваться из душной атмосферы РБ, а в последствии, если получится, то из РФ! Удачи им! Очень Опытный

---------------------------------

Ничего. Скоро всё наладится. "Ледорубом по либерализму!" - девиз текущего момента.



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  • 14 | 03.07.2019, 15:54 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
В продвинутых странах лучшие университеты расположены по всей стране а в Расеи в Москве и Питере . Находятся дураки которым нравится так жить .



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  • 15 | 03.07.2019, 16:09 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Молодой парень или девушка, естественно,хочет поступать в рейтинговые ВУЗы , в столичные. И это понятно .Ведь никто не будет поступать при отличном знании предметов , допустим, в Дуванский техникум., а поступит в сельхоз университет , а еще лучше в Тимирязевку. Но первоначальные знания дают и очень хорошо на периферии в том числе и в Уфе. Молодому человеку хочется испытать себя увидеть и жить в новых городах .Это похвальная тенденция.
Родители могут обеспечить свое чада , то ради бога и пусть оно едет хоть в Оксфорд, как дети наших олигархов. Только если есть толк от такого образования и чада...



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  • Наблюдатель
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  • 16 | 03.07.2019, 17:41 | Автор: черепаха
    Публикации: 46 | Комментарии: 1137 | Рейтинг: +541,8
13-ый,ты прав(а)-в уфимских школах всё ещё дают прекрасное образование.И УГАТУ и УГНТУ тоже готовят высокого уровня специалистов.Но не все хотят быть инженерами.А для гуманитарных специальностей,включая медицину,иметь качественное образование не получается.До тех пор,пока БГУ,БГМИ будут башкирскими,а не уфимскими,положение не изменится и абитуриенты будут уезжать из Уфы.



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  • 17 | 03.07.2019, 17:49 | Автор: кац
    Публикации: 0 | Комментарии: 17875 | Рейтинг: -3113,8
Комментарий скрыт в связи с отрицательным рейтингом.
Самое правильное отношение к ВО было в советские годы. Кто мог, поступал в МГУ, а кто не мог, или средств было недостаточно, поступали в БГУ. Но талантливый студент имел возможность после второго курса быть направленным в МГУ и заканчивал вуз там. А многие проучившись все пять лет на месте имели возможность быть направленным в целевую аспирантуру в Москву. Но почти все возвращались в Уфу.



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  • 18 | 03.07.2019, 17:59 | Автор: кац
    Публикации: 0 | Комментарии: 17875 | Рейтинг: -3113,8
Комментарий скрыт в связи с отрицательным рейтингом.
А для гуманитарных специальностей,включая медицину,иметь качественное образование не получается.
---------
Дожил КАЦ, узнал, что медицина относится к гуманитарным наукам. Чепураха, ты хоть что то членораздельное можешь когда нить выдать?



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  • 19 | 03.07.2019, 18:36 | Автор: кац
    Публикации: 0 | Комментарии: 17875 | Рейтинг: -3113,8
Комментарий скрыт в связи с отрицательным рейтингом.
Чепухаха, взялась минусы ставить. Во первых мне это параллельно, во-вторых ты встала на один уровень с кукайкой. Так что не лезь больше в калашный ряд, с тобой все понятно. Гуманитарная ты моя медицинская наука. Бу-га-га!



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  • 20 | 03.07.2019, 21:36 | Автор: Не зарегистрирован
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Правильно делают, здесь квалифицированные специалисты давно уже никому не нужны



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