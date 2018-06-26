Самые умные выпускники бегут из Башкирии

70% выпускников, набравших 100 баллов на ЕГЭ в Башкирии, выбрали вузы за пределами региона.Лучшие выпускники школ Башкирии, набравшие по ЕГЭ сто баллов, намерены получать высшее образование за пределами республики. В этом году число стобалльников в Башкирии увеличилось почти вдвое — с 58 до 109 человек. 68% из них намерены поступать в вузы Москвы, Санкт-Петербурга и Казани, сообщил представитель министерства образования на оперативном совещании правительства.В прошлом году уехали за пределы региона 64% стобалльников. Данные о лучших выпускниках переданы совету ректоров Башкирии: с ними будут вестись переговоры, сообщил докладчик.Врио главы республики Радий Хабиров, комментируя выезд студентов за пределы региона, сообщил, что обсуждал с премьером России Дмитрием Медведевым перспективы организации в Уфе крупного научно-образовательного центра. Детали этого проекта он не раскрыл, а также призвал минобразования договариваться с Минобрнауки России об организации в регионе федерального университета.В Башкирии расположены девять государственных вузов, из которых один (УГНТУ) имеет статус опорного вуза России, один — статус субъекта РФ (Башгосуниверситет), один — военного и силового значения (УГАТУ), а также семь филиалов российских государственных вузов, два частных вуза и три филиала частных вузов.