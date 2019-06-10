Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.
Галину грозят уголовным делом, если он не отзовет адвоката. Если же он сообщит об угрозах журналистам, "пострадают его дети".
Кроме угроз на его имя приходят и слова благодарности и поддержки.
Напомним, 5 июля в Казани задержали Луизу Хайруллину из Башкортостана, которая скрылась чуть больше месяца назад с 23 млн рублями банковских денег.
После известия об исчезновении Хайруллиной Азамат Галин заявил о готовности оплатить ей адвоката. По его словам, он помогает женщине из-за детей, которые могут остаться сиротами.
Идель.Реалии
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В Башкирии угрожают Азамату Галину, предоставившему адвоката Луизе Хайруллиной
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