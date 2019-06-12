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Координатора штаба Навального отстранили от выборов в уфимский горсовет

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Советский райсуд Уфы в понедельник не удовлетворил жалобу координатора уфимского штаба Навального Лилии Чанышевой на действия городской избирательной комиссии, отказавшейся допустить ее к процессу проверки подписных листов.

Координатора штаба Навального отстранили от выборов в уфимский горсовет


Напомним, что активистка выдвигалась кандидатом на дополнительных выборах в уфимский горсовет по 8-му избирательному округу и, сдав необходимое количество подписей избирателей в свою поддержку, требовала допустить ее к проверке. Подписные листы Чанышевой были отправлены горизбиркомом в экспертно-криминалистический центр и управление по вопросам миграции МВД по Башкортостану, а ей самой было отказано в участии в проверке.

4 июля Чанышева была вызвана на заседание рабочей группы, в которую входили члены избиркома Ирина Исаева, Тимур Мустаев и Артем Сулейманов.

Активистку ознакомили лишь с итогами проверки, согласно которым из 246 представленных подписей 27 или 10,98% были признаны недостоверными, что, по мнению комиссии, превысило допустимый 10-процентный лимит недостоверных подписей.

— Нам зачитали отчет экспертов, но сами подписные листы при мне не исследовались и нам не демонстрировались, — рассказала "Idel.Реалии" Лилия Чанышева. — Нас ознакомили лишь с итоговым протоколом рабочей группы, в котором было указано, что некоторые даты внесения подписей "были проставлены не избирателями", где-то, якобы, был указан неверный адрес, где-то — неверные данные документов подписывавшихся граждан. Но какие именно подписи содержали эти ошибки, нам отказались объяснить. Все заседание продолжалось четыре минуты.

Активистка немедленно обжаловала действия комиссии в суде, потребовав восстановить свои нарушенные избирательные права и допустить ее к повторной проверке подписей экспертами МВД. В исковом заявлении Чанышева указала, что, согласно нормам действующего избирательного законодательства, она имела право присутствовать при проверке и должна была быть заранее извещена о ней, однако, по сути, была лишена такой возможности.

Заседание в Советском райсуде Уфы состоялось 8 июля. До этого — 6 июля — Чанышева уже получила окончательный отказ в регистрации кандидатом.

В заседании юристы горизбиркома заявили, что закон не обязывает избирательные комиссии допускать кандидата на процесс проверки представленных им документов экспертами. Судья Елена Оленичева в своем решении ограничилась простым повторением доводов комиссии.

Лилия Чанышева заявила, что оспорит решение в Верховном суде республики и будет настаивать на истребовании судом своих подписных листов.

— Безусловно, в действиях горизбиркома усматривается нарушение прав кандидата, — заявил эксперт регионального отделения Движения в защиту прав избирателей Голос Александр Берелехис. — Статья 38 федерального закона "Об основных гарантиях избирательных прав граждан" четко прописывает, что кандидат, либо его представитель вправе присутствовать при проверке подписных листов, в том числе, и когда привлекаются те или иные эксперты.

Этого сделано не было. Аргументы представителей комиссии, что Чанышева, мол, участвовала в проверке в ходе заседания рабочей группы, — это сущая профанация.

В конце минувшей недели горизбирком Уфы также отказал в регистрации еще троим кандидатам по 8-му округу – самовыдвиженцам гендиректору ООО "Инженерный центр "Системы информации и связи" Дмитрию Гладкову, тренеру уфимской спортивной школы №3 Александру Лисицыну и водителю продюсерского центра "Вся Уфа" Руслану Ишмухаметову. Все трое не представили в комиссию ни подписи избирателей в свою поддержку, ни иные необходимые документы.

Напомним также, что координатор штаба Навального направляла жалобу в прокуратуру республики и ЦИК Башкортостана о том, что против нее используют технологию двойников – в этом же округе были выдвинуты индивидуальный предприниматель Эльвира Чанышева и адвокат Лилия Чанышева. Жалобы активистки были переправлены в уфимский горизбирком, который ответил ей, что доводы ее жалобы "не основательны".

— Решение о недопуске Лилии Чанышевой на выборы было изначально политически мотивировано, — считает политолог Дмитрий Михайличенко. — Комиссия получила такую установку заранее и методично ее выполняла. Если Чанышеву допустили на выборы, то она с высокой вероятностью победила бы, потому что она — политик, который умеет бороться в условиях конкурентной среды. У нее есть навыки работы с гражданами, которые напрочь атрофированы у кандидатов от власти. Будучи депутатом, она могла бы существенно осложнить деятельность уфимской мэрии по проталкиванию через горсовет своих зачастую сомнительных, нередко неправомерных решений. В целом, отказ в регистрации Чанышевой — это, безусловно, позорное решение. Оно лишний раз доказывает очевидный факт — деградирующая властная система настолько слаба, что она не приемлет даже единичного участия оппозиционно настроенного кандидата.

Идель.Реалии
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  • 1 | 11.07.2019, 09:09 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Осталась Лилия Чанышева неудовлетворенной.



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  • 2 | 11.07.2019, 09:59 | Автор: Не зарегистрирован
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Кухарка тоже не удовлетворенная.



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  • 3 | 11.07.2019, 10:13 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Координатора штаба Навального отстранили от выборов в уфимский горсовет
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Доятся, ох как боятся едросы конкуренции!
На корню уничтожают реальных конкурентов!
Трусы млять !!!!



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  • 4 | 11.07.2019, 10:21 | Автор: Не зарегистрирован
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Ложь власти о честных и прозрачных выборах в полной красе.



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  • 5 | 11.07.2019, 11:57 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
А чего испугались то ? Даже если бы Лиля прошла в горсовет, там же почти все из ПЖиВ ! При любом голосовании эти ПЖиВцы были бы в большинстве ! Бздюмо, это называется !



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