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Националисты окрысились на Хабирова

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"Мы никогда не были экстремистами": активисты "Башкорта" ответили Радию Хабирову. Активисты национальной организации "Башкорт" ответили на обвинения врио главы республики Радия Хабирова в их адрес. Напомним, во время проведения V Всемирного курултая башкир (ВКБ) Хабиров заявил, имея ввиду активистов "Башкорта", что "с теми людьми, которые проповедуют шовинизм и практически скатываются к расизму, нам не по пути". "В рамках своих полномочий к этим явлениям и к этим людям я буду просто беспощаден", — добавил при этом врио главы региона.

Националисты окрысились на Хабирова


Заявление Хабирова последовало после того, как на пленарном заседании Всемирного курултая чиновники администрации главы республики не допустили в зал лидера "Башкорта" Фаиля Алсынова, избранного делегатом от Зилаирского района. За своего товарища вступился другой активист, делегат ВКБ от Гафурийского района Эльмир Мухаметьянов, которого после этого насильно вывели из зала. Обоих активистов увезла полиция.

Свою характеристику деятельности "Башкорта" Хабиров еще раз подтвердил в интервью радиостанции "Эхо Москвы в Уфе" в понедельник 8 июля, назвав ее "выверенной". "Когда национальные организации лезут политику — я не буду этим заниматься и не позволю никому", — заявил врио главы региона, добавив, что считает правильным удаление активистов "Башкорта" с заседания ВКБ.

Отвечая на это, один из ведущих активистов "Башкорта" Руслан Габбасов разместил в соцсетях видеобращение, в котором отметил, что отношения организации с новым руководством республики осложнились с самого момента назначения Радия Хабирова врио главы. Он напомнил, что новые власти не раз чинили препятствия "Башкорту" в проведении его мероприятий, например, во время III "Съезда башкирского народа" в декабре прошлого года или в момент проведения "Всебашкирского йыйына" в конце июня.

— Наша организация, которая существует уже пять лет, никогда не ставила свой народ выше других, никогда не принижала другие народы, — заявил в своем обращении Руслан Габбасов. — Мы никогда не делили людей по цвету кожи, по разрезу глаз, никогда не были расистами. Мы никогда не были экстремистами, не говорили, что нам надо отделяться от Российской Федерации. Никогда не говорили, что нужно выселять другие народы из нашей республики. Мы говорим абсолютно те же самые вещи, что говорили и при Рустэме Хамитове. Эти же вещи говорили ветераны башкирского национального движения в начале 1990-х годов, их говорили активисты Союза Башкирской молодежи, многие из которых сейчас находятся во властных органах, и никого из них не называют шовинистами и расистами.

Напомним также, что на заседании ВКБ активисты "Башкорта" хотели озвучить наказ к курултаю, принятый на "Всебашкирском йыйыне". В наказе, в частности, активисты настаивали на "запуске политического диалога между Республикой Башкортостан и Федеральным центром в целях подготовки и подписания обновленного Договора о разграничении предметов ведения и полномочий между ними", а также требовали вернуть полноценный статус государственному башкирскому языку, присвоить статус природного памятника горе-шихану Куштау и освободить политика Айрата Дильмухаметова.

Руслан Габбасов также заявил, что после слов Хабирова о том, что он "будет беспощаден к националистам", к активистам "Башкорта" стала поступать информация о готовящихся против них репрессиях. По его мнению, власти республики хотят этим "показать свою непреклонность в этом вопросе перед Москвой", замыслив "уничтожить "Башкорт", как организацию".

— До нас стали доходить намеки, что в скором времени вопрос с нами хотят решить радикально — то есть, посадить, — сказал активист. — Информацию о том, что такое указание отдано, получили уже пять-шесть наших товарищей. Мы относимся к этому очень серьезно и, в связи с этим, я хочу заявить, что я не храню дома наркотиков, не распространяю их и не употребляю, не храню оружия, запрещенной экстремистской религиозной литературы и не связан с криминалом. Если у меня это всё найдут, в этом обвинят — знайте, что мне это подкинули.

Как стало известно, в ближайшие дни будет опубликовано официальное заявление "Башкорта".

Идель.Реалии
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  • Гость
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  • 1 | 12.07.2019, 09:31 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Эти же вещи говорили ветераны башкирского национального движения в начале 1990-х годов, их говорили активисты Союза Башкирской молодежи, многие из которых сейчас находятся во властных органах...
=========================
Основной лозунг башкирских националистов 90-х годов: "Русские в Рязань, татары в Казань"



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5

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  • Наблюдатель
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  • 2 | 12.07.2019, 10:15 | Автор: Скорпион1
    Публикации: 43 | Комментарии: 1858 | Рейтинг: +448
Я всё понимаю что вы очень хорошие и к вам не должно быть никаких претензий !!! Но вот вопрос,что вы сделали реально ? Ваша организация делала дороги и улицы нашего города чище ? Кроме постоянной риторики были хоть какие нибудь реальные дела ?



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4

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  • Эксперт
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  • 3 | 12.07.2019, 10:35 | Автор: Зулия
    Публикации: 31 | Комментарии: 30284 | Рейтинг: -706
Националисты окрысились на Хабирова
-----------------------
А Админобсиратель крысится, собачится, гадючится на башкир. Ишачится бедняга за малую мзду.



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7

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  • Эксперт
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  • 4 | 12.07.2019, 12:07 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1312 | Комментарии: 64762 | Рейтинг: +12203,9
У Руслана оставила в ФБ коммен(кстати - кроме меня никто не выказал ему поддержки, включая соратников, что меня удивило):

Я не разделяю воззрения Айрат Дильмухаметов, но считаю его преследование политически мотивированным. За убеждения нельзя лишать свободы и вообще как либо преследовать.
Аналогично отношусь и к уголовному преследованию Robert Zagreev.
Соответственно я с большой тревогой наблюдаю за политическим преследованием активистов Башкорт. Я могу сколько угодно лет вести дискуссии с Руслан Габбасов (Ruslan Salavatovich Gabbasov), но всегда буду придерживаться одного из либеральных принципов, приписанных в биографическом романе Вольтеру писательницей Эвелин Холл:
"Я не разделяю ваших убеждений, но готов умереть за ваше право их высказывать"
Но оспаривать - буду.
Я не верю в экстремизм Дильмухаметова, Загреева, и не поверю в экстремизм Габбасова, Алсынова.
Я очень надеюсь, что слова Хабирова останутся только политическим пиаром, политической риторикой, как бы предупреждением активистам Башкорта - "сидеть по-тише", и у него все же хватит ума не радикализировать обстановку в регионе вашими арестами.
Была крайне возмущена ситуацией и со съездом, и с 5-ым курултаем, и с недопуском на йыйын возле Торатау.

Руслан - поблагодарил. А ярый(еще более ярый. чем Габбасов и Алсынов) нацист Агишев - подивился:
Я не ожидал от Е.Захаровой такого рассуждения. Боюсь, что завтра солнце не взойдет с другой стороны.

На что получил ответ:
Ирек Агишев мои рассуждения ВСЕГДА были такими. И Руслан это знает со времени нашего очного знакомства. А этому ужу 6 лет.
________________________________
Действительно - Башкорт и СБМ отличаются и это очевидно. Никаких военно-полевых тренировочных лагерей с чтением корана и прочей подозрительной литературы, отсутствие явной и физической агрессии. экологическая повестка(Сибай, Куштау-Торатау-Юрактау). защита культурного наследия и языка(я совершенно не против. если это не затрагивает МОИ интересы и интересы моего сына - я в данном случае говорю только за себя, но имею в виду всё небашкироязычное население региона). уменьшение педалирование пантюркизма и др.
Конечно - и в Башкорте есть и\полные фанаты-идиоты - такие, как Агишев или Биктимиров - написавший вчера на мой вопрос Узянбаевой:

Альфия Узянбаева то есть вы считаете. что в регионе у вас должно быть прав больше. чем у меня?:
Далее - диалог:
Филат Биктимиров
Елена Захарова ты что упала, кто ты такая, квартиранка, мы государство образующая нация, мы хозяева этой земли и нам наплевать что вы о себе возомнили.

Елена Захарова
Филат Биктимиров каких только больных на голову не встретишь в интернете))))))))))))

Филат Биктимиров
Елена Захарова что ржёшь, не нравится езжай в свою Россию, плакать не будем.
больная это ты, хотя Вряд-ли поймёшь, топаешь мою землю и ещё не довольна, не нравится что тут делаешь, мы не кого не держим, будешь хамить спросим.

Елена Захарова
Филат Биктимиров я ваще-то в России. Впрочем, как и ты

Филат Биктимиров Я смотрю в последнее время нациков в Уфе развелось, что у них жопа чешется, совсем страх потеряли.

ФИНИШ!!!!!!!!!!!))))))))))))) На что я посоветовала ему - отойти от зеркала. а то всё его заплевал.

Отдельно ниже его коммент:
Филат Биктимиров
Че то мы расслабились, надо встряхнуть республику, пока совсем не обнаглели.

Но за всех организация отвечать не может, конечно,это же не партия - оттуда не исключишь...



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  • 5 | 12.07.2019, 12:13 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Когда в Нуримановском районе будет новый Глава?



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1

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  • 6 | 12.07.2019, 12:56 | Автор: Не зарегистрирован
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Комментарий скрыт в связи с отрицательным рейтингом.
Кухурка реально шныряет повсюду и разжигает. Когда ж ее остановят.



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8

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  • 7 | 12.07.2019, 13:13 | Автор: Корней
    Публикации: 5 | Комментарии: 12594 | Рейтинг: -1924,8
6 | 12.07.2019, 12:56 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0

Кухурка реально шныряет повсюду и разжигает. Когда ж ее остановят.
____________________________________________
А кто её остановит, если этот сайт для этого и создан?
И Кухарке именно за это и платят.



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0

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  • 8 | 12.07.2019, 13:34 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
1 | 12.07.2019, 09:31 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0

Основной лозунг башкирских националистов 90-х годов: "Русские в Рязань, татары в Казань"
***
В Рязани сегодня татар и башкир не хило. Видно заеб...ли их нацики на родине.
А в Рязани плоскостной-дренажный цветомузыкальный фонтан раз в час играет татаро-башкирские зажигательные наигрыши.
Детишки разных национальностей радостно танцуют прыгают в струях воды под рукоплескание бабушек и мам.
А недалеко( на Почтамтской) памятник Евпатию Коловрату, так похожий на памятник СЮ.
Человек, вне зависимости от национальности, ищет место, где ему лучше.
В Рязани хорошо не только татарам и башкирам.
В Рязани лучше всем, кто хочет и умеет работать, а не трещать языком.



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2

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  • Гость
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  • 9 | 12.07.2019, 13:38 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
5 | 12.07.2019, 12:13 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Когда в Нуримановском районе будет новый Глава?
++++++++
Когда в Белорецком районе будет новый Глава.... и новый главный врач?



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  • 10 | 12.07.2019, 13:55 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Эти же вещи говорили ветераны башкирского национального движения в начале 1990-х годов, их говорили активисты Союза Башкирской молодежи, многие из которых сейчас находятся во властных органах, и никого из них не называют шовинистами и расистами.
***
При Рахимове эсбеэмовцы били на горсе нищих наднациональных стариков, сегодня "многие.... сейчас находятся в властных органах"- ключевая фраза раскрывающая суть "провинциальной кадровой политики" г-на Х2?

Да, стоит прежде серьезно подумать, с чем идти на выборы?
Идти ли вообще?



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На разумного сильнее действует выговор, нежели на глупого сто ударов.

Притч 17:10



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  • 12 | 12.07.2019, 14:17 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
3 | 12.07.2019, 10:35 | Автор: Зулия
Публикации: 31 | Комментарии: 30277 | Рейтинг: -705,8

Националисты окрысились на Хабирова
-----------------------
А Админобсиратель крысится, собачится, гадючится на башкир. Ишачится бедняга за малую мзду.
______________________________________________________
Поешь коня, успокойся



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  • 13 | 12.07.2019, 14:18 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Еслм Хабиров реально эту националистическую шушеру разглнит, которая только портит отношение к башкирам, я за него и на четвертый срок проголосую



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Далее - диалог:
Филат Биктимиров
Елена Захарова ты что упала, кто ты такая, квартиранка, мы государство образующая нация, мы хозяева этой земли и нам наплевать что вы о себе возомнили.


======================

"... Лучше встретить человеку медведицу, лишенную детей, нежели глупца с его глупостью...."
Притч 17:10,



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  • 15 | 12.07.2019, 14:20 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
В Рязани сегодня татар и башкир не хило. Видно заеб...ли их нацики на родине.
А в Рязани плоскостной-дренажный цветомузыкальный фонтан раз в час играет татаро-башкирские зажигательные наигрыши.
Детишки разных национальностей радостно танцуют прыгают в струях воды под рукоплескание бабушек и мам.
А недалеко( на Почтамтской) памятник Евпатию Коловрату, так похожий на памятник СЮ.
Человек, вне зависимости от национальности, ищет место, где ему лучше.
В Рязани хорошо не только татарам и башкирам.
В Рязани лучше всем, кто хочет и умеет работать, а не трещать языком.

____________________________________________________________
_
Для абсолютного счастья в Рязани не хватает принудиловки по Бяке



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4

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  • 16 | 12.07.2019, 14:22 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Какая чванливая мося на фото, тоже рвется к кормушке на волне якобы нац движения?



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  • Эксперт
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  • 17 | 12.07.2019, 14:58 | Автор: Зулия
    Публикации: 31 | Комментарии: 30284 | Рейтинг: -706
12 | 12.07.2019, 14:17 | Автор: Не зарегистрирован

Поешь коня, успокойся
----------------------
Поешь яблока, не золотого, не наливного, не отравленного. А конского - и продолжай беситься, за три копеечки



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0

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  • 18 | 12.07.2019, 14:59 | Автор: кац
    Публикации: 0 | Комментарии: 17916 | Рейтинг: -3118
Поешь коня, успокойся
-----
Какой то быдло повторяет свою глупость.
Этот челик не имеет понятия о том, что такое мясо. Как кукайка наверно. Любезный, КОНЯ не едят, на коне скачут. А едят конину. Так же нельзя есть корову, курицу. Можно говядину и курятину. Кто только не встречается тут!



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  • 19 | 12.07.2019, 15:02 | Автор: Зулия
    Публикации: 31 | Комментарии: 30284 | Рейтинг: -706
Кто только не встречается тут!
--------------------
Платный бот. В Ольгино таких тупых долбоклюев не берут.



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0

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  • Участник
  •  
18 | 12.07.2019, 14:59 | Автор: кац
Публикации: 0 | Комментарии: 17911 | Рейтинг: -3117,9
Поешь коня, успокойся
-----
Какой то быдло повторяет свою глупость.
Этот челик не имеет понятия о том, что такое мясо. Как кукайка наверно. Любезный, КОНЯ не едят, на коне скачут. А едят конину.
========================
а ты ел конину?



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3

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