Националисты окрысились на Хабирова

"Мы никогда не были экстремистами": активисты "Башкорта" ответили Радию Хабирову. Активисты национальной организации "Башкорт" ответили на обвинения врио главы республики Радия Хабирова в их адрес. Напомним, во время проведения V Всемирного курултая башкир (ВКБ) Хабиров заявил, имея ввиду активистов "Башкорта", что "с теми людьми, которые проповедуют шовинизм и практически скатываются к расизму, нам не по пути". "В рамках своих полномочий к этим явлениям и к этим людям я буду просто беспощаден", — добавил при этом врио главы региона.Заявление Хабирова последовало после того, как на пленарном заседании Всемирного курултая чиновники администрации главы республики не допустили в зал лидера "Башкорта" Фаиля Алсынова, избранного делегатом от Зилаирского района. За своего товарища вступился другой активист, делегат ВКБ от Гафурийского района Эльмир Мухаметьянов, которого после этого насильно вывели из зала. Обоих активистов увезла полиция.Свою характеристику деятельности "Башкорта" Хабиров еще раз подтвердил в интервью радиостанции "Эхо Москвы в Уфе" в понедельник 8 июля, назвав ее "выверенной". "Когда национальные организации лезут политику — я не буду этим заниматься и не позволю никому", — заявил врио главы региона, добавив, что считает правильным удаление активистов "Башкорта" с заседания ВКБ.Отвечая на это, один из ведущих активистов "Башкорта" Руслан Габбасов разместил в соцсетях видеобращение, в котором отметил, что отношения организации с новым руководством республики осложнились с самого момента назначения Радия Хабирова врио главы. Он напомнил, что новые власти не раз чинили препятствия "Башкорту" в проведении его мероприятий, например, во время III "Съезда башкирского народа" в декабре прошлого года или в момент проведения "Всебашкирского йыйына" в конце июня.— Наша организация, которая существует уже пять лет, никогда не ставила свой народ выше других, никогда не принижала другие народы, — заявил в своем обращении Руслан Габбасов. — Мы никогда не делили людей по цвету кожи, по разрезу глаз, никогда не были расистами. Мы никогда не были экстремистами, не говорили, что нам надо отделяться от Российской Федерации. Никогда не говорили, что нужно выселять другие народы из нашей республики. Мы говорим абсолютно те же самые вещи, что говорили и при Рустэме Хамитове. Эти же вещи говорили ветераны башкирского национального движения в начале 1990-х годов, их говорили активисты Союза Башкирской молодежи, многие из которых сейчас находятся во властных органах, и никого из них не называют шовинистами и расистами.Напомним также, что на заседании ВКБ активисты "Башкорта" хотели озвучить наказ к курултаю, принятый на "Всебашкирском йыйыне". В наказе, в частности, активисты настаивали на "запуске политического диалога между Республикой Башкортостан и Федеральным центром в целях подготовки и подписания обновленного Договора о разграничении предметов ведения и полномочий между ними", а также требовали вернуть полноценный статус государственному башкирскому языку, присвоить статус природного памятника горе-шихану Куштау и освободить политика Айрата Дильмухаметова.Руслан Габбасов также заявил, что после слов Хабирова о том, что он "будет беспощаден к националистам", к активистам "Башкорта" стала поступать информация о готовящихся против них репрессиях. По его мнению, власти республики хотят этим "показать свою непреклонность в этом вопросе перед Москвой", замыслив "уничтожить "Башкорт", как организацию".— До нас стали доходить намеки, что в скором времени вопрос с нами хотят решить радикально — то есть, посадить, — сказал активист. — Информацию о том, что такое указание отдано, получили уже пять-шесть наших товарищей. Мы относимся к этому очень серьезно и, в связи с этим, я хочу заявить, что я не храню дома наркотиков, не распространяю их и не употребляю, не храню оружия, запрещенной экстремистской религиозной литературы и не связан с криминалом. Если у меня это всё найдут, в этом обвинят — знайте, что мне это подкинули.Как стало известно, в ближайшие дни будет опубликовано официальное заявление "Башкорта".