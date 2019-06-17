Последняя инстанция из трех букв

Кандидат на пост главы Башкортостана, общественница Рамиля Саитова потребовала отменить регистрацию в качестве кандидата своего главного соперника, врио главы республики Радия Хабирова.Об этом общественница сообщила в социальных сетях. Заявление с требованием отмены регистрации Хабирова направлено в Верховный суд республики.В этом же иске Рамиля Саитова требует обязать врио главы региона прекратить полномочия председателя ЦИК Башкортостана Илоны Макаренко. В обосновании своих требований Саитова заявляет, что председатель ЦИК Макаренко, по сути, "является подчиненной Радия Хабирова", поскольку именно он в качестве врио главы республики назначил ее членом комиссии. Позднее комиссия зарегистрировала Хабирова в качестве кандидата на пост главы республики, что, по мнению общественницы, означает, что чиновник в этом также "допустил конфликт интересов, использовав преимущество своего должностного положения" и поэтому "должен подать в отставку". Активистка также указала, что Радий Хабиров не ушел на время предвыборной кампании в отпуск и отказался от предвыборных дебатов, чем, по мнению Саитовой, нарушил требования избирательного законодательства.Дополнительно общественница попросила суд обязать ЦИК "произвести контроль над порядком формирования средств избирательного фонда кандидата Хабирова Р.Ф. и за расходованием этих средств", указав, что указанные в первом финансовом отчете траты кандидата на изготовление и размещение билбордов с текстом "Счастье работать дома", по ее убеждению, явно не совпадают с реальными расходами.В своем видеообращении, разъясняющем мотивы подачи иска, Саитова также заявила, что готовит иски с основаниями "для отмены регистрации и других кандидатов".Рамиля Саитова была выдвинута кандидатом на пост главы республики 21 июня региональным отделением "Российской социалистической партии". 11 июля она сдала собранные подписи муниципальных депутатов в Центризбирком республики. 13 июля ЦИК сообщил, что в представленных общественницей документах "выявлены недостатки". В свою очередь, Саитова потребовала предоставить ей возможность проверить подписи муниципальных депутатов, собранные в поддержку Радия Хабирова и других своих соперников. "До меня довели информацию, что депутатов собирали в райцентрах с целью собрать с них подписи, и таким образом оказывали на них давление, что запрещено законом, а некоторые депутаты и вовсе подписали пустые бланки. И это не удивляет. Без использования административного ресурса, согласитесь, невозможно заручиться согласием и вывезти к нотариусу 476 депутатов, в основном проживающих в сёлах, за 10-14 дней, как сделали это кандидаты от 4-х парламентских партий", — заявила общественница.