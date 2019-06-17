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Последняя инстанция из трех букв

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Кандидат на пост главы Башкортостана, общественница Рамиля Саитова потребовала отменить регистрацию в качестве кандидата своего главного соперника, врио главы республики Радия Хабирова.

Последняя инстанция из трех букв


Об этом общественница сообщила в социальных сетях. Заявление с требованием отмены регистрации Хабирова направлено в Верховный суд республики.

В этом же иске Рамиля Саитова требует обязать врио главы региона прекратить полномочия председателя ЦИК Башкортостана Илоны Макаренко. В обосновании своих требований Саитова заявляет, что председатель ЦИК Макаренко, по сути, "является подчиненной Радия Хабирова", поскольку именно он в качестве врио главы республики назначил ее членом комиссии. Позднее комиссия зарегистрировала Хабирова в качестве кандидата на пост главы республики, что, по мнению общественницы, означает, что чиновник в этом также "допустил конфликт интересов, использовав преимущество своего должностного положения" и поэтому "должен подать в отставку". Активистка также указала, что Радий Хабиров не ушел на время предвыборной кампании в отпуск и отказался от предвыборных дебатов, чем, по мнению Саитовой, нарушил требования избирательного законодательства.

Дополнительно общественница попросила суд обязать ЦИК "произвести контроль над порядком формирования средств избирательного фонда кандидата Хабирова Р.Ф. и за расходованием этих средств", указав, что указанные в первом финансовом отчете траты кандидата на изготовление и размещение билбордов с текстом "Счастье работать дома", по ее убеждению, явно не совпадают с реальными расходами.

В своем видеообращении, разъясняющем мотивы подачи иска, Саитова также заявила, что готовит иски с основаниями "для отмены регистрации и других кандидатов".

Рамиля Саитова была выдвинута кандидатом на пост главы республики 21 июня региональным отделением "Российской социалистической партии". 11 июля она сдала собранные подписи муниципальных депутатов в Центризбирком республики. 13 июля ЦИК сообщил, что в представленных общественницей документах "выявлены недостатки". В свою очередь, Саитова потребовала предоставить ей возможность проверить подписи муниципальных депутатов, собранные в поддержку Радия Хабирова и других своих соперников. "До меня довели информацию, что депутатов собирали в райцентрах с целью собрать с них подписи, и таким образом оказывали на них давление, что запрещено законом, а некоторые депутаты и вовсе подписали пустые бланки. И это не удивляет. Без использования административного ресурса, согласитесь, невозможно заручиться согласием и вывезти к нотариусу 476 депутатов, в основном проживающих в сёлах, за 10-14 дней, как сделали это кандидаты от 4-х парламентских партий", — заявила общественница.

Артур Асафьев, Идель.Реалии
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  • 1 | 16.07.2019, 09:49 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Саитова заявляет, что председатель ЦИК Макаренко, по сути, "является подчиненной Радия Хабирова", поскольку именно он в качестве врио главы республики назначил ее членом комиссии. ____________________________________________________________
____________________________________________________________
________ Практически все занимающие высокие значимые посты в РБ либо назначены Хабировым либо "присягнули" ему на верность! ОПГ практически собрана и "готовится к прыжку" после победы своего кандидата на выборах! Граждане РБ должны готовить свои денежки для передачи их в руки ОПГ под видом различных повышений, новых налогов, штрафов и т.п.! Очень Опытный



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  • 2 | 16.07.2019, 09:50 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Муниципальный фильтр - это удавка на шее демократии! Очень Опытный



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  • 3 | 16.07.2019, 09:52 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Кандидат на пост главы Башкортостана, общественница Рамиля Саитова потребовала отменить регистрацию в качестве кандидата своего главного соперника, врио главы республики Радия Хабирова.
=============================
Нелюблю эту тетку, но в этом начинании с удовольствием ее поддеру!
Скакжите где будет организован сбор подписей за отмену регистрации радия?!



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  • 4 | 16.07.2019, 10:07 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Молодец Рамиля!!! Респект и уважуха!!!
За заверение подписей нужно заплатить нотариусу минимум 100 рублей. Хабиров и его спойлеры потратили около 1500 рублей. Это всего 15 подписей. ЦИК должен признать только их. Нотариус не имеет право без оплаты или за свой счет заверять подписи депутатов. Нужно отменить регистрацию Хабирова и снять всех его спойлеров. Оставшихся будет достаточно для проведения честных выборов как обещал Сидякин



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  • 5 | 16.07.2019, 10:16 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Ух как боятся Хабирова. Ну конечно, ведь придётся работать, а то привыкли бездельничать.



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  • 6 | 16.07.2019, 10:30 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
5 | 16.07.2019, 10:16 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Ух как боятся Хабирова. Ну конечно, ведь придётся работать, а то привыкли бездельничать.
____________________________________________________________
____________________________________________________________
________ Служить бы рад, прислуживаться тошно. Из комедии «Горе от ума» (1824) А. С. Грибоедова (1795—1829). Слова Чацкого! Очень Опытный



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3

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  • 7 | 16.07.2019, 10:31 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Ну теперь эта мадам Рамиля Саитова будет себя позиционировать во всех деревнях, как "кандидат на пост главы Башкортостана", а то какая-то жалкая "общественница"!



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1

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  • Участник
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  • 8 | 16.07.2019, 10:45 | Автор: кац
    Публикации: 0 | Комментарии: 17962 | Рейтинг: -3126,1
Комментарий скрыт в связи с отрицательным рейтингом.
Работать при Хабирове придется всем, и мне в том числе. Волынку тянуть не получится. Но главное, что пугает татнациков, не получится больше хитрожопить. Дороги, дома, ремонт и т.д. придется делать как положено. Если что не так, ясно понятно, слетаешь с должности, а то и в турму.



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  • Эксперт
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  • 9 | 16.07.2019, 10:54 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1314 | Комментарии: 64817 | Рейтинг: +12204,9
А когда сам-то СРАдий работал?

Или фальсификации выборов - это работа? Тогда - да - он самый эффективный работник по этой специальности.

Старую собаку новым трюкам не научить.



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7

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  • Гость
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  • 10 | 16.07.2019, 11:08 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
щас залез на ютубе - встреча председателя мосизбиркома с независимыми кандидатами - еще раз убедился:
1. выборов нет
2. по настоящему борются за выборы (свободу выбора) тока в центрах (МСК, ЕКБ, НВСБ, СКПБ)
3. 90% - БЫДЛОООО
турк



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1

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  • Участник
  •  
  • 11 | 16.07.2019, 11:12 | Автор: кац
    Публикации: 0 | Комментарии: 17962 | Рейтинг: -3126,1
Комментарий скрыт в связи с отрицательным рейтингом.
Кукайка, работа не состоит только в том, чтобы тряпкой махать в полторы ставки. Для того, чтобы ты могла махать тряпкой, надо, чтобы было предприятие, которое кто то должен проектировать, затем кто то должен руководить, организовать. А что же ты не идешь и не становишься начальником? Тебе же никто не запрещает. Так что вперед, "а ля у лю, гони гусей" (с).



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  • Гость
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  • 12 | 16.07.2019, 11:19 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Почему на последнем коммент. время указана 11.12. Тогда время было 11.03. И здесь фальшивите, как все свои комменты.



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  • Участник
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  • 13 | 16.07.2019, 11:42 | Автор: xrul
    Публикации: 75 | Комментарии: 3703 | Рейтинг: -298,8
Автор: кац
Публикации: 0 | Комментарии: 17947 | Рейтинг: -3121,9
Работать при Хабирове придется всем, и мне в том числе. Волынку тянуть не получится.
________________
Работы никакой не будет, а будет лишь показуха, имитация. Т.к. Хабиров сам не разбирается ни в экономике ни в промышленности, ни в какой другой отрасли, он лиш занимался всю свою жизнь политическими манипуляциями и интригами.

Толковой команды у него тоже нет, одни болтуны и некомпетентные чиновники.

Но хуже всего то, что они все свалят отсюда в Майами, когда растащят последние активы. Вот этим все и закончится.

Поэтому, дорогие товарищи, надо идти на выборы и голосовать хоть за Кутлугужина, но не за Хабирова.



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2

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  • Эксперт
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  • 14 | 16.07.2019, 11:47 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1314 | Комментарии: 64817 | Рейтинг: +12204,9
хрюшке поставила + за коммент, но не за последнее предложение:
"Поэтому, дорогие товарищи, надо идти на выборы и голосовать хоть за Кутлугужина, но не за Хабирова." - за него ЖИРНЫЙ МИНУС!!!!



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  • 15 | 16.07.2019, 11:49 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Поэтому, дорогие товарищи, надо идти на выборы и голосовать хоть за Кутлугужина, но не за Хабирова.
_______________________
Хруль, Кутлгужина тоже свалит. но еще хуже Кутлгужина свалит еще раньше, оно свалит если за него проголосует большинство, свалит (предаст) своих избирателей. примеры нужны?
турк



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  • 16 | 16.07.2019, 11:56 | Автор: xrul
    Публикации: 75 | Комментарии: 3703 | Рейтинг: -298,8
Ок. Куха. Голосуй тогда за Рафиса Кадырова или за кого-то другого, только не дари свой голос Хабирову вот и всё.



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  • 17 | 16.07.2019, 12:05 | Автор: кац
    Публикации: 0 | Комментарии: 17962 | Рейтинг: -3126,1
Комментарий скрыт в связи с отрицательным рейтингом.
19-летнего американца обвинили в изнасиловании в Геленджике
Москва. 15 июля. INTERFAX.RU — 19-летнему гражданину США, а также 16-летнему подростку предъявлено обвинение в изнасиловании девушки, сообщает в понедельник Следственное управление СК РФ по Краснодарскому краю.
Ведомство установило, что инцидент произошел в ночь на 13 июля 2019 года, когда гражданин США пригласил в номер отеля в селе Дивноморском 16-летнего подростка и молодую девушку, где молодые люди ее изнасиловали.
Потерпевшая, чей возраст не уточняется, смогла вырваться из номера и обратилась в полицию.
-------
Можете начинать выть по судьбе американца. Ему в наших зонах не покажется сахар.



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  • 18 | 16.07.2019, 12:06 | Автор: кац
    Публикации: 0 | Комментарии: 17962 | Рейтинг: -3126,1
Комментарий скрыт в связи с отрицательным рейтингом.
19-летнего американца обвинили в изнасиловании в Геленджике
Москва. 15 июля. INTERFAX.RU — 19-летнему гражданину США, а также 16-летнему подростку предъявлено обвинение в изнасиловании девушки, сообщает в понедельник Следственное управление СК РФ по Краснодарскому краю.
Ведомство установило, что инцидент произошел в ночь на 13 июля 2019 года, когда гражданин США пригласил в номер отеля в селе Дивноморском 16-летнего подростка и молодую девушку, где молодые люди ее изнасиловали.
Потерпевшая, чей возраст не уточняется, смогла вырваться из номера и обратилась в полицию.
-------
Можете начинать выть по судьбе американца. Ему в наших зонах не покажется сахар.



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  • 19 | 16.07.2019, 12:13 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
кацу никакое Шежере не в помощь...тупой как 3 ..опы слона. кац - вот причём тут пиндосы? вчера новость - студент из РБ, где то там в малазиях изнасиловал местную ...ну и чё? быдло оно и в африке быдло
турк



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  • 20 | 16.07.2019, 12:25 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
В частности, по словам девушки, ее брат был лишен свободы на основании заявления, поданного бывшей девушкой Алишера, кореянкой, которая обвинила его в угрозах. После расставания с Алишером девушка прислала его матери фото мужского полового органа, якобы сделанное ее сыном. Также она угрожала матери, что лишит парня свободы, если захочет. В ответ на это Алишер пригрозил девушке, что вышлет ее интимные фото ее родителям.

Девушка подала на уфимца в суд и потребовала компенсации в 5,7 тысячи долларов. Алишер выиграл дело, однако ему все же пришлось заплатить штраф в 2 тысячи долларов. Тогда кореянка написала еще одно заявление, за распространение фотографий. Решением суда Алишер был лишен свободы на 10 месяцев.

Алишер поехал в Сеул на учебу, и спустя месяц должен получить диплом. Его бывшая девушка между тем улетела во Францию с новым молодым человеком.
________________________
кац, айда, начинай страдания
турк



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