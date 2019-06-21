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Марат Гареев: Впервые за последние 16 лет в Башкирии могут случиться интересные выборы

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Кажется, что впервые за последние 16 лет в Башкирии могут случиться интересные выборы главы: тогда в 2003 году, кто не помнит, за бабайское кресло боролись, собственно, бабай Рахимов, Веремеенко и папа Алсу Сафин. И тогда было много интересных историй.

Марат Гареев: Впервые за последние 16 лет в Башкирии могут случиться интересные выборы


Кто помоложе, удивятся и могут даже сразу не поверить, но бабай тогда не победил с первого раза, был второй тур.

Более того, два конкурента набрали в первом туре голосов больше главного претендента.

Тогда была реальная конкуренция, работала конституция, была интересная реальная борьба — был Кобзон (настоящий) на гранитной трибуне Горсовета, было «Муртаза, мы за», было вообще много чего интересного.

Хотелось бы, чтобы и сейчас было также, например, второго тура хочется. Ну, для этого нужно хотя бы прийти на участок. Короче, будем смотреть и наблюдать дальше.

Эхо Москвы
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  • Гость
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  • 1 | 19.07.2019, 09:34 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Опять выберем проштрафившихся , кто никогда никем не руководил , разве 3 мя курицами на своем дворе. Еле избавились с помощью тов путина от аморфного существа.Так уж лучше пердящий и не совсем городской- аульный , чем соплежуев!



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- против бобая нет приема если нет второго бобая!!!



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хотел сказать - против бабая нет приема если нет молодого бабая

(против лома нет приема если нет второго лома)



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  • 4 | 19.07.2019, 09:41 | Автор: Дед
    Публикации: 1 | Комментарии: 4552 | Рейтинг: -718,4
Нет абсолютно не хочется тех выборов. Было вылить столько грязи не только на Рахимова, но и на яСафина и его дочь, а Веремеенко всех кинул в том числе и тех, кто за него проголосовал.



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2

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  • Гость
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  • 5 | 19.07.2019, 10:10 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Эхо москвы совсем охренело!
Знал что это радио работает на путина, но чтобы так в открытую врать...
Какие нахрен "интересные выборы" в сране башкир?!
Ну Эхо! Ну ты блин даешь!!!



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  • Гость
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  • 6 | 19.07.2019, 11:22 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Второй тур на выборах-2019 был бы самым лучшим их итогом! К сожалению это вряд ли достижимо! Очень Опытный



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1

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  • Гость
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  • 7 | 19.07.2019, 11:32 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
К сожалению таких как Веремеенко , Сафин в противовес Хибирову нету - все зарегистрированные кандидаты никакого интереса как политики - руководители , не имеют . 2003 уже не повторится !



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  • Эксперт
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  • 8 | 19.07.2019, 11:45 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1315 | Комментарии: 64840 | Рейтинг: +12204,9
Сходите по ссылке в фейсбук Гареева - я ему там навтыкала ху-ёв полную перделку!

Таких, как Марат Гареев называют либо холуями власти, либо полезными идиотами.

И еще - была бы кровожадной - пожелала бы оказаться Гарееву на месте погибшего охранника(сакральной жертвы любым способом) в нынешних выборах - будут ли они ему интересны как таковые?



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4

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  • Гость
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  • 9 | 19.07.2019, 11:53 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
8 | 19.07.2019, 11:45 | Автор: Кухарка
Публикации: 1315 | Комментарии: 64835 | Рейтинг: +12204,9
Сходите по ссылке в фейсбук Гареева - я ему там навтыкала ху-ёв полную перделку!
++++++++++++++
у тебя ложный рейтинг зеленых накачанный создателями сайта,знают ли об этом подписчики Гареева?



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4

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  • Наблюдатель
  •  
  • 10 | 19.07.2019, 12:29 | Автор: Виктор
    Публикации: 166 | Комментарии: 1798 | Рейтинг: +489,3
Марат Гареев удивил меня.

Ни тогда , ни сейчас тем более выборов нет. И быть не может.

Выбирает Корпорация вчк.



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