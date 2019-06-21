Марат Гареев: Впервые за последние 16 лет в Башкирии могут случиться интересные выборы

Кажется, что впервые за последние 16 лет в Башкирии могут случиться интересные выборы главы: тогда в 2003 году, кто не помнит, за бабайское кресло боролись, собственно, бабай Рахимов, Веремеенко и папа Алсу Сафин. И тогда было много интересных историй.Кто помоложе, удивятся и могут даже сразу не поверить, но бабай тогда не победил с первого раза, был второй тур.Более того, два конкурента набрали в первом туре голосов больше главного претендента.Тогда была реальная конкуренция, работала конституция, была интересная реальная борьба — был Кобзон (настоящий) на гранитной трибуне Горсовета, было «Муртаза, мы за», было вообще много чего интересного.Хотелось бы, чтобы и сейчас было также, например, второго тура хочется. Ну, для этого нужно хотя бы прийти на участок. Короче, будем смотреть и наблюдать дальше.