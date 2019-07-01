Это не люди.
Эта власть — не люди и не для людей.
Эти выборы не для людей и устраивают их не люди.
Эти СМИ делают не люди не для людей.
Эти силовики не люди.
Эти чиновники не люди.
Эти законы принимаются не людьми и трактуются и исполняются не людьми.
Эта страна управляется не людьми.
Это круговая порука нелюдей
Это нелюди.
Но живут в ней люди.
Запуганные и привыкшие ко всему люди.
Учителя с грошовой зарплатой, которым главный чиновник советует идти заниматься бизнесом, если их что-то не устраивает.
Пенсионеры, у которых украли их пенсию, и на которых нет денег, но вы держитесь.
Работяги в крохотных хрущевках тремя поколениями, что может показаться смешным, но люди покупают.
Деревенские фельдшеры, в сознании которых нет места пониманию того, как куртка «Лора Пьяно» может стоить 244 000 рублей и как это вообще — зарплата миллион в день.
Все это люди.
И эти люди могут долго считать, что молодежь на митингах в Москве это ерунда и дурачки. И что в стране «все схвачено» и вообще власть она дается свыше и непогрешима. И что они купили в кредит холодильник и в нем есть яйца и молоко. И что в следующем году они поедут в Турцию. И что Запад нас ссыкует — видели же ролик с ракетами!
Долго. Но не вечно. Потому что люди и нелюди вместе жить не могут. Такая вот диалектика.
Дмитрий Эйгенсон, Эхо Москвы
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Переобувшийся Эйгенсон: «Эта власть — не люди и не для людей»
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