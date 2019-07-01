Переобувшийся Эйгенсон: «Эта власть — не люди и не для людей»

Дмитрий Эйгенсон — блогер, предприниматель. Я когда уехал, решил для себя одну важную вещь. Что я не буду больше публично критиковать то, что мне не нравится в России. Ну, потому что, вроде как я потерял на это право в тот момент, когда самолет с нашими шестью большими сумками сел в Бен-Гурионе. Потому что я свой выбор вроде как сделал. Но сегодня не могу не написать.Это не люди.Эта власть — не люди и не для людей.Эти выборы не для людей и устраивают их не люди.Эти СМИ делают не люди не для людей.Эти силовики не люди.Эти чиновники не люди.Эти законы принимаются не людьми и трактуются и исполняются не людьми.Эта страна управляется не людьми.Это круговая порука нелюдейЭто нелюди.Но живут в ней люди.Запуганные и привыкшие ко всему люди.Учителя с грошовой зарплатой, которым главный чиновник советует идти заниматься бизнесом, если их что-то не устраивает.Пенсионеры, у которых украли их пенсию, и на которых нет денег, но вы держитесь.Работяги в крохотных хрущевках тремя поколениями, что может показаться смешным, но люди покупают.Деревенские фельдшеры, в сознании которых нет места пониманию того, как куртка «Лора Пьяно» может стоить 244 000 рублей и как это вообще — зарплата миллион в день.Все это люди.И эти люди могут долго считать, что молодежь на митингах в Москве это ерунда и дурачки. И что в стране «все схвачено» и вообще власть она дается свыше и непогрешима. И что они купили в кредит холодильник и в нем есть яйца и молоко. И что в следующем году они поедут в Турцию. И что Запад нас ссыкует — видели же ролик с ракетами!Долго. Но не вечно. Потому что люди и нелюди вместе жить не могут. Такая вот диалектика.