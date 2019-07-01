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Переобувшийся Эйгенсон: «Эта власть — не люди и не для людей»

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Дмитрий Эйгенсон — блогер, предприниматель. Я когда уехал, решил для себя одну важную вещь. Что я не буду больше публично критиковать то, что мне не нравится в России. Ну, потому что, вроде как я потерял на это право в тот момент, когда самолет с нашими шестью большими сумками сел в Бен-Гурионе. Потому что я свой выбор вроде как сделал. Но сегодня не могу не написать.

Переобувшийся Эйгенсон: «Эта власть — не люди и не для людей»


Это не люди.

Эта власть — не люди и не для людей.

Эти выборы не для людей и устраивают их не люди.

Эти СМИ делают не люди не для людей.

Эти силовики не люди.

Эти чиновники не люди.

Эти законы принимаются не людьми и трактуются и исполняются не людьми.

Эта страна управляется не людьми.

Это круговая порука нелюдей

Это нелюди.

Но живут в ней люди.

Запуганные и привыкшие ко всему люди.

Учителя с грошовой зарплатой, которым главный чиновник советует идти заниматься бизнесом, если их что-то не устраивает.

Пенсионеры, у которых украли их пенсию, и на которых нет денег, но вы держитесь.

Работяги в крохотных хрущевках тремя поколениями, что может показаться смешным, но люди покупают.

Деревенские фельдшеры, в сознании которых нет места пониманию того, как куртка «Лора Пьяно» может стоить 244 000 рублей и как это вообще — зарплата миллион в день.

Все это люди.

И эти люди могут долго считать, что молодежь на митингах в Москве это ерунда и дурачки. И что в стране «все схвачено» и вообще власть она дается свыше и непогрешима. И что они купили в кредит холодильник и в нем есть яйца и молоко. И что в следующем году они поедут в Турцию. И что Запад нас ссыкует — видели же ролик с ракетами!

Долго. Но не вечно. Потому что люди и нелюди вместе жить не могут. Такая вот диалектика.

Дмитрий Эйгенсон, Эхо Москвы
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  • Гость
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  • 1 | 29.07.2019, 09:42 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
никакой диалектики, всё просто - БЫДЛОООО
турк



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  • 2 | 29.07.2019, 10:12 | Автор: Виктор
    Публикации: 166 | Комментарии: 1803 | Рейтинг: +489,2
Комментарий скрыт в связи с отрицательным рейтингом.
Молодец, Дмитрий Эйгенсон. Отличный текст.

Мы были мало знакомы, только в инете. Стоило встретится, поговорить.

Он брал иногда мои тексты и фото. "Ловушки на детей" забрал за 5 минут после публикации. Про отрытые люки колодцев в Уфе и прочие ловушки.

Успехов и Здоровья! Уважаю.

Виктор Золотарев. Уфа



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2

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  • 3 | 29.07.2019, 10:32 | Автор: Альберт Я
    Публикации: 0 | Комментарии: 212 | Рейтинг: +10,4
Отл. Да, не вечно. "Будет небо голубое... " " пройдёт и по нашей улице..." "За нашу победу!" Но для этого, "когда мы едины..."



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0

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  • 4 | 29.07.2019, 10:33 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Это не люди.
=========================
Это новый биологический вид,- нелюди-путиноиды.



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0

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  • Участник
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  • 5 | 29.07.2019, 10:43 | Автор: кац
    Публикации: 0 | Комментарии: 18055 | Рейтинг: -3139,4
Комментарий скрыт в связи с отрицательным рейтингом.
Вашу мать! Вы конечно и в прошлом жили в неплохо. На крайняк фарцевали, хотя знали, что нарушаете закон страны, где вы родились, выросли и живете.
Народ в сущности только-только начал жить по человечески. Что вы дармоеды знаете о жизни народа в прошлом? Паразит он никогда не знает, чем и как питается.
Что вы сучара сделали для того, чтобы народ стал жить лучше? Кричать во всю ивановскую о том, как у нас все плохо? Вы приватизировали право говорить что все плохо. На этом разбогатели. Причем одни набрав бабла уходят из этих Эхов, другие из вас приходят, чтобы набрать бабла.



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  • 6 | 29.07.2019, 10:50 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Автор почему забыл сказать, что быдлом русский народ , и природные ресурсы России сырьевым пиидатком ТНК
сделали сын белогвардейца Ельцин и его близкое окружение из агентов влияния госдепа и разведок НАТО.



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  • 7 | 29.07.2019, 10:51 | Автор: Калатунбабай
    Публикации: 108 | Комментарии: 1392 | Рейтинг: +725,8
| 29.07.2019, 10:12 | Автор: Виктор
Публикации: 166 | Комментарии: 1800 | Рейтинг: +489,2
Молодец, Дмитрий Эйгенсон. Отличный текст

Эх Виктор мало вы про него знаете, мало.....
Гандон он, перекрасился чмыреныш как жариным запахло



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7

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  • 8 | 29.07.2019, 10:53 | Автор: natall
    Публикации: 562 | Комментарии: 253 | Рейтинг: +94,9
Димка - простой гандон, в былые времена ошивавшийся в хамитовской школе блоггеров на подсосе.

Что-то раньше ниче не пи3дел про нелюдей, скотина е6учая



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4

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  • 9 | 29.07.2019, 10:54 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
мягкой алии тебе Дмитрий и привет Израилю



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  • Наблюдатель
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  • 10 | 29.07.2019, 10:55 | Автор: natall
    Публикации: 562 | Комментарии: 253 | Рейтинг: +94,9
http://journalufa.com/17823-bashkirskie-blogery-na-kormushke
-u-kadyrova.html

Этого достаточно или еще поискать вам, Виктор?



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1

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  • 11 | 29.07.2019, 10:57 | Автор: ketrin_2
    Публикации: 0 | Комментарии: 5669 | Рейтинг: +1474,9
Бедный Кац. Только только начал нормально есть, купил тачку,тут на тебе ,протесты Дадайте кацу пожрать по человечески, утроба еще не наелась.



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5

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  • Наблюдатель
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  • 12 | 29.07.2019, 10:59 | Автор: natall
    Публикации: 562 | Комментарии: 253 | Рейтинг: +94,9
Для правдолюба Виктора:

У каждого свои горои
http://journalufa.com/8187-u-kazhdogo-svoi-geroi.html

Полемический ответ
http://journalufa.com/8320-polemicheskiy-otvet.html

Так что Виктор, вы человек честный, правдолюб. Не пачкайтесь об штопанный гандон под маркой Эйгенсон



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2

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  • 13 | 29.07.2019, 11:00 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Автор- типичный представитель той части своего народа, которая считает все другие народы слаборазвитыми?



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1

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  • 14 | 29.07.2019, 11:02 | Автор: кац
    Публикации: 0 | Комментарии: 18055 | Рейтинг: -3139,4
Комментарий скрыт в связи с отрицательным рейтингом.
Катька, ты как старая, вышедшая в тираж женщина с пониженной социальной ответственностью, наверно в былые годы успела поесть деликатесов. А теперь живешь одними воспоминаниями, особенно о доброте голодных матросов.



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1

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  • 15 | 29.07.2019, 11:19 | Автор: юнг
    Публикации: 148 | Комментарии: 37717 | Рейтинг: +5516,9
7 | 29.07.2019, 10:53 | Автор: natall
Публикации: 562 | Комментарии: 252 | Рейтинг: +93,9
Димка - простой гандон, в былые времена ошивавшийся в хамитовской школе блоггеров на подсосе.

Что-то раньше ниче не пи3дел про нелюдей, скотина е6учая

========================Снимаю шляпу перед ходом Ваших мыслей!



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1

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  • Участник
  •  
  • 16 | 29.07.2019, 11:26 | Автор: кац
    Публикации: 0 | Комментарии: 18055 | Рейтинг: -3139,4
Комментарий скрыт в связи с отрицательным рейтингом.
Что-то раньше ниче не пи3дел про нелюдей, скотина е6учая

========================Снимаю шляпу перед ходом Ваших мыслей!
---------
Мысли конечно глубокие.
В эту твою шляпу теперь натали должна насрать.
И ты будешь весьма доволен.



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2

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  • 17 | 29.07.2019, 11:40 | Автор: юнг
    Публикации: 148 | Комментарии: 37717 | Рейтинг: +5516,9
Обсуждать вместо тем личности- мелко и позорно!



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0

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  • Участник
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  • 18 | 29.07.2019, 11:46 | Автор: кац
    Публикации: 0 | Комментарии: 18055 | Рейтинг: -3139,4
Комментарий скрыт в связи с отрицательным рейтингом.
16 | 29.07.2019, 11:40 | Автор: юнг
Обсуждать вместо тем личности- мелко и позорно!
--------
• 37309 | 17.05.2019, 20:17 | Автор: юнг
.......Темнело. Дул сильный ветер. Ветки деревьев уныло скребли по мокрым окнам.Дождь лил не переставая. Такси не смогло подъехать к подъезду и пожилая , неопрятная женщина, задыхаясь, с трудом дотащила тяжёлые пакеты до двери квартирки на окраине города.
Сын и невестка были рады.

Баба Лена, кончайте людей баламутить. Нас уже на улице дразнят -"кухаркины дети"! Не доводите меня, а то разобью об вашу дурную башку ваш ноут!
Заткнись дура. Запомни мой характер- уссусь, усрусь, но на своём буду стоять.



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  • 19 | 29.07.2019, 12:01 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Кац только что признался, что жизнь в моче и кале это его любимое времяпрепровождение.



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  • 20 | 29.07.2019, 12:20 | Автор: Виктор
    Публикации: 166 | Комментарии: 1803 | Рейтинг: +489,2
Я не знал такого.

_______________________________

"Вчера в Грозном прошла встреча главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова с 36 блогерами со всей России – из Москвы, Казани, Екатеринбурга, Ингушетии, Кабардино-Балкарской республики, Кемеровской области и Польши.

В числе гостей оказались и двое представителей ЖЖ-сообщества из Уфы - Дмитрий Эйгенсон и Раис Габитов. еседа продолжалась более трех часов. А после, в честь прибывших гостей, Рамзан Кадыров дал ужин, сообщает пресс-служба главы и правительства Чеченской Республики.

Посол ЖЖ в Башкирии Дмитрий Эйгенсон предложил проект «Поезд Дружбы между Башкирией и Чечней».

http://journalufa.com/17823-bashkirskie-blogery-na-kormushke
-u-kadyrova.html
_______________________

Позор Эйгесону и Габитову.



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