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Хабиров назвал число обманутых дольщиков в Башкортостане

  • Опубликовано: ПроУфу | 01.08.2019
    Раздел: Новости | Просмотры: 15223 | Комментарии: 10
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Он пообещал сделать максимум для решения проблемы. На своих страницах в социальных сетях глава республики сообщил о том, что сегодня более 200 семей получат долгожданные ключи от квартир в долгострое «Миловский парк».

Хабиров назвал число обманутых дольщиков в Башкортостане


Радий Хабиров подвел промежуточные итоги, и заметил:

«После того, как мы начали проводить "Стройчасы", квартиры, наконец, получили 565 семей, ещё недавно обманутых дольщиков. В этом направлении появилась последовательность и системность. Но работы еще много».

Радий Хабиров также заявил, что в реестре граждан, пострадавших от недобросовестных застройщиков остаётся около 2900 заявителей, количество «зависших» квартир составляет около 7,5 тысяч.

«За этими цифрами – судьбы конкретных людей, несправедливо лишённых права распоряжаться собственным жильём. Мы будем делать максимум возможного до тех пор, пока в республике не исчезнет само словосочетание «обманутый дольщик», – подытожил глава республики.

Напомним, Жилой комплекс «Миловский парк» является одним из проблемных проектов. Его строительство началось еще в 2013 году. Компания «КилСтройИнвест», занимавшаяся строительством, осуществляла продажу квартир при помощи рекламы, в которой принимали активное участие органы госвласти. Стройка шла в рамках федеральной программы «Жилье для российской семьи». В течение четырех лет более 1,5 тысяч граждан вложили свои деньги в долевое строительство. К началу 2017 года стройфирма разорилась, а строительство «Миловского парка» остановилось.

Как оказалось, руководство компании не выполняло свои обязательства по строительству, а вместо этого похитило более 2 млрд рублей. В настоящее время в их отношении возбуждены уголовные дела. Дольщики не раз выходили на протестные акции, объявляли голодовки. На данный момент из 14 кварталов, запланированных в ЖК, сданы два. На текущий год запланировано завершение строительства 47 проблемных домов, в которых 3,4 тысяч семей получат свои квартиры.

ПроУфу
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  • Гость
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  • 1 | 01.08.2019, 10:26 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Как оказалось, руководство компании не выполняло свои обязательства по строительству, а вместо этого похитило более 2 млрд рублей. В настоящее время в их отношении возбуждены уголовные дела.
=============================
А почему не возбуждены уголовные дела в отношениитех, тех конкретных
людей из органов властирекламы, в которые принимали активное участие в рекламе, тех которые были обязаны контролировать стройку?!



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3

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  • Эксперт
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  • 2 | 01.08.2019, 10:29 | Автор: Зулия
    Публикации: 31 | Комментарии: 30422 | Рейтинг: -709,1
сегодня более 200 семей получат долгожданные ключи от квартир в долгострое «Миловский парк».
------------------------
За чей счет?
Продолжит ли такую практику после избрания Главой, или это разовая предвыборная акция?



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1

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  • 3 | 01.08.2019, 10:35 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
В Белорецке 8 лет глава обещаетобманутым дольщикам сдать незавершенку прямо напротив окон своего кабинета.
При всем при этом министр ЖКХ страны башкир Киреев якобы похвалил главу за высокие результаты работы в коммунальной сфере.
Не знал министр, что следственные органы района дважды возбудались против проделок коммунальщиков, а полигон ТБО глава Миронов не мог запустить в эксплуатацию аж 7 лет!



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  • Гость
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  • 4 | 01.08.2019, 13:09 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
3 му
Пока Сибирь борется с рукотворными пожарами, инспектор МЧС Белорецкого р- на попался на взятке и арестован.
Но серьезных подвижек в сфере безопасности жизнеобеспечения вашего района не будет, пока зам главы администрации по ГО , открыто крышевавший вороватого чиновника в погонах останется в своем кресле.



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  • Участник
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  • 5 | 01.08.2019, 13:09 | Автор: резус
    Публикации: 0 | Комментарии: 1318 | Рейтинг: +342,7
Дольщики это те, кто вступил в долю с жуликами и ворами. Хотели подешевле а получили как всегда. У строительных воротил безо всяких долей хватает средств построить и продать. А доля это заведомый лохотрон.



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  • Эксперт
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  • 6 | 01.08.2019, 14:02 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1317 | Комментарии: 64961 | Рейтинг: +12209,4
Резус.

По-разному бывает. Моя знакомая пару месяцев назад получила ключи от квартиры, которую ждала 3 года - за Планетой. Причем - даже раньше срока - вместо 4 квартала 2019 - во 2 квартале.
Да - на стадии начала строительства - дешевле... Ну нет у людей денег на готовое... или вторичку.
Возле нашего дома - довольно таки быстро возвели две 18-ти этажки - за полтора-два года - и сдали. На стадии строительства цены были ниже,чем сейчас - ощутимо.
И таких домов полно по всей Уфе - но не всем везет....
Андрей Носков(депутат горсовета, уфимский строительный магнат), какой бы сволочью он ни был, но достраивает свои дома. И нет у него обманутыхдольщиков.

Людям не легко выбирать строительную кампанию. Бывает, что ранее эти строители не были замечены в обмане дольщиков, а на каком-то этапе - что-то пошло не так... возможно и не по вине владельцев застройщиков. Рейдерский захват, шантаж гэбни/ментов/прокурорски/следкомовцев(вымогательство откатов и прочее) - и деньги ушли.. на строительство - не осталось... набираются новые дольщики - и здец бизнесу!



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  • 7 | 01.08.2019, 15:02 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Застройщик как юридическое лицо "разорилось" путем открытого разворовывания материальных, финансовых и трудовых ресурсов династией Комлевых и теперь Комлев - господин, Комлева -госпожа по представлениям силовых структур и СМИ. По идее тут не мошенничество, а воровство и краденое подлежит возврату !!!!,



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  • 8 | 01.08.2019, 19:19 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
2 | 01.08.2019, 10:29 | Автор: Зулия
Публикации: 31 | Комментарии: 30422 | Рейтинг: -709,1
сегодня более 200 семей получат долгожданные ключи от квартир в долгострое «Миловский парк».
------------------------
За чей счет?
Продолжит ли такую практику после избрания Главой, или это разовая предвыборная акция?
____________________________________________________________
____________________________________________________________
__ Ты ещё спрашиваешь за чей счёт? Да за наш, за чей же ещё, не за его же! Те компании, которые достраивают брошенные дома, получают новые участки под своё строительство бесплатно, т.е. бюджет города несёт убытки, а воры-застройщики и взяточники-чиновники все остаются при своих барышах, их крышует сам Хабиров! Очень Опытный



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  • 9 | 01.08.2019, 20:14 | Автор: Ирек
    Публикации: 100 | Комментарии: 7946 | Рейтинг: -565,6
Встретилось в инете:http://i-gazeta.com/news/column/42681.html?utm_referre
r=https%3A%2F%2Fzen.yandex.com

Почему в Башкирии люди «забитые»
31.07.2019 16:50:17 Автор: Ляля Латыпова (lala)

— Правда сдохла, её похоронили. Мы все в болоте.
— Пока совок с рабским сознанием не умрёт, ничего не изменится.
— Страшно жить.
В основном к этим выводам сводились комментарии в соцсетях и мессенджерах по поводу задержаний во время акции протеста оппозиции в Москве — она высказалась в защиту независимых кандидатов на предстоящих выборах.
В башкирском же сегменте Фейсбука и других ресурсов дополнительно прозвучало: «Башкирия никогда не поднимается так, как в Москве. У нас население забитое».
Хочется ответить: «Не забитое, а ещё не зажравшееся. И потому не желающее «подниматься» по щелчку пальцев тех, кто жаждет власти».
Ведь пока большинство населения нашего региона живёт совсем в иных реалиях, чем те, кто кидаются звонкими лозунгами и призывами «всё поломать».
Недавно один из башкирских пользователей соцсетей привёл информацию со ссылкой на «РИА Рейтинг» о ранжировании доходов населения. Там обозначено: в прошлом году житель Башкирии мог оплатить на 25 процентов меньше вещей, продуктов питания и услуг, чем житель соседнего Татарстана. И что за чертой бедности в Башкирии живут 12,1 процента населения или каждый восьмой житель, а 1,9 процента — за чертой крайней бедности. Тогда как у соседей доля бедного населения более чем в полтора раза меньше. А за чертой крайней бедности у соседей более чем в два раза меньше людей. Автор поста не преминул упрекнуть этими цифрами действующее руководство. Но хайпа не получилось: один из самых строптивых комментаторов Фейсбука резонно отметил, что вообще-то такая ситуация сложилась задолго до появления нового руководства. Беспокоит другое. Например, как граждане, которые претендуют на руководство регионом, не имея опыта и внятной программы, нацеленной конкретно на повышение благосостояния людей, собираются улучшить жизнь вот этим почти 14 процентам населения? А тем, кто живёт чуть получше? Где конкретные предложения о работе с нормальной зарплатой, жильём и качественным медицинским обслуживанием? Почему не звучат идеи, как предотвратить утечку молодых мозгов из региона? Действительно ли те, кто на словах декларируют стремление улучшить жизнь сограждан, считают, что это можно сделать, подстрекая их к физическим разборкам и выступлениям? Эти люди действительно уверены в том, что, разыгрывая национальную карту, приводя в пример оппозицию в столице страны, превратят жизнь сограждан в рай?
Ответ на поверхности: не верят ни они сами, ни население. Особенно граждане, многим из которых до чертиков надоела «вода» и «лапша», спекуляция на их интересах, о которых на самом деле призывающие «подняться» думают в последнюю очередь. Люди (к ним я отношу и себя) ещё помнят, как разводили в пяти литрах воды кубик «Магги» или «Галины Бланка», как народ травился псевдопитьевым спиртом «Роял», как близкие выходили за спичками и не возвращались никогда...
Не то, чтобы считают сегодняшнюю жизнь исключительной заслугой действующих властей. Просто научились ценить то, что имеют. Потому и не жаждут кидаться на баррикады из-за призывов личностей неясного генеза. Они желают простых вещей: чистоты на улицах, исправных домов и коммуникаций, всего того, что облегчает повседневную жизнь. А не гонок за смутными идеями о светлом будущем.



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  • 10 | 01.08.2019, 21:31 | Автор: Ирек
    Публикации: 100 | Комментарии: 7946 | Рейтинг: -565,6
У меня уже много чего есть с инетов. На днях я разбирал архив Уфагуба. Есть у меня "конспект" Башфорума, и сайта неких "традиционалистов" Башкортостана.
Они уже вмерли, а последний вроде, как уже с приходом Радия Хабирова.
Может последний с таковых откровений:
Хабиров перешел грань дозволенного 5-04-2009

24 декабря произошло по своему знаковое событие: скандально известный в Республике, бывший фаворит Бабая, попавший в опалу, и одновременно – в когорту московских бюрократов высшего звена, Радий Хабиров опубликовал в своем интернет-дневнике грозное заявление. Так и озаглавил: «Рахимов перешел грань дозволенного». ..................................................

Хабиров перешел грань дозволенного 5-04-2009

Мы были нейтральны к судьбе Хабирова как политика. Слишком мало данных, чтобы судить о нем. Но после таких эскапад, как шантаж бывшего шефа от имени нынешнего… очень интересует, за какой профессионализм его подняли столь высоко?.....................................................
...........................

PS. Есть вопрос, кто эти откровения мог написать? Ссылки на это есть, но они уже не открываются. Если администрация позволит, для облегчения ответа на поставленный вопрос, могу привесть это откровение целиком, или как было представлено частями



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