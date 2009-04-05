Хабиров назвал число обманутых дольщиков в Башкортостане

Он пообещал сделать максимум для решения проблемы. На своих страницах в социальных сетях глава республики сообщил о том, что сегодня более 200 семей получат долгожданные ключи от квартир в долгострое «Миловский парк».Радий Хабиров подвел промежуточные итоги, и заметил:«После того, как мы начали проводить "Стройчасы", квартиры, наконец, получили 565 семей, ещё недавно обманутых дольщиков. В этом направлении появилась последовательность и системность. Но работы еще много».Радий Хабиров также заявил, что в реестре граждан, пострадавших от недобросовестных застройщиков остаётся около 2900 заявителей, количество «зависших» квартир составляет около 7,5 тысяч.«За этими цифрами – судьбы конкретных людей, несправедливо лишённых права распоряжаться собственным жильём. Мы будем делать максимум возможного до тех пор, пока в республике не исчезнет само словосочетание «обманутый дольщик», – подытожил глава республики.Напомним, Жилой комплекс «Миловский парк» является одним из проблемных проектов. Его строительство началось еще в 2013 году. Компания «КилСтройИнвест», занимавшаяся строительством, осуществляла продажу квартир при помощи рекламы, в которой принимали активное участие органы госвласти. Стройка шла в рамках федеральной программы «Жилье для российской семьи». В течение четырех лет более 1,5 тысяч граждан вложили свои деньги в долевое строительство. К началу 2017 года стройфирма разорилась, а строительство «Миловского парка» остановилось.Как оказалось, руководство компании не выполняло свои обязательства по строительству, а вместо этого похитило более 2 млрд рублей. В настоящее время в их отношении возбуждены уголовные дела. Дольщики не раз выходили на протестные акции, объявляли голодовки. На данный момент из 14 кварталов, запланированных в ЖК, сданы два. На текущий год запланировано завершение строительства 47 проблемных домов, в которых 3,4 тысяч семей получат свои квартиры.