Массовые беспорядки. Начало

Власти обвиняют граждан в «массовых беспорядках» 27 июля, имея в виду массовое мирные выступления граждан в Москве в защиту выборов, одной из основ конституционного строя.Напомним властям, что в основе сегодняшней России, в фундаменте их правления лежит именно то, что они сегодня называют «массовыми беспорядками» — народные выступления 19-21 августа 1991 года в Москве.Тогда против такого же антиконституционного переворота, как и сегодня, к Белому дому в Москве пришли десятки тысяч людей. Они не просто пришли, но и построили баррикады, противостояли армии, КГБ, милиции.Не будь этих людей с их баррикадами, не случись этих «массовых беспорядков», останься площадь перед Белым домом пустой, Ельцина и его соратников вывели бы под белы руки из тоглашнего здания Верховного Совета РСФСР, да и отправили бы куда подальше. Так что сегодня в России был бы строй, при котором трепетный режиссер Богомолов маялся после спектакля в очереди за колбасой.Но «массовые беспорядки» случились, положив начало новой России. Участие в этих «массовых беспорядках» считается ныне настолько почетным, что люди, строившие баррикады, награждаются медалью «Защитнику свободной России», в цветах которой есть и «георгиевские».Так будет и в будущем.Те, кого сегодня власти арестовывают, сажают, обвиняют в сопротивлении незаконным действиям полиции, напавшей на москвичей, будут обязательно награждены медалью «Защитнику свободной России».Август 1991-го сомкнулся с июлем 2019-го. Поднимающее голову поколение «десятых» достойно поколения «восьмидесятых». Ему предстоит завершить начатую в 1991-м революцию.