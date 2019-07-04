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Массовые беспорядки. Начало

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Власти обвиняют граждан в «массовых беспорядках» 27 июля, имея в виду массовое мирные выступления граждан в Москве в защиту выборов, одной из основ конституционного строя.

Массовые беспорядки. Начало


Напомним властям, что в основе сегодняшней России, в фундаменте их правления лежит именно то, что они сегодня называют «массовыми беспорядками» — народные выступления 19-21 августа 1991 года в Москве.

Тогда против такого же антиконституционного переворота, как и сегодня, к Белому дому в Москве пришли десятки тысяч людей. Они не просто пришли, но и построили баррикады, противостояли армии, КГБ, милиции.

Не будь этих людей с их баррикадами, не случись этих «массовых беспорядков», останься площадь перед Белым домом пустой, Ельцина и его соратников вывели бы под белы руки из тоглашнего здания Верховного Совета РСФСР, да и отправили бы куда подальше. Так что сегодня в России был бы строй, при котором трепетный режиссер Богомолов маялся после спектакля в очереди за колбасой.

Но «массовые беспорядки» случились, положив начало новой России. Участие в этих «массовых беспорядках» считается ныне настолько почетным, что люди, строившие баррикады, награждаются медалью «Защитнику свободной России», в цветах которой есть и «георгиевские».

Так будет и в будущем.

Те, кого сегодня власти арестовывают, сажают, обвиняют в сопротивлении незаконным действиям полиции, напавшей на москвичей, будут обязательно награждены медалью «Защитнику свободной России».

Август 1991-го сомкнулся с июлем 2019-го. Поднимающее голову поколение «десятых» достойно поколения «восьмидесятых». Ему предстоит завершить начатую в 1991-м революцию.

СерпомПо, Эхо Москвы
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  • 1 | 02.08.2019, 10:27 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Вихри враждебные веют над нами Темные силы нас злобно гнетут В бой роковой мы вступаем с путяней



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  • 2 | 02.08.2019, 10:31 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Август 1991-го сомкнулся с июлем 2019-го. Поднимающее голову поколение «десятых» достойно поколения «восьмидесятых». Ему предстоит завершить начатую в 1991-м революцию.
==============================
Главное чтобы они не повторили ошибок 91-го, и в обязательном порядке провели люстрацию всех без исключения пуйлососов!!!



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  • 3 | 02.08.2019, 11:48 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
2 | 02.08.2019, 10:31 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Август 1991-го сомкнулся с июлем 2019-го. Поднимающее голову поколение «десятых» достойно поколения «восьмидесятых». Ему предстоит завершить начатую в 1991-м революцию.
==============================
Главное чтобы они не повторили ошибок 91-го, и в обязательном порядке провели люстрацию всех без исключения пуйлососов!!!
____________________________________________________________
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__ Главное, чтобы сладкоголосых либерастов опять до власти не допустили! Очень Опытный



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  • 4 | 02.08.2019, 12:10 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
"...массовые мирные выступления граждан в Москве в защиту выборов..."

------------------

Аха. Выборов. Упёрлись они им. Это всего лишь повод, разведка боем.

А вапще... Чума на оба ваших дома. Что власть, что оппозиция - "слишком далеки они от народа".



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  • 5 | 02.08.2019, 12:19 | Автор: резус
    Публикации: 0 | Комментарии: 1320 | Рейтинг: +342,7
Очень Опытное быдло где то увиделел либерастов во власти. Нет, там одни педе расты.



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  • 6 | 02.08.2019, 12:36 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
5 | 02.08.2019, 12:19 | Автор: резус
Публикации: 0 | Комментарии: 1319 | Рейтинг: +342,7
Очень Опытное быдло где то увиделел либерастов во власти. Нет, там одни педе расты.
____________________________________________________________
____________________________________________________________
________ После 1991 года к власти пришли либерасты, от деятельности которых до сих пор РФ очухаться не может, да ещё и ПЖиВ вносит свой пай в разграбление РФ! Педераст может и не быть либерастом, а вот либераст не быть не педерастом не может! Запомни это Резус на всю оставшуюся жизнь! Очень Опытный



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