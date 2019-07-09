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Очередное позорище идельбаевщины: Туризм на гениталиях

  • Опубликовано: ПроУфу | 07.08.2019
    Раздел: Новости | Просмотры: 32587 | Комментарии: 80
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«Логотип на гениталиях»: Жителей Уфы шокировала реклама Terra Bashkiria. Эту рекламную акцию прокомментировал ProUfu.ru руководитель Центра развития туризма Артур Идельбаев.

Очередное позорище идельбаевщины: Туризм на гениталиях


Известный башкирский туристический проект Terra Bashkiria удивил жителей Уфы неоднозначным маркетингом. К рекламной кампании подключили полураздетых девушек. Обычно летом подобное бы никого не удивило, но не в такую прохладную погоду.

К счастью, они рекламируют стенд с продажей сувениров в здании торгового делового комплекса «Гостиный Двор». Тем не менее, девушки стоят у самого входа, где часто открывается дверь и ходит холодный воздух. Многих такая акция смутила, некоторые даже посочувствовали моделям.

В соцсетях активно обсуждается такая реклама. «Душа Урала. Сердце Евразии. Логотип на гениталиях», – написал блогер Владимир Скрипник. «А вообще, девушку жаль(( замёрзла наверное», – посочувствовал Мариам Л. «А где мужские плавки?», – недоумевает Булат С.

Как высказался один из пользователей соцсетей, Гостиный Двор – это не святилище, а место продвижения и продажи товаров, так что акция вполне уместна. Мы же нормально относимся, когда девушки в купальниках продвигают автомобильные и другие бренды, в том числе и туризм, например, в Турции, – прокомментировал ProUfu.ru руководитель Центра развития туризма Артур Идельбаев.

Отметим, что некоторые пользователи соцсетей сочли такую рекламу позорящей громкое имя Terra Bashkiria. Однако Идельбаев так не считает, по его словам, акция может быть чуть эпатажна, но оскорбляющей честь и достоинство бренда ее никак не назвать.

К слову, участвующие в рекламном ходе модели из агентства бывшего кандидата в главы Башкирии Сании Тимасой. Она, кстати, выбыла из предвыборной гонки, посмеявшись над тем, как выглядят многие чиновники и заявила, что им нужен человек, следящий за их внешностью.

Terra Bashiria – это бренд, под логотипом которого Башкирия развивает туризм. Самые яркие места республики будут носить его знак. Идущий в ногу со временем дизайн должен привлекать людей и гарантировать интересное путешествие по башкирской земле. Слоган бренда: «Душа Урала. Сердце Евразии».

ПроУфу
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  • Гость
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  • 1 | 07.08.2019, 09:36 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Если уж выставляете телку на всеобщее обозрение, то она должна привлекать внимание, возбуждать "сильную2 половину человечества, а не вызывать жалость.
Глядя на эту я бы подумал или "работает", или в карты проигралась...



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3

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  • Участник
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  • 2 | 07.08.2019, 09:43 | Автор: ketrin_2
    Публикации: 0 | Комментарии: 5675 | Рейтинг: +1475,3
Это не позорище.Это суть.



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4

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  • 3 | 07.08.2019, 09:48 | Автор: xrul
    Публикации: 75 | Комментарии: 3738 | Рейтинг: -301,1
Нормальная баба.

А у кого не стоит, тому хоть кого поставь, всё равно не встанет.



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5

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  • Наблюдатель
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  • 4 | 07.08.2019, 09:56 | Автор: natall
    Публикации: 562 | Комментарии: 260 | Рейтинг: +96,1
Этот тупой гaндон Пидельбаев сравнивает туризм Башкирии и Турции, как-бы намекая на eблю.

На то он и тупой гaндон, ведь Башкирия - это пещеры, леса, реки, горы, а не потрахушки с 6лядями в голове у националиста-быдлана.



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7

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  • Участник
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  • 5 | 07.08.2019, 10:02 | Автор: кац
    Публикации: 0 | Комментарии: 18094 | Рейтинг: -3144,6
Надо поставить натал, катьку и конечно же кукайку вперед . Они своими выменами столько людей соберут, что любая рекламная компания с зависти задохнется.



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3

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  • 6 | 07.08.2019, 10:04 | Автор: кац
    Публикации: 0 | Комментарии: 18094 | Рейтинг: -3144,6
А представьте этим тушам наденут стринги!
Вся Уфа соберется и затопчут гостинку.



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2

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  • Эксперт
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  • 7 | 07.08.2019, 10:15 | Автор: юнг
    Публикации: 149 | Комментарии: 37757 | Рейтинг: +5509,3
Дело не в них, а дело в Идельбае, которому давно пора на нары!



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3

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  • Эксперт
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  • 8 | 07.08.2019, 10:15 | Автор: юнг
    Публикации: 149 | Комментарии: 37757 | Рейтинг: +5509,3
Дело не в них, а дело в Идельбае, которому давно пора на нары!



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2

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  • Эксперт
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  • 9 | 07.08.2019, 10:32 | Автор: юнг
    Публикации: 149 | Комментарии: 37757 | Рейтинг: +5509,3
6 августа 21:39
Гость
Потерпевшая вновь не явилась в суд. Вина оборотней доказана. Присутствие девушки вовсе не обязательно.

Стыдно, ссыкотно: оболгала трёх мужиков, да ещё и не знает, как теперь в суде в глаза смотреть, и что врать. Ледь во всей красе! =====================================================
Не только оболгала, но ещё и сама себя избила. Все тело и лицо в кровоподтеках. Сильно постаралась-не так ли?



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  • 10 | 07.08.2019, 10:52 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Я тоже не согласен с оценками бывшего угловника, ныне хабировского руководителя Центра развития туризма, Артура Идельбаева. Уж больно девушка в купальнике скелетистая и без малахая.



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  • Гость
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  • 11 | 07.08.2019, 10:59 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Позорище, идиотизм !!!!!!!!!!!!!! Как могли этого аульного Идельбаева поставить на эту должность !!! ХРФ убирай его быстрее !!!



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  • 12 | 07.08.2019, 11:04 | Автор: Дед
    Публикации: 1 | Комментарии: 4580 | Рейтинг: -719,5
Наташ, а тебе какая разница про туризм в Башкирии? Ты далеко от Башкирии и вряд ли приедешь в Башкирию. Для интерес по Башкирии лишь тогда,. когда тебя платят, вот перестанут платить за Башкирию и начнут платить по Татарии,. так ты сразу забудешь Башкирию и начнешь жить Татарией или Якутией!!!
Всегда были такие дешевки как Наталья и а вот эти модели ничем не отличаются от Наташи!!! Платят стоят, не платят, так другое место найдут, где платят, главное не работать!!!



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  • 13 | 07.08.2019, 11:05 | Автор: ketrin_2
    Публикации: 0 | Комментарии: 5675 | Рейтинг: +1475,3
Похоже больше на рекламу секс - туризма. С башкирским колоритом. Кацу понравится



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  • 14 | 07.08.2019, 11:12 | Автор: Зулия
    Публикации: 31 | Комментарии: 30478 | Рейтинг: -709,8
Ринат Сатаев Самое время вспомнить голые коленки на фасаде дома на улице Менделеева

Помните?
На уфимское граффити "танцующая башкирка" поступила жалоба о непристойности
изображать башкирскую девушку со столь «неприлично» оголенными коленями нельзя, поскольку это оскорбляет национальную этику башкир.

Граффити «Танцующей башкирской девушки», расположенное на доме Менделеева, 116, могут признать непристойным. Рисунком заинтересовалась прокуратура РБ, а сейчас дело рассматривает ФАС по РБ.

антимонопольное ведомство рассмотрело жалобу горожанина, по словам которого, граффити нарушает «Закон о рекламе». Доносчик считает, что на фасаде изображен образ башкирки , у которой непристойно оголены колени, вследствие чего изображение может оскорбить национальные чувства башкир.
.............
Мракобесы
Автор: Дмитрий Эйгенсон (Eygenson)

Есть очень хорошее русское слово «мракобес». Значит «враг прогресса и просвещения». Мракобес протестует против всего того, что ему непонятно. Или не нравится по какой-то ведомой только ему причине. Вот, допустим, видит такой мракобес что-то красивое, но непонятное и начинает поднимать бучу — это порнография, это оболванивание, это антинародно! Вот как в этом случае, например. Ну, а что, у башкирской танцовщицы не может быть коленей? Или эти колени не могут быть красивыми? Или танцующая девушка не может выглядеть привлекательно, или эротично? Непонятно.



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  • 15 | 07.08.2019, 11:15 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1318 | Комментарии: 65006 | Рейтинг: +12211,1
Провинциальный пиар-креатив - уровень завклубом колхоза "40 лет без урожая" - сразу вспомнилось
1."Вы с Урала?"
2.1984 ДДТ "Периферия"

Периферия.
Периферия.
Периферия.
Периферия.
Чревата наша сторона:
Царит покой и тишина,
Навоз целует сапоги,
Кого-то мочат у реки,
Контора пьяных дембелей
За ребра лапая девчат,
О службе матерно кричат
И отгоняют кобелей.
Заборы, улицы, дома,
Кино опять не привезли,
Вчера завклуб сошел с ума
Oт безысходнейшей тоски.
Тут трактор пронесся, давя поросят,
В соседней деревне есть кир, говорят.
Всю ночь не смыкали в правлении глаз,
Пришел нам приказ: "Посадить ананас! "
А в сером небе словно дух,
Летает жареный петух,
Обрызгав сверху всё слегка,
Уносится за облака.
Периферия.
Периферия.
Периферия.

- Алло, Центр, говорит Периферия.
- Алло, Центр, алло.
У нас все нормально.
Говорит Периферия.
У нас все нормально, все нормально.
Выслали триста вагонов баранины.
Триста вагонов.
Алло, диктую по буквам - триста:
Тагир, Рустик, Ильдар, Саид, Талгат,
Акбузат...
Программа прогрессирует.
Все нормально. Все нормально. Все нормально.
Скоро будет еще.
Скотина плодится хорошо.
Алло, все нормально. Прием.
Прием.
- Алло, Периферия, говорит Центр.
Вас поняли, баранину ждем.
Высылаем вам два вагона сапог.
Повторяю по буквам - два:
"Динамик", "Воскресение", "Аквариум"...
- Алло, Центр!
У нас все нормально, все нормально..



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  • 16 | 07.08.2019, 11:19 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Круто! Уж куда интересней чем кумыс с кураем и плясками



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  • 17 | 07.08.2019, 11:24 | Автор: Зулия
    Публикации: 31 | Комментарии: 30478 | Рейтинг: -709,8
Мракобесы
Автор: Дмитрий Эйгенсон (Eygenson)

Зулия
«враг прогресса и просвещения»
Можно прогресс и просвещение продвинуть еще повыше, то есть юбочку задрать еще повыше, чтобы прогресс и просвещение в виде стрингов оказался налицо.
Тогда враги и мракобесы пусть захлебнутся в бессильной злобе, иначе говоря - пусть обоср-ся


Зулия
Ну, а что, у башкирской танцовщицы не может быть коленей?
Кроме коленей могут быть и прочие прелестные части тела. Все - напоказ!

Зулия
Каждый находит то, что ищет..
У каждого свое представление о символе. Один, значит мракобес, «враг прогресса и просвещения, другой значит "друг прогресса и просвещения".
Чем выше прогресс, тем короче юбка.

А голых австралийских аборигенов - можно?

Аборигенкам запретили танцевать с голой грудью

В Австралии разразился скандал по поводу запрета, который полиция наложила на традиционные танцы аборигенов с участием женщин с обнаженной грудью.

Женщины доказывают, что эти танцы являются частью культуры коренного народа.

офицеры действовали правильно, когда запретили женщинам танцевать в общественном месте в чем мать родила.
http://i-gazeta.com/news/column/32235.html?sphrase_id=135855



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  • 18 | 07.08.2019, 11:28 | Автор: Зулия
    Публикации: 31 | Комментарии: 30478 | Рейтинг: -709,8
Круто! Уж куда интересней чем кумыс с кураем и плясками
---------------------------
Еще бы в хиджабах выставили, на потеху исламофобам



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  • 19 | 07.08.2019, 11:29 | Автор: Зулия
    Публикации: 31 | Комментарии: 30478 | Рейтинг: -709,8
Круто! Уж куда интересней чем кумыс с кураем и плясками
------------------------
Тогда бери выше - в лаптях, с хороводами в сопровождении сопелок



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  • 20 | 07.08.2019, 11:39 | Автор: кац
    Публикации: 0 | Комментарии: 18094 | Рейтинг: -3144,6
13 | 07.08.2019, 11:05 | Автор: ketrin_2
Похоже больше на рекламу секс - туризма. С башкирским колоритом. Кацу понравится
-----
Вот же спецы. И натал и катька матросская и тем более кукайка много опыта имеют в секс туризме. Ходили по всему миру в поисках большого.
А тут в чем ты корова увидела башкирский колорит?
По мне девушки нормальные, не с вашими же выменами.
Вы наверно считаете себя идеалом,
на одну лег, другой укрылся как одеалом?



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