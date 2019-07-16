Хабиров пока не определился с участием в дебатах

Книги Сергея Орлова:

«О Рахимове и не только»;

«Ликвидация Уфимской губернии: Как это было?»;

«Пирамида Салавата» -

Можно купить в магазине «А-книга»

Уфа, ул. Гоголя, д. 36, ост. транспорта «Музей».




Календарь новостей
«    Август 2019    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031 
Лучшие комментарии
Переобувшийся Эйгенсон: « ...

Бедный Кац. Только только начал нормально есть, купил тачку,тут на теб ...
  Рейтинг: +5  ketrin_2

Как раскрыть потенциал ту ...

Орлов к бюджетным кормушкам не присасывался и никому морду не бил, как ...
  Рейтинг: +5  Анонимно

Как раскрыть потенциал ту ...

7 | 08.08.2019, 11:08 | Автор: Не зарегистрирован Орлов же тоже угол ...
  Рейтинг: +5  Кухарка

Обсуждаемое за месяц
Стояние на Угре ...

В Госдуму внесен и в сентябре будет рассмотрен патриотичный законопроект об ...
  14.08.2019   32102    27

Казань как всегда ...

Казань оказалась на втором месте в рейтинге городов России, который составил ...
  14.08.2019   13116    18

Хабиров пока не ...

Врио главы Башкирии Радий Хабиров пока не принял решения об участии в ...
  14.08.2019   18767    8

Настоящий фашист, с ...

Ответ Следственного комитета на свое обращение опубликовал сам пострадавший ...
  14.08.2019   19344    14

20 лет Путина и 20 лет ...

20 лет назад, 9 августа 1999 года, Борис Ельцин привел, по сути, к власти ...
  14.08.2019   16842    32

Последние публикации
Стояние на Угре ...

В Госдуму внесен и в сентябре будет рассмотрен патриотичный законопроект об ...
  14.08.2019   29763    27

Казань как всегда ...

Казань оказалась на втором месте в рейтинге городов России, который составил ...
  14.08.2019   34254    18

Хабиров пока не ...

Врио главы Башкирии Радий Хабиров пока не принял решения об участии в ...
  14.08.2019   20589    8

Настоящий фашист, с ...

Ответ Следственного комитета на свое обращение опубликовал сам пострадавший ...
  14.08.2019   25911    14

20 лет Путина и 20 лет ...

20 лет назад, 9 августа 1999 года, Борис Ельцин привел, по сути, к власти ...
  14.08.2019   28246    32

Что нам скажет Барабаш? ...

"Idel.Реалии" продолжают публиковать серию материалов о выборах главы ...
  13.08.2019   29438    22

Кому чего, а Рамиля ...

Она заявляет, что Иван Сухарев, Владимир Кобзев. Юрий Игнатьев и Владимир ...
  13.08.2019   16951    76

Федот косит под дурака? ...

Глава СПЧ Михаил Федоров будет следить за ходом выборов в Башкирии. ...
  13.08.2019   24883    19

Трусливого мерзавца ...

Baza обращается к руководству ГУ МВД по городу Москве и просит проверить ...
  13.08.2019   20608    23

Игра в наперстки от ...

Незарегистрированный кандидат в Мосгордуму, политик Илья Яшин обратился к главе ...
  13.08.2019   23850    6

Читаемое за месяц
Новый бред: Шежере и ...

Салия Мурзабаева: «Наследственные болезни можно предотвратить, зная свое ...
  16.07.2019   15498    101

Последняя инстанция из ...

Кандидат на пост главы Башкортостана, общественница Рамиля Саитова потребовала ...
  16.07.2019   24160    44

Встречаем цифровой ГУЛАГ ...

В Уфе начнут распознавать людей с помощью камер на улицах. Запустить пилотную ...
  16.07.2019   22900    35

Потылицынская аналитика ...

На прошлой неделе истек срок сдачи подписей муниципальных депутатов кандидатами ...
  17.07.2019   17358    18

Оборотни в погонах имеют ...

Росгвардия: сотрудник не обязан представляться и может попросить ваш телефон. ...
  17.07.2019   14819    7

Архив публикаций
Август 2019 (64)
Июль 2019 (109)
Июнь 2019 (92)
Май 2019 (72)
Апрель 2019 (92)
Март 2019 (104)


Хабиров пока не определился с участием в дебатах

Оценили
0


Врио главы Башкирии Радий Хабиров пока не принял решения об участии в предвыборных дебатах, сообщили "Ъ-Уфа" в его администрации. После регистрации кандидатом он заявлял, что не планирует участвовать в дебатах, так как не считает их информативными, но позже на встрече с журналистами обещал об этом подумать.

Хабиров пока не определился с участием в дебатах


Собеседник в администрации врио главы сообщил, что возможно, Радий Хабиров примет участие хотя бы в одних дебатах. «Сейчас определяется время»,— отметил он.

В графике, опубликованном Центризбиркомом Башкирии, предусмотрено, что каждый из кандидатов на пост главы республики будет участвовать в 48 дебатах в период с 22 августа по 6 сентября. Бесплатное время на них выделено на телеканалах БСТ, «Россия», «Россия-24», радиостанциях «Вести ФМ», «Маяк», «Спутник ФМ», «Юлдаш», «Радио России», где на каждого кандидата отведено по пять минут. В каждых дебатах, согласно графику, должны участвовать по четыре кандидата. Если кандидат откажется от участия, его время делится пропорционально между остальными.

В выборах на должность главы республики, которые пройдут 8 сентября, участвуют восемь кандидатов от восьми политических партий.

Коммерсант
Оригинал публикации






  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 1 | 14.08.2019, 09:31 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Даже полностью расчистив поляну, получив 50лямов на выборную компанию, он сЦыт дебатировать....



Оценили
4

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 2 | 14.08.2019, 09:46 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Это не та модель, которая поддаётся модификации. Феодализм - он и в Африке.



Оценили
2

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 3 | 14.08.2019, 12:31 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
journalufa
1 | 14.08.2019, 09:31 | Автор: Не зарегистрирован
Даже полностью расчистив поляну, получив 50лямов на выборную компанию, он сЦыт дебатировать....
===
боксёр сбежал с ринга,
солдат сбежал с поля боя,
парень бросил свою девушку хулиганам,
спасатель бросивший попавших в беду,
или,
если друг оказался вдруг,
и не друг и не враг, а так,
парня в горы возьми, рискн и,
там поймёшь, кто такой! Как прав, Великий Владимир Высоцкий, и как не прав, его, - ВРИ0, полит папик, тоже везде дезертир, а дезиртир, это тот, кто с "колорадиной"!



Оценили
2

  • Изображение
  • Участник
  •  
  • 4 | 14.08.2019, 13:16 | Автор: резус
    Публикации: 0 | Комментарии: 1332 | Рейтинг: +344,4
Да вы посмотрите на эту физиономию. Там же жирными буквами написано вор и жулик.Других то в стойле плешивого не имеется. Шнырь мордозада, старперовсий приемник.



Оценили
2

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 5 | 14.08.2019, 14:03 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
4 | 14.08.2019, 13:16 | Автор: резус
Публикации: 0 | Комментарии: 1332 | Рейтинг: +344,3
Да вы посмотрите на эту физиономию. Там же жирными буквами написано вор и жулик.Других то в стойле плешивого не имеется. Шнырь мордозада, старперовсий приемник.
===
вы его так возвеличиваете, а мне противен Путин, а его Радий, ну как грязь, не противно и не нужно, хотя плохо что оно есть, нужно метлой сор смести.



Оценили
1

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 6 | 14.08.2019, 14:05 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Ничего не жду хорошего от правления назначенца.
10 месяцев правит- где команда и ее видимые, ощутимые и весомые результаты в экономике, социальной сфере и построении гражданского общества?
Одни разборки на местах, окрики и партийные планы от которых населению ни холодно ни жарко.
Мусорная проблема не решена, обманутые дольщики в очередной раз обмануты, с транспортом в Уфе стало не лучше,
Детские сады только обещают начать строить, Шафикова и Иванова как не давали положительных результатов, так и продолжают вместо дел говорить и говорить, очереди на получение пособий не исчезли, МФЦ снова вопрос, театр кукол и детская зона вокруг него опять под вопросом. Правда ,театру кукол дали новый автобус. Зачем, директор на месте то не работает, зачем ему автобус, вместо капитальной реконструкции?



Оценили
0

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 7 | 14.08.2019, 15:40 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Комментарий скрыт в связи с отрицательным рейтингом.
После регистрации кандидатом он заявлял, что не планирует участвовать в дебатах, так как не считает их информативными, но позже на встрече с журналистами обещал об этом подумать.
____________________________________________________________
____________________________________________________________
________ И когда этот тугодум что-то надумает? 9 сентября? Очень Опытный



Оценили
0

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 8 | 14.08.2019, 16:46 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
7 | 14.08.2019, 15:40 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Комментарий скрыт в связи с отрицательным рейтингом.
После регистрации кандидатом он заявлял, что не планирует участвовать в дебатах, так как не считает их информативными, но позже на встрече с журналистами обещал об этом подумать.
____________________________________________________________

____________________________________________________________

________ И когда этот тугодум что-то надумает? 9 сентября? Очень Опытный
____________________________________________________________
____________________________________________________________
__ Видно правду написал, если вся кухаркина кодла дружно меня минуснула! Очень Опытный



Оценили
0






© Общественно - политический проект «Уфимский Журнал»

О проекте | Правовая информация | Правила публикации | Связь с редакцией | Размещение рекламы

В соответствии с правилами пользования сайтом, администрация не несет ответственности за содержание материалов, которые размещают пользователи.
Для урегулирования споров и претензий вы можете связаться с администрацией по вопросам публикации и модерации.

Мнение администрации сайта может не совпадать с мнением авторов статей. Администрация не несет ответственности за оставленные комментарии.
Ваши письма и статьи принимаются на E-Mail: information@journalufa.com