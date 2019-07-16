Хабиров пока не определился с участием в дебатах

Врио главы Башкирии Радий Хабиров пока не принял решения об участии в предвыборных дебатах, сообщили "Ъ-Уфа" в его администрации. После регистрации кандидатом он заявлял, что не планирует участвовать в дебатах, так как не считает их информативными, но позже на встрече с журналистами обещал об этом подумать.Собеседник в администрации врио главы сообщил, что возможно, Радий Хабиров примет участие хотя бы в одних дебатах. «Сейчас определяется время»,— отметил он.В графике, опубликованном Центризбиркомом Башкирии, предусмотрено, что каждый из кандидатов на пост главы республики будет участвовать в 48 дебатах в период с 22 августа по 6 сентября. Бесплатное время на них выделено на телеканалах БСТ, «Россия», «Россия-24», радиостанциях «Вести ФМ», «Маяк», «Спутник ФМ», «Юлдаш», «Радио России», где на каждого кандидата отведено по пять минут. В каждых дебатах, согласно графику, должны участвовать по четыре кандидата. Если кандидат откажется от участия, его время делится пропорционально между остальными.В выборах на должность главы республики, которые пройдут 8 сентября, участвуют восемь кандидатов от восьми политических партий.