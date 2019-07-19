Смертельное импортозамещение

СМИ назвали причину гибели от отравления подсолнечным маслом в Ульяновске. Причиной гибели людей, отравившихся подсолнечным маслом в Ульяновской области, мог быть крысиный яд. В региональном минздраве говорят, что схожие с ядом вещества нашли в крови пострадавших, но делать окончательный вывод рано.Подсолнечное масло, после употребления которого два человека погибли в Ульяновской области, было изготовлено из семян, предположительно хранившихся в обработанном крысиным ядом амбаре, пишет «Ульяновская правда» со ссылкой на источник. В областном минздраве заявили РБК, что такая версия рассматривается, но еще не подтверждена.Семена для масла производитель купил в Сызрани, его супруга стала первой жертвой отравления — она умерла в больнице 3 августа, утверждает собеседник издания. Сам производитель тоже попал в больницу, но его дочь успела продать 1,5 л масла своей коллеге, семью которой позже госпитализировали, говорит источник.«Предварительно, причиной отравления рассматривается крысиный яд. Случай отравления 3 августа очень похож по симптоматике на сегодняшние отравления. Анализ крови отравившихся показал вещества, присутствующие в крысином яде. Однако официально и окончательно мы пока это не можем утверждать. Инцидент изучается», — сообщили РБК в минздраве по Ульяновской области.Все пострадавшие в Ульяновской области употребляли одно и то же подсолнечное масло. «Отсюда у пострадавших появилось предположение, что, возможно, каким-то образом в масло попал крысиный яд, либо это произошло в момент его переработки, либо яд был в семенах подсолнечника», — говорит источник «РИА Новости».Информация о крысином яде в масле еще не подтверждена, а потому рано делать выводы, заявил РБК старший помощник прокурора Ульяновской области Василий Зима. «В ходе проверки следственные и доследственные органы пытаются выяснить, есть ли какие-то основания полагать, что смерть женщины 3 августа была как-то связана с крысиным ядом», — сказал Зима и отметил, что «например, в случае с детьми «массовое» отравление не подтвердилось».По его словам, сейчас в больнице остаются четыре человека. Зима добавил, что пока взаимосвязи между смертями в начале августа и сегодняшней не установлено и «пока что взаимосвязи между смертями в начале августа и сегодняшней не установлено». «Однако при этом, — добавил он, — СМИ сообщают о двух смертях».Ранее стало известно, что в Ульяновске семь человек отравились подсолнечным маслом и были госпитализированы. «Все случаи связаны между собой.Они все либо родственники, либо они связаны служебными отношениями», — сообщили РБК в пресс-службе областного минздрава. Врачи сообщили, что у пострадавших наблюдались кровотечения «различной дислокации», впоследствии двое из них скончались.Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о производстве либо сбыте товаров и продукции, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей и повлекших по неосторожности смерть двух или более лиц (п. «а», ч. 3 ст 238 УК).