Смертельное импортозамещение

Книги Сергея Орлова:

«О Рахимове и не только»;

«Ликвидация Уфимской губернии: Как это было?»;

«Пирамида Салавата» -

Можно купить в магазине «А-книга»

Уфа, ул. Гоголя, д. 36, ост. транспорта «Музей».




Календарь новостей
«    Август 2019    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031 
Лучшие комментарии
Переобувшийся Эйгенсон: « ...

Бедный Кац. Только только начал нормально есть, купил тачку,тут на теб ...
  Рейтинг: +5  ketrin_2

Как раскрыть потенциал ту ...

Орлов к бюджетным кормушкам не присасывался и никому морду не бил, как ...
  Рейтинг: +5  Анонимно

Как раскрыть потенциал ту ...

7 | 08.08.2019, 11:08 | Автор: Не зарегистрирован Орлов же тоже угол ...
  Рейтинг: +5  Кухарка

Обсуждаемое за месяц
Люди, которыми может ...

Предъявлены абсурдные обвинения. Что думают в Башкортостане о протестах в ...
  17.08.2019   12250    27

Поколение, которому не ...

Федеральные чиновники назвали распространяемый видеоролик на тему стихотворения ...
  17.08.2019   31632    13

Смертельное ...

СМИ назвали причину гибели от отравления подсолнечным маслом в Ульяновске. ...
  17.08.2019   15288    18

Военный преступник и ...

Писатель Захар Прилепин, воевавший в ДНР, в интервью Алексею Пивоварову для ...
  17.08.2019   39448    145

Уголовника послали лесом ...

Артур Идельбаев, возглавляющий Центр развития туризма республики при ...
  16.08.2019   37526    39

Последние публикации
Люди, которыми может ...

Предъявлены абсурдные обвинения. Что думают в Башкортостане о протестах в ...
  17.08.2019   32433    27

Поколение, которому не ...

Федеральные чиновники назвали распространяемый видеоролик на тему стихотворения ...
  17.08.2019   14963    13

Смертельное ...

СМИ назвали причину гибели от отравления подсолнечным маслом в Ульяновске. ...
  17.08.2019   16900    18

Военный преступник и ...

Писатель Захар Прилепин, воевавший в ДНР, в интервью Алексею Пивоварову для ...
  17.08.2019   35874    145

Уголовника послали лесом ...

Артур Идельбаев, возглавляющий Центр развития туризма республики при ...
  16.08.2019   33498    39

Не опять, а снова: ...

Вчера врио главы республики Радий Хабиров обсудил вопрос изучения башкирского ...
  16.08.2019   18072    5

Самая дорогая пещера ...

Потерпевшая по делу об изнасиловании потребовала от обвиняемых 100 млн рублей ...
  16.08.2019   34553    129

Страна с людоедскими ...

Так. Еще одна мама больного ребенка задержана на почте с посылкой фризиума. В ...
  16.08.2019   22536    10

Игорь Чубайс: Когда ...

Открытое письмо президенту Путину В.В. Срочно. Уважаемый г-н Президент! Час ...
  16.08.2019   13340    26

Лучше напишите в ...

Владимир Барабаш пожаловался Элле Памфиловой на призыв председателя ЦИК ...
  15.08.2019   31052    53

Читаемое за месяц
Что не так с кандидатами ...

Об этом «глаза в глаза» поговорили журналист Азамат Саитов и политтехнолог ...
  19.07.2019   35923    9

Госнационализмом мил и ...

Корреспондент "Idel.Реалии" поговорил с американским экспертом Полом Гудом, ...
  19.07.2019   30020    27

Марат Гареев: Впервые за ...

Кажется, что впервые за последние 16 лет в Башкирии могут случиться интересные ...
  19.07.2019   40506    12

Крокодильи слезы ...

На пресс-конференции, которая состоялась сегодня в Уфе руководители Башкорта ...
  19.07.2019   31043    26

Спокойствие правящих ...

«Лучше начать уничтожать крепостное право сверху, нежели дождаться того ...
  22.07.2019   26198    4

Архив публикаций
Август 2019 (80)
Июль 2019 (109)
Июнь 2019 (92)
Май 2019 (72)
Апрель 2019 (92)
Март 2019 (104)


Смертельное импортозамещение

  • Опубликовано: РБК | 17.08.2019
    Раздел: Новости | Просмотры: 19930 | Комментарии: 18
Оценили
0


СМИ назвали причину гибели от отравления подсолнечным маслом в Ульяновске. Причиной гибели людей, отравившихся подсолнечным маслом в Ульяновской области, мог быть крысиный яд. В региональном минздраве говорят, что схожие с ядом вещества нашли в крови пострадавших, но делать окончательный вывод рано.

Смертельное импортозамещение


Подсолнечное масло, после употребления которого два человека погибли в Ульяновской области, было изготовлено из семян, предположительно хранившихся в обработанном крысиным ядом амбаре, пишет «Ульяновская правда» со ссылкой на источник. В областном минздраве заявили РБК, что такая версия рассматривается, но еще не подтверждена.

Семена для масла производитель купил в Сызрани, его супруга стала первой жертвой отравления — она умерла в больнице 3 августа, утверждает собеседник издания. Сам производитель тоже попал в больницу, но его дочь успела продать 1,5 л масла своей коллеге, семью которой позже госпитализировали, говорит источник.

«Предварительно, причиной отравления рассматривается крысиный яд. Случай отравления 3 августа очень похож по симптоматике на сегодняшние отравления. Анализ крови отравившихся показал вещества, присутствующие в крысином яде. Однако официально и окончательно мы пока это не можем утверждать. Инцидент изучается», — сообщили РБК в минздраве по Ульяновской области.

Все пострадавшие в Ульяновской области употребляли одно и то же подсолнечное масло. «Отсюда у пострадавших появилось предположение, что, возможно, каким-то образом в масло попал крысиный яд, либо это произошло в момент его переработки, либо яд был в семенах подсолнечника», — говорит источник «РИА Новости».

Информация о крысином яде в масле еще не подтверждена, а потому рано делать выводы, заявил РБК старший помощник прокурора Ульяновской области Василий Зима. «В ходе проверки следственные и доследственные органы пытаются выяснить, есть ли какие-то основания полагать, что смерть женщины 3 августа была как-то связана с крысиным ядом», — сказал Зима и отметил, что «например, в случае с детьми «массовое» отравление не подтвердилось».

По его словам, сейчас в больнице остаются четыре человека. Зима добавил, что пока взаимосвязи между смертями в начале августа и сегодняшней не установлено и «пока что взаимосвязи между смертями в начале августа и сегодняшней не установлено». «Однако при этом, — добавил он, — СМИ сообщают о двух смертях».

Ранее стало известно, что в Ульяновске семь человек отравились подсолнечным маслом и были госпитализированы. «Все случаи связаны между собой.

Они все либо родственники, либо они связаны служебными отношениями», — сообщили РБК в пресс-службе областного минздрава. Врачи сообщили, что у пострадавших наблюдались кровотечения «различной дислокации», впоследствии двое из них скончались.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о производстве либо сбыте товаров и продукции, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей и повлекших по неосторожности смерть двух или более лиц (п. «а», ч. 3 ст 238 УК).

РБК
Оригинал публикации






  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 1 | 17.08.2019, 10:45 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
...СМИ назвали причину гибели от отравления подсолнечным маслом в Ульяновске...

Путин гарант Конституционного права на жизнь. Причина их гибели тот, кто голосовал за Путина, - голосовал за государство которому безразличны простые люди.



Оценили
1

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 2 | 17.08.2019, 10:53 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
А причем здесь импортозамещение? Если торгаш обыкновенный рас***яй. Или все привыкли французкое оливковое масло употреблять?



Оценили
4

  • Изображение
  • Эксперт
  •  
  • 3 | 17.08.2019, 11:35 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1318 | Комментарии: 65135 | Рейтинг: +12214,5
Или все привыкли французкое оливковое масло употреблять?
_______________________________________
Итальянское... только начала привыкать, как пуйло аннексировал крым, объявил санкции против меня, импортозамещение, доллар прыгнул в 2 раза, зарплата съежилась и исчезла вовсе, оливковое масло - ушло в туман... увы.

Недавно выяснилось, что "Слобода" масло и майонез которого мы брали в последнее время - занимает лидирующую позицию по покупке пальмового масла(((((

Так что - и я могла оказаться в числе тех, кто купил масло частника - в надежде на то, что в нем нет пальмы...
И еще - а в чем мужик-то виноват(возможно - факт-то не доказан - читай статью, балабол!), если ему продали отравленный подсолнечник?



Оценили
3

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 4 | 17.08.2019, 11:39 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
С кем не случается, не повод.., только пустой лай. По делу надо крыть.



Оценили
0

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 5 | 17.08.2019, 11:48 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Если так дальше пойдет , то картофан на солидоле будем жарить



Оценили
1

  • Изображение
  • Участник
  •  
  • 6 | 17.08.2019, 13:51 | Автор: Ирек
    Публикации: 100 | Комментарии: 8141 | Рейтинг: -586
Как бы в доплнение к опубликованной здесь статье: "Казань как всегда оперила Уфу". Оказывается, что Казань в важных для народа делах, опережает даже Москву: "Татарстанцы живут дольше, а больницы Казани лучше московских: федеральные эксперты о медицине республики
Подробнее: https://sntat.ru/zdravookhranenie/tatarstantsy-zhivut-dolshe
-a-bolnitsy-kazani-luchshe-moskovskikh-feder/?utm_referrer=h
ttps%3A%2F%2Fzen.yandex.com



Оценили
1

  • Изображение
  • Участник
  •  
  • 7 | 17.08.2019, 13:53 | Автор: Ирек
    Публикации: 100 | Комментарии: 8141 | Рейтинг: -586
Уточняю ссылку:
https://sntat.ru/zdravookhranenie/tatarstantsy-zhivut-dolshe
-a-bolnitsy-kazani-luchshe-moskovskikh-feder/?utm_referrer=h
ttps%3A%2F%2Fzen.yandex.com



Оценили
0

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 8 | 17.08.2019, 14:06 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Вероятно у соседей нет никого контроля сельхозпроизводителей и пищевиков, как и у нас.
Вспомните синхрон Хамитова у комбайна убиравшего пшеницу на фоне труб Стерлитамакского химпроизводства.
Кто нибудь зерно и муку проверял на качество после соплей БСТ о трудовом подвиге стерлитамакских фермеров ?
Нет, конечно!
Может отсюда и печеный хлеб в стране башкир сегодня условно съедобный?



Оценили
1

  • Изображение
  • Участник
  •  
  • 9 | 17.08.2019, 14:08 | Автор: кац
    Публикации: 0 | Комментарии: 18225 | Рейтинг: -3159
Покупайте татарское. У них всё честно.
"Содержит краситель, который может оказывать отрицательное влияние на активность и внимание детей". В этой воде целая куча красителей, подсластителей, консерванов. Всё честно написано, но мелким шрифтом. Меленьким написано "с ароматом", покрупнее "зеленого", а очень крупным написано ЯБЛОКА. Меленьким "с ароматизатором яблоко". Это вода АЛИСА, из Татарии.
Обо всём написано, отравляетесь, сами виноваты. Мы предупредили.
А вообще покупаем мы лимонад в пышке, на крайняк шихан.



Оценили
0

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 10 | 17.08.2019, 14:48 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Не знаю, как в Пышке- просто туда брезгую заходить, но еда в Бахетле от местных производителей намного качественнее, чем в торговых сетях Уфы.
Санитарные врачи в стране башкир даже идут на саморазрушение от собственого профессионального бессилия, вызванного административными барьерами в их борьбе с антисанитарией пищевиков.



Оценили
1

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 11 | 17.08.2019, 15:15 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Итальянское... только начала привыкать,
----------
Далан свистеть, наяривай олейну и не вые"вайся.



Оценили
2

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 12 | 17.08.2019, 16:27 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Участник

9 | 17.08.2019, 14:08 | Автор: кац
Публикации: 0 | Комментарии: 18222 | Рейтинг: -3158,3
============
Кацик,а ты смотрел фильмы с голыми бабами?



Оценили
2

  • Изображение
  • Эксперт
  •  
  • 13 | 17.08.2019, 16:30 | Автор: Вдумчивый
    Публикации: 192 | Комментарии: 38659 | Рейтинг: +6475,4
...было изготовлено из семян, предположительно хранившихся в обработанном крысиным ядом амбаре...
===
А в чём проблема то?
Протравленные семена - обычное дело в сельском хозяйстве.

Все бедолаги тащили протраву с одного амбара.
Поэтому результат у всех одинаковый.

Из-за разных придурков в России, итак полно разных ограничений.
И все должны возиться с придурками, даже себе в ущерб.



Оценили
0

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 14 | 17.08.2019, 16:40 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Кацик,а ты смотрел фильмы с голыми бабами?
______________________________
_______ А зачем ему??? У него Харриссон есть!!! Очень Опытный



Оценили
1

  • Изображение
  • Участник
  •  
13 | 17.08.2019, 16:30 | Автор: Вдумчивый
Публикации: 192 | Комментарии: 38652 | Рейтинг: +6474,9
...было изготовлено из семян, предположительно хранившихся в обработанном крысиным ядом амбаре...
===
А в чём проблема то?
Протравленные семена
==========================

семена - это то что надо посеять в землю и получить урожай.
Выжимать масло из протравленного подсолнечного семени - это верх безумия,апофеоз алчности и корысти,таким надо в судебном порядке запретить заниматься производством и торговлей



Оценили
1

  • Изображение
  • Участник
  •  
  • 16 | 17.08.2019, 20:45 | Автор: Ирек
    Публикации: 100 | Комментарии: 8141 | Рейтинг: -586
Ещё, как бы в доплнение к опубликованной здесь статье: "Казань как всегда оперидела Уфу".

https://rt.rbc.ru/tatarstan/16/08/2019/5d56a2889a794721822ba
759?utm_referrer=https%3A%2F%2Fzen.yandex.com



Оценили
0

  • Изображение
  • Участник
  •  
  • 17 | 17.08.2019, 21:08 | Автор: Дед
    Публикации: 1 | Комментарии: 4604 | Рейтинг: -720,7
Бедолаги. Никто не заставляет вас есть , что произведено в Башкирии. Хотите ешьте московское татарское чувашское, но при чем тут отравление в татарии маслом кустарников производства и эмблемой продукты Башкортостана? Как я понял, почитатель всего татарского Ирек, не раз убеждал, что Ульяновск ой области большинство населения татары. Может они произвели некачественую продукцию?



Оценили
0

  • Изображение
  • Участник
  •  
  • 18 | 17.08.2019, 21:26 | Автор: Ирек
    Публикации: 100 | Комментарии: 8141 | Рейтинг: -586
Придурок Дедорас, я никогда не утверждал что в Ульяновской области большинство населения татары. Дедорас, у меня дома не только мёд и матрюшка (душица) из Башкортостана, а в моей бане и веники оттуда же, но правда не из вашего Зауралья. Да, в общем-то, и мёд никогда не приходилось покупать у башкир.
Слушай Дедорас, почему ты такой тупой как тот же Хецман.



Оценили
0






© Общественно - политический проект «Уфимский Журнал»

О проекте | Правовая информация | Правила публикации | Связь с редакцией | Размещение рекламы

В соответствии с правилами пользования сайтом, администрация не несет ответственности за содержание материалов, которые размещают пользователи.
Для урегулирования споров и претензий вы можете связаться с администрацией по вопросам публикации и модерации.

Мнение администрации сайта может не совпадать с мнением авторов статей. Администрация не несет ответственности за оставленные комментарии.
Ваши письма и статьи принимаются на E-Mail: information@journalufa.com