О политической неэффективности силовиков

Естественным следствием ставки режима на грубую силу является рост влияния силовиков и смещение внутриаппаратного баланса в их сторону. В результате, с мнением гражданского крыла администрации люди в погонах совсем перестают считаться. Проблема здесь в том, что привыкшие жить исключительно в рамках вертикально-ориентированных иерархичных структур, в политике они мало что понимают. Политика ведь — это отношения горизонтальные, требующие в первую очередь согласования интересов, а не только команд в духе «упал-отжался».Становясь самостоятельными игроками, военные и спецслужбисты начинают множить число политических ошибок со скоростью, гражданским администраторам обычно недоступной.Я это по поводу силовиков, возбудивших вчера очередное безумное дело в отношении матери, выписавшей из-за границы для своего больного ребёнка рекомендованное врачом лекарство от эпилепсии. Никакая Соболь и никакой Гудков не нанесут такого ущерба электоральным позициям властей, как это делают эти безумцы в погонах. Сейчас вот десятки провластных кандидатов ходят по дворам, тысячи агитаторов разносят по ящикам их газеты и собирают наказы, — все ради того, чтобы доказать, что власть хорошая. А потом наслушавшиеся их люди садятся к компьютерам и видят, что режим — это обезумевшее животное, пожирающее матерей, вина которых лишь в том, что их дети больны и они пытаются им помочь. И все — вся избирательная кампания псу под хвост…Был бы внутриаппаратный баланс таким, каким ему и положено быть, — все ок было бы, всыпала бы администрация президента силовикам, уволила бы того из них, кто решение о возбуждении дела подписал — и дело в шляпе, остальные после этого стали бы думать не только о своих звездочках, но и о более широком политическом контексте. Но этого не будет, потому что гражданская часть администрации сидит, поджав хвост и боясь вызвать недовольство генералитета, прямым курсом ведущего режим к коллапсу.