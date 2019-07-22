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О политической неэффективности силовиков

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Естественным следствием ставки режима на грубую силу является рост влияния силовиков и смещение внутриаппаратного баланса в их сторону. В результате, с мнением гражданского крыла администрации люди в погонах совсем перестают считаться. Проблема здесь в том, что привыкшие жить исключительно в рамках вертикально-ориентированных иерархичных структур, в политике они мало что понимают. Политика ведь — это отношения горизонтальные, требующие в первую очередь согласования интересов, а не только команд в духе «упал-отжался».

О политической неэффективности силовиков


Становясь самостоятельными игроками, военные и спецслужбисты начинают множить число политических ошибок со скоростью, гражданским администраторам обычно недоступной.

Я это по поводу силовиков, возбудивших вчера очередное безумное дело в отношении матери, выписавшей из-за границы для своего больного ребёнка рекомендованное врачом лекарство от эпилепсии. Никакая Соболь и никакой Гудков не нанесут такого ущерба электоральным позициям властей, как это делают эти безумцы в погонах. Сейчас вот десятки провластных кандидатов ходят по дворам, тысячи агитаторов разносят по ящикам их газеты и собирают наказы, — все ради того, чтобы доказать, что власть хорошая. А потом наслушавшиеся их люди садятся к компьютерам и видят, что режим — это обезумевшее животное, пожирающее матерей, вина которых лишь в том, что их дети больны и они пытаются им помочь. И все — вся избирательная кампания псу под хвост…

Был бы внутриаппаратный баланс таким, каким ему и положено быть, — все ок было бы, всыпала бы администрация президента силовикам, уволила бы того из них, кто решение о возбуждении дела подписал — и дело в шляпе, остальные после этого стали бы думать не только о своих звездочках, но и о более широком политическом контексте. Но этого не будет, потому что гражданская часть администрации сидит, поджав хвост и боясь вызвать недовольство генералитета, прямым курсом ведущего режим к коллапсу.

Аббас Галлямов, Эхо Москвы
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  • Гость
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  • 1 | 19.08.2019, 09:50 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Для меня, как для пожилого человека статьи абббаса, являются индикатором, или лакмусовой бумажкой, показывающей нахожусь ли я в здравом уме и твердой памети.И наглядно вижу что я еще в нормальной форме относительно этого бумагомарателя, конечно не то что в молодые годы, но по сравнению с ним я ещё о-го-го.



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  • Гость
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  • 2 | 19.08.2019, 11:07 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
политика это, прежде всего, умение принимать стратегические решения!!!
+++
Сталин "раскидывался" жизнями генералов, а как Гитлер вступил, не ло "жиру" стало и тех кого не успел рассрелять вернул и на дивизии поставил и они выиграли войну.
+++
что объединяет всех троих путинских ставленников: Рахимова, Хабирова, и нынешнего ВРИ0 Радия? - у всех их сподвижник групповой насильник несовершеннолетних девочек Назарова Андрея Геннадиевича...а его сынуля деп Курултая от ЕР не насильник, его папик кому следует три квартиры отдал и,........всё хорошо прекрасная маркиза, всё хорошо,.........
+++
08 сентября вы будете делать выбор или за сподвижника этого, или.......
дезертирство ввиде: "Я не ходок на выборы" неприемлимо и эти не будут вам за это уговную статью подыскивать, это ваш свободный демократический выбор!!!!!!



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1

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  • Гость
  •  
  • 3 | 19.08.2019, 11:54 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Для меня, как для пожилого человека статьи абббаса, являются индикатором...

Желаю вам, уважаемый, доброго здравия и ясного ума на долгие годы.
С уважением,
Миннебай Улы



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