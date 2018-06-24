Людоед из «Беркута»: Куда побежит потом?

Холодным и таким горячим летом 2019-го Кусюк постоянно попадается на глаза на крупных акциях протеста. Вот он руководит запихиванием людей в автозак 3 августа, вот он с другими офицерами наблюдает за шествием протестующих 10 августа, вот он, обвешанный рациями и планшетами, обходит оппозиционные пикеты 17 августа.
Сбежавший из Украины от революции, народного гнева и неизбежного суда, Кусюк вызывает вполне понятные эмоции и у украинцев, и у тех российских протестующих, которые могут его идентифицировать по внешности. Не исключено, если политический кризис и полицейское насилие в Москве будут усугубляться, народ начнет встречать российско-украинского полковника криками «Кусюка — на Украину!» или чего еще похлеще.
Но Кусюк в Москве — это не просто интересный отсвет пламени Майдана на улицах русской столицы. И не просто пример интернациональной солидарности между жандармериями коррумпированных режимов (приютили изгнанника). Сюжет с Кусюком говорит нам о нынешней российской власти больше, чем кажется на первый взгляд.
Немного новейшей украинской истории. Для понимания.
В чем обвиняется Кусюк в Украине? В первую очередь в том, что именно он, будучи замкомандира киевского «Беркута», участвовал в разгоне так называемого «студенческого Майдана». Напомню, что украинская Революция Достоинства началась в ноябре 2013 года как относительно мирный и локальный протест, не имевший общенациональной драматургии. Да, отказ правительства Виктора Януковича от евроинтеграции возмутил в Украине многих, в первую очередь студентов, лишавшихся шанса на свободное перемещение по Европе, на европейское образование и трудоустройство. Но уж точно никто не думал, что размахивающие флагами Евросоюза люди, вышедшие на Майдан по призыву журналиста Мустафы Найема — это и есть начало революции. К концу ноября протест становился все более студенческим, корпоративным. Наблюдатели качали головами: «Нет, это не то, что всеохватная, многотысячная Оранжевая революция 2004−2005 годов. Это вообще не революция».
«Евроинтеграционный Майдан» скорее всего остался бы локальным майданом, каких немало видел Киев в то время — уже были и «налоговый майдан», и «языковой майдан», и иные узкотематические протесты.
Но в ночь с 29 на 30 ноября, когда на Майдане Незалежности в палатках мерзли и дремали несколько сотен оставшихся студентов, на них обрушился киевский «Беркут» во главе с полковником Сергеем Кусюком. Бойцы «Беркута» били людей нещадно, били лежачих, били девушек, швыряли студентов со ступенек. Шокированные студенты отбивались слабо. Они без конца кричали спецназовцам «что вы делаете?» И даже нестройно и очень по-московски пытались проскандировать «милиция с народом». Но милиция продолжала крушить дубинками. Кусюк был в первых рядах. Окровавленные студенты бежали с Майдана по улицам, часть из них сумела укрыться в Михайловском соборе.
До сих пор толком неизвестно, кто из политического или милицейского руководства страны отдал приказ на разгон становившегося с каждым днем все менее опасным Майдана. Но исполнителем, командиром на месте в любом случае был полковник Кусюк. И он исполнил приказ с ненужной, абсурдной, максимально возможной в той ситуации жестокостью.
Через сутки, 1 декабря, киевляне вернулись на Майдан. И это были уже другие киевляне, другой Майдан, другой город. Пятьсот тысяч разъяренных горожан заполнили всю площадь и прилегающие проспекты. Именно с этого дня в стране началась революция с постоянными и все более кровавыми вспышками насилия. Крики «Что вы делаете?» перестали звучать — в целом было понятно, что делает «Беркут». Лозунг «Милиция с народом» был надежно забыт — в отличие от москвичей, киевляне, по-видимому, все понимают с первого раза.
Это была страшная зима. Зима, навсегда изменившая Украину. В отличие от Оранжевой революции, Революция Достоинства стала не просто важным политическим событием, но фундаментом всей украинской государственности, тканью всей украинской политической жизни. А началось все с идиотской, жестокой, фашистской ночной атаки бойцов Кусюка на горстку замерзших студентов.
Интересно, что на протяжении всех трех зимних месяцев революции «Беркут» продолжал действовать с лютой простью, и эта жестокость росла по экспоненте. К киевскому полку присоединились отряды «Беркута» из других регионов, а полковник Кусюк, являвшийся членом «командно-рабочей группы» по подавлению Майдана, играл в карательных операциях решающую роль.
«Беркут» бил евромайдановцев совместно с «титушками» и отдельно от «титушек», бил уже лежащих задержанных. И сталкивался со все нарастающей ответной яростью и ожесточенностью. Как и у всякой революции, у Евромайдана были свои периоды обострения и относительного затишья. Но всякий раз «Беркут» своими зверствами подливал бензин в огонь восстания.
Кульминационная точка революции — события 20 февраля 2014 года на Институтской улице, когда 23 бойца киевского «Беркута», в том числе из спецроты этого полка (так называемой «черной роты») открыли огонь боевыми патронами по евромайдановцам. Эти 23 киевских «беркутовца», а также два приданных им снайпера Внутренних войск в течение двух часов ведения огня убили 48 протестующих и 80 ранили. После этого режим Януковича был обречен.
Уже после победы революции МВД Украины заявило, что по приказу Сергея Кусюка была уничтожена вся документация о деятельности киевского «Беркута» во время Евромайдана. По словам заместителя начальника Главного управления МВД Киева, в последних числах февраля 2014 года Кусюк лично отдал распоряжение уничтожить документацию, в том числе личные карточки сотрудников «Беркута» и акты приема-выдачи оружия. А оружие выдавалось со складов киевского «Беркута» в том числе иногородним подразделениям. Например, Кусюк распорядился раздать 130 автоматов Калашникова бойцам крымской роты «Беркута» и 106 — днепропетровской.
И вот этот офицер, сбежав из своей страны, оперативно получил российский паспорт и российские полковничьи погоны — непонятно за какие заслуги перед нашей страной. Занимает командную должность в столичном ОМОНе, руководит российскими спецназовцами.
Это означает, что руководство нашей страны ценит Кусюка и считает его деятельность в Киеве успешной. Немотивированное избиение людей, доведение нации до бешенства и разжигание революции — это, по мнению властей нашей страны, успешная работа правоохранителя. Кусюк делал свою работу хорошо, это Янукович оказался трусом, не дал довести дело до конца. До какого конца? До превращения Киева в сплошное поле боя с использованием пулеметов и гранатометов? До широкомасштабной войны с фронтом где-то по берегу Днепра? То, что началось как демонстрации недовольных студентов, следовало закончить бойней и разрушениями во всем Киеве по образцу Грозного или Сталинграда? У Кусюка и его коллег был именно такой курс, они вели именно к этому. В Москве начальство считает, что это был правильный курс, его можно придерживаться и в будущем. Как еще можно трактовать наличие у Кусюка российского полковничьего звания и реальных полномочий по «наведению порядка»?
Эхо Москвы
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Людоед из «Беркута»: Куда побежит потом?
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