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Людоед из «Беркута»: Куда побежит потом?

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Это уже стало традицией для московских активистов и журналистов: фотографировать на каждой акции протеста крепкого усатого мужчину в форме ОМОНа с полковничьими погонами. Впервые он появился в объективах фотокамер российской прессы в июне 2017 года — командовал разгоном антикоррупционных митингов, инициированных Алексеем Навальным. И тут же был опознан украинцами как Сергей Кусюк, один из руководителей киевского «Беркута», жестоко разгонявший Майдан.

Людоед из «Беркута»: Куда побежит потом?


Холодным и таким горячим летом 2019-го Кусюк постоянно попадается на глаза на крупных акциях протеста. Вот он руководит запихиванием людей в автозак 3 августа, вот он с другими офицерами наблюдает за шествием протестующих 10 августа, вот он, обвешанный рациями и планшетами, обходит оппозиционные пикеты 17 августа.

Сбежавший из Украины от революции, народного гнева и неизбежного суда, Кусюк вызывает вполне понятные эмоции и у украинцев, и у тех российских протестующих, которые могут его идентифицировать по внешности. Не исключено, если политический кризис и полицейское насилие в Москве будут усугубляться, народ начнет встречать российско-украинского полковника криками «Кусюка — на Украину!» или чего еще похлеще.

Но Кусюк в Москве — это не просто интересный отсвет пламени Майдана на улицах русской столицы. И не просто пример интернациональной солидарности между жандармериями коррумпированных режимов (приютили изгнанника). Сюжет с Кусюком говорит нам о нынешней российской власти больше, чем кажется на первый взгляд.

Немного новейшей украинской истории. Для понимания.

В чем обвиняется Кусюк в Украине? В первую очередь в том, что именно он, будучи замкомандира киевского «Беркута», участвовал в разгоне так называемого «студенческого Майдана». Напомню, что украинская Революция Достоинства началась в ноябре 2013 года как относительно мирный и локальный протест, не имевший общенациональной драматургии. Да, отказ правительства Виктора Януковича от евроинтеграции возмутил в Украине многих, в первую очередь студентов, лишавшихся шанса на свободное перемещение по Европе, на европейское образование и трудоустройство. Но уж точно никто не думал, что размахивающие флагами Евросоюза люди, вышедшие на Майдан по призыву журналиста Мустафы Найема — это и есть начало революции. К концу ноября протест становился все более студенческим, корпоративным. Наблюдатели качали головами: «Нет, это не то, что всеохватная, многотысячная Оранжевая революция 2004−2005 годов. Это вообще не революция».

«Евроинтеграционный Майдан» скорее всего остался бы локальным майданом, каких немало видел Киев в то время — уже были и «налоговый майдан», и «языковой майдан», и иные узкотематические протесты.

Но в ночь с 29 на 30 ноября, когда на Майдане Незалежности в палатках мерзли и дремали несколько сотен оставшихся студентов, на них обрушился киевский «Беркут» во главе с полковником Сергеем Кусюком. Бойцы «Беркута» били людей нещадно, били лежачих, били девушек, швыряли студентов со ступенек. Шокированные студенты отбивались слабо. Они без конца кричали спецназовцам «что вы делаете?» И даже нестройно и очень по-московски пытались проскандировать «милиция с народом». Но милиция продолжала крушить дубинками. Кусюк был в первых рядах. Окровавленные студенты бежали с Майдана по улицам, часть из них сумела укрыться в Михайловском соборе.

До сих пор толком неизвестно, кто из политического или милицейского руководства страны отдал приказ на разгон становившегося с каждым днем все менее опасным Майдана. Но исполнителем, командиром на месте в любом случае был полковник Кусюк. И он исполнил приказ с ненужной, абсурдной, максимально возможной в той ситуации жестокостью.

Через сутки, 1 декабря, киевляне вернулись на Майдан. И это были уже другие киевляне, другой Майдан, другой город. Пятьсот тысяч разъяренных горожан заполнили всю площадь и прилегающие проспекты. Именно с этого дня в стране началась революция с постоянными и все более кровавыми вспышками насилия. Крики «Что вы делаете?» перестали звучать — в целом было понятно, что делает «Беркут». Лозунг «Милиция с народом» был надежно забыт — в отличие от москвичей, киевляне, по-видимому, все понимают с первого раза.

Это была страшная зима. Зима, навсегда изменившая Украину. В отличие от Оранжевой революции, Революция Достоинства стала не просто важным политическим событием, но фундаментом всей украинской государственности, тканью всей украинской политической жизни. А началось все с идиотской, жестокой, фашистской ночной атаки бойцов Кусюка на горстку замерзших студентов.

Интересно, что на протяжении всех трех зимних месяцев революции «Беркут» продолжал действовать с лютой простью, и эта жестокость росла по экспоненте. К киевскому полку присоединились отряды «Беркута» из других регионов, а полковник Кусюк, являвшийся членом «командно-рабочей группы» по подавлению Майдана, играл в карательных операциях решающую роль.

«Беркут» бил евромайдановцев совместно с «титушками» и отдельно от «титушек», бил уже лежащих задержанных. И сталкивался со все нарастающей ответной яростью и ожесточенностью. Как и у всякой революции, у Евромайдана были свои периоды обострения и относительного затишья. Но всякий раз «Беркут» своими зверствами подливал бензин в огонь восстания.

Кульминационная точка революции — события 20 февраля 2014 года на Институтской улице, когда 23 бойца киевского «Беркута», в том числе из спецроты этого полка (так называемой «черной роты») открыли огонь боевыми патронами по евромайдановцам. Эти 23 киевских «беркутовца», а также два приданных им снайпера Внутренних войск в течение двух часов ведения огня убили 48 протестующих и 80 ранили. После этого режим Януковича был обречен.

Уже после победы революции МВД Украины заявило, что по приказу Сергея Кусюка была уничтожена вся документация о деятельности киевского «Беркута» во время Евромайдана. По словам заместителя начальника Главного управления МВД Киева, в последних числах февраля 2014 года Кусюк лично отдал распоряжение уничтожить документацию, в том числе личные карточки сотрудников «Беркута» и акты приема-выдачи оружия. А оружие выдавалось со складов киевского «Беркута» в том числе иногородним подразделениям. Например, Кусюк распорядился раздать 130 автоматов Калашникова бойцам крымской роты «Беркута» и 106 — днепропетровской.

И вот этот офицер, сбежав из своей страны, оперативно получил российский паспорт и российские полковничьи погоны — непонятно за какие заслуги перед нашей страной. Занимает командную должность в столичном ОМОНе, руководит российскими спецназовцами.

Это означает, что руководство нашей страны ценит Кусюка и считает его деятельность в Киеве успешной. Немотивированное избиение людей, доведение нации до бешенства и разжигание революции — это, по мнению властей нашей страны, успешная работа правоохранителя. Кусюк делал свою работу хорошо, это Янукович оказался трусом, не дал довести дело до конца. До какого конца? До превращения Киева в сплошное поле боя с использованием пулеметов и гранатометов? До широкомасштабной войны с фронтом где-то по берегу Днепра? То, что началось как демонстрации недовольных студентов, следовало закончить бойней и разрушениями во всем Киеве по образцу Грозного или Сталинграда? У Кусюка и его коллег был именно такой курс, они вели именно к этому. В Москве начальство считает, что это был правильный курс, его можно придерживаться и в будущем. Как еще можно трактовать наличие у Кусюка российского полковничьего звания и реальных полномочий по «наведению порядка»?

Эхо Москвы
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  • 1 | 19.08.2019, 09:18 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Эти 23 киевских «беркутовца», а также два приданных им снайпера Внутренних войск в течение двух часов ведения огня убили 48 протестующих и 80 ранили. После этого режим Януковича был обречен.

---------------

Не надо ля-ля. Все ходы записаны.



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2

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  • 2 | 19.08.2019, 09:53 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Людоед из «Беркута»: Куда побежит потом?
===============================
Обратите внимание у него путинские глаза....
А как известно "Глаза,-зеркало души"....



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  • Участник
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  • 3 | 19.08.2019, 10:10 | Автор: Калатунбабай
    Публикации: 108 | Комментарии: 1396 | Рейтинг: +726,7
Его Харисон к себе домой заберет, он любит таких для себя, да и в семье пригодится, чтоб у его любимой глазки чаще увлажнялись и вечеров не ждать, которых раза два за год бывают, да и то не каждый год, только в весокосные....,



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  • 4 | 19.08.2019, 10:13 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
"Через сутки, 1 декабря, киевляне вернулись на Майдан. И это были уже другие киевляне, другой Майдан, другой город. Пятьсот тысяч разъяренных горожан заполнили всю площадь и прилегающие проспекты. Именно с этого дня в стране началась революция с постоянными и все более кровавыми вспышками насилия".
_______________________
Интересно, а автор сего пасквиля вменяем?
Про какую такую "революцию" он разглагольствует? "Революцию Достоинства"?
То есть достоинство было, но потом его не стало?
При революции меняется экономический строй. Изменился он на Украине? Нет! Был ублюдочный периферийный олигархический капитализм, и он же остался. Был обычный государственный переворот, когда у шайки жуликов перехватила власть шайка отмороженных бандитов. Поэтому не надо ля-ля про "революцию" и "достоинство" - ничего этого близко на Украине не было.
Студентов, конечно, жалко, но молодёжь всегда страдает юношеским максимализмом и отсутствием жизненного опыта. Бить надо было не студентов, а тех подлецов, кто их втравил в эту авантюру, но эти подлецы сейчас заседают в Раде, жируют на правительственных должностях, сидят в СБУ и вещают о "Революции Достоинства".
А виноват во всём ОМОН и его начальник.
А вот командиру отряда спецназа "Витязь", расстреливавшему зевак и прохожих у Останкино в октябре 1993 года ("3 октября 1993 года отряд специального назначения «Витязь» под командованием подполковника С.И. Лысюка устроил бойню находившимся у телецентра «Останкино» людям, в результате чего не менее 46 человек было убито и не менее 124 ранено") кумир либерастов ЕБеНь присвоил звание Героя России. Либеральная ахеджакнутая шиза рукоплескала "Витязю", его командиру и, естественно, ЕБеНю.
Так что автору сего опуса лучше бы заткнуться и больше варежку не открывать. Но либераст и подонок - синонимы.



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  • 5 | 19.08.2019, 10:26 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
2 | 19.08.2019, 09:53 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Людоед из «Беркута»: Куда побежит потом?
===============================
Обратите внимание у него путинские глаза....
А как известно "Глаза,-зеркало души"....
______________________
А у этого чьи глаза? Ельцинские? Либерастические - наглые и бессовестные!
https://videocontroler.livejournal.com/

Да и подписанты сей бумаги очень "хороши":

http://www.yeltsinmedia.com/wp-content/uploads/2018/06/Scree
n-Shot-2018-06-24-at-15.22.39.png

Видать, Путин под дулом пистолета заставлял сих "либеральных" мерзавцев подписать сию мерзость.



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  • 6 | 19.08.2019, 10:28 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Вот он, один из полицаев , который расстреливал и вешал своих односельчан в великую отечественную. А впоследствии сучил ножками в петле на площади, по приговору народа.



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  • # 7 | 19.08.2019, 10:50 | Автор: кац | На сайте
    Публикации: 0 | Комментарии: 18239 | Рейтинг: -3161,9

  •   Комментарий скрыт модератором
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  • 8 | 19.08.2019, 11:12 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
08 сентября сделайте свой выбор: или вы с народом, или вы против народа!!!



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  • 9 | 19.08.2019, 11:14 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
"Кусюк" это щенок на башкирском! Хорош щенок! Шакала........



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  • 10 | 19.08.2019, 11:59 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1318 | Комментарии: 65154 | Рейтинг: +12216
Кусюк дерьма. Таких выгоняют из гестапо за жестокость. А у пуйла - в цене.



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  • 11 | 19.08.2019, 12:55 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
те кто голосовал за Путина и ПЖиВ голосовал за то, чтобы вот эти "Кусюки" науськанные Путиным шли на расправу с народом!!!

Это цена вашего "голоса"!!!



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  • 12 | 19.08.2019, 13:52 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Комментарий скрыт в связи с отрицательным рейтингом.
11 | 19.08.2019, 12:55 | Автор: Не зарегистрирован

те кто голосовал за Путина и ПЖиВ голосовал за то, чтобы вот эти "Кусюки" науськанные Путиным шли на расправу с народом!!!

Это цена вашего "голоса"!!!
===
"Кусюк" достоен орденов Суворова, Кутузова в крови давивших русских и нерусских, проводников крепостного рабства и рабовладельцев!!!



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  • 13 | 19.08.2019, 14:54 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
___________________________________________
_______ Не сгорел там этот кусок дерьма, сгорит здесь!! Очень Опытный



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  • 14 | 19.08.2019, 15:42 | Автор: Не зарегистрирован
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13 | 19.08.2019, 14:54 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
___________________________________________
_______ Не сгорел там этот кусок дерьма, сгорит здесь!! Очень Опытный
____________________________________________________________
____________________________________________________________
________ Даже поддельным это не назовёшь, настолько плохо сработана фальшивка! Очень Опытный



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  • 15 | 19.08.2019, 16:38 | Автор: Не зарегистрирован
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11 | 19.08.2019, 12:55 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0

те кто голосовал за Путина и ПЖиВ голосовал за то, чтобы вот эти "Кусюки" науськанные Путиным шли на расправу с народом!!!

Это цена вашего "голоса"!!!
---------------------------
Уточнение. Народа там не было. Погоняли слегка либерастов, те все ляжки обдристали от страха.



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  • 16 | 19.08.2019, 16:46 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Админ опять продолжает жать комменты! Вот бы кого дубинкой по почкам! Очень Опытный



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  • 17 | 19.08.2019, 17:12 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
, 16:46 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Админ опять продолжает жать комменты! Вот бы кого дубинкой по почкам! Очень Опытный________________________________
__________________________________________________
______ Опять ты Поддельный со своим нытьем высунул свой нос?!
Админ забань эту мерзость. Очень Опытный



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  • 18 | 19.08.2019, 17:34 | Автор: резус
    Публикации: 0 | Комментарии: 1338 | Рейтинг: +345,4
Очень Опытное чмо, пиши от своего имени и не жалуйся. А твоих дружков кусюков разъяренный народ на куски порвет.



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  • 19 | 19.08.2019, 18:14 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
17 | 19.08.2019, 17:12 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
, 16:46 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Админ опять продолжает жать комменты! Вот бы кого дубинкой по почкам! Очень Опытный________________________________
__________________________________________________
______ Опять ты Поддельный со своим нытьем высунул свой нос?!
Админ забань эту мерзость. Очень Опытный
____________________________________________________________
____________________________________________________________
__ Опять кухаркина шобла вылезла! Очень Опытный



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  • 20 | 19.08.2019, 18:16 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
18 | 19.08.2019, 17:34 | Автор: резус
Публикации: 0 | Комментарии: 1338 | Рейтинг: +345,4
Очень Опытное чмо, пиши от своего имени и не жалуйся. А твоих дружков кусюков разъяренный народ на куски порвет.
____________________________________________________________
____________________________________________________________
________ С чего ты взял, что кусюк мой дружок? Он хохол, так что это дружок либерастов! Очень Опытный



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