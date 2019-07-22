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Коммерсант: Вместо «подорожал» теперь принято писать «менее доступен»

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Доступность бензина для населения Башкирии ухудшилась на три позиции по сравнению с серединой июля 2018 года, следует из исследования агентства «РИА Рейтинг», которое использовало данные Росстата. На среднемесячную зарплату в размере 29,65 тыс. руб. житель республики может купить 708 л бензина марки АИ-92.

Коммерсант: Вместо «подорожал» теперь принято писать «менее доступен»


По этому показателю регион занял 41-е место из 85-ти, тогда как годом ранее Башкирия была на 38-й строчке (при этом количество бензина тогда было меньше — 675 л). Рейтинг рассчитывался на основе среднемесячных доходов за вычетом НДФЛ и цены бензина по состоянию на конец июля текущего года (для Башкирии — 41,89 руб. за л, с начала года он подорожал на 3,2%).

Лидерами рейтинга являются Ямало-Ненецкий автономный округ, где на среднюю зарплату можно купить 2080 л бензина в месяц, Москва — 1798 л и Ненецкий автономный округ — 1609 л. Наименее доступный бензин в Дагестане – 514 л, Карачаево-Черкессии — 520 л и в Кабардино-Балкарской республике — 525 л. В среднем по стране с начала года бензин марки АИ-92 подорожал на 1,8%, в то время как индекс потребительских цен за этот период составил 2,7%.

Самое дорогое топливо продается в Ненецком автономном округе — 45,64 руб., Севастополе — 45,41 руб. и Крыму — 45,33 рубля. Минимальная стоимость АИ-92 в конце июля зафиксирована в Челябинской области - 39,62 руб.

Влада Шипилова, Коммерсант
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  • Эксперт
  •  
  • 1 | 20.08.2019, 09:33 | Автор: юнг
    Публикации: 150 | Комментарии: 37847 | Рейтинг: +5490,5
А в Туркменистане -23 рубля. Может , оттуда привозить?
Но, путинские друзья= Алекперови и Сечин будут недовольны.
Недавно Вова заявил, что Роснефть " платит много налогов". Забыл, стервец, что Юкос платил намного больше!



Оценили
4

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 2 | 20.08.2019, 09:38 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
По этому показателю регион занял 41-е место из 85-ти, тогда как годом ранее Башкирия была на 38-й строчке
===============================
Вот наглядный результат байствования гадия!!!
То ли еще будет ....



Оценили
3

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 3 | 20.08.2019, 11:39 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
2 | 20.08.2019, 09:38 | Автор: Не зарегистрирован

По этому показателю регион занял 41-е место из 85-ти, тогда как годом ранее Башкирия была на 38-й строчке
=========
Вот наглядный результат байствования гадия!!!
То ли еще будет ....
=========
в РБ всё дороже чем даже в обожравшейся Москве.
в соседней Челяб области цена булки хлеба после повышения цен 18 руб, в РБ от 24 руб за такуюже булку из такой же муки!
Это результат политики Путина направленный на удушения народа РБ. А тот или иной "гадий", ну не он так "зулий" как от Яблока, или ещё хуже Кутлугужин. Одну страну потеряли и всё не уймутся. Чего стоит только их Путин, конечно же он переобулся,..но!



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2

  • Изображение
  • Эксперт
  •  
  • 4 | 20.08.2019, 12:44 | Автор: юнг
    Публикации: 150 | Комментарии: 37847 | Рейтинг: +5490,5
Комментарий скрыт в связи с отрицательным рейтингом.
1 | 20.08.2019, 09:33 | Автор: юнг
Публикации: 150 | Комментарии: 37845 | Рейтинг: +5492,1
А в Туркменистане -23 рубля. Может , оттуда привозить?
Но, путинские друзья= Алекперови и Сечин будут недовольны.
Недавно Вова заявил, что Роснефть " платит много налогов". Забыл, стервец, что Юкос платил намного больше!

—+-1Оценили-Калатун-ебай.
===========================================================
Мораль- Калатун-ебай мудак и прохвост!



Оценили
0

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 5 | 20.08.2019, 15:17 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Цены на бензин галопируют, а качество обслуживания Башнефти застыло на уровне сельских заправок развитого социализма.
Навязчивое предложение сельповского бочкового кофе мутного происхождения с цветистыми названиями и по конской цене для потребления стоя в грязи заправки или на коленках в машине - это из области приобщения жителей африканских колоний к культуре потребления аборигенов Австралии.
Впрочем, кому в Башкирии нужны цивильные заправки?
Разве только для того, чтобы смешить иностранных туристов своей нищей отсталостью в сочетании с имперским духом?



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