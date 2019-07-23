Веселые пляски закончились?

Национальная организация "Башкорт" сегодня обратилась к избирателям республики с призывом не голосовать на выборах 8 сентября за кандидатов “Единой России”.Документ опубликован на страницах организации в социальных сетях.Видео:"Башкорт" призывает активистов организации провести разъяснительную работу среди населения с общероссийским лозунгом "Ни единого голоса выдвиженцам от партии "Единая Россия"!", —говорится в обращении.Одновременно общественники подчеркнули, что бойкот выборов главы республики также "является неотъемлемым правом каждого избирателя" и те, кто к нему призывают, безусловно, "имеют право на подобную точку зрения".— Мы не стали в этом обращении акцентировать внимание на персоне Радия Хабирова, но всем понятно, что призыв не голосовать за кандидатов "Единой России" касается и его напрямую, — заявил в беседе с "Idel.Реалии" один из ведущих активистов "Башкорта" Руслан Габбасов. — Бойкот этих выборов, неучастие в них также, на мой взгляд, вполне приемлемы, поскольку графы "Против всех кандидатов" в бюллетенях сейчас нет.Активист также заметил, что решение вопроса о том, за кого конкретно на выборах главы республики все же следует голосовать, организация оставляет на самостоятельное усмотрение каждого ее члена или сторонника.— На самом деле, мы считаем, что среди допущенных к выборам кандидатов нет ни одного, кто бы отражал интересы и чаяния башкирского населения. Я еще добавлю, что, на мой взгляд, среди соперников Хабирова нет ни одного независимого кандидата, выражающего свою точку зрения. Это хорошо показывает характер нынешней предвыборной кампании — в ней нет никакой внятной агитации, нет никакой реальной предвыборной борьбы, нет никакой действенной критики действующей власти, — сказал Габбасов.В своем обращении организация также призвала население республики поддержать на выборах более 600 активистов и сторонников "Башкорта" принимающих участие в выборах в качестве кандидатов в депутаты местных органов самоуправления. Как сообщил Габбасов, эти кандидаты идут на выборы частью самовыдвиженцами, частью от политических партий (но не от "Единой России"). "Они баллотируются, прежде всего, в районах с преимущественно башкирским населением - по всему Зауралью, в Стерлитамакском, Стерлибашевском, Ишимбайском и других центральных районах", — уточнил активист. Он добавил, что волонтеры организации также примут активное участие в выборах в качестве наблюдателей и членов избиркомов с правом совещательного голоса.— Если "Башкорт" сможет наладить действенное наблюдение, показать, как проходят выборы на местах, особенно, на селе, то это, несомненно, даст значимый политический эффект, — считает политолог Дмитрий Михайличенко. — И, безусловно, это еще больше сократит "медовый месяц" Хабирова, который и так уже подошел к концу, нанесет ему определенный политический урон в краткосрочной и среднесрочной перспективе. Авторитет же "Башкорта" в этой перспективе значительно вырастет. Но активистам нужно быть готовыми, что против них тогда будут применены санкции. Опасаюсь, что в этой ситуации без силовых регуляторов республиканская власть, как обычно, не обойдется, поскольку общественное мнение будет явно не на ее стороне.Выборы главы Башкортостана пройдут 8 сентября.