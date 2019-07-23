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Веселые пляски закончились?

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Национальная организация "Башкорт" сегодня обратилась к избирателям республики с призывом не голосовать на выборах 8 сентября за кандидатов “Единой России”.

Веселые пляски закончились?


Документ опубликован на страницах организации в социальных сетях.

Видео:



"Башкорт" призывает активистов организации провести разъяснительную работу среди населения с общероссийским лозунгом "Ни единого голоса выдвиженцам от партии "Единая Россия"!", —говорится в обращении.

Одновременно общественники подчеркнули, что бойкот выборов главы республики также "является неотъемлемым правом каждого избирателя" и те, кто к нему призывают, безусловно, "имеют право на подобную точку зрения".

— Мы не стали в этом обращении акцентировать внимание на персоне Радия Хабирова, но всем понятно, что призыв не голосовать за кандидатов "Единой России" касается и его напрямую, — заявил в беседе с "Idel.Реалии" один из ведущих активистов "Башкорта" Руслан Габбасов. — Бойкот этих выборов, неучастие в них также, на мой взгляд, вполне приемлемы, поскольку графы "Против всех кандидатов" в бюллетенях сейчас нет.

Активист также заметил, что решение вопроса о том, за кого конкретно на выборах главы республики все же следует голосовать, организация оставляет на самостоятельное усмотрение каждого ее члена или сторонника.

— На самом деле, мы считаем, что среди допущенных к выборам кандидатов нет ни одного, кто бы отражал интересы и чаяния башкирского населения. Я еще добавлю, что, на мой взгляд, среди соперников Хабирова нет ни одного независимого кандидата, выражающего свою точку зрения. Это хорошо показывает характер нынешней предвыборной кампании — в ней нет никакой внятной агитации, нет никакой реальной предвыборной борьбы, нет никакой действенной критики действующей власти, — сказал Габбасов.

В своем обращении организация также призвала население республики поддержать на выборах более 600 активистов и сторонников "Башкорта" принимающих участие в выборах в качестве кандидатов в депутаты местных органов самоуправления. Как сообщил Габбасов, эти кандидаты идут на выборы частью самовыдвиженцами, частью от политических партий (но не от "Единой России"). "Они баллотируются, прежде всего, в районах с преимущественно башкирским населением - по всему Зауралью, в Стерлитамакском, Стерлибашевском, Ишимбайском и других центральных районах", — уточнил активист. Он добавил, что волонтеры организации также примут активное участие в выборах в качестве наблюдателей и членов избиркомов с правом совещательного голоса.

— Если "Башкорт" сможет наладить действенное наблюдение, показать, как проходят выборы на местах, особенно, на селе, то это, несомненно, даст значимый политический эффект, — считает политолог Дмитрий Михайличенко. — И, безусловно, это еще больше сократит "медовый месяц" Хабирова, который и так уже подошел к концу, нанесет ему определенный политический урон в краткосрочной и среднесрочной перспективе. Авторитет же "Башкорта" в этой перспективе значительно вырастет. Но активистам нужно быть готовыми, что против них тогда будут применены санкции. Опасаюсь, что в этой ситуации без силовых регуляторов республиканская власть, как обычно, не обойдется, поскольку общественное мнение будет явно не на ее стороне.

Выборы главы Башкортостана пройдут 8 сентября.

Идель.Реалии
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  • Гость
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  • 1 | 21.08.2019, 09:23 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
В своем обращении организация также призвала население республики поддержать на выборах более 600 активистов и сторонников "Башкорта"
================
Ну не дебилы?!
Хотят чтобы население региона, а это более 160 национальностей, поддеожало 600 башнациков?
Ну дебилы млять!!!!!



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6

  • # 2 | 21.08.2019, 09:54 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0

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  • 3 | 21.08.2019, 10:06 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Ни одного НАЦИОНАЛИСТА из БАШКОРТА не допустим во власть!!!



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  • 4 | 21.08.2019, 10:10 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Накануне стало известно, что жителя Сибая осудили за экстремистские высказывания в интернете. Как сообщает «КоммерсантЪ-Уфа» со ссылкой на ФСБ по Башкирии, мужчина с аккаунтом на имя «Денис Янов» призывал национальные республики отделиться от России. Сотрудники службы разыскали человека, скрывающегося под этим псевдонимом, и привлекли к ответственности за экстремизм.

По данным издания, 55-летний житель Сибая попал под суд после того, как написал в одной из соцсетей призыв об отделении национальных республик от России республик «путем использования насильственных, разрушительных действий». Дело дошло до суда и сибайский городской суд приговорил его к 1,5 годам лишения свободы условно с испытательным сроком на один год. Кроме того, ему запретили быть администратором сайтов в течение двух лет.



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1

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  • 5 | 21.08.2019, 10:11 | Автор: Дед
    Публикации: 1 | Комментарии: 4609 | Рейтинг: -720,5
Учитывая башкирофобскую позицию УЖ и в частности Кухарки, заявление организации "Башкорт" можно считать провокационным. Провокация состоит в том,. что призывая голосовать против Хабирова, тем самом они заставят Кухарку и ей подобных голосовать за Хабирова. Вот Юнг уже поставил + под первым комментом!



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  • 6 | 21.08.2019, 10:13 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
За призывы в интернете начать войну против «москалей» житель Башкирии получил реальный срок. 55-летний Фларит Давлетшин зарегистрировался в социальной сети под псевдонимом Денис Янов и стал рассуждать об отделении некоторых республик России от центра. Только вот интернет-террорист не думал, что спустя короткое время к нему домой постучатся люди в форме. Сотрудники ФСБ вычислили пользователя соцсетей и возбудили на него уголовное дело за публичные призывы к осуществлению действий, направленных на нарушение территориальной целостности Российской Федерации.

— Следствием доказано, что Давлетшин разместил в социальной сети текстовое сообщение, содержащее высказывания, призывающие к отделению субъектов России — Башкортостана, Татарстана, Марий Эл, Мордовии, Чувашской и Удмуртской Республик, в том числе путем использования насильственных, разрушительных действий для достижения независимости. Согласно экспертному заключению, в комментарии пользователя социальной сети содержатся признаки побуждения в форме призыва к отделению национальных республик от России, к войне против «москалей». Установлено, что страница Давлетшина в социальной сети была привязана к абонентскому номеру, зарегистрированному на подставное лицо, — сообщили в пресс-службе ФСБ.

Интернет-террорист свою вину признал и согласился с предъявленным обвинением. Суд решил наказать Давлетшина-Янова, ему назначили наказание в виде 1 года 6 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком на 1 год. Также он не может заниматься деятельностью, связанной с администрированием сайтов в течение двух лет.



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  • 7 | 21.08.2019, 10:38 | Автор: Не зарегистрирован
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Я до сих пор радуюсь что Хамитова сняли.



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  • 8 | 21.08.2019, 10:40 | Автор: Не зарегистрирован
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что среди допущенных к выборам кандидатов нет ни одного, кто бы отражал интересы и чаяния башкирского населения
____________________________________________________
Почему руководитель должен работать только в интересах башкирского населения? Просто гражданами республики они быть не могут? Это титульная исклющительность выпирает, или они апартеид тут хотят титульный устроить?



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6

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  • 9 | 21.08.2019, 10:50 | Автор: Не зарегистрирован
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Не пора ли ФСБ заняться этим БАШКОРТОМ?



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  • 10 | 21.08.2019, 10:55 | Автор: Не зарегистрирован
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8 | 21.08.2019, 10:38 | Автор: Не зарегистрирован

Я до сих пор радуюсь что Хамитова сняли.
===
Хамитов меньшее зло чем Радий, а так все они включая Рахимова и их политпапика Путина с одной колоды, путного ждать не приходится.
Хамитов хотя бы милицейские войска со снайперами не вводил с целью проведения карательной акции устрашения всего народа РБ.



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3

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  • 11 | 21.08.2019, 11:04 | Автор: Не зарегистрирован
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10 | 21.08.2019, 10:50 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Не пора ли ФСБ заняться этим БАШКОРТОМ?
====================
Да, согласен, давно пора, но есть большое НО - чем тогда будут отвлекать и развлекать население, когда в мире творят себеугодные дела. А "башкорт" это просто красиво нарисованная ширма, а за ширмой ничего и нет, сами подумайте, что они могут делать без великого россиянина, если даже за ширмой кто-то спрятался?



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2

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  • 12 | 21.08.2019, 11:12 | Автор: Ирек
    Публикации: 100 | Комментарии: 8172 | Рейтинг: -588,6
5 | 21.08.2019, 10:11 | Автор: Дед
Публикации: 1 | Комментарии: 4608 | Рейтинг: -720,4
Учитывая башкирофобскую позицию УЖ и в частности Кухарки, заявление организации "Башкорт" можно считать провокационным. Провокация состоит в том,. что призывая голосовать против Хабирова, тем самом они заставят Кухарку и ей подобных голосовать за Хабирова. Вот Юнг уже поставил + под первым комментом!
+++++++++++++++++++++
Есть в этом некоторая сермяжная правда. Но не в кухарках дело. Большинство населения республики не башкиры, и поэтому публичные выступления всяких разных башкирских организаций против Хабирова, могут служить как раз неким триггером для населения руспублики, забыть что он из прежнего Рахимовского режима, и голоснуть именно за него. А большинство башкир, думаю уже вполне настроились голосовать за кандидатуру Хабирова. И таковых призывов полно в инете, да и сам он, Хабиров вполне демонстрирует двурукую позицию, на словах одно, а в делах, в формировании той же своей королевской рати, другое.

В своем обращении организация также призвала население республики поддержать на выборах более 600 активистов и сторонников "Башкорта
++++++++++++++++++++++
Ну это, уже из области, "скушать то он хочет, да кто ему даст". Сам же Хабиров, этого не позволит.



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  • 13 | 21.08.2019, 11:19 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
1 | 21.08.2019, 09:23 | Автор:

Ну не дебилы?!
Хотят чтобы население региона, а это более 160 национальностей, поддеожало 600 башнациков?
Ну дебилы млять!!!!!
===================================================
Давай не врать !
В настоящее время в Башкортостане проживают
представители 100 национальностей,
наиболее многочисленные – 30, национальностей
в т.ч. 10 национальностей имеют численность выше 5 тыс. человек.
Тебе хочется поддержать ЕР ?
Людей которые записали в трудовые рабы дополнительно еще
9 миллионов человек на этот год !
Своим " законом " о возрасте на пенсию !



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  • 14 | 21.08.2019, 11:25 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Хамитов меньшее зло чем Радий, а так все они включая Рахимова и их политпапика Путина с одной колоды, путного ждать не приходится.
Хамитов хотя бы милицейские войска со снайперами не вводил с целью проведения карательной акции устрашения всего народа РБ.
---------------
Муртаза зло, но Хамитов для республики гораздо большее хло чем Рахимов и Хабиров вместе взятые. При Хамитове в республике ничего не делалось. Он лакей своих господ отдал ее на полное разграбление.



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  • 15 | 21.08.2019, 11:40 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
10 | 21.08.2019, 10:50 | Автор: Не зарегистрирован

Не пора ли ФСБ заняться этим БАШКОРТОМ?
____
у вас окромя кованого сапога аргументов нет.



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  • 16 | 21.08.2019, 11:44 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
15 | 21.08.2019, 11:25 | Автор:

Муртаза зло, но Хамитов для республики гораздо большее хло чем Рахимов и Хабиров вместе взятые. При Хамитове в республике ничего не делалось. Он лакей своих господ отдал ее на полное разграбление.
===============================================
Интересное кино ! Первый и ПОСЛЕДНИЙ башкирский
Президент РБ Рахимов М Г !
До прихода Хамитова полностью обокрал и продал
в Башкортостане все значимое , а Хамитов виноват !
Перечисли что он так сильно ограбил , какие предприятия ?



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  • 17 | 21.08.2019, 11:59 | Автор: кац
    Публикации: 0 | Комментарии: 18260 | Рейтинг: -3165,7
Хамитов бОльшее зло потому, что он все свои годы работал против республики. Дело даже не в том, что он продал элеваторы, соду, по два раза в год ремонтировал дороги. Главное в том, что он развитие республики сдерживал всеми способами. Каждый год 10-15 млрд рублей профицит делал, а это выброшенные деньги из бюджета. В то же время татария брала сотни млрд как бы взаймы и строил и строил. Откуда денюжки то? А вот, из того профицита,которое делал камит. Именно поэтому при хаме РБ остановилась в развитии, а РТ пошла вперед.



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  • 18 | 21.08.2019, 12:10 | Автор: xrul
    Публикации: 75 | Комментарии: 3763 | Рейтинг: -303,2
Хамитов молодец был. Вернул акции Башнефть, Шиханы сберёг.

А профицид делал, чтобы деньги не разворовали, потому что болваны кругом, работать не умеют, болтают только и воруют, не на что не способны.



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7

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  • 19 | 21.08.2019, 12:11 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
| 21.08.2019, 11:59 | Автор: кац
Публикации: 0 | Комментарии: 18257 | Рейтинг: -3165,2
Хамитов бОльшее зло_______________________________
____________________________________________________
_______ кац вы не успели со старым шефом проститься, на которого вы молились и благославляли его, так теперь с порога этому сапоги лижите. Очень Опытный



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  • 20 | 21.08.2019, 12:28 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
8.09.2019г
Главный аул страны башкир.
Большая белая юрта.


- это еще что такое?
- арестованный.
- ну почему под оркестр?
- ваше величество, вначале должны быть торжества, а потом аресты.
Потом решили все совместить.



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