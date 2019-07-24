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Обнищание ударными темпами: В Госдуме предложили ввести «первосентябрьский капитал»

  • Опубликовано: ПроУфу | 22.08.2019
    Раздел: Новости | Просмотры: 40896 | Комментарии: 18
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Конкретная сумма финансовой поддержки не уточняется. Замглавы комитета Госдумы по образованию и науке, депутат Борис Чернышов предложил ввести «первосентябрьский капитал», чтобы облегчить подготовку школьников к началу учебного года, сообщает РИА Новости.

Обнищание ударными темпами: В Госдуме предложили ввести «первосентябрьский капитал»


Чернышов предлагает запустить программу «Первосентябрьский капитал», в рамках которой родителям будут выделять дополнительные деньги для покрытия расходов на школу. Конкретная сумма финансовой поддержки не уточняется.

Такое обращение Чернышов направил вице-премьеру Татьяне Голиковой. Депутат считает, что позволить себе сборы ребенка в школу может не каждая семья, особенно в регионах. По его словам, родители вынуждены увеличивать расходы на покупку всего необходимого для учебы в ущерб другим тратам.

В частности, депутат заявил:

«Градация какая: 25% от среднемесячной зарплаты по региону на подготовку ребёнка в школу тратят родители, остальную сумму даёт государство. Сегодня вместо празднования Дня знаний родители плачут, что им приходится брать кредиты, в том числе и в микрофинансовые организации обращаться».

ПроУфу
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  • 1 | 22.08.2019, 08:56 | Автор: Корней
    Публикации: 5 | Комментарии: 12737 | Рейтинг: -1932,9
Комментарий скрыт в связи с отрицательным рейтингом.
Ну вот сколько угодно можно хаять Советский Союз.
Сколько угодно можно говорить о нём только в чёрных тонах.
Но чего добились, так называемые, либералы более чем за 30 лет своего руководства страной?
Разрушено образование, медицина, промышленность, сельское хозяйство. Всё разрушено. Многие родители даже детей в школу собрать не могут.
А как эти "либералы" сладко пели в конце 80-х и начале 90-х. Чего только они не обещали.



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  • 2 | 22.08.2019, 09:12 | Автор: юнг
    Публикации: 151 | Комментарии: 37856 | Рейтинг: +5489,6
Не согласен. После перестройки, падения берлинской стены и началось возвращение России в число демократических стран. Появилась свобода слова, люди перестали говорить шепотом на кухне, ожила литература и искусство .
Свалили Дзержинского. Чекисты начали жечь документы. Над Лубянкой повис дым. "Куклы" смотрела вся страна.
Но, втершийся в доверие к старому, больному, но честному и наивному человеку провокатор-смотритель дрезденского публичного дома сумел всё это сломать.



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  • 3 | 22.08.2019, 09:25 | Автор: юнг
    Публикации: 151 | Комментарии: 37856 | Рейтинг: +5489,6
......Деньги есть, но вы все равно держитесь!......
Бюджет пухнет от доходов, а экономика катится к стагнации
«Газета.Ru» 20.08.2019



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  • 4 | 22.08.2019, 09:34 | Автор: Корней
    Публикации: 5 | Комментарии: 12737 | Рейтинг: -1932,9
2 | 22.08.2019, 09:12 | Автор: юнг
Публикации: 151 | Комментарии: 37855 | Рейтинг: +5489,9

Не согласен. После перестройки, падения берлинской стены и началось возвращение России в число демократических стран. Появилась свобода слова, люди перестали говорить шепотом на кухне, ожила литература и искусство .
Свалили Дзержинского. Чекисты начали жечь документы. Над Лубянкой повис дым. "Куклы" смотрела вся страна.
Но, втершийся в доверие к старому, больному, но честному и наивному человеку провокатор-смотритель дрезденского публичного дома сумел всё это сломать.
______________________________________________
Ага-ага, так всё и было.
Невыплаты работником, пенсионеры на помойках.
Образование и всё-всё-всё в жопе.
И да, документы жгли не чекисты, а новоявленные "демократы", чтобы фамилии иха не обнаружили в этих документах. Очень им неудобным казалось перед коллегами (и совершенно напрасно, там почти все такие были) фигурировать в чекистских документах как нештатные сотрудники.
Документы



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  • 5 | 22.08.2019, 09:38 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1319 | Комментарии: 65177 | Рейтинг: +12213,6
Правительство Москвы до конца августа рассмотрит вопрос о повышении минимального размера пенсии неработающих пенсионеров. Об этом сообщил мэр Сергей Собянин. «Несмотря на разговоры о том, что с экономикой с каждым годом все хуже и хуже, на самом деле, это не так – растут доходы, растет подоходный налог, заработные платы», — сказал градоначальник. Он уточнил, что решение будет принято, наверное, на следующей неделе, — пишет агентство Интерфакс.
______________________________
В Москве и без того меньше 15 тыщ пенсии нет - а теперь еще выше будут... Есть Россия, а есть Москва - две разных страны и по зарплатам, и по пенсиям...

«Несмотря на разговоры о том, что с экономикой с каждым годом все хуже и хуже, на самом деле, это не так – растут доходы, растет подоходный налог, заработные платы»



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  • 6 | 22.08.2019, 09:42 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Калорийность продуктовой корзины, которую может позволить себе российский гражданин, получающий прожиточный минимум, сопоставима с калорийностью пайка немецких военнопленных в период Великой Отечественной войны. Об этом заявил известный экономист Михаил Делягин, сообщает Regnum.
По его мнению, значительная часть граждан имеет официальные доходы даже ниже этого показателя. При этом Делягин подчеркнул, что пленные немцы получали паёк все без исключения, тогда как гражданам России он «не гарантирован».



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  • 7 | 22.08.2019, 09:48 | Автор: xrul
    Публикации: 75 | Комментарии: 3766 | Рейтинг: -303,9
Комментарий скрыт в связи с отрицательным рейтингом.
Либерасты разрушили страну.



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  • 8 | 22.08.2019, 09:49 | Автор: Корней
    Публикации: 5 | Комментарии: 12737 | Рейтинг: -1932,9
6 | 22.08.2019, 09:42 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0

Калорийность продуктовой корзины, которую может позволить себе российский гражданин, получающий прожиточный минимум, сопоставима с калорийностью пайка немецких военнопленных в период Великой Отечественной войны. Об этом заявил известный экономист Михаил Делягин, сообщает Regnum.
По его мнению, значительная часть граждан имеет официальные доходы даже ниже этого показателя. При этом Делягин подчеркнул, что пленные немцы получали паёк все без исключения, тогда как гражданам России он «не гарантирован».
_______________________________________________
Тут самое время вернуться к либеральному "бренду" - Сталину.
Нет, ты посмотри каков мерзавец, кормил военнопленных на уровне продуктовой корзины, назначенной нынешними либерастами для своих сограждан.



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  • 9 | 22.08.2019, 09:50 | Автор: Корней
    Публикации: 5 | Комментарии: 12737 | Рейтинг: -1932,9
Кстати, а каков был продуктовый паёк для военнопленных в Германии?



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  • 10 | 22.08.2019, 09:50 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
В Турции, например, государство полностью берёт ежегодные расходы по подготовке детей к школе на себя, обеспечивает абсолютно бесплатные обеды для школьников в течение всего учебного года.

Что интересно: если ты пришёл за ребёнком во время обеда - можешь покушать вместе с ним.



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  • 11 | 22.08.2019, 11:43 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1319 | Комментарии: 65177 | Рейтинг: +12213,6
Продажи Ламборджини в России в первой половине 2019 года выросои в 4 раза.
Доходы населения в тот же период согласно Росстату упали на 1.3%.
Это то, о чем мало кто подозревает - доходы богатых растут на фоне общего снижения доходов, а значит падение доходов бедных гораздо больше



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  • 12 | 22.08.2019, 11:48 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1319 | Комментарии: 65177 | Рейтинг: +12213,6
Почти половина сотрудников Алтайского моторного завода не смогла выйти на работу из-за долгов по зарплате — у людей нет денег даже на проезд.



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  • 13 | 22.08.2019, 12:24 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
6 | 22.08.2019, 09:42 | Автор: Не зарегистрирован

Калорийность продуктовой корзины, которую может позволить себе российский гражданин, получающий прожиточный минимум, сопоставима с калорийностью пайка немецких военнопленных в период Великой Отечественной войны. Об этом заявил известный экономист Михаил Делягин, сообщает Regnum.
По его мнению, значительная часть граждан имеет официальные доходы даже ниже этого показателя. При этом Делягин подчеркнул, что пленные немцы получали паёк все без исключения, тогда как гражданам России он «не гарантирован».
===
...заявил известный экономист Михаил Делягин,..
на много лет опосля "гнилых" Яблочников. Я их эту газетку подобрал на тротуаре г Магнитогорска!
хотя и нельзя не признать, Дел интеллектуал, но, к сожалению, не "боец" или не полном понимании звания "мужчина" или как это у женщин именуется: "мужчинка".
Итог его словоблудий: "если не Путин то кто" и прочее бла...бла.
При этом высшую оценку Явлинскому дал ваш Дрезденский завклуб явно незаслуженно возвеличенный, хотя удлинить человека бабайского возраста невозможно
итак: выкрал сына Явлинского и прислал палец сына родителям о чём рассказал Г.А.Я.!!!



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  • 14 | 22.08.2019, 12:25 | Автор: Не зарегистрирован
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12 | 22.08.2019, 11:48 | Автор: Кухарка
Публикации: 1319 | Комментарии: 65176 | Рейтинг: +12215,2
Почти половина сотрудников Алтайского моторного завода не смогла выйти на работу из-за долгов по зарплате — у людей нет денег даже на проезд.
====
пУТИН ИХ ПРЕЗИДЕНТ!



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  • 15 | 22.08.2019, 21:27 | Автор: Не зарегистрирован
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5 | 22.08.2019, 09:38 | Автор: Кухарка
Публикации: 1319 | Комментарии: 65176 | Рейтинг: +12214,5
Правительство Москвы до конца августа рассмотрит вопрос о повышении минимального размера пенсии неработающих пенсионеров. Об этом сообщил мэр Сергей Собянин. «Несмотря на разговоры о том, что с экономикой с каждым годом все хуже и хуже, на самом деле, это не так – растут доходы, растет подоходный налог, заработные платы», — сказал градоначальник. Он уточнил, что решение будет принято, наверное, на следующей неделе, — пишет агентство Интерфакс.
______________________________
В Москве и без того меньше 15 тыщ пенсии нет - а теперь еще выше будут... Есть Россия, а есть Москва - две разных страны и по зарплатам, и по пенсиям...

«Несмотря на разговоры о том, что с экономикой с каждым годом все хуже и хуже, на самом деле, это не так – растут доходы, растет подоходный налог, заработные платы»
____________________________________________________________
____________________________________________________________
__ Не свисти - денег не будет! Минимальная пенсия в 2019 году у москвичей 12115 рублей, а для проживших в Москве более 10 лет - 17500 рублей! Очень Опытный



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  • 16 | 22.08.2019, 21:32 | Автор: Не зарегистрирован
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12 | 22.08.2019, 11:48 | Автор: Кухарка
Публикации: 1319 | Комментарии: 65176 | Рейтинг: +12214,5
Почти половина сотрудников Алтайского моторного завода не смогла выйти на работу из-за долгов по зарплате — у людей нет денег даже на проезд.
____________________________________________________________
____________________________________________________________
________ При Ебене не только на проезд, а на хлеб не было, так как зарплаты платили нерегулярно и с большой задержкой, а с некоторыми так и не рассчитались вовсе! Очень Опытный



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  • 17 | 23.08.2019, 00:18 | Автор: Не зарегистрирован
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10 | 22.08.2019, 09:50 | Автор: Не зарегистрирован

В Турции, например, государство полностью берёт ежегодные расходы по подготовке детей к школе на себя, обеспечивает абсолютно бесплатные обеды для школьников в течение всего учебного года.
Что интересно: если ты пришёл за ребёнком во время обеда - можешь покушать вместе с ним.
=////\\\\=
Уф как плохо, нужно "воосоединить" их к России и научить их р/я, тогда и у них будет всё платно! Ещё важный аспект, нужно их религию объявить "запрещённой в России"!!!



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  • 18 | 23.08.2019, 01:05 | Автор: Не зарегистрирован
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В Дагестане заместитель главы села завысил свой возраст на 34 года с целью получения трудовой пенсии. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на прокуратуру республики.

«Установлено, что местный житель 1989 года рождения, работающий заместителем главы муниципального образования село Кулецма, получил <…> подложный паспорт гражданина РФ, в который были внесены заведомо ложные сведения о дате его рождения с завышением возраста на 34 года», — рассказали в прокуратуре.
Также чиновник приобрел поддельную трудовую книжку, где, в частности, было указано, что с 1985 по 1996 год он работал в колхозе.
Сообщается, что с марта 2018 года злоумышленник получил пенсионные выплаты на сумму 155 тысяч рублей.
В отношении замглавы села Кулецма возбуждено уголовное дело о мошенничестве. Также возбуждены уголовные дела о злоупотреблении должностными полномочиями и служебном подлоге в отношении должностных лиц районных отделений ПФР и ФМС. ____________________________________________________________
____________________________________________________________
__ Видимо это рекорд! Приписать 34 года, т.е. в 26 лет пойти на пенсию, и считать, что тебя не поймают на этом - сверх наглость! А я-то думаю, почему на Кавказе все долгожители! А потом Скворцова отчитывается перед Путиным об резком увеличении продолжительности жизни в РФ! Очень Опытный



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