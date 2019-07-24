Обнищание ударными темпами: В Госдуме предложили ввести «первосентябрьский капитал»

Конкретная сумма финансовой поддержки не уточняется. Замглавы комитета Госдумы по образованию и науке, депутат Борис Чернышов предложил ввести «первосентябрьский капитал», чтобы облегчить подготовку школьников к началу учебного года, сообщает РИА Новости.Чернышов предлагает запустить программу «Первосентябрьский капитал», в рамках которой родителям будут выделять дополнительные деньги для покрытия расходов на школу. Конкретная сумма финансовой поддержки не уточняется.Такое обращение Чернышов направил вице-премьеру Татьяне Голиковой. Депутат считает, что позволить себе сборы ребенка в школу может не каждая семья, особенно в регионах. По его словам, родители вынуждены увеличивать расходы на покупку всего необходимого для учебы в ущерб другим тратам.В частности, депутат заявил:«Градация какая: 25% от среднемесячной зарплаты по региону на подготовку ребёнка в школу тратят родители, остальную сумму даёт государство. Сегодня вместо празднования Дня знаний родители плачут, что им приходится брать кредиты, в том числе и в микрофинансовые организации обращаться».