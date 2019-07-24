Старая, надоевшая байка и отсылки на три буквы. В «суд»

Владимир Путин: Россия уважает права человека и соблюдает права своих граждан. По окончании российско-финляндских переговоров Владимир Путин и Саули Ниинистё сделали заявления для прессы и ответили на вопросы журналистов.Вопрос: Финляндия очень сильно поддерживала возвращение Российской Федерации прав в рамках работы в Совете Европы, но теперь события, которые мы наблюдаем в Москве, говорят о том, что Россия не уважает гражданские права населения. Почему Российская Федерация не соблюдает те правила, которые установлены в рамках Совета Европы? По крайней мере, часть граждан России так считает.Владимир Путин: Россия уважает права человека и соблюдает права своих граждан. События, о которых Вы сказали, события в Москве и протестные акции, не являются чем-то уникальным для мира вообще и для Европы, в частности.Мы внимательно наблюдаем за событиями подобного рода во многих европейских столицах, и события, которые происходят там, носят гораздо более масштабный характер, тоже под политическими лозунгами, имеют достаточно тяжелые последствия для участников этих манифестаций. Там речь идет и о значительном количестве погибших людей, о тысячах раненных манифестантов, в том числе тяжело раненных, и о тысячах пострадавших сотрудниках правоохранительных органов.Что касается событий в России, в Москве в частности, то это связано с обострением ситуации в ходе предвыборной борьбы. Избирательные комиссии отклонили участие ряда претендентов на места в городском парламенте Москвы в связи с тем, что эти претенденты нарушили действующее законодательство. В частности, они должны были представить списки тех избирателей, которые их поддерживают. Избирательные комиссии обнаружили, что в этих списках есть так называемые мертвые души – есть люди, которые давно ушли из жизни, умерли, но их подписи стоят в этих подписных листах. Это не ошибка, это фальсификация.Есть законный способ защиты своих прав – обращение в суд. И как минимум одно такое обращение закончилось позитивным решением в пользу истца. И человек этот восстановлен в правах избираться в парламент Москвы.У граждан есть, тем не менее, и право защищать свои интересы с помощью публичных мероприятий, митингов и протестов. Есть как минимум два хороших примера, когда митинги и протесты осуществлялись в соответствии с заявками, и были разрешены властями.На несанкционированные мероприятия в Москве так же, как и в других европейских столицах, правоохранительные органы соответствующим образом реагируют. Важно, чтобы и митингующие, и правоохранительные органы, органы власти соблюдали действующие в России законы. Те, кто нарушают законы, будут привлекаться к ответственности: к административной, либо к уголовной в полном соответствии с российским законодательством.