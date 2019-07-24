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Старая, надоевшая байка и отсылки на три буквы. В «суд»

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Владимир Путин: Россия уважает права человека и соблюдает права своих граждан. По окончании российско-финляндских переговоров Владимир Путин и Саули Ниинистё сделали заявления для прессы и ответили на вопросы журналистов.

Старая, надоевшая байка и отсылки на три буквы. В «суд»


Вопрос: Финляндия очень сильно поддерживала возвращение Российской Федерации прав в рамках работы в Совете Европы, но теперь события, которые мы наблюдаем в Москве, говорят о том, что Россия не уважает гражданские права населения. Почему Российская Федерация не соблюдает те правила, которые установлены в рамках Совета Европы? По крайней мере, часть граждан России так считает.

Владимир Путин: Россия уважает права человека и соблюдает права своих граждан. События, о которых Вы сказали, события в Москве и протестные акции, не являются чем-то уникальным для мира вообще и для Европы, в частности.

Мы внимательно наблюдаем за событиями подобного рода во многих европейских столицах, и события, которые происходят там, носят гораздо более масштабный характер, тоже под политическими лозунгами, имеют достаточно тяжелые последствия для участников этих манифестаций. Там речь идет и о значительном количестве погибших людей, о тысячах раненных манифестантов, в том числе тяжело раненных, и о тысячах пострадавших сотрудниках правоохранительных органов.

Что касается событий в России, в Москве в частности, то это связано с обострением ситуации в ходе предвыборной борьбы. Избирательные комиссии отклонили участие ряда претендентов на места в городском парламенте Москвы в связи с тем, что эти претенденты нарушили действующее законодательство. В частности, они должны были представить списки тех избирателей, которые их поддерживают. Избирательные комиссии обнаружили, что в этих списках есть так называемые мертвые души – есть люди, которые давно ушли из жизни, умерли, но их подписи стоят в этих подписных листах. Это не ошибка, это фальсификация.

Есть законный способ защиты своих прав – обращение в суд. И как минимум одно такое обращение закончилось позитивным решением в пользу истца. И человек этот восстановлен в правах избираться в парламент Москвы.

У граждан есть, тем не менее, и право защищать свои интересы с помощью публичных мероприятий, митингов и протестов. Есть как минимум два хороших примера, когда митинги и протесты осуществлялись в соответствии с заявками, и были разрешены властями.

На несанкционированные мероприятия в Москве так же, как и в других европейских столицах, правоохранительные органы соответствующим образом реагируют. Важно, чтобы и митингующие, и правоохранительные органы, органы власти соблюдали действующие в России законы. Те, кто нарушают законы, будут привлекаться к ответственности: к административной, либо к уголовной в полном соответствии с российским законодательством.

Эхо Москвы
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  • Эксперт
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  • 1 | 22.08.2019, 09:17 | Автор: юнг
    Публикации: 151 | Комментарии: 37856 | Рейтинг: +5489,6
Как заявил вождь, оказывается, в смерти пятерых военных виноваты США.!!!
"Россия вынуждена отвечать на происки. А это очень опасно и неизбежны жертвы"!



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1

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  • Эксперт
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  • 2 | 22.08.2019, 09:33 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1319 | Комментарии: 65177 | Рейтинг: +12213,6
danko_
22 августа 2019 | 00:43
Можно было бы посмеяться над этими словами, как над анекдотом, если бы это не сказал тот, кто незаконно называет себя президентом, позоря не только себя наглой, постоянной ложью, но и Россию.
И это чудовище, в котором ничего человеческого нет, злобное и мерзкое, возглавляет страну с ядерным оружием, угрожая планету уничтожить.
Дорого Миру обошлось лояльное отношение к Гитлеру, но видно опыт прошлый ничему не научил.



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4

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  • Гость
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  • 3 | 22.08.2019, 09:48 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Владимир Путин: Россия уважает права человека и соблюдает права своих граждан.
===============================
А я, даже знаю этого человека, и "своих граждан",- они входят в список Forbes...



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2

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  • Участник
  •  
  • 4 | 22.08.2019, 09:53 | Автор: xrul
    Публикации: 75 | Комментарии: 3766 | Рейтинг: -303,9
Комментарий скрыт в связи с отрицательным рейтингом.
Либерасты сами себя избили. Они в 93 расстреляли парламент, в 96 подделали выборы, терпеть прилетела ответка. Так им и надо



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7

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  • Участник
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  • 5 | 22.08.2019, 10:25 | Автор: ketrin_2
    Публикации: 0 | Комментарии: 5704 | Рейтинг: +1481,1
А что в Парламенте кто нибудь погиб?



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1

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  • Участник
  •  
  • 6 | 22.08.2019, 10:26 | Автор: ketrin_2
    Публикации: 0 | Комментарии: 5704 | Рейтинг: +1481,1
А в совке,что были выборы?



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3

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  • Участник
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  • 7 | 22.08.2019, 10:35 | Автор: xrul
    Публикации: 75 | Комментарии: 3766 | Рейтинг: -303,9
Автор: ketrin_2
Публикации: 0 | Комментарии: 5702 | Рейтинг: +1480,3
А что в Парламенте кто нибудь погиб?
____________
Глупые вопросы не задавай.



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2

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  • Участник
  •  
  • 8 | 22.08.2019, 10:40 | Автор: ketrin_2
    Публикации: 0 | Комментарии: 5704 | Рейтинг: +1481,1
Так и пиши,разгон Верховного совета. А погибли не только защитники,много погибших были за Ельцина
Баркашовы,Макашовы,Анпилов ваши кумиры?



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1

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  • Гость
  •  
  • 9 | 22.08.2019, 12:27 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
А скока "желтых жилетов" в Париже завалили на глушняк?



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1

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  • Участник
  •  
  • 10 | 22.08.2019, 12:30 | Автор: Корней
    Публикации: 5 | Комментарии: 12737 | Рейтинг: -1932,9
8 | 22.08.2019, 10:40 | Автор: ketrin_2
Публикации: 0 | Комментарии: 5703 | Рейтинг: +1480,7

Так и пиши,разгон Верховного совета. А погибли не только защитники,много погибших были за Ельцина
Баркашовы,Макашовы,Анпилов ваши кумиры?
_______________________________________________
Катюш, так и написали.
В результате устроенного либерастами бардака, многие погибли, а многие люди живут очень плохо.



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3

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  •  
  • 11 | 22.08.2019, 12:37 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Над Донецком подняли российский флаг.

В Донецке подняли российский триколор вместо флага самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР). Об этом сообщает портал «Русская весна».

Флаг заметили на главной площади города над зданием Народного совета республики. Комментариев от официальных лиц по этому поводу не поступало.

Издание отмечает, что таким образом в ДНР могли отметить День государственного флага России 22 августа.

На Украине также есть официальный праздник в честь государственного флага, он отмечается 23 августа, накануне Дня независимости.

20 августа сообщалось, что Служба безопасности страны предотвратила серию терактов во время праздничных мероприятий в Сумской области. Молодежная радикальная группировка готовила атаку в том числе и на концерте студии «Квартал 95», сооснователем которой является президент страны Владимир Зеленский.



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1

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  • Участник
  •  
  • 12 | 22.08.2019, 12:47 | Автор: Корней
    Публикации: 5 | Комментарии: 12737 | Рейтинг: -1932,9
11 | 22.08.2019, 12:37 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0

Над Донецком подняли российский флаг.

В Донецке подняли российский триколор вместо флага самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР). Об этом сообщает портал «Русская весна».
____________________________________________
Да, сегодня День Российского флага, с чем я всех и поздравляю.
Особо поздравляю Кухарку с Наташкой.
Ух и напьются сегодня на радостях. Аж завидки берут.



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3

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  • Гость
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  • 13 | 22.08.2019, 14:04 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Интересно, а на "Сахалине 2" сегодня повесят российский флаг или будет по-прежнему развеваться американский?



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  • 14 | 22.08.2019, 15:51 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
...
Над Донецком подняли российский флаг.

В Донецке подняли российский триколор вместо флага самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР). Об этом сообщает портал «Русская весна».
____________________________________________
Да, сегодня День Российского флага, с чем я всех и поздравляю.

------------------------------

Ваш покорный слуга, как мне теперь видится, был полным идиотом,
радовался водружению триколора над Кремлём. Прозрение наступило только в 1993-м... С тех пор стою на позициях социализма и КРАСНОГО ПРОЕКТА. В КПСС не состоял. Но ведь, коммунист - это состояние души.

PS. Давайте, начинайте размазывать. Даже интересно.



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2

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  • Участник
  •  
  • 15 | 22.08.2019, 16:33 | Автор: Корней
    Публикации: 5 | Комментарии: 12737 | Рейтинг: -1932,9
Ваш покорный слуга, как мне теперь видится, был полным идиотом,
радовался водружению триколора над Кремлём. Прозрение наступило только в 1993-м... С тех пор стою на позициях социализма и КРАСНОГО ПРОЕКТА. В КПСС не состоял. Но ведь, коммунист - это состояние души.

PS. Давайте, начинайте размазывать. Даже интересно.
________________________________________________
А нечего разжёвывать.
Если бы Вы обратили внимание, то я никогда не поливал грязью красный флаг. И Знамя Победы не поливал грязью.
Да и вообще, никакой.
Впрочем, я и коммунистов никогда не поливал.
Поэтому Вы немного не по адресу обратились.

Алаверды PS. Зюганова, Кутлугужина и присоединившихся к ним таких же деятелей, коммунистами не считаю.



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  • 16 | 22.08.2019, 16:35 | Автор: Корней
    Публикации: 5 | Комментарии: 12737 | Рейтинг: -1932,9
И ещё один PS. Яблочников, Кухарок и присоединившихся к ним Юнгов, либералами тоже не считаю.



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  • 17 | 22.08.2019, 16:38 | Автор: Корней
    Публикации: 5 | Комментарии: 12737 | Рейтинг: -1932,9
И по поводу Российского флага.
Теперь у нас - триколор.
Нравится-не нравится, но это теперь флаг России.



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  • 18 | 22.08.2019, 16:41 | Автор: Корней
    Публикации: 5 | Комментарии: 12737 | Рейтинг: -1932,9
Ваш покорный слуга, как мне теперь видится, был полным идиотом,
радовался водружению триколора над Кремлём. Прозрение наступило только в 1993-м... С тех пор стою на позициях социализма и КРАСНОГО ПРОЕКТА. В КПСС не состоял. Но ведь, коммунист - это состояние души.
_________________________________________________
Кстати, я прозревать начал позже. В 1996 году. Был в некотором отрыве от России.
Но и до 1996 года не разделял радости глумления над Советским флагом.



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