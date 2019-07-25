Борьба нанайских мальчиков за полмиллиарда

Книги Сергея Орлова:

«О Рахимове и не только»;

«Ликвидация Уфимской губернии: Как это было?»;

«Пирамида Салавата» -

Можно купить в магазине «А-книга»

Уфа, ул. Гоголя, д. 36, ост. транспорта «Музей».




Календарь новостей
«    Август 2019    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031 
Лучшие комментарии
Военный преступник и прос ...

Да гандон этот прилипин, и все кто его поддерживает тоже пидоры, Харис ...
  Рейтинг: +6  Калатунбабай

Военный преступник и прос ...

У меня очень много родственников живут в Украине, и я знаю что говорю. ...
  Рейтинг: +6  ketrin_2

Переобувшийся Эйгенсон: « ...

Бедный Кац. Только только начал нормально есть, купил тачку,тут на теб ...
  Рейтинг: +5  ketrin_2

Обсуждаемое за месяц
Борьба нанайских ...

Стала известна точная стоимость выборов главы Башкирии. Деньги в основном ...
  23.08.2019   32283    33

«Потерпевшей» поплохело ...

Рассмотрение дела об изнасиловании бывшей дознавательницы отдела полиции по ...
  23.08.2019   40615    36

Страна уже «скален», а ...

Российские медики все чаще протестуют. Забастовки, митинги, флешмобы... Что ...
  23.08.2019   22782    12

Уфу переделают в ...

Вместо Республиканского историко-культурного музея деревянного зодчества в Уфе ...
  22.08.2019   40761    135

20 миллионов за такую ...

Палата обратилась в Арбитражный суд РБ с иском о защите чести, достоинства и ...
  22.08.2019   17727    10

Последние публикации
Борьба нанайских ...

Стала известна точная стоимость выборов главы Башкирии. Деньги в основном ...
  23.08.2019   18162    33

«Потерпевшей» поплохело ...

Рассмотрение дела об изнасиловании бывшей дознавательницы отдела полиции по ...
  23.08.2019   26199    36

Страна уже «скален», а ...

Российские медики все чаще протестуют. Забастовки, митинги, флешмобы... Что ...
  23.08.2019   29613    12

Уфу переделают в ...

Вместо Республиканского историко-культурного музея деревянного зодчества в Уфе ...
  22.08.2019   22510    135

20 миллионов за такую ...

Палата обратилась в Арбитражный суд РБ с иском о защите чести, достоинства и ...
  22.08.2019   43423    10

Обнищание ударными ...

Конкретная сумма финансовой поддержки не уточняется. Замглавы комитета Госдумы ...
  22.08.2019   22106    22

Старая, надоевшая байка ...

Владимир Путин: Россия уважает права человека и соблюдает права своих граждан. ...
  22.08.2019   29436    23

Веселые пляски ...

Национальная организация "Башкорт" сегодня обратилась к избирателям республики ...
  21.08.2019   40841    120

Хоспис: Мутный фонд с ...

В распоряжении «Эха» оказалась письмо, направленное одним из местных ...
  21.08.2019   26481    12

Звук из батискафа ...

Владимир Путин: По поводу беспорядков в Москве. Все это связано с электоральным ...
  21.08.2019   19993    14

Читаемое за месяц
Когда Толкачеву делать ...

Поддерживаю позицию Председателя Государственной Думы Вячеслава Володина, ...
  25.07.2019   12621    4

Плотные отношения с Веной ...

Врио главы Башкирии Радий Хабиров сегодня на встрече с журналистами рассказал ...
  25.07.2019   32985    32

Хабиров не исключает ...

Врио главы Башкирии Радий Хабиров, который баллотируется на должность главы ...
  25.07.2019   11943    31

Нет никакой должности ...

О взаимоотношениях с первым президентом Башкирии врио главы республики Радий ...
  25.07.2019   27185    35

Евгения Куцуева: так и ...

Сегодня проходила мимо ИА Башинформ, много лет в конференц-холле которого ...
  26.07.2019   13956    8

Архив публикаций
Август 2019 (100)
Июль 2019 (109)
Июнь 2019 (92)
Май 2019 (72)
Апрель 2019 (92)
Март 2019 (104)


Борьба нанайских мальчиков за полмиллиарда

  • Опубликовано: ПроУфу | 23.08.2019
    Раздел: Новости | Просмотры: 35071 | Комментарии: 33
Оценили
0


Стала известна точная стоимость выборов главы Башкирии. Деньги в основном уходят на видеонаблюдение, агитацию и зарплату.

Борьба нанайских мальчиков за полмиллиарда


В Центризбиркоме Башкирии уточнили, во сколько региону обойдутся выборы руководителя. На это из бюджета республики уйдет 425,21 млн рублей, пишет «РБК-Уфа» со ссылкой на председателя комиссии Илону Макаренко.

По ее словам, сейчас есть все необходимое для обеспечения высокого уровня избирательной кампании. По данным «РБК-Уфа», из озвученной суммы на данный момент потрачено 382,87 млн рублей. Эти деньги направлены на нижестоящие избиркомы. Таким образом, ЦИК осталось освоить 42,34 млн рублей.

Уточняется, что выделенные средства направлены на видеонаблюдение, агитационное освещение кампании, зарплату членам избиркомов. Напомним, ранее ЦИК озвучивал стоимость выборов в приблизительно 500 млн рублей. В 2014 году выборы главы РБ обошлись бюджету в 410 млн рублей.

ПроУфу
Оригинал публикации

***

Видео:



Борьба нанайских мальчиков — известный танцевальный номер из советского цирка в исполнении А. Матус-Марчука. Два мальчика выходят в национальных костюмах и начинают бороться. Несмотря на кукольные лица, их движения естественны. После продолжительной борьбы артист скидывает костюм и оказывается, что в костюме двух мальчиков прятался один человек.

В скором времени, это словосочетание начали использовать в переносном смысле, в основном в контексте политической борьбы. Когда любая борьба двух сторон лишь показуха, нужная для достижения определенных целей.

Как правило, борьба нанайских мальчиков может означать две основные ситуации.

В первой, обе стороны давно обо всем договорились и никакой реальной борьбы не ведут, а просто имитируют её.

В другом же случае большинство представителей одной и другой стороны действительно ведут борьбу, но за обоими стоит один и тот же кукловод, использующий их как марионеток.

В этом случае кукловода могут разоблачить, а борьба нанайских мальчиков перерасти в настоящую.

Википедия
Оригинал публикации






« Назад 1 2 Далее »

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 1 | 23.08.2019, 09:29 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Стала известна точная стоимость выборов главы Башкирии
=================================
Не называйте пожалуйста этот цирк "выборами".



Оценили
4

  • Изображение
  • Эксперт
  •  
  • 2 | 23.08.2019, 09:34 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1319 | Комментарии: 65185 | Рейтинг: +12214
Оста́п (О́сип) Беньями́нович Шор родился 30 мая (11 июня) 1899, Никополь —
умер 6 ноября 1978, Москва — известный авантюрист, главный прототип Остапа Бендера и брат поэта Анатолия Фиолетова - глядя на то, что творится в пуйлостане - умер бы от зависти!



Оценили
4

  • Изображение
  • Участник
  •  
  • 3 | 23.08.2019, 11:37 | Автор: xrul
    Публикации: 75 | Комментарии: 3772 | Рейтинг: -303,8
Нанайских - не нанайских, а голосовать всё равно надо.

Даже навальнята придумали Умное голосование и агитируют голосовать.

Надо законным путем менять власть. Тогда всё пройдёт без потрясений и ущерба стране и людям.

А если путем революции, то вообще страну потеряем и народ угробим. Нельзя так делать.



Оценили
2

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 4 | 23.08.2019, 11:57 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
2 | 23.08.2019, 09:34 | Автор: Кухарка
Публикации: 1319 | Комментарии: 65183 | Рейтинг: +12214,1
Оста́п (О́сип) Беньями́нович Шор родился 30 мая (11 июня) 1899, Никополь —
умер 6 ноября 1978, Москва — известный авантюрист, главный прототип Остапа Бендера и брат поэта Анатолия Фиолетова - глядя на то, что творится в пуйлостане - умер бы от зависти!
======
да, клоунада Путина - Жирик плачет, Зю стонет!



Оценили
3

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 5 | 23.08.2019, 11:57 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
хруль конечно не "антон",но тупой как 3 опы слона, обшитые брезентом
турк



Оценили
1

  • Изображение
  • Участник
  •  
  • 6 | 23.08.2019, 12:22 | Автор: xrul
    Публикации: 75 | Комментарии: 3772 | Рейтинг: -303,8
Турка,

как думаешь, если в результате беспорядков страна развалится, наступит хаос и неразбериха, ты будешь получать свою ментовскую пенсию как сейчас ?



Оценили
3

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 7 | 23.08.2019, 12:29 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
3 | 23.08.2019, 11:37 | Автор: xrul

........." Надо законным путем менять власть. Тогда всё пройдёт без потрясений и ущерба стране и людям.
А если путем революции, то вообще страну потеряем и народ угробим. Нельзя так делать........"
====================================================
Подскажи каким законным путем ?
Если в РФ давно законное беззаконие ?
Не легитимная власть , на основе фальсификаций "выборов "!



Оценили
3

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 8 | 23.08.2019, 12:33 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
6 | 23.08.2019, 12:22 | Автор: xrul


.............." как думаешь, если в результате беспорядков страна развалится, наступит хаос и неразбериха, ты будешь получать свою ментовскую пенсию как сейчас ?........."
==============================================
Люди и человеки а как вы думаете , лучше получать пенсию
и пропади пропадом воровская страна !
Или получать пенсию без участия ворья ?



Оценили
2

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 9 | 23.08.2019, 12:40 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
3 | 23.08.2019, 11:37 | Автор: xrul
Публикации: 75 | Комментарии: 3770 | Рейтинг: -304
...
Надо законным путем менять власть. Тогда всё пройдёт без потрясений и ущерба стране и людям.

А если путем революции, то вообще страну потеряем и народ угробим. Нельзя так делать.

===============

"Законным путем менять власть" - это происходит регулярно. Шило на мыло.

Какой смысл? Тебе нравится "власть менять" или хотел бы сменить строй?



Оценили
1

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 10 | 23.08.2019, 12:40 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
3 | 23.08.2019, 11:37 | Автор: xrul
Публикации: 75 | Комментарии: 3770 | Рейтинг: -304
Нанайских - не нанайских, а голосовать всё равно надо.

Даже навальнята придумали Умное голосование и агитируют голосовать.

Надо законным путем менять власть. Тогда всё пройдёт без потрясений и ущерба стране и людям.

А если путем революции, то вообще страну потеряем и народ угробим. Нельзя так делать.
_____________________
Не будьте наивными: законным путём можно сменить персонажей во власти, но нельзя сменить саму власть - система не позволит.
К сожалению, государственный строй (система) меняется только силовым путём: "весь мир насилья мы разрушим до основанья, а затем...". А затем всё как обычно: смута, террор и десятилетия на восстановление порушенного. А ещё затем всё вернётся на круги своя, ибо нет ничего нового под солнцем.



Оценили
4

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 11 | 23.08.2019, 12:41 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
6 | 23.08.2019, 12:22 | Автор: xrul
Публикации: 75 | Комментарии: 3770 | Рейтинг: -304
Турка,

как думаешь, если в результате беспорядков страна развалится, наступит хаос и неразбериха, ты будешь получать свою ментовскую пенсию как сейчас ?
_______________________
То, что Турк дурак - не новость.



Оценили
2

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 12 | 23.08.2019, 12:49 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
7 | 23.08.2019, 12:29 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
3 | 23.08.2019, 11:37 | Автор: xrul

........." Надо законным путем менять власть. Тогда всё пройдёт без потрясений и ущерба стране и людям.
А если путем революции, то вообще страну потеряем и народ угробим. Нельзя так делать........"
====================================================
Подскажи каким законным путем ?
Если в РФ давно законное беззаконие ?
Не легитимная власть , на основе фальсификаций "выборов "!
______________________
Что значит "власть не легитимная"?
Фальсификация каких таких выборов?
Можно считать, что после 1993 года все законы нелегитимны, в том числе и о выборах. А можно и период до этого считать нелегитимным: большевики пришли к власти в результате переворота.
А можно и поздних Романовых считать нелегитимными: Екатерина II была самозванкой, не имевшей никаких прав на российский престол, и можно считать все её действия нелегитимными. И т. д.
Кончайте уже греметь этими погремушками: нелегитимная власть, честные выборы. Есть реальный мир, и в нём надо жить.



Оценили
3

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 13 | 23.08.2019, 13:00 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
В руках Путина и его приближенных вся, абсолютно вся власть в стране.
Им подчинены главные и крупнейшие СМИ России, под их влиянием
находятся все силовые структуры, МВД, ФСБ.
Они манипулируют триллионами, судьями, следователями и всем
народом.
На основе " честных " выборов !



Оценили
2

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 14 | 23.08.2019, 13:10 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
12 | 23.08.2019, 12:49 | Автор:

Что значит "власть не легитимная"?
Фальсификация каких таких выборов?
Можно считать, что после 1993 года все законы нелегитимны, в том числе и о выборах. А можно и период до этого считать нелегитимным: большевики пришли к власти в результате переворота.
А можно и поздних Романовых считать нелегитимными: Екатерина II была самозванкой, не имевшей никаких прав на российский престол, и можно считать все её действия нелегитимными. И т. д.
Кончайте уже греметь этими погремушками: нелегитимная власть, честные выборы. Есть реальный мир, и в нём надо жить.
==============================================
Не понял . Расстрел Белого дома в Москве
«Октябрьский путч(«Ельцинский переворот 1993 года»
Это легетимно или нет ?
Большевики пришли к власти , революционным путем !
Когда миллионы людей в империи восстали ,
против царского самодержавия !
И не надо военный путч предателя Грачева , считать
революцией народа !
Да и Москва и ее жители это не вся Россия !



Оценили
3

  • Изображение
  • Участник
  •  
  • 15 | 23.08.2019, 13:34 | Автор: Корней
    Публикации: 5 | Комментарии: 12744 | Рейтинг: -1932,8
Да и Москва и ее жители это не вся Россия !
__________________________________________
Не вся. Примерно десять процентов. Чуть меньше.
Но решения принимаются там.



Оценили
0

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 16 | 23.08.2019, 14:18 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Меркель с одним охранником самостоятельно ходит за продуктами в магазин.
А "Эхо" с Шендеровичем сообщает:
Пресс-секретарь президента не исключил, что Росреестр мог изменить личные данные Путина в документах на квартиру в Петербурге. Дмитрий Песков предположил что это связано с правилами обеспечения безопасности. Ранее газета «Собеседник» сообщила что Росреестр переименовал Путина в сведениях о квартире на Васильевском острове. Президент получил и приватизировал её в 90-е годы, вместо членов семьи Путиных в выписке указаны: Игорь Петрович, Людмила Тимофеевна, Инна Игоревна и Алла Игоревна Сергеевы-Градские, людей с такими именами в Москве и Петербурге обнаружить 24:16 не удалось.



Оценили
2

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 17 | 23.08.2019, 14:44 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Админ не пропустил мой призыв к правящей партии быть благоразумными и не считать себя пастырями и пророками, посланными на промысел Божий на грешную землю страны башкир.
Процветающая в партийных рядах этих небожителей оголтелость валидовщины и нежелание видеть проблемы Башкирии изнутри не красят ее ряды.



Оценили
1

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 18 | 23.08.2019, 14:51 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
14 | 23.08.2019, 13:10 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
12 | 23.08.2019, 12:49 | Автор:

Что значит "власть не легитимная"?
Фальсификация каких таких выборов?
Можно считать, что после 1993 года все законы нелегитимны, в том числе и о выборах. А можно и период до этого считать нелегитимным: большевики пришли к власти в результате переворота.
А можно и поздних Романовых считать нелегитимными: Екатерина II была самозванкой, не имевшей никаких прав на российский престол, и можно считать все её действия нелегитимными. И т. д.
Кончайте уже греметь этими погремушками: нелегитимная власть, честные выборы. Есть реальный мир, и в нём надо жить.
==============================================
Не понял . Расстрел Белого дома в Москве
«Октябрьский путч(«Ельцинский переворот 1993 года»
Это легетимно или нет ?
Большевики пришли к власти , революционным путем !
Когда миллионы людей в империи восстали ,
против царского самодержавия !
И не надо военный путч предателя Грачева , считать
революцией народа !
Да и Москва и ее жители это не вся Россия !
______________________
Чего ты не понял?
Я о том и говорю, что после Ельцинского переворота 1993 года можно всю государственную систему считать нелегитимной. Но толку-то от того, что и как мы будем считать. Государственная система есть? Есть! Власть и сила у неё есть? Есть! Может она принудить меня, тебя, Кухарку, Юнга, Витю Золотарёва исполнять принятые ею законы? Может!
Вот и всё, что надо знать о власти - она может заставить население выполнять принятые ею законы. А рассуждать, легитимная она или нет, можно хоть до хрипоты.



Оценили
1

  • Изображение
  • Участник
  •  
  • 19 | 23.08.2019, 14:52 | Автор: ketrin_2
    Публикации: 0 | Комментарии: 5708 | Рейтинг: +1481,8
Я тоже .как и Хруль,считаю не надо революций и крови. Народ даст себя снова обмануть.его надо научить кое чему,отделять зерна от плевел.
Нынешний сброд и алкашня и бичи, конечно будут за.Это не я выразилась, а иркутская чиновница.
Я народ российский считаю не готовым к революции, как в начале 20 века тоже народу много чего обещали перед революцией, а получили голод, репрессии, коллективизациУчить надо детй, учить передовому,европейскому,,чтоб не скатится в средневековье, и в совок



Оценили
1

  • Изображение
  • Участник
  •  
  • 20 | 23.08.2019, 15:00 | Автор: ketrin_2
    Публикации: 0 | Комментарии: 5708 | Рейтинг: +1481,8
В Украине кто пришел к власти с победой майдана? Не совсем так скажем порядочные.Кем был Кличко до майдана? Кем стал после ?
Посмотрим как там Зеленский управится, во всяком случае право ВЫБИРАТЬ на майдане хохлы получили



Оценили
1

« Назад 1 2 Далее »






© Общественно - политический проект «Уфимский Журнал»

О проекте | Правовая информация | Правила публикации | Связь с редакцией | Размещение рекламы

В соответствии с правилами пользования сайтом, администрация не несет ответственности за содержание материалов, которые размещают пользователи.
Для урегулирования споров и претензий вы можете связаться с администрацией по вопросам публикации и модерации.

Мнение администрации сайта может не совпадать с мнением авторов статей. Администрация не несет ответственности за оставленные комментарии.
Ваши письма и статьи принимаются на E-Mail: information@journalufa.com