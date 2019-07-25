Борьба нанайских мальчиков за полмиллиарда

Стала известна точная стоимость выборов главы Башкирии. Деньги в основном уходят на видеонаблюдение, агитацию и зарплату.В Центризбиркоме Башкирии уточнили, во сколько региону обойдутся выборы руководителя. На это из бюджета республики уйдет 425,21 млн рублей, пишет «РБК-Уфа» со ссылкой на председателя комиссии Илону Макаренко.По ее словам, сейчас есть все необходимое для обеспечения высокого уровня избирательной кампании. По данным «РБК-Уфа», из озвученной суммы на данный момент потрачено 382,87 млн рублей. Эти деньги направлены на нижестоящие избиркомы. Таким образом, ЦИК осталось освоить 42,34 млн рублей.Уточняется, что выделенные средства направлены на видеонаблюдение, агитационное освещение кампании, зарплату членам избиркомов. Напомним, ранее ЦИК озвучивал стоимость выборов в приблизительно 500 млн рублей. В 2014 году выборы главы РБ обошлись бюджету в 410 млн рублей.***Видео:Борьба нанайских мальчиков — известный танцевальный номер из советского цирка в исполнении А. Матус-Марчука. Два мальчика выходят в национальных костюмах и начинают бороться. Несмотря на кукольные лица, их движения естественны. После продолжительной борьбы артист скидывает костюм и оказывается, что в костюме двух мальчиков прятался один человек.В скором времени, это словосочетание начали использовать в переносном смысле, в основном в контексте политической борьбы. Когда любая борьба двух сторон лишь показуха, нужная для достижения определенных целей.Как правило, борьба нанайских мальчиков может означать две основные ситуации.В первой, обе стороны давно обо всем договорились и никакой реальной борьбы не ведут, а просто имитируют её.В другом же случае большинство представителей одной и другой стороны действительно ведут борьбу, но за обоими стоит один и тот же кукловод, использующий их как марионеток.В этом случае кукловода могут разоблачить, а борьба нанайских мальчиков перерасти в настоящую.