Разговор ни о чем ...

Врио главы Башкирии – Путину: «Другие регионы уже «насытились», а мы – потихонечку». Радий Хабиров лично рассказал президенту страны Владимиру Путину о положении дел в республике.26 августа, врио главы Башкирии Радий Хабиров в Кремле встретился с президентом страны Владимиром Путиным. Из стенограммы, которая опубликована на сайте Кремля, можно понять, что разговор протекал в теплой доброжелательной обстановке, и Радий Хабиров пользуется доверием главы государства, промежуточные результаты его работы получили одобрение. Остановимся на наиболее интересных местах беседы Владимира Путина и Радия Хабирова.1. «Выходим в «белую»Радий Хабиров основательно, с цифрами, рассказал Владимиру Путину о состоянии экономики, заострив внимание на индексе промышленного производства и зарплате.- Что интересно: индекс промышленного производства растет, и растут сальдированные результаты. У нас количество предприятий, средних и крупных, по разнице прибыли и убытков увеличивается довольно существенно – 144 процента, - сообщил Радий Хабиров. - Это приводит к тому, что у нас реально и номинально зарплата растет, то есть мы в «белую» выходим, и за первое полугодие 35400 наша зарплата стала.2. «Надо женщинам помогать»Подробно собеседники остановились на вопросах демографии и обсудили проблему высокого уровня детской смертности в Башкирии.- Такое есть, - признал Радий Хабиров. - Мы над этим работаем. Это не то, что какие-то показатели слабой медицины.Он заверил, что успехи при выхаживании новорожденных детей должны положительно отразиться на общей ситуации.- Те цифры, которые мы даем и по рождаемости, и по смертности, они у нас очень объективные. Эту ситуацию мы потихонечку начали выправлять, - добавил руководитель Башкирии.- Надо женщинам помогать, мамочкам помогать, вести их, особенно если сложные случаи. Действительно, у вас медицина неплохая.3. «Впервые за три года у нас получилось»Довольно подробно обсуждали врио главы Башкирии и президент России проблему безработицы.- Самое большое внимание мы сейчас обращаем и чем занимаемся, – мы понимаем, что социальный сектор и социальное самочувствие – это только новое производство, это новые качественные хорошие заработки и рабочие места, - отметил Радий Хабиров и уточнил: - Впервые за три года у нас получилось, это не только моя заслуга…4. «А мы «потихонечку»…Интересно прошло обсуждение валового регионального продукта.- А ВРП сколько? – заинтересовался Путин.- У нас полтора триллиона. Мы на самом деле очень много работаем, и, вы знаете, как получилось, Владимир Владимирович. Наверное, другие регионы уже «насытились», а мы – потихонечку, - сыронизировал Радий Хабиров.- У нас даже земля еще есть, которую мы, соответственно, предлагаем сейчас и появились иностранные инвесторы, - добавил руководитель Башкирии и не упустил случая рассказать о свежем проекте производства сыров в Башкирии от французской компании.5. «Вы держитесь там, держите эти санкции»- Наши ограничительные меры действуют до сих пор? – спросил Владимир Путин.- Селяне так и говорят: вы, говорят, держитесь там, держите эти санкции, потому что на самом деле это, правда, работает, - ответил Радий Хабиров.- Это не санкции, это ответные меры, - поправил глава государства.В продолжение разговора Радий Хабиров поблагодарил за предоставление еще трем городам Башкирии статуса ТОСЭР. Всего их в Башкирии стало уже пять.- Мы работаем над наполнением резидентов. Обратите внимание, у нас вся география – юг, север, восток – и мы сейчас работаем, - пояснил он. - Так получилось, что все те субъекты Российской Федерации, которые нас окружают, имеют особую экономическую зону. У нас не было особой экономической зоны, и мы сейчас работаем над тем, чтобы появилась особая экономическая зона.По его словам в сентябре будут поданы документы.6. «Помню, пахло нефтью»Ностальгические воспоминания у Владимира Путина вызвало упоминание городов Салавата и Ишимбая.- Помню, пахло там нефтью, ездил на соревнования туда, - сказал Путин.- Есть, Владимир Владимирович, и до сих пор, - подтвердил Радий Хабиров.- Когда занимался борьбой, на соревнования туда ездил, - продолжил воспоминания глава государства.- У нас там сильная школа была дзюдо, - напомнил Радий Хабиров.- Хорошая школа, соревнования проводили хорошие, - согласился Путин.После этого Радий Хабиров с удовольствием посвятил президента страны в положение дел с развитием спортивной борьбы в Башкирии, а также в то, что в 2021 году в Башкирии пройдет чемпионат мира по греко-римской, вольной борьбе и по женской борьбе.На этом стенограмма беседы Радия Хабирова и Владимира Путина, опубликованная на сайте Кремля, завершается.