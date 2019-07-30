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Разговор ни о чем

  • Опубликовано: Кухарка | 28.08.2019
    Раздел: Новости | Просмотры: 34928 | Комментарии: 44
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Врио главы Башкирии – Путину: «Другие регионы уже «насытились», а мы – потихонечку». Радий Хабиров лично рассказал президенту страны Владимиру Путину о положении дел в республике.

Разговор ни о чем


26 августа, врио главы Башкирии Радий Хабиров в Кремле встретился с президентом страны Владимиром Путиным. Из стенограммы, которая опубликована на сайте Кремля, можно понять, что разговор протекал в теплой доброжелательной обстановке, и Радий Хабиров пользуется доверием главы государства, промежуточные результаты его работы получили одобрение. Остановимся на наиболее интересных местах беседы Владимира Путина и Радия Хабирова.

1. «Выходим в «белую»

Радий Хабиров основательно, с цифрами, рассказал Владимиру Путину о состоянии экономики, заострив внимание на индексе промышленного производства и зарплате.

- Что интересно: индекс промышленного производства растет, и растут сальдированные результаты. У нас количество предприятий, средних и крупных, по разнице прибыли и убытков увеличивается довольно существенно – 144 процента, - сообщил Радий Хабиров. - Это приводит к тому, что у нас реально и номинально зарплата растет, то есть мы в «белую» выходим, и за первое полугодие 35400 наша зарплата стала.

2. «Надо женщинам помогать»

Подробно собеседники остановились на вопросах демографии и обсудили проблему высокого уровня детской смертности в Башкирии.

- Такое есть, - признал Радий Хабиров. - Мы над этим работаем. Это не то, что какие-то показатели слабой медицины.

Он заверил, что успехи при выхаживании новорожденных детей должны положительно отразиться на общей ситуации.

- Те цифры, которые мы даем и по рождаемости, и по смертности, они у нас очень объективные. Эту ситуацию мы потихонечку начали выправлять, - добавил руководитель Башкирии.

- Надо женщинам помогать, мамочкам помогать, вести их, особенно если сложные случаи. Действительно, у вас медицина неплохая.

3. «Впервые за три года у нас получилось»

Довольно подробно обсуждали врио главы Башкирии и президент России проблему безработицы.

- Самое большое внимание мы сейчас обращаем и чем занимаемся, – мы понимаем, что социальный сектор и социальное самочувствие – это только новое производство, это новые качественные хорошие заработки и рабочие места, - отметил Радий Хабиров и уточнил: - Впервые за три года у нас получилось, это не только моя заслуга…

4. «А мы «потихонечку»…

Интересно прошло обсуждение валового регионального продукта.

- А ВРП сколько? – заинтересовался Путин.

- У нас полтора триллиона. Мы на самом деле очень много работаем, и, вы знаете, как получилось, Владимир Владимирович. Наверное, другие регионы уже «насытились», а мы – потихонечку, - сыронизировал Радий Хабиров.

- У нас даже земля еще есть, которую мы, соответственно, предлагаем сейчас и появились иностранные инвесторы, - добавил руководитель Башкирии и не упустил случая рассказать о свежем проекте производства сыров в Башкирии от французской компании.

5. «Вы держитесь там, держите эти санкции»

- Наши ограничительные меры действуют до сих пор? – спросил Владимир Путин.

- Селяне так и говорят: вы, говорят, держитесь там, держите эти санкции, потому что на самом деле это, правда, работает, - ответил Радий Хабиров.

- Это не санкции, это ответные меры, - поправил глава государства.

В продолжение разговора Радий Хабиров поблагодарил за предоставление еще трем городам Башкирии статуса ТОСЭР. Всего их в Башкирии стало уже пять.

- Мы работаем над наполнением резидентов. Обратите внимание, у нас вся география – юг, север, восток – и мы сейчас работаем, - пояснил он. - Так получилось, что все те субъекты Российской Федерации, которые нас окружают, имеют особую экономическую зону. У нас не было особой экономической зоны, и мы сейчас работаем над тем, чтобы появилась особая экономическая зона.

По его словам в сентябре будут поданы документы.

6. «Помню, пахло нефтью»

Ностальгические воспоминания у Владимира Путина вызвало упоминание городов Салавата и Ишимбая.

- Помню, пахло там нефтью, ездил на соревнования туда, - сказал Путин.

- Есть, Владимир Владимирович, и до сих пор, - подтвердил Радий Хабиров.

- Когда занимался борьбой, на соревнования туда ездил, - продолжил воспоминания глава государства.

- У нас там сильная школа была дзюдо, - напомнил Радий Хабиров.

- Хорошая школа, соревнования проводили хорошие, - согласился Путин.

После этого Радий Хабиров с удовольствием посвятил президента страны в положение дел с развитием спортивной борьбы в Башкирии, а также в то, что в 2021 году в Башкирии пройдет чемпионат мира по греко-римской, вольной борьбе и по женской борьбе.

На этом стенограмма беседы Радия Хабирова и Владимира Путина, опубликованная на сайте Кремля, завершается.

МКС
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  • 1 | 28.08.2019, 09:43 | Автор: юнг
    Публикации: 151 | Комментарии: 37873 | Рейтинг: +5484,5
................................(нецензурно)!



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  • 2 | 28.08.2019, 09:53 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Не читал. Но осуждаю.



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  • 3 | 28.08.2019, 09:54 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Не понимаю как Башкортостан , может

.............."- Что интересно:
индекс промышленного производства растет, и растут сальдированные результаты. У нас количество предприятий, средних и крупных, по разнице прибыли и убытков увеличивается довольно существенно – 144 процента, - сообщил Радий Хабиров. - Это приводит к тому, что у нас реально и номинально зарплата растет, то есть мы в «белую» выходим, и за первое полугодие 35400 наша зарплата стала...."
==============================================
Если сбор налогов в бюджет Башкирии не досчитался порядка
10 миллиардов рублей
Доходы в бюджет Башкирии за год снизились на 15%.
Главным образом уменьшение поступлений в доходную часть
бюджета республики связано с сокращением поступлений налога
на прибыль РБ !



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  • 4 | 28.08.2019, 09:54 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
1 | 28.08.2019, 09:43 | Автор: юнг
Публикации: 151 | Комментарии: 37873 | Рейтинг: +5484,9
................................(нецензурно)!

Жеглов, давай, шпарь!!!



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  • 5 | 28.08.2019, 10:03 | Автор: ЯСЕНПЕНЬ
    Публикации: 34 | Комментарии: 8035 | Рейтинг: +2052,5
Показушные посиделки прошли в штатном режиме.
Психотерапия для нищающего плебса.
Но Кашпировский справился-бы значительно лучше...



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  • 6 | 28.08.2019, 10:03 | Автор: Дед
    Публикации: 1 | Комментарии: 4614 | Рейтинг: -721,3
А почему Кухарка выкладывает статьи ЭХО, проуфу? Как будь то посетители сайта тупые и не умеют читать эти статьи в оригинале?
Где собственные статьи и где аналитика?
или этот сайт для выпуска пара и других газов из организма? Тогда Кухарка и ее хозяева делают медвежью услугу настоящим оппозиционерам.



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  • 7 | 28.08.2019, 10:06 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
или этот сайт для выпуска пара и других газов из организма?
-----------------------

Пердёшь. Фуня. Фу-у, блять...



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  • 8 | 28.08.2019, 10:27 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
5 | 28.08.2019, 10:03 | Автор: ЯСЕНПЕНЬ
Публикации: 34 | Комментарии: 8035 | Рейтинг: +2052,4

Показушные посиделки прошли в штатном режиме.
Психотерапия для нищающего плебса.
Но Кашпировский справился-бы значительно лучше...

===================

ЯСЕНПЕНЬ, я тебя держу за умного, вообще-то. Ты пчёл куда девал?!
ТЫ куды колхозы девал?! Ить, фся Расея плачет!!! От, нехороший человек!

"Лошадью ходи!!!"



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  • 9 | 28.08.2019, 10:27 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1321 | Комментарии: 65265 | Рейтинг: +12216,3
Пустая трата времени и НАШИХ денег на поездку в Мск СРАдия.



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  • 10 | 28.08.2019, 10:53 | Автор: Зулия
    Публикации: 31 | Комментарии: 30620 | Рейтинг: -711
хехе, какова страна, таков и Жириновский.
Башкиры попали не в ту компанию:

Владимир ЖириновскийНравится Страница
24 августа в 11:01 ·
Никто не обязан учить местные языки в регионах

В одной из республик нашей страны, где в сентябре пройдут выборы, местная националистка пишет жалобы на кандидатов. Якобы те не предоставили документы, подтверждающие знание местного малого языка. Кто дал ей право нарушать Конституцию России? Государственный язык нашей страны — русский. Никто не обязан знать языки, родные для представителей другой национальности. Люди имеют право говорить на тех наречиях, которые им нравятся. Но никто не имеет права требовать от них познаний в местных языках.



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  • 11 | 28.08.2019, 10:53 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Врио главы Башкирии – Путину:...
============================
А наЧать надо было так: Врет глава башкирии путину, и дальше по тексту....



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  • 12 | 28.08.2019, 10:59 | Автор: Не зарегистрирован
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Зулька! Хорошая ты Женщина. Но-о... Какого, та-скать... В Астрахани-то, небось?



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  • 13 | 28.08.2019, 11:14 | Автор: Не зарегистрирован
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10 | 28.08.2019, 10:53 | Автор: Зулия -------Вы не находите что тон и аргументация очень схожа с Кацкирской ? А вы мечтали наверное русский и башкир братья навек- это по серьезному . Башкирам надо включать в рацион морепродукты продукты (йод) и побольше овощей и фруктов . Кац больше давит на мясо и алкоголь и вот вам результат .



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  • 14 | 28.08.2019, 11:37 | Автор: Не зарегистрирован
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5 | 28.08.2019, 10:03 | Автор: ЯСЕНПЕНЬ
Публикации: 34 | Комментарии: 8035 | Рейтинг: +2052,5
Показушные посиделки прошли в штатном режиме.
Психотерапия для нищающего плебса.
Но Кашпировский справился-бы значительно лучше...
______
неа...а...а! Самая лучшая клоунада,... кто у нас 20 лет нас клоунадит!!!
Охлократия называется!!!



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  • 15 | 28.08.2019, 11:39 | Автор: Не зарегистрирован
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5 | 28.08.2019, 10:03 | Автор: ЯСЕНПЕНЬ
Публикации: 34 | Комментарии: 8035 | Рейтинг: +2052,5
Показушные посиделки прошли в штатном режиме.
Психотерапия для нищающего плебса.
Но Кашпировский справился-бы значительно лучше...
___
это факт незаконной предвыборной агитации утяжелённое использованием преимуществ служебного положения. Но Путин настолько легковесен что по иному не способен.



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  • 16 | 28.08.2019, 13:25 | Автор: Не зарегистрирован
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С одной стороны, рынок ипотеки демонстрирует спад. В первом полугодии 2019 года жители Башкирии заключили 20,5 тысяч ипотечных договоров, что на 15,3% меньше, чем в аналогичный период прошлого года. Сумма выданных кредитов также снизилась по сравнению с прошлым годом на 6,4% – до 37,4 млрд рублей.
По последним данным статистики, начиная с февраля 2019 года рынок продаж новостроек в Уфе снизился на 30%, с 3,2 млрд рублей до 2,3 млрд рублей в месяц. И пока что эти показатели не растут. При этом, очень сильно поменялась структура рынка. Сейчас практически не продается сегмент жилья комфорт-класса. Сильно выросли продажи эконом-класса. Поскольку у большинства людей нет денег на первоначальный взнос, а жилье все-таки необходимо приобретать, то большинство покупателей берут минимум



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  • 17 | 28.08.2019, 13:42 | Автор: Не зарегистрирован
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Все прекрасно стало в стане с приходом Врио.

Заколосилиь поля, загудели комбайны, выросла зарплата людей труда, стало меньше безработных, повысилось качество продуктов, стали чище вода и санаторным воздух и тд и т.п.

Ущепните меня, чтоб я очнулся от сладкого сна под убаюкивающие ностальгические рахимовские речи.

Один в один, под кальку?

Пысы
Приходила соседка пенсионерка, ожидающая 17 дней поликлинического приёма эндокринолога.
Принесла оередную "радостную" весть о новых ценниках в Магнитах.



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  • 18 | 28.08.2019, 13:54 | Автор: Не зарегистрирован
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Голосовать за врио, это значит голосовать за сарбаева, илимбетова, тажитдинова, давлетову, миронова, назарова и пр.живущих не в ладах с российскими законами, правдой, справедливостью, доброжелательностью и человеколюбием?



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  • 19 | 28.08.2019, 14:16 | Автор: Не зарегистрирован
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Рахим...., тфу, Хабирову хорошо в стране башкир.

Я не валидовец, но меня в понедельник тоже в самом высоком кабинете назначили быть счастливым.

При этом, мне, такому радостному жителю столицы страны башкир не получается отметить это знаменательное событие патамушта-

"Даже не на что напиться
И в соседний дом ввалится
И стоять посередине
Словно лошадь в магазине"



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  • 20 | 28.08.2019, 15:46 | Автор: Не зарегистрирован
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18 | 28.08.2019, 13:54 | Автор: Не зарегистрирован

Голосовать за врио, это значит голосовать за сарбаева, илимбетова, тажитдинова, давлетову, миронова, назарова и пр.живущих не в ладах с российскими законами, правдой, справедливостью, доброжелательностью и человеколюбием?
_______
я думал что буду портить изб.бюллетени, но оказывается Кадыров есть, он сам организовал банк, но его разорил Муртаза-бабай. Поэтому за него, тем более он не ставленник Путина.
ксьати, Путин уступил новому виду массового протеста, Н/Тагильским хирургам пересчитал зарплату, - пятеро отозвали заявления об увольнении!
Я считаю, что они правы, обыватели голосовали за проПутинцев, в результате у хирургов низкая зарплата и после этого обыватели хотят чтобы их задёшево лечили. Эти самые обыватели при этом за низкую зарплату работать не желают! За свой выбор отвечать нужно! Но историю никто не чтит. Немцы выбрали Гитлера и получили под самое не хочу!
А чем мы лучше?!



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