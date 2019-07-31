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Проверенный мороженщик для деда

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Владимир Путин купил на авиасалоне в Подмосковье мороженое и попросил отдать сдачу на развитие Росавиации. Президент угостил мороженым своего турецкого коллегу Реджепа Тайипа Эрдогана и министров оплатив покупку 5-тысячной купюрой.

Проверенный мороженщик для деда


Издание «Медиазона» обратило внимание на то, что 2 года назад там же, на авиасалоне, президент покупал мороженое у той же продавщицы. На ролике двухлетней давности видно, что это один и тот же человек.



Эхо Москвы
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  • Гость
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  • 1 | 29.08.2019, 10:10 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
И чо надо обсуждать?



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5

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  • Гость
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  • 2 | 29.08.2019, 10:16 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
оплатив покупку 5-тысячной купюрой.
======================================
Живут жде "люди"!
А у меня, после уплаты коммуналки. на житьё-бытье меньше 4000 остаётся.



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3

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  • Эксперт
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  • 3 | 29.08.2019, 10:43 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1323 | Комментарии: 65288 | Рейтинг: +12216,9
1. Его контакты с "простым" народом разоблачают каждый раз - и все равно - они продолжают устраивать спектакли для одного актера... МК кстати - на следующий день туда поехал и, разумеется не только не нашел этой точки и продавщицы, но узнал и то, что всех просто оттеснили за километр с места съемок, никто не видел этой мороженщицы и более того - такой марки мороженого ни укого из 5-ти мороженщико, работающих на автосалоне -НЕТ! И никогда не было.

2. Его "сдачи не надо" - действительно оскорбляет чувства тех, кто после уплаты обязательных платежей(ЖКХ, связь, лекарства) целый месяц живет на 5, а то и меньше тысяч рублей, как пишет комментатор №2.
И таких не мало... каждый пятый...



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7

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  • Гость
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  • 4 | 29.08.2019, 10:55 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Сдачу с 5 т.р..
Путин на пару с Ельциным около 30 институтов авиа направленности закрыли!!!
От него за один 2017 календарный год 88 тыс учёных на ПМЖ других стран уехали!
Помните Великого Наполеона: Убери 800 французов и от Франции останется сброд!



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4

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  • Гость
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  • 5 | 29.08.2019, 11:40 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Меня поражает инфатильность такого расследователя, как Иван Голунов. Выехал бы на место происшествия, установил бы, что настоящую продавщицу арестовали на 15 суток. А место продавщицы заняла загримированная Алина Кабаева.

А от сдачи Путин всё-таки не оказался, он пожертвовал её в аэрокосмическую отрасль.



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1

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  • 6 | 29.08.2019, 11:48 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1323 | Комментарии: 65288 | Рейтинг: +12216,9
А от сдачи Путин всё-таки не оказался, он пожертвовал её в аэрокосмическую отрасль.
______________________________
Да ваще повел себя чисто, как гопник, поднявший кошелек в трамвае на кармане богатенького лоха - и швыряет деньги налево-направо, выё-бываясь перед деффками...



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4

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  • Эксперт
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  • 7 | 29.08.2019, 11:50 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1323 | Комментарии: 65288 | Рейтинг: +12216,9
Кстати - харя тоже себя так же ведет))))) Займет штуку на пропой и начинает этой тыщей сорить - с барского плеча покупать чо нить понажористей))))



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3

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  • Эксперт
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  • 8 | 29.08.2019, 11:55 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1323 | Комментарии: 65288 | Рейтинг: +12216,9
Такие замашки свойственны людям не просто закомплексованных нищетой с детства - у многих из нас оно было нищим, но не все вырастили из этого такие комплексы, а людям стыдившимся этой нищеты, пытавшимся втереться в друзья к людям по-богаче, выслуживавшимся перед более обеспеченными, мечтавшими блеснуть своей финансовой состоятельностью - людишкам с поганенькой, гнилой душонкой.
Таковым пуйло и является. Ну и наши местные - хари-какашки....



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3

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  • Гость
  •  
  • 9 | 29.08.2019, 12:17 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
8 | 29.08.2019, 11:55 | Автор: Кухарка
Публикации: 1321 | Комментарии: 65275 | Рейтинг: +12216,1

Такие замашки свойственны людям не просто закомплексованных нищетой с детства - у многих из нас оно было нищим, но не все вырастили из этого такие комплексы, а людям стыдившимся этой нищеты, пытавшимся втереться в друзья к людям по-богаче, выслуживавшимся перед более обеспеченными, мечтавшими блеснуть своей финансовой состоятельностью - людишкам с поганенькой, гнилой душонкой.
Таковым пуйло и является. Ну и наши местные - хари-какашки....
-----------------------------
Ты вчера сама комплексовала и про самооценку кричала. Она полнялась как только буркин с тобой дружить согласился по интернету.



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4

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  • Гость
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  • 10 | 29.08.2019, 12:18 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
А вот завидовать не надо, тебе не повезло, зато деффки без ума от такой щедрости. А виновато в этом только капиталистическое воспитание - если ты богатый, значит умный.



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4

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  • Гость
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  • 11 | 29.08.2019, 13:51 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
8 | 29.08.2019, 11:55 | Автор: Кухарка
Публикации: 1321 | Комментарии: 65281 | Рейтинг: +12215,8
Такие замашки свойственны людям не просто закомплексованных нищетой с детства - у многих из нас оно было нищим, но не все вырастили из этого такие комплексы, а людям стыдившимся этой нищеты, пытавшимся втереться в друзья к людям по-богаче, выслуживавшимся перед более обеспеченными, мечтавшими блеснуть своей финансовой состоятельностью - людишкам с поганенькой, гнилой душонкой.
Таковым пуйло и является. Ну и наши местные - хари-какашки....
++++++
логично. С нами учился Саша ... жил на одну стипендию, редкая помощь от института = 3 копейки, студенты, сами небогатые, приглашали с собой покушать, но он окончил институт и стал инженером, он не пошёл практиковаться к бандитам чтобы они его по спортивной квоте протолкнули в институт!



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1

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  • Эксперт
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  • 12 | 29.08.2019, 14:17 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1323 | Комментарии: 65288 | Рейтинг: +12216,9
9 | 29.08.2019, 12:17 | Автор: Не зарегистрирован

Ты вчера сама комплексовала и про самооценку кричала. Она полнялась как только буркин с тобой дружить согласился по интернету.
______________________________
Завидуй молча.
Забыла сказать, что КоммерсантЪ в Б-стане - к моим комментам у них в ФБ прилепил значок - "топовый поклонник". Натаха Павлова - жена Шомы Валеева - заценила мои комменты.

Так что плЮвайся скоко влезет, ничтожество!



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0

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  • Гость
  •  
  • 13 | 29.08.2019, 14:57 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Завидуй молча.
Забыла сказать, что КоммерсантЪ в Б-стане - к моим комментам у них в ФБ прилепил значок - "топовый поклонник". Натаха Павлова - жена Шомы Валеева - заценила мои комменты.

Так что плЮвайся скоко влезет, ничтожество!
---------------------------
А чему завидовать? Это твое счастье?



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5

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  • Наблюдатель
  •  
  • 14 | 29.08.2019, 15:02 | Автор: Harrison
    Публикации: 61 | Комментарии: 11727 | Рейтинг: -1905,5
Кстати - харя тоже себя так же ведет))))) Займет штуку на пропой и начинает этой тыщей сорить - с барского плеча покупать чо нить понажористей)))
---------------

Ты же сама эту водку с пельменями и трескала, мандаческа! И отдал я тебе сразу эту сраную штуку, и вообще, я к вам не напрашивался, сами позвали.

После Парижу отдохнуть не дали!

Вот нищебродка, всю жизню мне этой штукой тыкать будет.

А нащет "самооценки от Буркина с..." кем там еще? поржал...нормальные женщины за самооценкой по другому следят...ну это не про тебя, не будем залезать в дебри.



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  • Участник
  •  
  • 15 | 29.08.2019, 15:04 | Автор: Корней
    Публикации: 5 | Комментарии: 12845 | Рейтинг: -1939
Забыла сказать, что КоммерсантЪ в Б-стане - к моим комментам у них в ФБ прилепил значок - "топовый поклонник". Натаха Павлова - жена Шомы Валеева - заценила мои комменты.

Так что плЮвайся скоко влезет, ничтожество!
_____________________________________________________
Кухарка, а ты заметила, что такой исторический момент заценила только...ты?
Как же вы с Иреком похожи.
Оба оторваны от жизни, оба взаперти сидите, оба невоспитаны и оба ищете любого одобрения на стороне. Хоть от кого-то.



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  • Наблюдатель
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  • 16 | 29.08.2019, 15:04 | Автор: Harrison
    Публикации: 61 | Комментарии: 11727 | Рейтинг: -1905,5
Ты бедняжка что - совсем приехала? Ретинх боле некому подзадрать, я смотрю, тока клонами - сама-сама?

Вот те и самооценка.

Убожество бродячее.



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5

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  • Наблюдатель
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  • 17 | 29.08.2019, 15:09 | Автор: Harrison
    Публикации: 61 | Комментарии: 11727 | Рейтинг: -1905,5
И ваще, надо всех твоих буркиных сюда пригласить, пущай полюбуются, как ты здесь лютуешь да материшься, сразу пендалями тебя отвзаимофрендят!



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3

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  • Эксперт
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  • 18 | 29.08.2019, 15:11 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1323 | Комментарии: 65288 | Рейтинг: +12216,9
Ты же сама эту водку с пельменями и трескала, мандаческа!
_________________________________________
Не-а. Ты даже забыл чо покупал - с перепою-то оно и понятно - память наглухо отшибает... Водку твою я не трескала, а пила свой коньяк. Ты не пельмени купил - как бы мы их на мангале готовили?)))) А сосиски. Из говна и палок... Я их не ем. Мы брали колбаски для гриля - местных производителей. Там натурально-рубленное мясо с салом, перцем и чесноком.


нормальные женщины за самооценкой по другому следят...
______________________________
Ты еб-абельность имеешь в виду? Ну в 60 - это не актуально, впрочем для меня это было ненать и с молоду - от ебабелей отбою не было, да и по сию пору приходится отмахиваться ссаными тряпками.
А вот твою-то - поё-бывают - без твоего участия, это верно.



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2

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  • Наблюдатель
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  • 19 | 29.08.2019, 15:17 | Автор: Harrison
    Публикации: 61 | Комментарии: 11727 | Рейтинг: -1905,5
Ну, другого ответа я и не ждал, но ты все равно смешная и жалкая.

А со временем все смешнее и жальче.



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6

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  • 20 | 29.08.2019, 15:18 | Автор: Harrison
    Публикации: 61 | Комментарии: 11727 | Рейтинг: -1905,5
Калатун, расскажи про себя.

Поржать хоть.



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