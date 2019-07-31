Проверенный мороженщик для деда

Владимир Путин купил на авиасалоне в Подмосковье мороженое и попросил отдать сдачу на развитие Росавиации. Президент угостил мороженым своего турецкого коллегу Реджепа Тайипа Эрдогана и министров оплатив покупку 5-тысячной купюрой.Издание «Медиазона» обратило внимание на то, что 2 года назад там же, на авиасалоне, президент покупал мороженое у той же продавщицы. На ролике двухлетней давности видно, что это один и тот же человек.