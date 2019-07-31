Издание «Медиазона» обратило внимание на то, что 2 года назад там же, на авиасалоне, президент покупал мороженое у той же продавщицы. На ролике двухлетней давности видно, что это один и тот же человек.
Эхо Москвы
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Проверенный мороженщик для деда
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