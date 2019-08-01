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Смешные акции, принудиловка предпринимателей и всем известный результат

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Тайное становится явкой. Избирателей в Башкирии привлекут на участки скидками, айфонами и медосмотрами.

Смешные акции, принудиловка предпринимателей и всем известный результат


Власти Башкирии намерены апробировать новые методы привлечения избирателей на выборы главы республики 8 сентября. В Уфе, например, на некоторых участках планируют организовать консультации врачей «узких специальностей», а кроме того, устраивать розыгрыши мобильных телефонов, бытовой техники и раздавать купоны на скидки в кино, театры и магазины. В других городах проголосовавшим обещают скидку на проезд в общественном транспорте. Политологи отмечают, что власти обеспокоены возможной низкой явкой, так как выборы главы проходят без интриги, а власть хочет казаться «настоящей», что возможно только при явке выше 50%. При этом, отмечают они, организаторы таких акций ничем не рискуют: они мобилизуют на участки только лояльный электорат.

Башкирские чиновники решили разнообразить подходы к обеспечению явки на выборы главы региона, которые пройдут 8 сентября. Ранее глава Центризбиркома республики Илона Макаренко сообщала, ссылаясь на соцопросы, что ожидает явку не менее 50%, а в уфимской администрации прогнозировали приход на участки не менее 60%. При этом госпожа Макаренко намекала, что если явка в населенном пункте будет низкой, это может быть расценено как знак недоверия населения лично главе местной администрации. Поэтому была дана установка провести выборы как «праздник».

Опрос, проведенный „Ъ“, показал, что установка пробудила фантазии чиновников. Например, в Уфе кураторы выборов договорились с бизнесом о том, что проголосовавшие избиратели смогут получить в помещении участковых комиссий купоны на скидки в кино, театры, магазины, парикмахерские, химчистки и автомойки. Акция проводится совместно с Союзом предпринимателей города. Ее председатель Ольга Одинокова рассказала, что купоны в виде бумажных браслетов будут раздаваться избирателям, которые придут на участки до обеда. Договоры на предоставление скидки, по словам госпожи Одиноковой, подписаны с 120 предприятиями. Бизнес согласился поддержать акцию, в том числе и в надежде на увеличение потока покупателей, отметила она. Однако некоторые опрошенные „Ъ“ предприниматели сообщили, что участвуют в акции принудительно, после переговоров с чиновниками администраций.

ГУП «Башавтотранс» и Муниципальное управление электротранспорта Уфы в день выборов готовы бесплатно обслужить избирателя с такими браслетами.

Тот же Союз предпринимателей проводит розыгрыш бытовой техники и мобильного телефона, сообщила Ольга Одинокова: для этого на сайт акции «Уфа выбирает» надо будет отправить селфи из кабинки для голосования.

Администрация Кировского района Уфы проанонсировала, что вручит сладкие подарки впервые проголосовавшим избирателям, а тем, кто придет на участки ровно в 17.45, подарит чайник.

В Советском районе Уфы, по крайней мере, на одном участке №410 обещают организовать медосмотр у «узких специалистов» — невролога, окулиста, дерматолога и терапевта, приема которых в поликлинике приходится ждать по записи. В минздраве Башкирии подтвердили, что впервые в день выборов мобилизовали врачей не только для дежурства на избирательных участках на экстренные случаи, но и для оказания «консультативной помощи». На крупных УИК можно будет измерить давление, узнать индекс массы тела и получить рекомендации, отметили в министерстве, добавив, что оплачиваться эта работа медиков будет «по Трудовому кодексу».

В Октябрьском чиновники также заключили договор с местной ассоциацией предпринимателей, члены которой предоставят скидки в 14 магазинах и предприятиях. К акции присоединились частные перевозчики — они готовы единоразово предоставить проголосовавшим скидку на проезд 50%.

В Нефтекамске проведут акцию «активный избиратель», которая будет сопровождаться участием в спортивных играх, мастер-классах. Это помимо ярмарок, работы буфета и выступления творческих коллективов.

На некоторых избирательных участках будут организованы выездные приемы местных депутатов.

На крупных предприятиях и в бюджетных организациях, между тем, воспользовались традиционными методами повышения явки — сотрудников предупредили о том, чтобы они отчитались о голосовании, и желательно голосовали по месту работы.

Политолог Сергей Маркелов отмечает, что власти могут быть обеспокоены перспективой низкой явки, так как избирательная кампания проходит без политической интриги. «У врио главы региона Радия Хабирова нет конкурентов, есть только политические химеры. Конфигурация избирательной кампании референдумного типа не вызывает интереса у большинства избирателей. Соответственно, люди, не относящиеся к категории лояльных власти, не видят смысла приходить на участки, а лояльных всего 25-27%,— отмечает он.— Между тем, власть хочет казаться настоящей, поэтому ей нужно, чтобы проголосовали более 50% избирателей».

Политолог Аббас Галлямов отмечает, что в западных странах проведение таких акций в поддержку явки дает прирост около 10%. «Но у нас, думаю, даст больше, так как население беднее и скидки привлекают граждан»,— отмечает он.

По мнению политолога Константина Калачева, организуя такие акции на выборах, где нет реальной конкуренции, власти ничем не рискуют. Скидки и медосмотры привлекут на избирательные участки, в первую очередь, по мнению эксперта, женщин среднего и старшего возраста — «наиболее активный и лояльный власти электорат».

Влада Шипилова, Наталья Павлова, Коммерсант
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  • 1 | 30.08.2019, 10:06 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Специально для дебилоидов объясняю: Пойдете Вы на "выборы" или не пойдете, все равно с результатом 75 % выиграет их гадий. А посему не тратьте свое время если Вы за гадия, он и так выиграет, если вы против гадия, он все равно выиграет. Съездите в сады, посидите с внукакми, да просто попейте пивка. За Вас давнр уже все решили, так какого хрена тратить свое время на участие в массовке?!



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  • 2 | 30.08.2019, 10:11 | Автор: xrul
    Публикации: 75 | Комментарии: 3797 | Рейтинг: -306,4
Если б фанфурики раздавали, Турка бы в 6.00 пришел, самый первый.



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  • 3 | 30.08.2019, 10:17 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Неужели найдутся , те кто за ложку супа или стакан чая продаст Свой Голос и надежду на улучшение своей жизни , неужели те, кто честно жил и работал на благо общества, виноваты в этом?
Неужели найдутся , кто будет говорить еще и спасибо за эти нищие ПОДАЧКИ .
Неужели некоторых людей ничему не учит , жизнь в которой они сегодня живут !



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  • 4 | 30.08.2019, 11:02 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
на реконструкции очередного дворца Путина обокрали сообщило РБК.
интересно бы узнать, Сталина, Брежнева, Горбачёва обворовывали?
И может ли защитить страну бабай который самого себя не в состоянии защитить?!
А тут глупые пишут о каких то пару недель назад сгоревших 5,5 млн га леса, там утопления людей, домов, склады боеприпасов взрываются, там ракеты то взрываются, то не туда летят,..
и после этого тут советы трусливые дают типа не ходи на выборы. Ну не пошёл ты на выборы, так ты ему в побегушки ментов, армию и т.п.отдаёшь и он же тебя их силами ограблять и избивать будет!
Холопы, сэр!!!



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  • 5 | 30.08.2019, 11:19 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
глупые японцы страны без каких либо ресурсов говорят: Если у тебя нет ничего, у тебя есть твоя честь. Если у тебя нет чести, у тебя нет ничего!
Холопам не заморачиваться!



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  • 6 | 30.08.2019, 11:40 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Комментарий скрыт в связи с отрицательным рейтингом.
Мне чайник нужен! Но так как сам я не чайник, во всяком случае я так сам думаю, то хочу узнать где о чайнике в 17-45 официально написано! Я и в 7-40 могу прийти, если что-то существенное официально пообещают! Но голосовать за Хабирова ни за что не буду, я лучше съем перед урной бюллетень! Очень Опытный



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  • 7 | 30.08.2019, 11:42 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
И этими подачками они хотят повысить явку? Нет чтобы прислушаться к Жириновскому и предоставить каждому избирателю по бутылке водки, а каждой избирательнице - по мужику.



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  • 8 | 30.08.2019, 12:05 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1323 | Комментарии: 65298 | Рейтинг: +12218,3
Еще одно подтверждение, что им не нужны ваши голоса - им нужна ваша ЯВКА, а голоса ваши уже отданы СРадию. Вас никто спрашивать и не собирался.



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  • 9 | 30.08.2019, 12:06 | Автор: Ирек
    Публикации: 100 | Комментарии: 8271 | Рейтинг: -597,3
А в Татарстане день республики. Поздравляю всех нормальных земляков с этим праздником соседнего Татарстана.



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  • 10 | 30.08.2019, 12:43 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
7 | 30.08.2019, 12:05 | Автор: Кухарка
Публикации: 1323 | Комментарии: 65293 | Рейтинг: +12217,9
Еще одно подтверждение, что им не нужны ваши голоса - им нужна ваша ЯВКА, а голоса ваши уже отданы СРадию. Вас никто спрашивать и не собирался.
__
ну что женщина не набрешет!
хотя один испорти, а второй унеси домой, ты за него расписался, он твой, а тебе до 21 ч 00 минут обдумать нужно, ты принимаешь чрезвычайно важное стратегическое решение! Уже два голоса у Радия отняты! Это супер важно!



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  • 11 | 30.08.2019, 12:50 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1323 | Комментарии: 65298 | Рейтинг: +12218,3
«Есть время передумать»: Радий Хабиров обратился к оппонентам по выборам в главы Башкирии
.
«Есть время передумать»: Радий Хабиров обратился к оппонентам по выборам в главы Башкирии
Врио главы Башкирии Радий Хабиров на своих страницах в социальных сетях сделал пост про возвращение из Хайбуллинского района в Уфу. В своем сообщении он поделился мыслями, что руководить целым регионом работа довольно утомительная и обратился к оппонентам по выборам в главы республики.
Тот же путь, но в обратную сторону. Семерых своих оппонентов хочу предупредить - работа весьма утомительная, ещё есть время передумать,
- написал Хабиров.
________________________________________
Раб на галерах - 2.0
Никому не под силу - только ему!
Или уже плачется - как ему не легко приходится?
Какое же он говно!



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  • 12 | 30.08.2019, 14:04 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1323 | Комментарии: 65298 | Рейтинг: +12218,3
Азамат Кильдигушев, которого задержали в Грузии в апреле текущего года и отпустили из-под ареста в августе, дал интервью агентству «Медиакорсеть». Он рассказал, что, когда он начал вести в Уфе бизнес, связанный со строительством, нефтяной промышленностью и продажей нефтепродуктов, у него появилась «крыша». По его словам, эта «крыша» состояла из полицейских, сотрудников прокуратуры и представителей ФСБ. Кульдигушев ежемесячно платил 3-4 млн рублей сотруднику правоохранительных органов в отставке.

Когда в марте 2016 года Кильдигушев заявил, что не будет платить, отставной сотрудник заявил в полицию, что предприниматель занял у него 9 млн рублей и не возвращает. Потом, по словам Кильдигушева, дело перевели в следственный отдел, соответствующее распоряжение подписал бывший зампрокурора РБ Олег Горбунов, который сейчас арестован по подозрению в получении взятки в несколько миллионов.

В декабре 2016 Кильдигушев уехал из России. В начале этого года бизнесмен, возвращаясь с Кипра в Великобританию, был задержан в грузинском аэропорту Кутаиси по представлению подразделения Интерпола в Башкирии. Россия требовала экстрадиции предпринимателя на родину. Однако, по словам Кильдигушева, грузинские власти решили, что он не преступник и в экстрадиции отказали.

Бизнесмен заявил, что сейчас оформляет грузинское гражданство и планирует заниматься бизнесом, если «доживет до утра». Кильдигушев сообщил изданию, что за ним выехали киллеры, относящиеся к, так называемой, мафии Зауралья. Вечером 29 августа он сообщил, что они уже пересекли границу с Арменией и в ближайшее время въедут в Грузию. Кильдигушева охраняют 16 человек личной охраны и сотрудники грузинских спецслужб. Они отвезли предпринимателя в охраняемое место.

Напомним, Кильдигушев входит в «список Титова» – он состоит из 16 российских предпринимателей, которые вынуждены скрываться за пределами России, но готовы вернуться, если в отношении них прекратится «незаконное уголовное преследование». Этот список передал Владимиру Путину бизнес-омбудсмен Борис Титов.



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  • 13 | 30.08.2019, 14:06 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Кухарка! Ты почему не в кировском суде? Там твоих ментов дербанят.
Пора уже тебе для них сухари сушить!



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  • 14 | 30.08.2019, 15:01 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Неужели найдутся//
Найдутся, ещё как найдутся. Для ваты это сладковое слово - "халява" действует магически.
Явка будет обеспечена за 50 %.
Х2 будет их главой. Они его любят, ведь он так близок к народу.
Могу поспорить на ваши сто тыс. рублёв (своих у меня нет), что это будет уверенная победа Дария, т.е. Радия.



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  • 15 | 30.08.2019, 18:17 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
13 | 30.08.2019, 15:01 | Автор: Не зарегистрирован
Неужели найдутся//
Найдутся, ещё как найдутся. Для ваты это сладковое слово - "халява" действует магически.
Явка будет обеспечена за 50 %.
Х2 будет их главой. Они его любят, ведь он так близок к народу.
Могу поспорить на ваши сто тыс. рублёв (своих у меня нет), что это будет уверенная победа Дария, т.е. Радия.
///////---------
ЗАХВАТ власти и победа это разные понятия!
Это наша страна! Мы будем жить так, как проголосуем!



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