Смешные акции, принудиловка предпринимателей и всем известный результат

Тайное становится явкой. Избирателей в Башкирии привлекут на участки скидками, айфонами и медосмотрами.Власти Башкирии намерены апробировать новые методы привлечения избирателей на выборы главы республики 8 сентября. В Уфе, например, на некоторых участках планируют организовать консультации врачей «узких специальностей», а кроме того, устраивать розыгрыши мобильных телефонов, бытовой техники и раздавать купоны на скидки в кино, театры и магазины. В других городах проголосовавшим обещают скидку на проезд в общественном транспорте. Политологи отмечают, что власти обеспокоены возможной низкой явкой, так как выборы главы проходят без интриги, а власть хочет казаться «настоящей», что возможно только при явке выше 50%. При этом, отмечают они, организаторы таких акций ничем не рискуют: они мобилизуют на участки только лояльный электорат.Башкирские чиновники решили разнообразить подходы к обеспечению явки на выборы главы региона, которые пройдут 8 сентября. Ранее глава Центризбиркома республики Илона Макаренко сообщала, ссылаясь на соцопросы, что ожидает явку не менее 50%, а в уфимской администрации прогнозировали приход на участки не менее 60%. При этом госпожа Макаренко намекала, что если явка в населенном пункте будет низкой, это может быть расценено как знак недоверия населения лично главе местной администрации. Поэтому была дана установка провести выборы как «праздник».Опрос, проведенный „Ъ“, показал, что установка пробудила фантазии чиновников. Например, в Уфе кураторы выборов договорились с бизнесом о том, что проголосовавшие избиратели смогут получить в помещении участковых комиссий купоны на скидки в кино, театры, магазины, парикмахерские, химчистки и автомойки. Акция проводится совместно с Союзом предпринимателей города. Ее председатель Ольга Одинокова рассказала, что купоны в виде бумажных браслетов будут раздаваться избирателям, которые придут на участки до обеда. Договоры на предоставление скидки, по словам госпожи Одиноковой, подписаны с 120 предприятиями. Бизнес согласился поддержать акцию, в том числе и в надежде на увеличение потока покупателей, отметила она. Однако некоторые опрошенные „Ъ“ предприниматели сообщили, что участвуют в акции принудительно, после переговоров с чиновниками администраций.ГУП «Башавтотранс» и Муниципальное управление электротранспорта Уфы в день выборов готовы бесплатно обслужить избирателя с такими браслетами.Тот же Союз предпринимателей проводит розыгрыш бытовой техники и мобильного телефона, сообщила Ольга Одинокова: для этого на сайт акции «Уфа выбирает» надо будет отправить селфи из кабинки для голосования.Администрация Кировского района Уфы проанонсировала, что вручит сладкие подарки впервые проголосовавшим избирателям, а тем, кто придет на участки ровно в 17.45, подарит чайник.В Советском районе Уфы, по крайней мере, на одном участке №410 обещают организовать медосмотр у «узких специалистов» — невролога, окулиста, дерматолога и терапевта, приема которых в поликлинике приходится ждать по записи. В минздраве Башкирии подтвердили, что впервые в день выборов мобилизовали врачей не только для дежурства на избирательных участках на экстренные случаи, но и для оказания «консультативной помощи». На крупных УИК можно будет измерить давление, узнать индекс массы тела и получить рекомендации, отметили в министерстве, добавив, что оплачиваться эта работа медиков будет «по Трудовому кодексу».В Октябрьском чиновники также заключили договор с местной ассоциацией предпринимателей, члены которой предоставят скидки в 14 магазинах и предприятиях. К акции присоединились частные перевозчики — они готовы единоразово предоставить проголосовавшим скидку на проезд 50%.В Нефтекамске проведут акцию «активный избиратель», которая будет сопровождаться участием в спортивных играх, мастер-классах. Это помимо ярмарок, работы буфета и выступления творческих коллективов.На некоторых избирательных участках будут организованы выездные приемы местных депутатов.На крупных предприятиях и в бюджетных организациях, между тем, воспользовались традиционными методами повышения явки — сотрудников предупредили о том, чтобы они отчитались о голосовании, и желательно голосовали по месту работы.Политолог Сергей Маркелов отмечает, что власти могут быть обеспокоены перспективой низкой явки, так как избирательная кампания проходит без политической интриги. «У врио главы региона Радия Хабирова нет конкурентов, есть только политические химеры. Конфигурация избирательной кампании референдумного типа не вызывает интереса у большинства избирателей. Соответственно, люди, не относящиеся к категории лояльных власти, не видят смысла приходить на участки, а лояльных всего 25-27%,— отмечает он.— Между тем, власть хочет казаться настоящей, поэтому ей нужно, чтобы проголосовали более 50% избирателей».Политолог Аббас Галлямов отмечает, что в западных странах проведение таких акций в поддержку явки дает прирост около 10%. «Но у нас, думаю, даст больше, так как население беднее и скидки привлекают граждан»,— отмечает он.По мнению политолога Константина Калачева, организуя такие акции на выборах, где нет реальной конкуренции, власти ничем не рискуют. Скидки и медосмотры привлекут на избирательные участки, в первую очередь, по мнению эксперта, женщин среднего и старшего возраста — «наиболее активный и лояльный власти электорат».