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Утром деньги — вечером стулья

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Радий Хабиров намерен объявить имя премьер-министра после выборов. Радий Хабиров, исполняющий обязанности главы Башкирии, намерен объявить имя премьер-министра республики в случае победы на выборах 8 сентября — после инаугурации, сообщил информированный собеседник "Ъ-Уфа".

Утром деньги — вечером стулья


С конца 2018 года, большую часть времени после назначения в регион, господин Хабиров сам руководит правительством. Источник отметил, что кадровое решение окончательно не принято, но больше всего шансов занять премьерский пост имеет сопредседатель «Деловой России», бизнесмен Андрей Назаров (уроженец башкирского Баймака). По информации "Ъ-Уфа", господин Назаров предварительно уже ведет переговоры о формировании своей команды, в частности, предложил своего человека на вакантный пост главы минэкономразвития.

В июле Радий Хабиров сообщал журналистам, что на позицию премьера присматривает не «очередного подчиненного», а человека, с которым он мог бы говорить «на равных». На вопрос о шансах Андрея Назарова получить эту должность он отвечал, что давно с ним дружит, сходится «по некоторым позициям», хотя по другим их «взгляды диаметрально противоположные». При этом он добавлял, что кроме Андрея Назарова рассматривает и других кандидатов.

Радий Хабиров баллотируется на пост главы Башкирии от партии «Единая Россия». Кроме него в выборах участвуют еще семь кандидатов от политических партий.

Наталья Павлова, Коммерсант
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  • 1 | 04.09.2019, 10:04 | Автор: Не зарегистрирован
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«Домашняя работа Хабирова. Итоги»

Несколько лет жители Башкортостана боролись за сохранение горы Торатау, но с приходом Хабирова все изменилось. Под видом компромисса он отдал в разработку другой шихан — Куштау, самый большой из оставшихся. Ущерб природе и наследию человечества будет непоправим.

«Сибай»

С 9 декабря 2018 года жители Сибая начали жаловаться на удушающий смог в городе. Причиной послужила тлеющая руда сибайского карьера. Сроки по ликвидации возгорания руды постоянно сдвигались. За все это время Хабиров не разрешил ни одного митинга, а обещанную токсилогическую лабораторию люди так и не увидели. До сих пор людей в Сибае травят, но теперь уже хлороводородом. Мэр Сибая Рустем Афзалов, обозвавший возмущенного бездействием властей жителя города «козлом и экскрементом», получил награду от Хабирова.

«Общественный транспорт»

Одним из первых обещаний Хабирова было избавление Уфы от нелегальных перевозчиков в срок до 1 декабря. Уфимцы давно мечтали о вместительных и чистых автобусах с четким графиком прибытия на остановки. Все вышло иначе. Из-за резкого изменения маршрутов люди мерзли на остановках, а проблема так и не решилась. После внедрения карты безналичной оплаты «Алга» плата за проезд увеличилась на 5 рублей, грязные ПАЗы и Газели продолжают устраивать гонки, а люди вынуждены ждать нужный транспорт.

«Мусорная реформа»

1 января по всей России началась мусорная реформа, и Радий Хабиров провалил и ее. Контейнеры стоят переполненными, мусор не собирается раздельно, а полигон ТБО в районе поселка Новые Черкассы так и не начали реконструировать. Срок эксплуатации полигона истекает 1 января 2020 года.

«Служебные машины стали дороже, а зарплаты чиновников — выше»

Сразу после своего назначения Радий Хабиров решил увеличить зарплату самому «финансово незащищенному» человеку в нашей республике — себе. В бюджет заложили повышение зарплаты врио, а заодно увеличили стоимость закупки служебных автомобилей для чиновников.

«Команда Хабирова»

Врио назначил в правительство республики почти всех подчиненных из подмосковного Красногорска, где он занимал должность мэра. Вице-премьер Михаил Киреев — бывший первый зам. Хабирова в Красногорске. Вице-премьер Раиф Абдрахимов — бывший заместитель Хабирова в Красногорске. Министр земельных и имущественных отношений Олег Полстовалов — бывший начальник правового управления администрации Красногорска. Руководитель рабочей группы по работе с обращениями граждан в социальных сетях Елена Прочаковская — бывшая старший инспектор отдела по взаимодействию со СМИ в Красногорске. Возглавляет администрацию Хабирова его давний друг, бывший депутат Госдумы Александр Сидякин. Вместе они захватывали партии, фальсифицировали выборы и организовали референдум, на котором с помощью лукавой формулировки заставили людей проголосовать за отмену прямых выборов мэров и глав районов. Работавший с Хабировым еще в администрации экс-президента Муртазы Рахимова Ростислав Мурзагулов был назначен Хабировым ответственным за пропаганду. Официально его должность звучит как председатель совета директоров холдинга «Башинформ».

«Скандал с Роспотребнадзором»

Самоубийство сотрудницы Роспотребнадзора обсуждалась всеми жителями республики. Роспотребнадзор выписал штраф на 1 миллион рублей магазину-кафе «Ферма», который владеет давний друг Хабирова Альберт Мухамедьяров. Узнав об этом, врио главы республики в выходной день вызвал руководителя регионального управления Роспотребнадзора Евгения Степанова и инспектора Ольгу Сидоровчеву, которая выписала штраф. Грубо отчитав перед телекамерами представителей федерального ведомства, Хабиров заявил, что с ними больше работать не будет. В ту же ночь сотрудница Роспотребнадзора покончила с собой. Государственные СМИ расставили нужные акценты, но причины произошедшего так до конца и не ясны.

Хабиров — типичный представитель «Единой России» — партии жуликов и воров. 8 сентября он участвует в выборах на пост главы республики.

Давайте огорчим его!



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  • 2 | 04.09.2019, 10:25 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
С екго уровнем интелекта только завхозом в доме престарелых работать, там можно безнаказанно обваровывать стариков и обогих
Нам такой персонаж и нахрен не нужен!!!!



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1

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  • Участник
  •  
  • 3 | 04.09.2019, 11:06 | Автор: кац
    Публикации: 0 | Комментарии: 18372 | Рейтинг: -3180,6
Комментарий скрыт в связи с отрицательным рейтингом.
А с твоим уровнем образования любезный, впору наниматься дворником в этот самый дом престарелых. Столько чисто орфографических ошибок!



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6

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  • Начинающий
  •  
  • 4 | 04.09.2019, 11:18 | Автор: Альберт Я
    Публикации: 0 | Комментарии: 235 | Рейтинг: +9,8
Полностью согласен с первым. Сибай задыхается, болеет, а ему радость от дружбы с хозяевами-отравителями.Зато издевательство и оскорбления жителей Башкирии. Общественный транспорт стал работать хуже. Время ожидания автобусов "Башавтотранса" возросло в два-три раза.



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5

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  • Наблюдатель
  •  
  • 5 | 04.09.2019, 11:22 | Автор: черепаха
    Публикации: 47 | Комментарии: 1160 | Рейтинг: +541,7
Комментарий скрыт в связи с отрицательным рейтингом.
2-му.Уровень интеллекта Хабирова точно выше твоего.Запомни-интеЛЛект,обвОровывать,убогих...Кому это "Нам"? Малограмотным?Голосуй ПРОТИВ-никто не мешает.



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11

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  • 6 | 04.09.2019, 11:56 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Голосуя за Х2, Башкирия этим проголосует за Тажитдинова, Сарбаева, Илимбетова, Назарова, Идельбаева, Давлетову, Качкаева, Букаева и пр. видных пайртийных и государственных деятелей с деструктивным мышлением времен Рахимовского режима, поставившего процветающюю автономию на колени?
В этом случае искренне жаль башкир, их леса и др. уникальные природные ресурсы.
Слова и дела у их лидеров были, есть и предсказуемо будут разнонаправленными.
А вместо жилищ и "хлеба" вновь ожидаются танцы и пр. "зрелища".



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3

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  • 7 | 04.09.2019, 12:07 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
5 | 04.09.2019, 11:22 | Автор: черепаха
Публикации: 47 | Комментарии: 1160 | Рейтинг: +542
2-му.Уровень интеллекта Хабирова точно выше твоего.Запомни-интеЛЛект,обвОровывать,убогих...Кому это "Нам"? Малограмотным?Голосуй ПРОТИВ-никто не мешает.
======================================
Искренне, с глубочайшим соболезнованием сочуйствую Вам!
Но в то же время, пршу не отчаиваться, никогда не отчаеваться! Возможно и Вас когда нибудь посетят умные мысли....
А если и не посетят, тоже не отчаевайтесь,- дуракам на Русси жить гораздо проще, и веселей.



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  • 8 | 04.09.2019, 12:29 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
СМИ сообщили о смерти от онкологии в Санкт-Петербурге 38 летнего белоречанина.
Чтобы прокормить семью в дотационно- депрессивном Белорецке, он вынужден был искать работу, как и тысячи других, за пределами Башкирии, 30 лет "развивающейся" одними и теми же чиновниками, работающими только на собственное благополучие.
Мужик мужественно скрывал свою болезнь, твердо понимая, что страна башкир и ее понтово- фальшивая медицина ему не помогут.
В Белорецке осталась вдова, также страдающаая онкологией и девочка- сирота.
Несчастные люди вынуждены жить в несчастном городе в несчастливом регионе?



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  • 9 | 04.09.2019, 12:43 | Автор: Не зарегистрирован
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8 | 04.09.2019, 12:29 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
СМИ сообщили о смерти от онкологии в Санкт-Петербурге 38 летнего белоречанина.
=======================
Гадий!!!!
Его смерть на твоей совести!
И еще тысяч сибьайцев которых ТЫ подвег геноциду!!!!
Какое моральное право ты имеешь балатироваться в главную Шапку сраны башкир?!



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  • 10 | 04.09.2019, 12:58 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1324 | Комментарии: 65352 | Рейтинг: +12216,8
Каким образом черепаха измерила интеллект Хабирова да еще и в сравнении с другими?!
Некоторый багаж знаний, включая английский язык, плюс гибкий позвоночник, авнтюристический склад ума(коррупция, рейдерство), умение вовремя предать, и наоборот - это, черепаха, не интеллект. Во всяком случае - крайне не высокий.

Интеллект у Перельмана...



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  • 11 | 04.09.2019, 13:07 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Каким образом черепаха измерила интеллект Хабирова да еще и в сравнении с другими?!
--------------------------------

Интелле́кт или ум — качество психики, состоящее из способности приспосабливаться к новым ситуациям, способности к обучению и запоминанию на основе опыта, пониманию и применению абстрактных концепций, и использованию своих знаний для управления окружающей человека средой.
Общая способность к познанию и решению проблем, которая объединяет все познавательные способности: ощущение, восприятие, память, представление, мышление, воображение, а также внимание, волю и рефлексию.

То есть, все те качества, которыми ты Кухарка не обладаешь, или обладаешь ими в зачаточном состоянии. Зависть и злоба - это все, что у тебя есть в наличии и даже с избытком.



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  • 12 | 04.09.2019, 13:13 | Автор: Не зарегистрирован
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Ага!
А Председателем ВС РБ Итикеева, министром экономики Чушкина, министром ВД Касьянова и т.д. ?
И понеслась Башкирия в рай?



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  • 13 | 04.09.2019, 13:22 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Кто-то писал, что при проверке центральным аппаратом ФСБ РФ законности отчуждения из республиканской собственности 9 га межколхозного пионерского лагеря Караташ на береговой полосе о. Банное в пользу г- на Назарова- судьба сегодняшнего близкого окружения Врио будет предсказуемой?



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  • 14 | 04.09.2019, 13:23 | Автор: Не зарегистрирован
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Интеллект у Перельмана...
------------
Сама теперь понимаешь, что там у тебя вместо интеллекта?



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  • 15 | 04.09.2019, 13:36 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Вы мне обьясните пожалуйтса, каким образом , гадий, никогда не заеимавшийя бизнесом, стал доллоровым миолионером*! Что, это бабло, ветром в его пердильник надуло?!



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  • 16 | 04.09.2019, 14:03 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1324 | Комментарии: 65352 | Рейтинг: +12216,8
Ну что ж - принцип пуйла в действии - назначать на должности таких же как сам - преступников с криминальным прошлым и настоящим. ОПГ - Организованная преступная группа.
Страна захвачена преступниками окончательно, но не бесповоротно - ибо ничто не вечно под Луной. .



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  • 17 | 04.09.2019, 15:16 | Автор: Не зарегистрирован
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пуйло.золоов.бастрыкин члены тамбовской группировки



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  • 18 | 04.09.2019, 16:02 | Автор: Не зарегистрирован
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Совет по правам человека создан в Башкирии
Он образован для оказания содействия в обеспечении защиты прав и свобод человека и гражданина, поддержки развития институтов гражданского общества в республике.
В Башкирии создан Совет по правам человека и развитию институтов гражданского общества, сообщает пресс-служба регионального правительства. К его задачам, в частности, относится отслеживание текущей ситуации, проверка фактов нарушений закона и ущемлений прав людей, содействие правовому просвещению жителей республики, развитие механизмов общественного контроля и др. Заседания Совета будут проходить не реже одного раза в полугодие. ____________________________________________________________
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__ Плодят ещё одних бездельников наподобие никому не нужной общественной палаты, куда пристроят своих родственников и любовниц! Очень Опытный



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  • 19 | 04.09.2019, 16:18 | Автор: Зулия
    Публикации: 31 | Комментарии: 30636 | Рейтинг: -711
Растет благосостояние народа!

Глава Минобороны РФ С. Шойгу также сообщил, что с 2013 года оснащенность российской армии современным вооружением возросла в 3,8 раза и к началу текущего года составила 64%. «В настоящее время в Вооруженные силы поступает военная техника, в которой воплощены самые передовые достижения технической мысли», — добавил он.

Кроме того, по словам Шойгу, российские вооруженные силы скоро получат совершенно новое оружие, боевые свойства которого основаны на технологиях гиперзвука и лазерной энергии. Первые образцы такого вооружения уже поставлены на опытно-боевое дежурство, заключил министр.

Он видит все угрозы и возможные театры военных действий – ситуация меняется из-за появления и внедрения в мире новых вооружений и технологий. А значит, нужно менять и подходы к войне в целом – с применением тех же новейших технологий.

в ближайшее время армия получит современное гиперзвуковое и лазерное оружие, а опыт, полученный в Сирии активно внедряется при подготовке войск.
за последние шесть лет армия РФ получила более тысячи самолетов и вертолетов, около четырех тысяч танков и других бронированных машин, а также три стратегических подводных крейсера, семь подлодок и 161 надводный корабль.
Кроме того, число контрактников в стране возросло более чем вдвое - до 394 тысяч.

Говоря о воздушных средствах, он упомянул новые прицельно-навигационные комплексы, которые позволяют бомбардировщикам ВКС РФ применять обычнее авиабомбы как высокоточные. Отклонение составляет 10-15 метров, сказал глава Минобороны, уточнив, что комплексы были испытаны в Сирии.
---------------------------------------
А кричите - зачем Сирия?!

А где еще испытывать новейшие системы вооружения? Под Москвой чтоли?



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  • 20 | 04.09.2019, 16:51 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
ирек давно в Уфе, и он будет пермьером, а не андрей назаров



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