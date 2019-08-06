Утром деньги — вечером стулья

Радий Хабиров намерен объявить имя премьер-министра после выборов. Радий Хабиров, исполняющий обязанности главы Башкирии, намерен объявить имя премьер-министра республики в случае победы на выборах 8 сентября — после инаугурации, сообщил информированный собеседник "Ъ-Уфа".С конца 2018 года, большую часть времени после назначения в регион, господин Хабиров сам руководит правительством. Источник отметил, что кадровое решение окончательно не принято, но больше всего шансов занять премьерский пост имеет сопредседатель «Деловой России», бизнесмен Андрей Назаров (уроженец башкирского Баймака). По информации "Ъ-Уфа", господин Назаров предварительно уже ведет переговоры о формировании своей команды, в частности, предложил своего человека на вакантный пост главы минэкономразвития.В июле Радий Хабиров сообщал журналистам, что на позицию премьера присматривает не «очередного подчиненного», а человека, с которым он мог бы говорить «на равных». На вопрос о шансах Андрея Назарова получить эту должность он отвечал, что давно с ним дружит, сходится «по некоторым позициям», хотя по другим их «взгляды диаметрально противоположные». При этом он добавлял, что кроме Андрея Назарова рассматривает и других кандидатов.Радий Хабиров баллотируется на пост главы Башкирии от партии «Единая Россия». Кроме него в выборах участвуют еще семь кандидатов от политических партий.