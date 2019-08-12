Теперь уж точно светлое будущее не за горами

Первым кадровым решением Радия Хабирова, избравшегося в воскресенье главой Башкирии 82% голосов избирателей, стало назначение седьмым вице-премьером своего давнего друга — бизнесмена, сопредседателя «Деловой России» Андрея Назарова. По информации „Ъ“, господин Назаров фактически получил карт-бланш на формирование структуры и персонального состава кабинета. О его назначении премьером планируют объявить после инаугурации 19 сентября. В ближайшее время заполнятся и вакантные посты в республиканских отделениях силовых структур — управлении Следственного комитета и прокуратуре.Центризбирком Башкирии вчера подвел официальные итоги выборов главы республики. Единоросс Радий Хабиров, управлявший регионом с октября 2018 года в статусе врио главы, набрал 82% голосов избирателей при явке 72%. Его предшественник на этом посту, Рустэм Хамитов, на выборах 2014 года получил сопоставимый результат — 81,71% при явке 75%. Высокую явку, как следует из данных «ГАС-выборы», на выборах традиционно обеспечило село: в районах на участки пришли в среднем 78% избирателей, в городах — 63%. Максимальная явка среди городов зарегистрирована в Сибае, где проголосовали 84% избирателей, среди районов — в Татышлинском (97%). Минимальная явка была в ЗАТО Межгорье (38% избирателей). В Уфе проголосовали в среднем 66%. В некоторых районах, например, Федоровском, Татышлинском, Стерлибашевском, Зианчуринском и Ермекеевском за господина Хабирова отдали голоса более 90% избирателей. Меньше всего его поддержали в Межгорье, но и это 62,7% голосов.Из семи других кандидатов, баллотировавшихся на должность главы Башкирии, второй результат у коммуниста, главы рескома партии Юнира Кутлугужина (6,9%), у депутата Госдумы от ЛДПР Ивана Сухарева третий — 4,6%. Результат остальных кандидатов — менее 2%.Движение «Голос» сообщало о нескольких десятках нарушений на выборах, в основном связанных с препятствиями в работе наблюдателей, а также о попытке вброса бюллетеней на УИК №303 Уфы. Но в ЦИКе вчера сообщили, что вброс не подтвердился. В окружении Радия Хабирова заявляли, что ему для победы вбросы были не нужны, а сам он «заклинал УИКи провести чистейшие выборы».Первым кадровым решением Радия Хабирова вчера стало назначение новым, седьмым по счету вице-премьером, его давнего друга — предпринимателя, совладельца группы компаний «Гранель» Андрея Назарова. Господину Назарову с весны источники „Ъ“ прочили должность премьера, но сам господин Хабиров в начале августа сообщал, что рассматривает несколько «ярких, добившихся успеха» кандидатов, хотя не отрицал, что Андрей Назаров — один из них.Фамилия Андрея Назарова вчера на сайте правительства была опубликована выше фамилий других вице-премьеров, а источник „Ъ“ в кабмине сообщил, что он занял кабинет, который прежде занимал премьер Рустэм Марданов (в декабре 2018 года возглавил Уральский главк ЦБ) и «приступил к формированию новой команды». О назначении господина Назарова премьером, как ожидается, Радий Хабиров объявит после инаугурации 19 сентября.Андрей Назаров отказался комментировать, чем занят на новом рабочем месте.В воскресенье, после закрытия избирательных участков, Радий Хабиров сообщал журналистам, что в случае победы на выборах больших изменений в команде не планирует, так как считает ее работоспособной: «Руководители в массе своей остаются работать на местах». А Андрей Назаров тогда же заявлял, что разделяет мнение врио главы о формировании «правительства развития», которое позволит достичь для региона «быстрых и масштабных изменений».Согласно Конституции Башкирии, после инаугурации Радия Хабирова правительство должно уйти в отставку.В нынешнем составе кабинета, который состоит из 35 человек, 21 член правительства исполняет обязанности — они были назначены уже Радием Хабировым. В кабмине обсуждают возможное назначение министром экономического развития республики вице-президента ГК «Гранель» по спецпроектам Рустама Муратова, входящего в близкий круг Андрея Назарова.Вчера стало известно, что федеральный центр решил заполнить вакантные посты в двух территориальных подразделениях силовых структур. Управление Следственного комитета указом президента РФ Владимира Путина от 7 сентября возглавил уроженец Тюмени Денис Чернятьев, с 2013 года возглавлявший СУ СКР по Челябинской области. Одним из самых резонансных уголовных дел челябинского СУ СКР последних лет было дело по обвинению в получении взятки и мошенничестве заместителя губернатора Челябинской области Николая Сандакова (в 2018 году приговорен к пяти с половиной годам колонии строгого режима). В день инаугурации, по информации „Ъ“, башкирским депутатам будет предложено согласовать и кандидатуру прокурора республики. На эту должность предложен уроженец Томска, заместитель прокурора Москвы Владимир Ведерников. В марте депутаты Курултая согласовывали на эту должность уроженца Татарстана, начальника управления гособвинителей Генпрокуратуры РФ Камиля Кашаева, но позже его не утвердили в Кремле.Тот факт, что Радий Хабиров решил назначить премьера, говорит о том, что сам глава «намерен заниматься больше стратегическими вопросами», отмечает политолог Сергей Маркелов. «Это не политическое, а абсолютно управленческое решение»,— отметил он. Что касается заполнения вакантных кресел в силовых структурах, то «такие назначения любят тишину», отмечает политолог, поэтому они происходят уже после выборов, «или после выборов о них узнают». «Разумеется, никакой серьезной форы и карт-бланша у новоизбранных губернаторов нет. Задача силовиков — копить на местных чиновников папки с компроматом. Несколько серьезных проколов и депеши летят в центр»,— заключил Сергей Маркелов.