Теперь уж точно светлое будущее не за горами

Книги Сергея Орлова:

«О Рахимове и не только»;

«Ликвидация Уфимской губернии: Как это было?»;

«Пирамида Салавата» -

Можно купить в магазине «А-книга»

Уфа, ул. Гоголя, д. 36, ост. транспорта «Музей».




Календарь новостей
«    Сентябрь 2019    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30 
Лучшие комментарии
Военный преступник и прос ...

Да гандон этот прилипин, и все кто его поддерживает тоже пидоры, Харис ...
  Рейтинг: +6  Калатунбабай

Военный преступник и прос ...

У меня очень много родственников живут в Украине, и я знаю что говорю. ...
  Рейтинг: +6  ketrin_2

Людоед из «Беркута»: Куда ...

Кусюк дерьма. Таких выгоняют из гестапо за жестокость. А у пуйла - в ц ...
  Рейтинг: +5  Кухарка

Обсуждаемое за месяц
До 2024. А там либо ишак ...

В Правительстве Башкирии разработают программу развития республики до 2024 ...
  10.09.2019   37894    22

Руслан Валиев: «Страх, ...

Разочарования, которые заставляют задуматься об основах бытия, происходят, не ...
  10.09.2019   14017    39

Теперь уж точно светлое ...

Первым кадровым решением Радия Хабирова, избравшегося в воскресенье главой ...
  10.09.2019   20268    22

Улица, куреш, конкурс, ...

В Уфе появится улица Артура Ахметханова. Имя бывшего и.о. вице-премьера ...
  10.09.2019   18545    24

Рекордные 80 процентов ...

По результатам обработки 10% бюллетеней на выборах главы Башкирии лидирует ...
  9.09.2019   20931    184

Последние публикации
До 2024. А там либо ишак ...

В Правительстве Башкирии разработают программу развития республики до 2024 ...
  10.09.2019   13313    22

Руслан Валиев: «Страх, ...

Разочарования, которые заставляют задуматься об основах бытия, происходят, не ...
  10.09.2019   28097    39

Теперь уж точно светлое ...

Первым кадровым решением Радия Хабирова, избравшегося в воскресенье главой ...
  10.09.2019   23361    22

Улица, куреш, конкурс, ...

В Уфе появится улица Артура Ахметханова. Имя бывшего и.о. вице-премьера ...
  10.09.2019   19367    24

Рекордные 80 процентов ...

По результатам обработки 10% бюллетеней на выборах главы Башкирии лидирует ...
  9.09.2019   19515    184

Явка любой ценой ...

В Башкортостане перед выборами появились сообщения об административном ...
  7.09.2019   26929    143

Татарский язык, как ...

Сделать татарский язык государственным в Башкортостане, я бы предложил ...
  6.09.2019   27512    112

С таким народом им ...

Депутаты Госдумы России и Курултая Башкирии прокомментировали лишение ...
  6.09.2019   32698    19

Скандализм и ...

Редакция радиостанции "Эхо Москвы" в Уфе" получила копию искового заявления о ...
  6.09.2019   36149    5

Хабиров пригласил ...

Он 4 сентября подписал указ о создании Совета по правам человека в Башкирии. ...
  6.09.2019   33385    11

Читаемое за месяц
Одного мало. Каждому ...

Памятник Салавату Юлаеву может появиться в одной из областей России. Это не ...
  12.08.2019   20426    134

Евгения Куцуева: «50 000 ...

Евгения Куцуева – блогер. Так много мыслей после вчерашнего дня, даже спала ...
  12.08.2019   38984    37

Никому же неохота быть ...

Все поползет необратимо в тот момент, когда полицейским станет стыдно. Это ...
  13.08.2019   38645    8

Внучок-миллиардер из ...

Внук члена Центризбиркома, по данным ФБК, в четыре года купил квартиру ...
  13.08.2019   39414    9

Игра в наперстки от ...

Незарегистрированный кандидат в Мосгордуму, политик Илья Яшин обратился к главе ...
  13.08.2019   42470    6

Архив публикаций
Сентябрь 2019 (22)
Август 2019 (127)
Июль 2019 (109)
Июнь 2019 (92)
Май 2019 (72)
Апрель 2019 (92)


Теперь уж точно светлое будущее не за горами

Оценили
0


Первым кадровым решением Радия Хабирова, избравшегося в воскресенье главой Башкирии 82% голосов избирателей, стало назначение седьмым вице-премьером своего давнего друга — бизнесмена, сопредседателя «Деловой России» Андрея Назарова. По информации „Ъ“, господин Назаров фактически получил карт-бланш на формирование структуры и персонального состава кабинета. О его назначении премьером планируют объявить после инаугурации 19 сентября. В ближайшее время заполнятся и вакантные посты в республиканских отделениях силовых структур — управлении Следственного комитета и прокуратуре.

Теперь уж точно светлое будущее не за горами


Центризбирком Башкирии вчера подвел официальные итоги выборов главы республики. Единоросс Радий Хабиров, управлявший регионом с октября 2018 года в статусе врио главы, набрал 82% голосов избирателей при явке 72%. Его предшественник на этом посту, Рустэм Хамитов, на выборах 2014 года получил сопоставимый результат — 81,71% при явке 75%. Высокую явку, как следует из данных «ГАС-выборы», на выборах традиционно обеспечило село: в районах на участки пришли в среднем 78% избирателей, в городах — 63%. Максимальная явка среди городов зарегистрирована в Сибае, где проголосовали 84% избирателей, среди районов — в Татышлинском (97%). Минимальная явка была в ЗАТО Межгорье (38% избирателей). В Уфе проголосовали в среднем 66%. В некоторых районах, например, Федоровском, Татышлинском, Стерлибашевском, Зианчуринском и Ермекеевском за господина Хабирова отдали голоса более 90% избирателей. Меньше всего его поддержали в Межгорье, но и это 62,7% голосов.

Из семи других кандидатов, баллотировавшихся на должность главы Башкирии, второй результат у коммуниста, главы рескома партии Юнира Кутлугужина (6,9%), у депутата Госдумы от ЛДПР Ивана Сухарева третий — 4,6%. Результат остальных кандидатов — менее 2%.

Движение «Голос» сообщало о нескольких десятках нарушений на выборах, в основном связанных с препятствиями в работе наблюдателей, а также о попытке вброса бюллетеней на УИК №303 Уфы. Но в ЦИКе вчера сообщили, что вброс не подтвердился. В окружении Радия Хабирова заявляли, что ему для победы вбросы были не нужны, а сам он «заклинал УИКи провести чистейшие выборы».

Первым кадровым решением Радия Хабирова вчера стало назначение новым, седьмым по счету вице-премьером, его давнего друга — предпринимателя, совладельца группы компаний «Гранель» Андрея Назарова. Господину Назарову с весны источники „Ъ“ прочили должность премьера, но сам господин Хабиров в начале августа сообщал, что рассматривает несколько «ярких, добившихся успеха» кандидатов, хотя не отрицал, что Андрей Назаров — один из них.

Фамилия Андрея Назарова вчера на сайте правительства была опубликована выше фамилий других вице-премьеров, а источник „Ъ“ в кабмине сообщил, что он занял кабинет, который прежде занимал премьер Рустэм Марданов (в декабре 2018 года возглавил Уральский главк ЦБ) и «приступил к формированию новой команды». О назначении господина Назарова премьером, как ожидается, Радий Хабиров объявит после инаугурации 19 сентября.

Андрей Назаров отказался комментировать, чем занят на новом рабочем месте.

В воскресенье, после закрытия избирательных участков, Радий Хабиров сообщал журналистам, что в случае победы на выборах больших изменений в команде не планирует, так как считает ее работоспособной: «Руководители в массе своей остаются работать на местах». А Андрей Назаров тогда же заявлял, что разделяет мнение врио главы о формировании «правительства развития», которое позволит достичь для региона «быстрых и масштабных изменений».

Согласно Конституции Башкирии, после инаугурации Радия Хабирова правительство должно уйти в отставку.

В нынешнем составе кабинета, который состоит из 35 человек, 21 член правительства исполняет обязанности — они были назначены уже Радием Хабировым. В кабмине обсуждают возможное назначение министром экономического развития республики вице-президента ГК «Гранель» по спецпроектам Рустама Муратова, входящего в близкий круг Андрея Назарова.

Вчера стало известно, что федеральный центр решил заполнить вакантные посты в двух территориальных подразделениях силовых структур. Управление Следственного комитета указом президента РФ Владимира Путина от 7 сентября возглавил уроженец Тюмени Денис Чернятьев, с 2013 года возглавлявший СУ СКР по Челябинской области. Одним из самых резонансных уголовных дел челябинского СУ СКР последних лет было дело по обвинению в получении взятки и мошенничестве заместителя губернатора Челябинской области Николая Сандакова (в 2018 году приговорен к пяти с половиной годам колонии строгого режима). В день инаугурации, по информации „Ъ“, башкирским депутатам будет предложено согласовать и кандидатуру прокурора республики. На эту должность предложен уроженец Томска, заместитель прокурора Москвы Владимир Ведерников. В марте депутаты Курултая согласовывали на эту должность уроженца Татарстана, начальника управления гособвинителей Генпрокуратуры РФ Камиля Кашаева, но позже его не утвердили в Кремле.

Тот факт, что Радий Хабиров решил назначить премьера, говорит о том, что сам глава «намерен заниматься больше стратегическими вопросами», отмечает политолог Сергей Маркелов. «Это не политическое, а абсолютно управленческое решение»,— отметил он. Что касается заполнения вакантных кресел в силовых структурах, то «такие назначения любят тишину», отмечает политолог, поэтому они происходят уже после выборов, «или после выборов о них узнают». «Разумеется, никакой серьезной форы и карт-бланша у новоизбранных губернаторов нет. Задача силовиков — копить на местных чиновников папки с компроматом. Несколько серьезных проколов и депеши летят в центр»,— заключил Сергей Маркелов.

Наталья Павлова, Влада Шипилова, Коммерсант
Оригинал публикации






« Назад 1 2 Далее »

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 1 | 10.09.2019, 09:43 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Высокую явку, как следует из данных «ГАС-выборы», на выборах традиционно обеспечило село
==============================
В селе , там всё просто: Не придеш на выборы отключим свет....
А проверить кто пришё, а кто нет проще париной репы,- взял и посмотрел списки голосовавших.
Ведь кгавное чтобы пришли, а как подсчитать это дело техники...



Оценили
5

  • Изображение
  • Эксперт
  •  
  • 2 | 10.09.2019, 10:20 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1325 | Комментарии: 65496 | Рейтинг: +12232,6
У Лилии Чанышевой- координатора штаба Навального в Уфе,
обыск дома прямо сейчас.Следственный комитет.

Обыски у координаторов штабов Навального в Уфе, Самаре, Перми.
И у волонтера в Перми. Выборы прошли. Можно кошмарить всех.

Следователи проводят обыски у сторонников Алексея Навального в Уфе, Перми и Самаре

Об этом сообщают сотрудники штаба политика в социальных сетях. По некоторым данным, следственные действия могут быть связаны с уголовным делом об отмывании. Ранее сообщалось, что расследование ведется в отношении Фонда борьбы с коррупцией, который основал Навальный.



Оценили
5

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 3 | 10.09.2019, 10:48 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Судьба человека зависит от выборов очень редко



Оценили
1

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 4 | 10.09.2019, 10:59 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
СРОЧНО!!!!!
БУРЯТИЯ ВЫШЛА НА УЛИЦЫ! УЛАН УДЭ ПРОТИВ БЕСПРЕДЕЛА ВЫБОРЫ 2019



Оценили
2

  • Изображение
  • Эксперт
  •  
  • 5 | 10.09.2019, 11:38 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1325 | Комментарии: 65496 | Рейтинг: +12232,6
В квартире уфимского координатора штаба Навального проводятся обыски

Сотрудники силовых структур сегодня утром пришли с обыском в квартиру уфимского координатора штаба оппозиционера Алексея Навального — Лилии Чанышевой, сообщила активистка штаба Ольга Комлева. Лилия Чанышева для комментариев недоступна: ее мобильный телефон не отвечает.По словам Ольги Комлевой, обыск начался около 8 ч утра. «Мы находимся в подъезде. Внутри квартиры много людей, в том числе сотрудники Следственного комитета. Лиля находится внутри, в квартиру не пускают. Сейчас решается вопрос с адвокатом»,— отметила она. Обыски сегодня утром проводятся также у активистов штаба Навального в Перми и Самаре. Оперативные действия связывают с расследованием уголовного дела об отмывании 1 млрд руб. руководителями Фонда борьбы с коррупцией, которое было возбуждено СКР в начале августа.



Оценили
4

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 6 | 10.09.2019, 12:16 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Ничего понимал и не понимаю в действиях башкирских властей и мало чего знаю о их достижениях.
Однако, в силу своего небольшого жизненного опыта, знаю, что хлеб уфимских хлебозаводов не должен иметь привкуса горечи или кислого вкуса, затхлости или плесневелости.
Не должно быть хруста от примесей, закала , непромеса, липкости и тягучести мякиша, пустот и трещин.
Если на 3 день не появляется плесень, то хлеб излишне нахимичен.
При этом, как данности , видно, что за 11 месяцев показатели качества печеного хлеба в уфимской рознице и в общепите не улучшились, а количество больных с нарушениями обмена веществ в бедных слоях населения продолжает расти.



Оценили
2

  • Изображение
  • Эксперт
  •  
  • 7 | 10.09.2019, 12:31 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1325 | Комментарии: 65496 | Рейтинг: +12232,6
В квартиру Лилии Чанышевой пустили адвоката
В квартиру Лилии Чанышевой пустили адвоката
Сентябрь 10
10:23
2019
Вариант для печати
Поделиться с друзьями
Нет комментариев
Об этом «Эху» рассказала активистка штаба Навального Олька Комлева, которая сейчас находится возле дома Чанышевой. Интересы координатора штаба представляет адвокат Рамиль Гизатуллин.

По словам Комлевой, обыски дома у Лилии Чанышевой начались в 8 утра При этом она отрицает, что обыски проводились и в штабе — информация об этом ранее появилась в некоторых СМИ.

Сейчас следователи составляют опись вещей.

Обыск в квартире координатора штаба Навального в Уфе Лилии Чанышевой предположительно связан с делом об отмывании денежных средств «Фондом борьбы с коррупцией».

Сегодня с утра во многих городах России прошли обыски дома у активистов и в штабах Навального. По данным руководителя правозащитной организации «Агора» Павла Чикова, известно об обысках в Перми, Самаре, Саранске и Челябинске. Во всех случаях работают региональные управления СКР.

В Следкоме Башкирии «Эху» заявили, что не располагают информацией и отказались комментировать ситуацию.
_____________________________
Если не СК - то кто проводит обыск в квартире Лилии?



Оценили
4

  • Изображение
  • Эксперт
  •  
  • 8 | 10.09.2019, 12:55 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1325 | Комментарии: 65496 | Рейтинг: +12232,6
При том, что Следком по информации ЭМ в Уфе - отказался признать себя инициатором обыска. То есть - это не федералы, судя по-всему, а местная инициатива, исходящая от СРадия, как и арест Дильмухаметова.
http://echomskufa.ru/2019/09/10/54286...



Оценили
4

  • Изображение
  • Эксперт
  •  
  • 9 | 10.09.2019, 13:35 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1325 | Комментарии: 65496 | Рейтинг: +12232,6
Обыски начались дома у юриста штаба Навального Федора Телина

Об этом “Эху” рассказала активистка Ольга Комлева.

Сам Федор Телин в настоящий момент возвращается в Уфу из Пензы. Дозвониться до него пока не удалось.

Тем временем дома у координатора штаба Лилии Чанышевой обыски до сих пор продолжаются. В ее квартире находится около 8 силовиков.

Уфимский штаб сегодня закрыт, там СКР пока не был.



Оценили
2

  • Изображение
  • Эксперт
  •  
  • 10 | 10.09.2019, 13:37 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1325 | Комментарии: 65496 | Рейтинг: +12232,6
БРО КПРФ не признало итоги выборов главы Башкирии

Такое заявление первый секретарь рескома КПРФ Юнир Кутлугужин сделал на пресс-конференции, которая прошла 9 сентября.

Кутлугужин назвал «фантастическими» цифры явки избирателей, которая официально составила 71,82%. По его словам, «эти дутые цифры нарисованы продажными членами избирательных комиссий», так как даже в Кировском районе Уфы, где, по его мнению, много критически относящейся к режиму интеллигенции, на участки пришли якобы 65% избирателей.

Согласно данным ЦИК РБ, на выборах главы республики победил Радий Хабиров — кандидат от «Единой России». Он набрал 82,02% голосов. За Кутлугужина проголосовало 6,89% избирателей.

Кроме того, Кутлугужин заявил, что ЦИК Башкортостана проигнорировал требование Конституции РБ к кандидатам на пост главы республики о знании государственных языков, а сам Радий Хабиров «не только не ушел в отпуск на время избирательной кампании, как положено по закону, но нагло использовал должностное положение для самопиара в СМИ».

В заявлении, опубликованном на сайте БРО КПРФ, говорится, что выборы показали, «что «Единая Россия» и ее ставленники не способны к диалогу с народом и готовы защищать интересы правящей олигархической группировки любыми способами, в том числе незаконными и силовыми». КПРФ заявило о желании расширить фронт протестных акций, это будут не только митинги и пикеты, но и стачки, манифестации и марши, забастовки.
______________________________________
Тот редчайший случай, когда я согласна с КПРФ и Кутлугужиным.



Оценили
2

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 11 | 10.09.2019, 14:16 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
А я бы за Кацуеву проголосовал.
За такими, как она ,будущее Башкирии.
И вместо потока велеречивых слов и обещаний будут в регионе значимые шаги развития.
А пока ремонты ямок в асфальте переполненных детских садов?



Оценили
1

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 12 | 10.09.2019, 14:25 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Кому не нравится печеный хлеб уфимских хлебозаводов покупайте пирожное в Мокко на Бакалинской.
Там в последние дни часто можно видеть в рабочее время оживленных продвинутых чиновниц.



Оценили
2

  • Изображение
  • Эксперт
  •  
  • 13 | 10.09.2019, 14:36 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1325 | Комментарии: 65496 | Рейтинг: +12232,6
10 минут назад пришли с обыском в Штаб Навального в Уфе - вместе с Лилией и Ольгой.



Оценили
1

  • Изображение
  • Эксперт
  •  
  • 14 | 10.09.2019, 14:38 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1325 | Комментарии: 65496 | Рейтинг: +12232,6
А я бы за Кацуеву проголосовал.
За такими, как она ,будущее Башкирии.
________________________________
Ну да - топила за Хамитова, была его обслугой, топила за Кроношпан, выкинули из около-властной тусовочки, как Потылицына - стали ярыми оппозицонерами - переобулись в воздухе.
Знаешь сколько будет таких впереди?! Туева хуча! и Все будут нас тащить в приспособленчесское будущее...



Оценили
2

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 15 | 10.09.2019, 14:58 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
14 ой!
Из всех возможных зол жизни в Башкирии нам ельциноиды предоставили право выбирать меньшее.
Валидовцы даже это право у нас отняли.
Кацуева намного интеллигентнее и продуктивнее сибайских братков.
Как мне почему-то кагжется?



Оценили
2

  • Изображение
  • Эксперт
  •  
  • 16 | 10.09.2019, 16:32 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1325 | Комментарии: 65496 | Рейтинг: +12232,6
Назаров: позволит достичь для региона «быстрых и масштабных изменений»
___________________________________________
Свежо предание(на само деле - нет), да верится с трудом(на самом деле - совсем не верится, ибо эти обещания мы слушаем уже 20 лет и только хуже становится)



Оценили
2

  • Изображение
  • Эксперт
  •  
  • 17 | 10.09.2019, 16:40 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1325 | Комментарии: 65496 | Рейтинг: +12232,6
К родителям Федора Телина домой пришли СКР.
Забрали все деньги.
То есть - не у него в квартире, а у родителей-пенсионеров!!!!
Украли пенсии у пенсионеров!!!!



Оценили
3

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 18 | 10.09.2019, 18:54 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Комментарий скрыт в связи с отрицательным рейтингом.
Депутат Госдумы России, член ЦК КПРФ Александр Ющенко опроверг слова кандидата на выборах главы Башкирии от коммунистической партии Юнира Кутлугужина о том, что партия, якобы, не признаёт результаты выборов в Башкирии.
«Мы собираем данные о нарушениях на выборах, анализируем всю информацию, — рассказал Александр Ющенко. — И по конкретным случаям будем подавать жалобы. В целом выборы состоялись. Результаты озвучены. Кутлугужин проводил кампанию. Имеет свою точку зрения. Позиция Кутлугужина его личная. Вчера ЦК подводили итоги. Дали пресс конференцию в ТАСС. Партия официально не признает результаты выборов в Тыве и очень большие вопросы по Республике Татарстан. По Башкирии вопросов не возникало». ____________________________________________________________
____________________________________________________________
__ Считаю, что за Кутлугужина тоже голоса приписали! Не может быть, чтобы в РБ было столько желающих видеть Главой РБ человека с такими ограниченными способностями! Очень Опытный



Оценили
1

  • Изображение
  • Эксперт
  •  
  • 19 | 10.09.2019, 19:03 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1325 | Комментарии: 65496 | Рейтинг: +12232,6
Нужно сравнивать результаты предыдущих выборов с нынешними. ЕР должна была потерять, а КПРФ приобрести в связи с пенсионной реформой. Слова Ющенко - пустая болтовня!
Напомню, что и Ющенко, и Хабиров, и Нахаров, и Баталова - в списке "Миротворца" - то есть подельники... В общем - ворон ворону глаз не выклюет. 11 мая сего года они вместе ездили на Донбасс...

Вот что 6 марта заявлял это холуй Ющенко:

Депутат Госдумы Александр Ющенко не исключает возможности участия в выборах главы Башкирии от КПРФ

Депутат Госдумы Александр Ющенко рассказал «Эху», что в качестве кандидата на пост главы Башкирии КПРФ рассматривает его самого, а также еще несколько членов партии.

В разговоре с журналистом «Эха» Ющенко сказал, что в стране усиливается недоверие к партии власти и в ответ на то, что «Единая Россия» выдвигает от себя Радия Хабирова, КПРФ рассматривает в качестве кандидатов самого Ющенко, а также Юнира Кутлугужина, Ильгама Галина и Вадима Старова.

По его словам, решение в конечном итоге будет принимать партия, и скорее всего, принято оно будет до конца марта.

Юнир Кутлугужин сообщил «Эху», что ему сделали такое предложение, но конкретный кандидат на выборы главы Башкирии будет выдвинут после конференции республиканского отделения КПРФ, которая пройдет в начале июня.
___________________________________
Ющенко - бл-ядь из бл-яди и ему нет веры, СРАдиевскому холую.



Оценили
1

  • Изображение
  • Эксперт
  •  
  • 20 | 10.09.2019, 19:31 | Автор: юнг
    Публикации: 151 | Комментарии: 37923 | Рейтинг: +5469,6
К родителям Федора Телина домой пришли СКР.
Забрали все деньги.
То есть - не у него в квартире, а у родителей-пенсионеров!!!!
Украли пенсии у пенсионеров!!!!


===================А комбеды воровали не только деньги, но и самовары (дед Щукарь).



Оценили
1

« Назад 1 2 Далее »






© Общественно - политический проект «Уфимский Журнал»

О проекте | Правовая информация | Правила публикации | Связь с редакцией | Размещение рекламы

В соответствии с правилами пользования сайтом, администрация не несет ответственности за содержание материалов, которые размещают пользователи.
Для урегулирования споров и претензий вы можете связаться с администрацией по вопросам публикации и модерации.

Мнение администрации сайта может не совпадать с мнением авторов статей. Администрация не несет ответственности за оставленные комментарии.
Ваши письма и статьи принимаются на E-Mail: information@journalufa.com