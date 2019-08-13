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Вбросы — не вбросы

  • Опубликовано: ПроУфу | 11.09.2019
    Раздел: Новости | Просмотры: 32114 | Комментарии: 10
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Центризбирком Башкирии опроверг информацию о вбросе бюллетеней в Уфе. На прошедших 8 сентября выборах прошла информация о возможном вбросе бюллетеней на одном из избирательных участков Уфы, о котором даже заявлял кандидат в главы РБ Владимир Барабаш.

Вбросы — не вбросы


По словам председателя ЦИК Башкирии Илоны Макаренко, после проведенной проверки организаторами выборов, информация о вбросе бюллетеней на избирательном участке №303 Уфы не подтвердился.

Напомним, 8 сентября сотрудники Штаба Навального в Уфе нашли фото возможного доказательства фальсификации голосов на выборах главы Башкирии.

Позднее на месте разбирались полицейские, а в ЦИК РБ ответили, что обычно не работают с сообщениями СМИ, поэтому не в курсе ситуации и если такие жалобы поступали в ЦИК, то информацию проверят юристы.

ПроУфу
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  • 1 | 11.09.2019, 09:40 | Автор: Корней
    Публикации: 5 | Комментарии: 12954 | Рейтинг: -1948,4
Напомним, 8 сентября сотрудники Штаба Навального в Уфе нашли фото возможного доказательства фальсификации голосов на выборах главы Башкирии.
__________________________________________
Какая обтекаемая фраза.
Скользская в своей невинности.
"Нашли фото" (интересно - где?), "возможного" доказательства.



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  • 2 | 11.09.2019, 09:45 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
По словам председателя ЦИК Башкирии Илоны Макаренко, после проведенной проверки организаторами выборов, информация о вбросе бюллетеней на избирательном участке №303 Уфы не подтвердился.
=============================
Ну, а кто бы сомневался!
Вы можете себе представить ситуацию, чтобы вот эта лявра, сказала обратное, то биш: "информация о вбросе бюллетеней на избирательном участке №303 Уфы ПОДТВЕРДИЛАСЬ"?!
Я,- ну не вжизнь!!!!



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  • 3 | 11.09.2019, 10:04 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
А почему висит фото Макаренко, а не " возможного доказательства фальсификации голосов на выборах главы Башкирии."?



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  • 4 | 11.09.2019, 10:20 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
лично я в ЦИК не верю. У нас то же в свое время Веремеенко победил. А президентом стал Рахимов.



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  • 5 | 11.09.2019, 11:50 | Автор: Не зарегистрирован
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8 сентября - единый день фальсификаций !



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  • 6 | 11.09.2019, 13:35 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
лицр не располагающее



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  • 7 | 11.09.2019, 16:35 | Автор: Не зарегистрирован
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Могу сказать однозначно, что явка в протоколе моего участка была завышена.
И без разницы, был вброс или липовые цифры в протоколах, но фальсификация была однозначно.
Явка была реально в районе 30%.
При этом я уверен, что Хабиров выиграл бы по- честному.
Его штаб хорошо подготовился с оппонентами.
Сильных не допустил, а остальных и блокировать не надо было. Они, как говорят, банальные инициативники вкупе со ренегатами КПРФ?



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  • 8 | 11.09.2019, 18:51 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Один смех и ничего более , а не выборы !
Марионетка Илона Макаренко, это уверенно это подтвердила .
Фальшивомонетчица а не доктор юридических наук.
Какая власть , такие " доктора наук ".
Ни стыда ни совести нет у этой власти !



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  • 9 | 11.09.2019, 21:08 | Автор: Не зарегистрирован
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Ну избрали, дальше то что?
СМИ пишут о клубах дыма хим.предприятий над Салаватом, а вновь избанный не обеспокоился здоровьем людей, а смотреть как оформили показательный двор в Сипайлово.
Вначале был Сибай, дыши ,теперь Салават, дыши!
Одновременно стало известно о полутора сотен домов Уфы, на
капитальный ремонт которых власти Уфы целый год не могли найти подрядчиков.
При управлении республикой без скрытых мотивов срыв планов по капитальному ремонту жилья обернулся бы для виновных чиновников мэрии предсказуемыми последствиями.



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  • 10 | 11.09.2019, 22:20 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Надо было прямую видеотрансляцию с ИУ вести, тогда меньше вопросов было бы! А так как трансляции не было, значит могли быть и вбросы, что очень вероятно! Очень Опытный



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