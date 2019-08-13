По словам председателя ЦИК Башкирии Илоны Макаренко, после проведенной проверки организаторами выборов, информация о вбросе бюллетеней на избирательном участке №303 Уфы не подтвердился.
Напомним, 8 сентября сотрудники Штаба Навального в Уфе нашли фото возможного доказательства фальсификации голосов на выборах главы Башкирии.
Позднее на месте разбирались полицейские, а в ЦИК РБ ответили, что обычно не работают с сообщениями СМИ, поэтому не в курсе ситуации и если такие жалобы поступали в ЦИК, то информацию проверят юристы.
ПроУфу
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Вбросы — не вбросы
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