Вбросы — не вбросы ...

Центризбирком Башкирии опроверг информацию о вбросе бюллетеней в Уфе. На прошедших 8 сентября выборах прошла информация о возможном вбросе бюллетеней на одном из избирательных участков Уфы, о котором даже заявлял кандидат в главы РБ Владимир Барабаш.По словам председателя ЦИК Башкирии Илоны Макаренко, после проведенной проверки организаторами выборов, информация о вбросе бюллетеней на избирательном участке №303 Уфы не подтвердился.Напомним, 8 сентября сотрудники Штаба Навального в Уфе нашли фото возможного доказательства фальсификации голосов на выборах главы Башкирии.Позднее на месте разбирались полицейские, а в ЦИК РБ ответили, что обычно не работают с сообщениями СМИ, поэтому не в курсе ситуации и если такие жалобы поступали в ЦИК, то информацию проверят юристы.