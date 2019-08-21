Евгения Куцуева: Институты гражданского общества не рождаются по приказу или распоряжению

Евгения Куцуева – блогер. Разделяй и властвуй. Я напишу об этом один раз, много, и больше не буду возвращаться к этой теме. Обозначу все аспекты.Сначала вводные.НЕСПОЙЛЕРЫСразу после выборов и до инаугурации при главе Республики Башкортостан создан совет по правам человека и развитию институтов гражданского общества. Его возглавил Владимир Барабаш, набравший, согласно официальным данным, на выборах Главы 0,97% голосов избирателей. Инициировал его создание Радий Хабиров, который набрал, опять же по официальным данным, 82% голосов при явке 72%. Больше, чем Путин на той же территории полтора года назад — 77,69%.Также в состав совета вошли два бывших кандидата Владимир Кобзев, и отсудившая свое право на то, чтобы называться НЕСПОЙЛЕР Зульфия Гайсина.Тут хотелось бы узнать имя судьи.УПОЛНОМОЧЕННЫЙ VS СОВЕТНа этот момент в Республике Башкортостан был уполномоченный по правам человека Рим Фидаевич Каюмов, если вы о нем ничего не слышали до этого поста, не переживайте, я тоже.Открываем сайт уполномоченного по правам человека, читаем длинный длинный текст об истории института уполномоченного, но вы не читайте, у вас есть я.«В 1996 году Государственным Собранием был принят Закон Республики Башкортостан «Об Уполномоченном по правам человека в Республики Башкортостан» и это явилось началом становления нового государственного правозащитного института».«Уполномоченный наделен правом рассматривать заявления и жалобы граждан на нарушения или ненадлежащее соблюдение их прав и свобод; выявлять и расследовать случаи грубого или массового нарушения прав и свобод человека и гражданина, если они имеют особое общественное значение; информировать органы государственной власти республики, общественность о положении дел в области соблюдения прав и свобод человека и гражданина в Республике Башкортостан».Там крайне много слов, но суть в том, что есть ЗАКОН, который наделяет этот институт правом и обязанностями.Есть и общественные помощники – то есть они работают даром – их 69, насладиться списком, который не открывается, а любовно перекочевывает в файле в ваш комп можно здесь.СОВЕТ СОВЕТОВ ЗАЧАСТИЛПлюс весной, после ситуации с тлеющим карьером в Сибае, точнее, во время этой ситуации, Уфу внезапно посетил десант Совета по правам человека при Президенте России, ему так понравилось, что председатель решил вернутся и осенью, понаблюдать за «честными выборами». Понаблюдал.Это были вводные, а теперь..СУГУБО СУБЪЕКТИВНОЕсли Я ПОЛИТИК, то я создаю СВОЙ независимый от власти «консультативный орган» и пользуясь нормативными актами и возможностью диалога, опять же по закону, с исполнительной и законодательной властью, через системы общественных палат, коих три уровня, через общественные организации, через избранных депутатов различных уровней, через закон «Об обращениях граждан», через партии, да партии, я ж не «политик в вакууме», меня выдвинула партия, а значит поддержали люди. Я СОЗДАЮ это объединение, этот КОНСУЛЬТАТИВНЫЙ, а значит без права принимать решения и без права законодательной инициативы, орган, и начинаю… нет не работать, выборы руководителя я начинаю, как в любой нормальной организации, где собираются ее члены и выбирают сами главного из своих рядов. И только потом работа.Но то, если я политик.НЕДОУМЕНИЯ или 5 ПОЧЕМУПочему люди узнавали о своем включении в состав совета за сутки-двое до заседания и по телефону?Почему никто не знал полного списка на момент принятия для себя решения?Почему на момент принятия решения не знали, кто возглавит Совет?Почему, запросив обратную связь в соцсетях, Радий Хабиров не вывел на обсуждение итоговый список?Почему были не выборы, а назначение?А теперь 5 ДЛЯ ЧЕГО?Для чего создавать дублирующий орган без полномочий?Для чего тогда общественная палата Башкирии, города и т.п.?Для чего сеять раздор между людьми, каждый из которых умен, деятелен и абсолютно органичен в своей работе?Для чего такая спешка и имитация важности мнения людей через публичный диалог?Для чего, в принципе, Совету дублировать функции хорошего СМИ или блогера через целую структуру?А теперь 5 КТО?Кто ты, если не спойлер, если согласился сесть не за стол переговоров со своим оппонентом, а чтобы тебя его приказом назначили в орган без полномочий?Кто ты, если на решение тебе хватило 1 звонка непонятно от кого, не зная, состав, председателя и полномочия?Кто ты, если не прочитал сначала все положения, и начал ругаться в сетях с людьми тебя уважающими и любящими?Кто ты, человек, который думает, что институты гражданского общества рождаются по приказу или распоряжению?Кто ты, который не позволяет себе просто сказать НЕТ, на предложение, в котором нет смысла, жизни и силы.