Евгения Куцуева: Институты гражданского общества не рождаются по приказу или распоряжению

Сначала вводные.
НЕСПОЙЛЕРЫ
Сразу после выборов и до инаугурации при главе Республики Башкортостан создан совет по правам человека и развитию институтов гражданского общества. Его возглавил Владимир Барабаш, набравший, согласно официальным данным, на выборах Главы 0,97% голосов избирателей. Инициировал его создание Радий Хабиров, который набрал, опять же по официальным данным, 82% голосов при явке 72%. Больше, чем Путин на той же территории полтора года назад — 77,69%.
Также в состав совета вошли два бывших кандидата Владимир Кобзев, и отсудившая свое право на то, чтобы называться НЕСПОЙЛЕР Зульфия Гайсина.
Тут хотелось бы узнать имя судьи.
УПОЛНОМОЧЕННЫЙ VS СОВЕТ
На этот момент в Республике Башкортостан был уполномоченный по правам человека Рим Фидаевич Каюмов, если вы о нем ничего не слышали до этого поста, не переживайте, я тоже.
Открываем сайт уполномоченного по правам человека, читаем длинный длинный текст об истории института уполномоченного, но вы не читайте, у вас есть я.
«В 1996 году Государственным Собранием был принят Закон Республики Башкортостан «Об Уполномоченном по правам человека в Республики Башкортостан» и это явилось началом становления нового государственного правозащитного института».
«Уполномоченный наделен правом рассматривать заявления и жалобы граждан на нарушения или ненадлежащее соблюдение их прав и свобод; выявлять и расследовать случаи грубого или массового нарушения прав и свобод человека и гражданина, если они имеют особое общественное значение; информировать органы государственной власти республики, общественность о положении дел в области соблюдения прав и свобод человека и гражданина в Республике Башкортостан».
Там крайне много слов, но суть в том, что есть ЗАКОН, который наделяет этот институт правом и обязанностями.
Есть и общественные помощники – то есть они работают даром – их 69, насладиться списком, который не открывается, а любовно перекочевывает в файле в ваш комп можно здесь.
СОВЕТ СОВЕТОВ ЗАЧАСТИЛ
Плюс весной, после ситуации с тлеющим карьером в Сибае, точнее, во время этой ситуации, Уфу внезапно посетил десант Совета по правам человека при Президенте России, ему так понравилось, что председатель решил вернутся и осенью, понаблюдать за «честными выборами». Понаблюдал.
Это были вводные, а теперь..
СУГУБО СУБЪЕКТИВНО
Если Я ПОЛИТИК, то я создаю СВОЙ независимый от власти «консультативный орган» и пользуясь нормативными актами и возможностью диалога, опять же по закону, с исполнительной и законодательной властью, через системы общественных палат, коих три уровня, через общественные организации, через избранных депутатов различных уровней, через закон «Об обращениях граждан», через партии, да партии, я ж не «политик в вакууме», меня выдвинула партия, а значит поддержали люди. Я СОЗДАЮ это объединение, этот КОНСУЛЬТАТИВНЫЙ, а значит без права принимать решения и без права законодательной инициативы, орган, и начинаю… нет не работать, выборы руководителя я начинаю, как в любой нормальной организации, где собираются ее члены и выбирают сами главного из своих рядов. И только потом работа.
Но то, если я политик.
НЕДОУМЕНИЯ или 5 ПОЧЕМУ
Почему люди узнавали о своем включении в состав совета за сутки-двое до заседания и по телефону?
Почему никто не знал полного списка на момент принятия для себя решения?
Почему на момент принятия решения не знали, кто возглавит Совет?
Почему, запросив обратную связь в соцсетях, Радий Хабиров не вывел на обсуждение итоговый список?
Почему были не выборы, а назначение?
А теперь 5 ДЛЯ ЧЕГО?
Для чего создавать дублирующий орган без полномочий?
Для чего тогда общественная палата Башкирии, города и т.п.?
Для чего сеять раздор между людьми, каждый из которых умен, деятелен и абсолютно органичен в своей работе?
Для чего такая спешка и имитация важности мнения людей через публичный диалог?
Для чего, в принципе, Совету дублировать функции хорошего СМИ или блогера через целую структуру?
А теперь 5 КТО?
Кто ты, если не спойлер, если согласился сесть не за стол переговоров со своим оппонентом, а чтобы тебя его приказом назначили в орган без полномочий?
Кто ты, если на решение тебе хватило 1 звонка непонятно от кого, не зная, состав, председателя и полномочия?
Кто ты, если не прочитал сначала все положения, и начал ругаться в сетях с людьми тебя уважающими и любящими?
Кто ты, человек, который думает, что институты гражданского общества рождаются по приказу или распоряжению?
Кто ты, который не позволяет себе просто сказать НЕТ, на предложение, в котором нет смысла, жизни и силы.
Евгения Куцуева, Эхо Москвы
Оригинал публикации
Евгения Куцуева: Институты гражданского общества не рождаются по приказу или распоряжению
Раздел: Новости | Просмотры: 13660 | Комментарии: 33