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Евгения Куцуева: Институты гражданского общества не рождаются по приказу или распоряжению

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Евгения Куцуева – блогер. Разделяй и властвуй. Я напишу об этом один раз, много, и больше не буду возвращаться к этой теме. Обозначу все аспекты.

Евгения Куцуева: Институты гражданского общества не рождаются по приказу или распоряжению


Сначала вводные.

НЕСПОЙЛЕРЫ

Сразу после выборов и до инаугурации при главе Республики Башкортостан создан совет по правам человека и развитию институтов гражданского общества. Его возглавил Владимир Барабаш, набравший, согласно официальным данным, на выборах Главы 0,97% голосов избирателей. Инициировал его создание Радий Хабиров, который набрал, опять же по официальным данным, 82% голосов при явке 72%. Больше, чем Путин на той же территории полтора года назад — 77,69%.

Также в состав совета вошли два бывших кандидата Владимир Кобзев, и отсудившая свое право на то, чтобы называться НЕСПОЙЛЕР Зульфия Гайсина.

Тут хотелось бы узнать имя судьи.

УПОЛНОМОЧЕННЫЙ VS СОВЕТ

На этот момент в Республике Башкортостан был уполномоченный по правам человека Рим Фидаевич Каюмов, если вы о нем ничего не слышали до этого поста, не переживайте, я тоже.

Открываем сайт уполномоченного по правам человека, читаем длинный длинный текст об истории института уполномоченного, но вы не читайте, у вас есть я.

«В 1996 году Государственным Собранием был принят Закон Республики Башкортостан «Об Уполномоченном по правам человека в Республики Башкортостан» и это явилось началом становления нового государственного правозащитного института».

«Уполномоченный наделен правом рассматривать заявления и жалобы граждан на нарушения или ненадлежащее соблюдение их прав и свобод; выявлять и расследовать случаи грубого или массового нарушения прав и свобод человека и гражданина, если они имеют особое общественное значение; информировать органы государственной власти республики, общественность о положении дел в области соблюдения прав и свобод человека и гражданина в Республике Башкортостан».

Там крайне много слов, но суть в том, что есть ЗАКОН, который наделяет этот институт правом и обязанностями.

Есть и общественные помощники – то есть они работают даром – их 69, насладиться списком, который не открывается, а любовно перекочевывает в файле в ваш комп можно здесь.

СОВЕТ СОВЕТОВ ЗАЧАСТИЛ

Плюс весной, после ситуации с тлеющим карьером в Сибае, точнее, во время этой ситуации, Уфу внезапно посетил десант Совета по правам человека при Президенте России, ему так понравилось, что председатель решил вернутся и осенью, понаблюдать за «честными выборами». Понаблюдал.

Это были вводные, а теперь..

СУГУБО СУБЪЕКТИВНО

Если Я ПОЛИТИК, то я создаю СВОЙ независимый от власти «консультативный орган» и пользуясь нормативными актами и возможностью диалога, опять же по закону, с исполнительной и законодательной властью, через системы общественных палат, коих три уровня, через общественные организации, через избранных депутатов различных уровней, через закон «Об обращениях граждан», через партии, да партии, я ж не «политик в вакууме», меня выдвинула партия, а значит поддержали люди. Я СОЗДАЮ это объединение, этот КОНСУЛЬТАТИВНЫЙ, а значит без права принимать решения и без права законодательной инициативы, орган, и начинаю… нет не работать, выборы руководителя я начинаю, как в любой нормальной организации, где собираются ее члены и выбирают сами главного из своих рядов. И только потом работа.

Но то, если я политик.

НЕДОУМЕНИЯ или 5 ПОЧЕМУ

Почему люди узнавали о своем включении в состав совета за сутки-двое до заседания и по телефону?

Почему никто не знал полного списка на момент принятия для себя решения?

Почему на момент принятия решения не знали, кто возглавит Совет?

Почему, запросив обратную связь в соцсетях, Радий Хабиров не вывел на обсуждение итоговый список?

Почему были не выборы, а назначение?

А теперь 5 ДЛЯ ЧЕГО?

Для чего создавать дублирующий орган без полномочий?

Для чего тогда общественная палата Башкирии, города и т.п.?

Для чего сеять раздор между людьми, каждый из которых умен, деятелен и абсолютно органичен в своей работе?

Для чего такая спешка и имитация важности мнения людей через публичный диалог?

Для чего, в принципе, Совету дублировать функции хорошего СМИ или блогера через целую структуру?

А теперь 5 КТО?

Кто ты, если не спойлер, если согласился сесть не за стол переговоров со своим оппонентом, а чтобы тебя его приказом назначили в орган без полномочий?

Кто ты, если на решение тебе хватило 1 звонка непонятно от кого, не зная, состав, председателя и полномочия?

Кто ты, если не прочитал сначала все положения, и начал ругаться в сетях с людьми тебя уважающими и любящими?

Кто ты, человек, который думает, что институты гражданского общества рождаются по приказу или распоряжению?

Кто ты, который не позволяет себе просто сказать НЕТ, на предложение, в котором нет смысла, жизни и силы.

Евгения Куцуева, Эхо Москвы
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  • 1 | 19.09.2019, 10:02 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Женечка умница. Согласен с каждым словом.



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  • 2 | 19.09.2019, 10:05 | Автор: xrul
    Публикации: 75 | Комментарии: 3836 | Рейтинг: -310
Маладис Куцуева. Быть тебе башлыком !



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  • 3 | 19.09.2019, 10:10 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Евгения Куцуева: Институты гражданского общества не рождаются по приказу или распоряжению
===============================
Так то в цивилизованном обществе, а в стране башкир, возглавляемой радием все возможно!

На душе и тяжело, и тревожно:
Мы достигли ужасной поры —
Невозможное стало возможным,
Нам открылись бесовские миры...



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  • 4 | 19.09.2019, 10:22 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
От кормушки отодвинута .....Но в принципе права ....Кукловод всего этого чего то не додумал



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  • 5 | 19.09.2019, 10:22 | Автор: Корней
    Публикации: 5 | Комментарии: 13039 | Рейтинг: -1953,5
А теперь 5 ДЛЯ ЧЕГО?

Для чего создавать дублирующий орган без полномочий?

Для чего тогда общественная палата Башкирии, города и т.п.?

Для чего сеять раздор между людьми, каждый из которых умен, деятелен и абсолютно органичен в своей работе?

Для чего такая спешка и имитация важности мнения людей через публичный диалог?

Для чего, в принципе, Совету дублировать функции хорошего СМИ или блогера через целую структуру?
____________________________________________
Хорошие вопросы.
Создание совета - это ошибка Хабирова. Или решение, принятое под давлением.
Правозащитников развелось как грязи.
Прокуратуру надо перетряхивать.
Чтобы следила за исполнением законов.
Прокуратура и должна быть правозащитником. И заставляльщиком блюсти эти самые законы.



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3

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  • 6 | 19.09.2019, 10:23 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
2 | 19.09.2019, 10:05 | Автор: xrul
Публикации: 75 | Комментарии: 3824 | Рейтинг: -309,8
Маладис Куцуева. Быть тебе башлыком !
______________________
Тупой хруль... пистеть красиво - не мешки таскать. Кобзев вон тоже блогер, о)(ъеть как пишет красиво
турк



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0

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  • 7 | 19.09.2019, 10:38 | Автор: Корней
    Публикации: 5 | Комментарии: 13039 | Рейтинг: -1953,5
2 | 19.09.2019, 10:05 | Автор: xrul
Публикации: 75 | Комментарии: 3824 | Рейтинг: -309,7

Маладис Куцуева. Быть тебе башлыком !
________________________________________
Разве что на твоей голове.



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  • Участник
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  • 8 | 19.09.2019, 11:06 | Автор: xrul
    Публикации: 75 | Комментарии: 3836 | Рейтинг: -310
Кобзев вон тоже блогер, о)(ъеть как пишет красиво
турк
_______________
Кобздев не в моем вкусе. Это твой собутыльник. Такой же как ты, на бомжа похож.



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6

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  • 9 | 19.09.2019, 11:08 | Автор: xrul
    Публикации: 75 | Комментарии: 3836 | Рейтинг: -310
Разве что на твоей голове.
____________
А на твоей значит Хабиров.

Тогда я не против.



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2

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  • 10 | 19.09.2019, 11:31 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Ай молодца инде, кызым.
Но корыто с халявой снова мимо твоего клювика проскочило.
Упс, U did it again.



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  • 11 | 19.09.2019, 12:21 | Автор: юнг
    Публикации: 151 | Комментарии: 37987 | Рейтинг: +5458,8
Комментарий скрыт в связи с отрицательным рейтингом.
Если бы Шаман объявил, что идёт на Москву с тем, чтобы пожать руку Президенту, то его бы встречали в каждой деревне с оркестром, танцами и песнями. Впереди бы ехал Золдостанов на мотоцикле со знаменем. А так-всё может случится... Шаман, конечно не Немцов и не Литвиненко, но всё же...



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  • 12 | 19.09.2019, 12:27 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1326 | Комментарии: 65645 | Рейтинг: +12235,2
11 | 19.09.2019, 12:21 | Автор: юнг

Если бы Шаман объявил, что идёт на Москву с тем, чтобы пожать руку Президенту, то его бы встречали в каждой деревне с оркестром, танцами и песнями. Впереди бы ехал Золдостанов на мотоцикле со знаменем. А так-всё может случится... Шаман, конечно не Немцов и не Литвиненко, но всё же...
___________________________________________________
Спижжено с сайта Эхо Москвы:

trofik01
19 сентября 2019 | 09:46
Если бы Шаман объявил, что идёт на Москву с тем, чтобы пожать руку Президенту, то его бы встречали в каждой деревне с оркестром, танцами и песнями. Впереди бы ехал Золдостанов на мотоцикле со знаменем. А так-всё может случится... Шаман, конечно не Немцов и не Литвиненко, но всё же...
https://echo.msk.ru/blog/statia_iz_regiona/2504117-echo/comm
ents.html#comments



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  • 13 | 19.09.2019, 12:43 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Спижжено с сайта Эхо Москвы:
------------------------
И тот и тот и ты дибилы. Только друг у друга разную муйню и копипастите.



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  • 14 | 19.09.2019, 13:02 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
на дурака не нужен нож ему тихонько подпоёшь и делай с ним что хошь..
песня и кино про Хруля
турк



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  • 15 | 19.09.2019, 13:14 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
14 | 19.09.2019, 13:02 |

на дурака не нужен нож ему тихонько подпоёшь и делай с ним что хошь..
песня и кино про Хруля
турк
===============================================
Однако ! Как турк сильно " поумнел и заматерел "
Однако гигант философских мыслей , типа Иммануила Канта !



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  • 16 | 19.09.2019, 13:33 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Когда узнал, что Хабиров назначил в совет крайне правого с хвостом скандалов морально- этического плана г-на исянгулова,
то окончательно понял, что ничего хорошего ждать от родоплеменной команды хабировских экспатов населению не стоит.



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  • # 17 | 19.09.2019, 16:12 | Автор: юнг
    Публикации: 151 | Комментарии: 37987 | Рейтинг: +5458,8

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  • # 18 | 19.09.2019, 16:25 | Автор: юнг
    Публикации: 151 | Комментарии: 37987 | Рейтинг: +5458,8

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  • # 19 | 19.09.2019, 16:42 | Автор: юнг
    Публикации: 151 | Комментарии: 37987 | Рейтинг: +5458,8

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  • # 20 | 19.09.2019, 16:42 | Автор: юнг
    Публикации: 151 | Комментарии: 37987 | Рейтинг: +5458,8

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