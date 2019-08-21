Маленькая, но уже победа ...

Дело возвращено в прокуратуру для устранения препятствий к дальнейшему судебному разбирательству. Мещанский суд Москвы вернул дело программиста из Москвы Айдара Губайдулина в генпрокуратуру и освободил его под подписку о невыезде.Прокурор по делу Губайдулина, обвиняемого в том, что он бросил пластиковую бутылку в полицейского во время акции 27 июля, попросил вернуть дело в прокуратуру для уточнения фабулы обвинения. Также прокурор попросил изменить меру пресечения, освободив Губайдулина из-под стражи под подписку о невыезде.Суд начал рассматривать дело Губайдулина вчера. Сегодня заседание продолжилось. "Медиазона", которая ведет онлайн-трансляцию процесса, сообщила, что судья ушел в совещательную комнату, обещая вернуться к полудню.Причина для возврата дела в прокуратуру — "несоответствие квалификации действий Губайдулина, ущемление его права на защиту, в соответствие с которым он должен знать, в чем обвиняется", передает корреспондент "Медиазоны" из зала суда.Накануне заседания мама Айдара Губайдуллина в интервью Радио Азатлык сказала, что "Айдар всегда верил в справедливость судов".Видео: