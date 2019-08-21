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Маленькая, но уже победа

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Дело возвращено в прокуратуру для устранения препятствий к дальнейшему судебному разбирательству. Мещанский суд Москвы вернул дело программиста из Москвы Айдара Губайдулина в генпрокуратуру и освободил его под подписку о невыезде.

Маленькая, но уже победа


Прокурор по делу Губайдулина, обвиняемого в том, что он бросил пластиковую бутылку в полицейского во время акции 27 июля, попросил вернуть дело в прокуратуру для уточнения фабулы обвинения. Также прокурор попросил изменить меру пресечения, освободив Губайдулина из-под стражи под подписку о невыезде.

Суд начал рассматривать дело Губайдулина вчера. Сегодня заседание продолжилось. "Медиазона", которая ведет онлайн-трансляцию процесса, сообщила, что судья ушел в совещательную комнату, обещая вернуться к полудню.

Причина для возврата дела в прокуратуру — "несоответствие квалификации действий Губайдулина, ущемление его права на защиту, в соответствие с которым он должен знать, в чем обвиняется", передает корреспондент "Медиазоны" из зала суда.

Накануне заседания мама Айдара Губайдуллина в интервью Радио Азатлык сказала, что "Айдар всегда верил в справедливость судов".

Видео:



Идель.Реалии
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  • Эксперт
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  • 1 | 19.09.2019, 10:04 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1326 | Комментарии: 65645 | Рейтинг: +12235,2
"Айдар всегда верил в справедливость судов".
___________________________________
Серьезно?!



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  • Гость
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  • 2 | 19.09.2019, 10:29 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Эх, мама!!!! Но кидать то зачем -мог и пулю схлопотать ,трудно разобраться в обстановке напряженной



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  • Участник
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  • 3 | 19.09.2019, 10:40 | Автор: Корней
    Публикации: 5 | Комментарии: 13039 | Рейтинг: -1953,5
Маленькая, но уже победа
_____________________________________________
Победа кого над кем?



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  • Гость
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  • 4 | 19.09.2019, 10:42 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Как то путин на прес-конференции спросил: " Хотите, чтобы было как в Париже?" Я бы ему без обиняков ответил: Да! Я хочу чтобы было как в Париже!!!, Где не сажают на реальны сроки людей мирным путем отстаивающих свои Конституционные права!!!



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4

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  • Гость
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  • 5 | 19.09.2019, 11:01 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Увидел полицейского, обойди стороной, не дай Бог упадет рядом и вывихнет плечо! Шесть лет!!! Меньше нельзя.



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2

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  • Гость
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  • 6 | 19.09.2019, 15:31 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
"Айдар всегда верил в справедливость судов". ____________________________________________________________
____________________________________________________________
________ Это он о Высшем Суде! А если не о нём, то поймёт, если посадят! Очень Опытный



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  • # 7 | 19.09.2019, 16:20 | Автор: юнг
    Публикации: 151 | Комментарии: 37987 | Рейтинг: +5458,8

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  • # 8 | 19.09.2019, 16:28 | Автор: юнг
    Публикации: 151 | Комментарии: 37987 | Рейтинг: +5458,8

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  • # 9 | 19.09.2019, 17:24 | Автор: юнг
    Публикации: 151 | Комментарии: 37987 | Рейтинг: +5458,8

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  • # 10 | 19.09.2019, 17:24 | Автор: юнг
    Публикации: 151 | Комментарии: 37987 | Рейтинг: +5458,8

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