Адвокат сообщил также, что свидетели рассказывают о том, как на утренней оперативке один из подозреваемых Эдуард Матвеев при всех высказал недовольство ее работой. Вечером этого дня она написала заявление об изнасиловании.
Источник агентства в правоохранительных органах рассказал также, что тем утром бывшая дознавательница пришла на работу в состоянии алкогольного опьянения. По данным того же источника, несколькими неделями ранее на одном из мероприятий она тоже была пьяна, приставала к коллегам-мужчинам и уехала за рулем, в результате чего совершила ДТП. Ее увольнение якобы было связано именно с этим эпизодом.
Напомним, 23-летняя дознавательница полиции обвинила своих коллег в изнасиловании в октябре прошлого года.
Эхо Москвы
Получила удовольствие?
Раздел: Новости | Просмотры: 28359 | Комментарии: 68