Получила удовольствие? ...

Адвокат одного из подозреваемых Аслям Халиков сообщил агентству РИА-Новости, что суд допросил семерых бывших коллег девушки, в том числе начальника отдела дознания, в котором она работала. Их данные сходятся в том, что на утро после предполагаемых событий она пришла на работу в хорошем настроении. Они не заметили на ней никаких психологических и физических признаков изнасиловния.Адвокат сообщил также, что свидетели рассказывают о том, как на утренней оперативке один из подозреваемых Эдуард Матвеев при всех высказал недовольство ее работой. Вечером этого дня она написала заявление об изнасиловании.Источник агентства в правоохранительных органах рассказал также, что тем утром бывшая дознавательница пришла на работу в состоянии алкогольного опьянения. По данным того же источника, несколькими неделями ранее на одном из мероприятий она тоже была пьяна, приставала к коллегам-мужчинам и уехала за рулем, в результате чего совершила ДТП. Ее увольнение якобы было связано именно с этим эпизодом.Напомним, 23-летняя дознавательница полиции обвинила своих коллег в изнасиловании в октябре прошлого года.