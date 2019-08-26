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Получила удовольствие?

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Адвокат одного из подозреваемых Аслям Халиков сообщил агентству РИА-Новости, что суд допросил семерых бывших коллег девушки, в том числе начальника отдела дознания, в котором она работала. Их данные сходятся в том, что на утро после предполагаемых событий она пришла на работу в хорошем настроении. Они не заметили на ней никаких психологических и физических признаков изнасиловния.

Получила удовольствие?


Адвокат сообщил также, что свидетели рассказывают о том, как на утренней оперативке один из подозреваемых Эдуард Матвеев при всех высказал недовольство ее работой. Вечером этого дня она написала заявление об изнасиловании.

Источник агентства в правоохранительных органах рассказал также, что тем утром бывшая дознавательница пришла на работу в состоянии алкогольного опьянения. По данным того же источника, несколькими неделями ранее на одном из мероприятий она тоже была пьяна, приставала к коллегам-мужчинам и уехала за рулем, в результате чего совершила ДТП. Ее увольнение якобы было связано именно с этим эпизодом.

Напомним, 23-летняя дознавательница полиции обвинила своих коллег в изнасиловании в октябре прошлого года.

Эхо Москвы






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  • Гость
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  • 1 | 23.09.2019, 07:48 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
С деньгами надо расставаться легко, без стонов...(О. Бендер) Юнг - гони вискас
турк



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  • 2 | 23.09.2019, 08:37 | Автор: Не зарегистрирован
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За неимением алиби адвокаты насильников занялись манипуляцией общественным мнением, обливая помоями потерпевшую.



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  • 3 | 23.09.2019, 09:09 | Автор: Не зарегистрирован
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на утро после предполагаемых событий она пришла на работу в хорошем настроении
================================
Ну а в каком еще настроение она должна была придти?!
Ведь не секрет, что многие Российские женщины обделены сексом, а у неё сразу Три (или сколько там их было) за раз!!!!
Везет же некоторым...



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  • 4 | 23.09.2019, 09:30 | Автор: Не зарегистрирован
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"Буржуазная зараза всюду ходит по пятам.
Опасайся пуще сглаза ты внебрачных связей там.
Там шпионки с крепким телом, ты их в дверь - они в окно.
Говори, что с этим делом мы покончили давно."


Молчу про конкретную тяжбу, но обвинения в домогательствах
(порой 15-летней давности) стали весьма популярны на Западе.
Как инструмент политической борьбы. Всё наказуемо, даже взгляд.

В России т.н. "жёлтая пресса", "жёлтое телевидение" уже давно
раскручивают престарелых певичек на предмет сексуальных пристрастий
к молоденьким партнёрам. Или всплывают фанатки всяких "на-на", предъявляющих детей от того-то и того-то. УЖ тоже муссирует клубничку.



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  • Наблюдатель
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  • 5 | 23.09.2019, 09:42 | Автор: Виктор
    Публикации: 170 | Комментарии: 1822 | Рейтинг: +491
1. Оскорбительное название.

2. Кто автор?

3. где ссылка на оригинал?

4. А если они солгали. эти коллеги в погонах?

5. Все походит на сплетни и заказную чернуху.

Было событие или не было? Разве для современной криминалистики это сложно? Нет.



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  • 6 | 23.09.2019, 10:05 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Как говорил Козма Прутков "Зри в корень"
Мне кажется, что это судилище,-бональное столкновение двух силовых ведомст: полицаев, и росгвардии (в принципе тоже полицаев), в которой отец подозреваемой в совращении трех полицаев, занимает высокий пост.



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  • 7 | 23.09.2019, 10:07 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Эта тема жуется исключительно для кухарки и турка, у них от этого слюни текут до подбородка.



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8

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  • 8 | 23.09.2019, 10:11 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Предлагаю снять сериал под названием - " Полицаи тоже е%утся"



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2

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  • Гость
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  • 9 | 23.09.2019, 10:12 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Силовикам нет веры никакой ! Постоянная ложь , фальсификация
доказательств в происшествиях где фигурируют их работники в
грязных делах и происшествиях !
Где нибудь все равно лгут и подличают !
Система охраны такая , какое государство - такие ее
прихлебатели - полицаи и жандармерия то есть " росгвардия " !
Тьфу , жандармы прикрылись званием Гвардейцев !



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4

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  • Участник
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  • 10 | 23.09.2019, 10:14 | Автор: xrul
    Публикации: 75 | Комментарии: 3840 | Рейтинг: -309,9
Эта тема жуется исключительно для кухарки и турка, у них от этого слюни текут до подбородка.
____________
У них под хвостом щекотит.



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7

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  • Гость
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  • 11 | 23.09.2019, 10:22 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Что касается названий, так админы давно наплевали на всякие нормы морали. Это уже не желтая пресса а коричневая. И все в угоду одной неуравновешенной особы.



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6

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  • Эксперт
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  • 12 | 23.09.2019, 10:32 | Автор: юнг
    Публикации: 151 | Комментарии: 37993 | Рейтинг: +5457,8
...............=========Было событие или не было? Разве для современной криминалистики это сложно?

============================================================
а На этот вопрос давно ответила наша "легенда:
" Дознавательница всё придумала и сама себя избила во всех местах."

Конечно, поверить в это можно только в двух случаях=
1.Если у тебя нет ни чести ни совести,
2.Если приходится отрабатывать бабло от друзей-ментов.



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6

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  • Эксперт
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  • 13 | 23.09.2019, 11:27 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1326 | Комментарии: 65653 | Рейтинг: +12232,6
Семеро свидетелей врут под присягой?

Золотарев. Ты и в этой теме, как и в гос-языках - такой же профан. Сидел бы - да помалкивал, глядишь - сошел бы за умного.

Тёрки не МВД с Росгвардией, а МВД с СК.

Два следака уже соскочили с этого дела - понимая, что это дело - очень сильно пахнет керосином...

Чести и совести не оказалось у шмары, которая не в первый раз невиновных обвиняет в износе.

Ну и - где неопровержимые доказательства - заключение экспертиз по делу? Ась? Слово против слова. Вот только у обвиняемых как раз имеются доказательства лжи шмары, которая ТРИЖДЫ меняла время и длительность совершения "изнасилования" и каждый раз - не попадая в "нужный" отрезок времени.
И да - ключевой свидетель - Татьяна-дознаватель, приведший шмару на попойку - пока что не допрошен.
"Поджождем, твою маму?
Подождем, твой мать!"

Старые пидорасы по кличке доцент и хрюшка - просто мазохисты - желают выпить свои чаши позора до дна))))



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4

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  • 14 | 23.09.2019, 11:36 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Люди совсем с ума посходили что ли в этом обществе? Если на ее месте была ваша дочь? Что тогда вы говорили? Жаль девушку, очень жаль...



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7

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  • Гость
  •  
  • 15 | 23.09.2019, 11:41 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
7 | 23.09.2019, 10:07 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0

Эта тема жуется исключительно для кухарки и турка, у них от этого слюни текут до подбородка.
---------------------------------
Это Орлов своих мусорских дружков выгораживает.



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2

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  • Гость
  •  
  • 16 | 23.09.2019, 11:46 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
от друзей-ментов.

-------------------------

Раньше кличка "менты" была несколько уничижительной, теперь
звучит, как комплимент. Нет больше "ментов". Нету! Есть "полицаи".

Кстати, "мусорами" советских милиционеров звали из-за опрометчивой
аббревиатуры "МУС" - московский уголовный сыск. Потом переименовали в
"МУР", то есть, розыск. Но кличка приклеилась надолго. Даже поныне.



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4

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  • Эксперт
  •  
  • 17 | 23.09.2019, 11:58 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1326 | Комментарии: 65653 | Рейтинг: +12232,6
Вы забываете о том, что клеветница - тоже мусор, причем- потомственная.



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3

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  • Гость
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  • 18 | 23.09.2019, 11:59 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
5 | 23.09.2019, 09:42 | Автор: Виктор
Публикации: 170 | Комментарии: 1822 | Рейтинг: +491
1. Оскорбительное название. ____________________________________________________________
____________________________________________________________
________ Для кого оскорбительное? Для "потерпевшей" или для "подозреваемых"? Очень Опытный



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0

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  •  
  • 19 | 23.09.2019, 12:03 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
17 | 23.09.2019, 11:58 | Автор: Кухарка
Публикации: 1326 | Комментарии: 65648 | Рейтинг: +12233,6

Вы забываете о том, что клеветница - тоже мусор, причем- потомственная.
----------------------------------
Сразу видно, что Кухарка не разбирается. Мент ВВшнику не кент.



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3

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  • 20 | 23.09.2019, 12:20 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
5 | 23.09.2019, 09:42 | Автор: Виктор
Публикации: 170 | Комментарии: 1822 | Рейтинг: +491
1. Оскорбительное название.
...
----------------------------------------

Вдругорядь подушку-то к башке приматывай. Всё не так уибёсси ап столик.
С третьей-то полки.



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