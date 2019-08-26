Стратегия до пожизненного нацлидера

Радий Хабиров подписал указ о стратегии развития Башкирии до 2025 года. Глава республики поручил членам правительства донести суть документа до обычных жителей.Радий Хабиров подписал указ о стратегических направлениях социально-экономического развития республики и на прошедшем оперативном совещании поручил правительству довести до жителей ее главные положения.Во время инаугурации Радий Хабиров пообещал, что подписание этого важного документа станет первым с момента вступления его в должность Главы Башкирии.Радий Хабиров поручил вице-премьерам и министрам донести суть документа до жителей и с этой целью провести брифинги. Первый брифинг должен провести и. о. вице-премьера Андрей Назаров.На церемонии инаугурации 19 сентября Радий Хабиров пояснил, что стратегия развития республики касается всех. Она должна стать продолжением майских указов Президента РФ. Среди ее первоочередных задач – смена экономики потребления на экономику развития, решение проблемы кадрового дефицита в медицине, и строительство хосписа для взрослых и детей.