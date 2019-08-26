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Стратегия до пожизненного нацлидера

  • Опубликовано: ПроУфу | 24.09.2019
    Раздел: Новости | Просмотры: 32236 | Комментарии: 32
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Радий Хабиров подписал указ о стратегии развития Башкирии до 2025 года. Глава республики поручил членам правительства донести суть документа до обычных жителей.

Стратегия до пожизненного нацлидера


Радий Хабиров подписал указ о стратегических направлениях социально-экономического развития республики и на прошедшем оперативном совещании поручил правительству довести до жителей ее главные положения.

Во время инаугурации Радий Хабиров пообещал, что подписание этого важного документа станет первым с момента вступления его в должность Главы Башкирии.

Радий Хабиров поручил вице-премьерам и министрам донести суть документа до жителей и с этой целью провести брифинги. Первый брифинг должен провести и. о. вице-премьера Андрей Назаров.

На церемонии инаугурации 19 сентября Радий Хабиров пояснил, что стратегия развития республики касается всех. Она должна стать продолжением майских указов Президента РФ. Среди ее первоочередных задач – смена экономики потребления на экономику развития, решение проблемы кадрового дефицита в медицине, и строительство хосписа для взрослых и детей.

ПроУфу
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  • 1 | 24.09.2019, 09:57 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Среди ее первоочередных задач – смена экономики потребления на экономику развития,
=========================
Не понял?!
Что радий считает что население слишком много потребляяет, и теперь те крохи со стола путина и его подельников, пойдут на какое то там "развитие"?!
Радий типичный прожектер, этакий башкирский Хлестаков со стандартным прожектерским набором в виде пустых обещаний и радужных намеков на некие перспективы.
А в это время в Москомии пенсионерам повышают пенсии....



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  • 2 | 24.09.2019, 10:21 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
1 | 24.09.2019, 09:57 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Среди ее первоочередных задач – смена экономики потребления на экономику развития,
=========================
Не понял?!
Что радий считает что население слишком много потребляяет, и теперь те крохи со стола путина и его подельников, пойдут на какое то там "развитие"?!

--------------------------------------------

Можно и так сказать. Но чуется, что это - смена философии, смена экономической парадигмы. А это уже сурьёзно.



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1

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  • 3 | 24.09.2019, 10:27 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
"смена экономики потребления на экономику развития"
------------------------------------------------------------
---------------
Не потребляя, нельзя развиваться. Это тоже самое, что научить осла обходиться без еды и притом еще заставлять работать. Развивать производство и при этом не потреблять производимое в больших объемах, то где логика? На свалку.



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  • 4 | 24.09.2019, 10:44 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
3 | 24.09.2019, 10:27 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
"смена экономики потребления на экономику развития"
------------------------------------------------------------

---------------
Не потребляя, нельзя развиваться.

---------------

Спору нет. Но потребление, лишь бы не сдохнуть - не стимул для развития.

Зарплаты надо повышать. Раза в два-три.



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2

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  • 5 | 24.09.2019, 12:00 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
К сожалению , жизнь в стране башкир в последний год показала, что Радий Фаритович оказался в роли "одинокого пастуха".
В его команде не оказалось эффективных помощников.
Из Москвы с ним, вместо "бульдозеров и паровозов", приехала сотня чемоданов наполненных благими пожеланиями и обещаниями и не более того.
На местах ему в помощники навязалась тысяча старых самодельных потрепанных и пустых чемоданов с давно оторванными ручками.
По человечески жаль, если глава региона выдохнется, работая за всех тех, кому он делегировал полномочия и вскорости помахает несчастной Башкирии ручкой?



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  • 6 | 24.09.2019, 12:20 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
9, 12:00 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
К сожалению , жизнь в стране башкир в последний год показала, что Радий Фаритович оказался в роли "одинокого пастуха".
В его команде не оказалось эффективных помощников.
Из Москвы с ним, вместо "бульдозеров и паровозов", приехала сотня чемоданов наполненных благими пожеланиями и обещаниями и не более того.
На местах ему в помощники навязалась тысяча старых самодельных потрепанных и пустых чемоданов с давно оторванными ручками.
По человечески жаль, если глава региона выдохнется, работая за всех тех, кому он делегировал полномочия и вскорости помахает несчастной Башкирии.

А вот мне кажется не помахает. В крайнем случае помашет.



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3

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  • 7 | 24.09.2019, 12:21 | Автор: Не зарегистрирован
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Красочно и верно обрисовали выборы в Кушнаренково. Но забыли сказать предсельсоветом избран Ремек Ирасович. У начинающего чиновника мало опыта, но возможно поможет, подскажет мамаша Рима Гиниятовна, очень властная женщина, покойный муж Ирас Ахметович в кругу знакомых как-то пожаловался, что жена заставляла мыть полы тёще.
Так что Ремек лучше слушайся маму. А не коррумпированных людишек из райадминистрации типа Исмагилова Азата, Тангатарова Айвара, Иргалиева Тагира и иных не отмеченных ни умом, ни красотою лиц.
Забыли Кушнаренковцы сказать о господине Ахунове. Он устроился замдиректром по хозчасти в психбольницу. Главврач Ринат Валинуров Пристроил очень ценного кадра, а точнее пригрел змею, укус её может быть смертельным. Говорят, что Ильдара Мидхатовича порекомендовал Герман Альмухаметов, бывший мент ныне командир охранников в Курасково.



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  • 8 | 24.09.2019, 13:10 | Автор: Корней
    Публикации: 5 | Комментарии: 13106 | Рейтинг: -1957,2
Радий Хабиров подписал указ о стратегии развития Башкирии до 2025 года.
____________________________________________
И что местной либшелухе в этом не понравилось?
Не должно быть никаких планов?
Развиваться как Бог на душу положит?



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  • 9 | 24.09.2019, 13:39 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Диалоги животных

Корней , от плановых наработок до реальных результатов огромная пропасть.
На граблях "слов и дел " страна башкир уже считай 30 лет Не стоит, а лежит.
Шел б ты , телеграф телеграфыч, с собачьими познанияи жизни своё люимое кино про Шарика смотреть, а не виляя хвостом, тявкать из-за забора на прохожих ...



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2

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  • 10 | 24.09.2019, 15:18 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
2 | 24.09.2019, 10:21 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
1 | 24.09.2019, 09:57 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Среди ее первоочередных задач – смена экономики потребления на экономику развития,
=========================
Не понял?!
Что радий считает что население слишком много потребляяет, и теперь те крохи со стола путина и его подельников, пойдут на какое то там "развитие"?!

-----------
Можно и так сказать. Но чуется, что это - смена философии, смена экономической парадигмы. А это уже сурьёзно.
-------------
никогда не оперируйте словами смысл которых вам не усен. кстати философия это стройная наука дающая определение и направлению всему!!!
вы сделали заявление что срадий заменил науку! вы считаете что он имеет понятия о науках? или ваш путин имеет понятия о науках? у них одно понятие, спортзал, отморозки, штыки гвардейцев!



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  • 11 | 24.09.2019, 15:43 | Автор: Корней
    Публикации: 5 | Комментарии: 13106 | Рейтинг: -1957,2
9 | 24.09.2019, 13:39 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0

Диалоги животных

Корней , от плановых наработок до реальных результатов огромная пропасть.
На граблях "слов и дел " страна башкир уже считай 30 лет Не стоит, а лежит.
Шел б ты , телеграф телеграфыч, с собачьими познанияи жизни своё люимое кино про Шарика смотреть, а не виляя хвостом, тявкать из-за забора на прохожих ...
______________________________________________
Что сказать-то хотели?
Нужен план?
Или всё-таки так прорвёмся?



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  • 12 | 24.09.2019, 15:45 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
62 | 23.09.2019, 22:13 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
2,9,12- Вы правы абсолютно.
Адвокат матвеева, отмечавшего в тот злополучный вечер свое новое назначение в аппарат правительства рб - аслям халиков фигура известная - в коллегии адвокатов РБ - зампредседателя.
именно он, будучи следователем прокуратуры рб в 2003году в угоду рахимову и хабирову прикрыл мошеннические и уголовные факты в период очередных выборов президента республики.
Поэтому именно его применили в этом громком деле.
Уж он-то костьми ляжет и обгадит потерпевшую и будет дурить общественность: по другому он не будет, потому, что он человек без чести и совести.Ему дано задание и он преуспеет .
Очень жаль девушку - из пострадавшей аслям ее превратит для общественности в падшую алкаголичку.
Ну а суды у нас, сами знаете, подвластны.



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Гость

63 | 23.09.2019, 22:23 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Не понять 13,17-ую.
Вроде бы иногдапишет объективные вещи и факты.
Но откуда у нее такая злоба к этой девушке - вроде бы должна быть злоба на насильников - фактически это насильники, хотя их отмоет этот аслям - ему не привыкать.
А судьи сами будут угождать насильникам.
Кому же охота принимать законное решение, когда власть зорко приглядывает за судьей.



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  • 13 | 24.09.2019, 16:14 | Автор: Не зарегистрирован
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Диалоги с животными.

Корней, уже есть куча жизнено важных планов, которые с треском провалили хабировские кадры в этом году.
Это мусорная реформа.
Это план ремонта ветхого жилья в Уфе.
Это проблемы экологии страны башкир.
Это сумятица с подходами к ремонту дворов и подьездов.
Это бардак с качеством бензина и услуг розницы Башнефти.
Это непрофессионализм и дикая техника общения врачей, сотрудников МФЦ, ГИБДД, МЧС и пр.в погонах и без.
Это качество продукции цены башкирских пищевиков, особенно уфимских хлебозаводов и молочников.
Это тотальная антисанитария и бескультурье розничных сетей и общепита, не сравнимые с организацией обслуживания американского магазина Глобус в Красногорске.
Это дороги региона , не отвечающие требованиям ГОСТов.
Это газификация и дороги на селе и на окраинах башкирских городков.
Это советские парки КиО , переделанные под шашлычные, чебуречные и шаурюмочные.
Это река Белая и Бельское пароходство.
Это студенчество с кампусами и проблемами преподавательских кадров.
Это школы, питание, здоровье детей, призывников и будущих мам.
Это отсутствие малой и санитарной авиации в стране башкир.
Это проблемы с водоснабжением ценой и ее качеством.
Много чего, что тормозит развитие, но самое главное -это не решеные вопросы высококвалифицированных рабочих мест и невнятная кадровая политика с муниципальными кадрами, тормозящими развитие. Особенно это касается Зауралья.



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  • 14 | 24.09.2019, 16:25 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
10 | 24.09.2019, 15:18 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
2 | 24.09.2019, 10:21 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
1 | 24.09.2019, 09:57 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Среди ее первоочередных задач – смена экономики потребления на экономику развития,
=========================
Не понял?!
Что радий считает что население слишком много потребляяет, и теперь те крохи со стола путина и его подельников, пойдут на какое то там "развитие"?!

-----------
Можно и так сказать. Но чуется, что это - смена философии, смена экономической парадигмы. А это уже сурьёзно.
-------------


никогда не оперируйте словами смысл которых вам не усен. кстати философия это стройная наука дающая определение и направлению всему!!!

========

Никогда не говори "никогда". Не о той "Философии" речь, по которой
экзамены сдают и которая "наука", а о частном употреблении термина:
"философия Победы", например. Или "философия Просвещения". Или "философия Права". Имеется ввиду комплекс принципиальных подходов,
обеспечивающих желаемый результат.



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  • 15 | 24.09.2019, 16:50 | Автор: Корней
    Публикации: 5 | Комментарии: 13106 | Рейтинг: -1957,2
Я, конечно, редко когда веду диалоги с животными.
Ну бывает, собачку погладишь и скажешь ей - Жучка хорошая, Жучка красивая.
Перестаньте валить всё на Хабирова.
Он не мессия, чтобы пришёл и все сразу решил.
Для этого и планы.
А молочку Вы нашу зря хаете.
Востребована она. В соседних и не только регионах.



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  • 16 | 24.09.2019, 17:53 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
А молочку вы зря хаете...
+++
Родной, зря ничего не делаю с 17 лет, как уехал из Уфы учится.
Право оценивать качество продуктов питания дает профессиональное образование и 10 лет работы шеф- поваром 180 местного профилактория сибирских нефтянников с лечебным( диетическим) питанием.
Качественное молоко по цвету, вкусу, белках, жирам, углеводам, микроэлементам и витаминам можно получить только от элитных коров с надоем в 30 литров в сутки на свободном выгуле на дренированных лугах со смешанным оборотным и сочным травостоем вдали (санитарный барьер по анализам воздуха и почвы -3-7 км ) от автомобильных дорог и химических предприятий.
Кроме коровьего молока не менее 10% на столах должно быть молочки от мелкого скота- коз и овец и лошадей.
Не все люди выдерживают казеиновые атаки коровьего молока.
Молочная продукция потребителям должна поставляться в стеклянной таре.
Т.н. пищевой пластик содержит некоторое количество свободных bp фенолов, что приводит к непереносимости молока аж 6 % детей и 30% взрослого населения, имеющих заболевания кишечника или алергического типа.
Одной из причин закрытия молочных кухонь в РБ как раз было низкое качество местной молочной продукции.
Кроме этого недостаточное количество товарного молока в Башкирии привело к закупу сухого молока из-за рубежа , внесению в продукцию крахмалов и жиров пр.химбяки, а также серии скандалов с продукцией фабрики детского питания в башкирском Сибае.
Так что, любитель кино, учи матчасть, твердо знай потребительские свойства правильной еды и никогда не верь башкирским пищевикам и маркетологам.



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4

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  • 17 | 24.09.2019, 18:06 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
14 | 24.09.2019, 16:25 | Автор: Не зарегистрирован
10 | 24.09.2019, 15:18 | Автор: Не зарегистрирован
2 | 24.09.2019, 10:21 | Автор: Не зарегистрирован
1 | 24.09.2019, 09:57 | Автор: Не зарегистрирован
Среди ее первоочередных задач – смена экономики потребления на экономику развития,
==========
Не понял?!
Что радий считает что население слишком много потребляяет, и теперь те крохи со стола путина и его подельников, пойдут на какое то там "развитие"?!
-----------
Можно и так сказать. Но чуется, что это - смена философии, смена экономической парадигмы. А это уже сурьёзно.
-------------
никогда не оперируйте словами смысл которых вам не усен. кстати философия это стройная наука дающая определение и направлению всему!!!
========
Никогда не говори "никогда". Не о той "Философии" речь, по которой
экзамены сдают и которая "наука", а о частном употреблении термина:
"философия Победы", например. Или "философия Просвещения". Или "философия Права". Имеется ввиду комплекс принципиальных подходов,
обеспечивающих желаемый результат.
=========
УЖик вам напоминал об эффекте Даннинга-Крюгера. не освоите, верю, это непоправимо! или ЖКХ!!!



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  • 18 | 24.09.2019, 18:55 | Автор: Корней
    Публикации: 5 | Комментарии: 13106 | Рейтинг: -1957,2
Так что, любитель кино, учи матчасть, твердо знай потребительские свойства правильной еды и никогда не верь башкирским пищевикам и маркетологам.
__________________________________________
Ну вот, Вы меня сразили.
А кому верить?
Даже глазам, похоже уже нельзя верить.
Так-то я бываю в других регионах и вижу магазинные прилавки. И людей слышу.
Напрасно, оказывается.
Наверное, они тоже башкирских маркетологов наслушались. И тоже напрасно.
Кстати, молочные кухни у нас закрылись не при Хабирове.
При Хабирове они открываются.
Но это так, к слову.
А так-то я рад за сибирских нефтянников, тем более многие из них имеют башкирскую прописку, что они потребляют только качественное молоко от элитных коров.



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  • 19 | 24.09.2019, 19:44 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
..."философия Победы", например. ... Имеется ввиду комплекс принципиальных подходов, обеспечивающих желаемый результат."
=========
УЖик вам напоминал об эффекте Даннинга-Крюгера. не освоите, верю, это непоправимо! или ЖКХ!!!

-------------------

Ты чего прилип?



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  • 20 | 24.09.2019, 19:56 | Автор: Не зарегистрирован
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О, сколько было, есть и будет указов с умными и прекрасными содержаниями!!! "И планов громадье".

Англичане говорят:"Между чашкой и губами можно много пролить." Поживем - увидим. Все руководители начинали за здравие, но...



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