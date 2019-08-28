Напомним, в начале сентября после публикации информации о торжественном открытии этой остановки, в соцсетях стали обсуждать стоимость конструкции и способ её установки.
Позднее выяснилось, что договор с подрядчиком предусматривал не только изготовление и монтаж павильона, но и асфальтирование территории. Как объяснили власти, работы не были выполнены в срок из-за плохой погоды.
Отметим, что заасфальтированный остановочный павильон за 99 тысяч рублей в Ардатовке появился благодаря проекту «Реальные дела» «Единой России» на улице с грунтовой дорогой.
Эхо Москвы
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Остановку в безысходности допилили на 99 тысяч
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