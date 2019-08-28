Остановку в безысходности допилили на 99 тысяч

Как сообщает ИА «Башинформ», в деревне Ардатовка Туймазинского района завершили благоустройство территории остановки для школьного автобуса. Здесь уложили асфальт и обшили профнастилом вторую боковую стену павильона.Напомним, в начале сентября после публикации информации о торжественном открытии этой остановки, в соцсетях стали обсуждать стоимость конструкции и способ её установки.Позднее выяснилось, что договор с подрядчиком предусматривал не только изготовление и монтаж павильона, но и асфальтирование территории. Как объяснили власти, работы не были выполнены в срок из-за плохой погоды.Отметим, что заасфальтированный остановочный павильон за 99 тысяч рублей в Ардатовке появился благодаря проекту «Реальные дела» «Единой России» на улице с грунтовой дорогой.