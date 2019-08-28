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Остановку в безысходности допилили на 99 тысяч

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Как сообщает ИА «Башинформ», в деревне Ардатовка Туймазинского района завершили благоустройство территории остановки для школьного автобуса. Здесь уложили асфальт и обшили профнастилом вторую боковую стену павильона.

Остановку в безысходности допилили на 99 тысяч


Напомним, в начале сентября после публикации информации о торжественном открытии этой остановки, в соцсетях стали обсуждать стоимость конструкции и способ её установки.

Позднее выяснилось, что договор с подрядчиком предусматривал не только изготовление и монтаж павильона, но и асфальтирование территории. Как объяснили власти, работы не были выполнены в срок из-за плохой погоды.

Отметим, что заасфальтированный остановочный павильон за 99 тысяч рублей в Ардатовке появился благодаря проекту «Реальные дела» «Единой России» на улице с грунтовой дорогой.

Эхо Москвы
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  • 1 | 26.09.2019, 09:09 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Здесь уложили асфальт и обшили профнастилом вторую боковую стену павильона.

---------------

Критика подействовала.



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  • 2 | 26.09.2019, 09:14 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Ну все, теперь нормально будет. Чего обсуждать не понятно?



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  • 3 | 26.09.2019, 09:32 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
2 | 26.09.2019, 09:14 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Ну все, теперь нормально будет. Чего обсуждать не понятно?

--------------------

Да вот хотя бы эту паранойю раскрашивать стены пунктов сбора, например,
металлолома, автобусные остановки и т.д. - в верноподданнические цвета.



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  • 4 | 26.09.2019, 09:38 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
А могли так и оставить. Главным виновником была погода. Только закреплён ли каркас на землю, а то ураган унесёт.



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  • 5 | 26.09.2019, 09:40 | Автор: Корней
    Публикации: 5 | Комментарии: 13125 | Рейтинг: -1960
Да вот хотя бы эту паранойю раскрашивать стены пунктов сбора, например,
металлолома, автобусные остановки и т.д. - в верноподданнические цвета.
_____________________________________
Как художник художнику поясните, пожалуйста, а какие цвета являются верноподданическими, а какие нет.



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5

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  • 6 | 26.09.2019, 09:59 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
путин обещал мочить сортиры и ни одного не построил в стране у которой на 01.09.2019 аж 13,2 трл руб неиспользуемых средств федерального бюджета, на эти деньги можно страну заново по самым суперсовременным технологиям отстроить и этим как минимум в 10 раз снизить квартплату. Эти деньги путин ни украсть ни за бугор сплавить не успел, они просто-напросто валяются без дела! Хотя чему удивляться, путин это госбезопасность. для решения их задач им государство предоставляет право отходить от норм права, в просторечьи это "беспредельничать". Наша страна эти уроки проходила: апосля ВОВ не многие вернулись к мирному труду. Тех кто бандитствовал Сталин посылал отборные войска и по вокзалам поездам и другим местам бандитов отсреливали и навели порядок. Это бандиты прошедшие ВОВ!!! это не нынешние "цивилизованные" бандиты с которыми почему то путин никак не может справиться. Те кто сбежал с Грузии от "плохого" Саакашвили прекрасно прижились в стране путинляндии!



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  • 7 | 26.09.2019, 09:59 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
5 | 26.09.2019, 09:40 | Автор: Корней
Публикации: 5 | Комментарии: 13111 | Рейтинг: -1957,2
Да вот хотя бы эту паранойю раскрашивать стены пунктов сбора, например,
металлолома, автобусные остановки и т.д. - в верноподданнические цвета.
_____________________________________
Как художник художнику поясните, пожалуйста, а какие цвета являются верноподданическими, а какие нет.

============================

Точнее, Корнюха, их сочетание и расположение. Пока что нормальный
человек ассоциирует их с власовским флагом РОА, а не с торговым
корабельным флагом Петра. Ещё свежа память. Власов же хотел Россию без коммунистов. Ну вот. Сбылась мечта идиота. Попытки его реабилитировать уже есть.



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  • 8 | 26.09.2019, 10:15 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Мне дрова нужно укрыть. Где то у меня ключь был на 8. И рейки сгодятся.



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  • 9 | 26.09.2019, 10:36 | Автор: Не зарегистрирован
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Где то у меня ключ был

-------------

Где деньги лежат?



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  • 10 | 26.09.2019, 10:59 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
9 | 26.09.2019, 10:36 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0

Где то у меня ключ был

-------------

Где деньги лежат?
************************************************
Сразу вижу ботана. Что молоток в руках никогда не держал? А? Торцовый ключь на восемь, саморезы, что крепят профнастил откручивать. Пойдёшь со мной ночью, покажу, научу. Вот ежели остановка из кирпича, то тут за ночь не управишься.



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  • 11 | 26.09.2019, 11:25 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Самая знаменитая остановка в мире.



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  • 12 | 26.09.2019, 11:33 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Где деньги лежат?
************************************************
Сразу вижу ботана. Что молоток в руках никогда не держал? А? Торцовый ключь на восемь, саморезы, что крепят профнастил откручивать. Пойдёшь со мной ночью, покажу, научу.

----------------

Проще у буржуев звено забора уволочь.



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  • 13 | 26.09.2019, 11:33 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
5 | 26.09.2019, 09:40 | Автор: Корней

Как художник художнику поясните, пожалуйста, а какие цвета являются верноподданическими, а какие нет.
=================================================
Это мода или что - то другое , дуриком прикидываться ?



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1

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  • 14 | 26.09.2019, 11:37 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Да ужж , да уж ! Остановка - " Не простудись на сквозняке ,
когда на морозе вспотеешь "
А когда вспотеешь бей в Барабан ветер !



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  • 15 | 26.09.2019, 12:15 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Вы здесь выходите?
Нет.
Зря, хорошая остановка.



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2

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  • Участник
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  • 16 | 26.09.2019, 12:16 | Автор: Ирек
    Публикации: 100 | Комментарии: 8572 | Рейтинг: -627,5
Остановку в безысходности допилили на 99 тысяч
+++++++++++++++++++++++++++++
В Москве, и в нашем административном районе Зеленраде всё лето уже идёи мощная бордюризация переходящая в тротуаризацию. По радиву сказывали, что только на бордюрный камень из бюджета Москвы выделено более десятка миллиардов рублей. К слову, тендер на поставку этого выиграли две фирмы, одна московская, другая уфимская "Башкирский камень".



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  • 17 | 26.09.2019, 12:48 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1329 | Комментарии: 65685 | Рейтинг: +12233,4
Власов же хотел Россию без коммунистов. Ну вот. Сбылась мечта идиота. Попытки его реабилитировать уже есть.
_____________________________________________
Я тоже хотела Россию без коммунистов. И щас хочу.

Власов остановил фашистов под Москвой в 1941. Это и без реабилитации известно.

После успехов под Москвой Власова в войсках, вслед за Сталиным, называют не иначе как «спаситель Москвы».
По заданию Главного политуправления о Власове пишется книга под названием «Сталинский полководец».
Специалист по истории Второй мировой войны в СССР Джон Эриксон называл Власова «одним из любимых командиров Сталина».
Власову доверяли давать интервью зарубежным корреспондентам, что говорит о доверии к Власову со стороны высшего политического руководства страны году, если что...



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  • Участник
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  • 18 | 26.09.2019, 12:54 | Автор: Корней
    Публикации: 5 | Комментарии: 13125 | Рейтинг: -1960
...Власову доверяли давать интервью зарубежным корреспондентам, что говорит о доверии к Власову со стороны высшего политического руководства страны году, если что...
____________________________________________
Всё так.
И умный и талантливый и доверяли.
И тем не менее, он стал предателем.
Но вот почему целую армию в предатели записали, армию, которая стойко сражалась в окружении, от которой осталось совсем немного, это другой разговор.



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  • 19 | 26.09.2019, 13:06 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1329 | Комментарии: 65685 | Рейтинг: +12233,4
11 детей из 3 деревень в Благоварском районе не посещают школу из-за размытой дороги

Дорожники приступили к ремонту дороги, ведущей от деревень Шамеево, Яланкуль и Куллекул к деревне Удрякбаш, в которой находится средняя школа, прошлой зимой, сообщает Ufa1. По словам директора школы Раисы Тухватуллиной, слой асфальта сняли, щебень и песок привезли, но покинули объект, не доделав работу. В сельсовете обещали сдать объект к началу учебного года, но работы не проводились.

До 19 сентября детей возили в школу на УАЗах, но с началом дождей дорогу развезло настолько, что в кювет даже опрокинулась автоцистерна. Поскольку ездить по дороге стало невозможно, 11 детей перестали посещать занятия.

Чиновники предложили учить детей дистанционно. Но по словам Тухватуллиной, в деревнях плохая мобильная связь, а у семей нет компьютеров.

Замглавы администрации Благоварского района Ильшат Багаутдинов сообщил изданию, что есть вариант разместить детей в детском саду при школе и обеспечить их питанием. Вторым вариантом он назвал возможность временно открыть неработающую школу в деревне Куллекул, найти учителей и организовать обучение там.

Между тем, другой замглавы по архитектуре и транспорту Тагир Мустаев рассказал Ufa1, что они планируют до 15 ноября дорогу закончить. По его словам, работы приостановились из-за недостатка финансирования, но сейчас деньги Гострансом выделены. Какой вариант обучения детей до 15 ноября выберут чиновники, пока не ясно.



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  • 20 | 26.09.2019, 13:20 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1329 | Комментарии: 65685 | Рейтинг: +12233,4
Как сообщает «КоммерсантЪ-Уфа», Башкультнаследие вернуло здание бывшего Полежаевского пансиона на улице Маркса в перечень выявленных памятников истории и архитектуры. Его снесли весной этого года. За это выступал Верховный суд республики, который строит в этом квартале новый судебный корпус.

Полежаевский пансион один из первых каменных домов Уфы, построенный в начале XIX.
________________________________
Реабилитирован. Посмертно. Виновные избегут наказания. Всё, как обычно. Листай дальше...



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