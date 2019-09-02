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Поп предложил «бить детей по морде»

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Насилие над детьми и разговоры о совести общества — современные священники нередко оказываются главными участниками скандальных историй, прикрываясь масками добра и нравственности. При этом служители церкви не только покушаются на половую неприкосновенность детей, но и грубо обращаются с ними во время таинств крещения, а также допускают жесткие высказывания в адрес их родителей. Впрочем, эксперты указывают, что по нескольким случаям судить все 20 тысяч священников не стоит.

Поп предложил «бить детей по морде»


Одним из последних громких скандалов, в котором оказался замешан священник, разгорелся 25 сентября 2019 года. Тогда настоятеля Свято-Троицкой обители милосердия Николая Стремского, воспитывавшего около 70 приемных детей, задержали по подозрению в многочисленных изнасилованиях несовершеннолетних, а также неисполнении обязанностей по воспитанию детей. Об этом сообщалось на сайте Ленинского районного суда Оренбурга.

По решению суда под арестом также оказались дочь и зять настоятеля — им предъявили обвинение по статье 127 УК РФ «Незаконное лишении свободы детей по предварительному сговору».

По информации издания Znak.com, о домогательствах со стороны батюшки правоохранителям рассказали семеро детей. Однако сам настоятель вину категорически не признает — по его словам, дети могли придумать эту историю.

Священника лишили опекунства над восемью воспитанниками — они уже переданы на государственное обеспечение, сообщили в пресс-службе губернатора Оренбургской области.

Тем не менее некоторые из детей настоятеля остаются на его стороне. Так, по словам одной из воспитанниц, скандальная история произошла из-за того, что «папу кто-то сильно не любит». Девушка также сообщила, что незнакомые люди предлагали ей взятки за истории об отце, однако рассказывать ей было нечего, так как в семье все было «очень хорошо».

Еще одна приемная дочь отца Николая, прожившая рядом с ним все 16 лет жизни, также заявила телеканалу «360», что обвинения в адрес отца являются ложными. Девушка подчеркнула, что ни разу не испытала насилия или домогательств с его стороны.

Воздержаться от эмоций и не мешать следствию призвали и в РПЦ. «Реакция епархии была своевременной и единственно возможной в данной ситуации. Все дальнейшие решения будут приниматься после вынесения судебного решения. Со своей стороны хочу напомнить о презумпции невиновности и о том, что только суд может признать человека виновным или невиновным», — уточнил представитель РПЦ Владимир Легойда.

Как «совесть общества» растлевала девочку

Ранее, в апреле текущего года, суд вынес приговор настоятелю Свято-Троицкого храма Вологодской области Алексею Мокиевскому. Его признали виновным в развращении 12-летней девочки. Как уточняли в региональном управлении СКР, недобросовестного батюшку задержали в октябре 2018 года.

Тогда ему предъявили обвинение в развратных действиях в отношении несовершеннолетней, а также в распространении материалов порнографического содержания.

«В изъятом у мужчины мобильном телефоне обнаружились снятые им самим фотографии обнаженной потерпевшей и иные фотоизображения с мест преступления. Переписка подсудимого с девочкой свидетельствует о целенаправленном развращающем воздействии на ребенка», — уточняли в Следкоме. В ходе допросов Мокиевский полностью признал свою вину. В результате его приговорили к 4,5 года лишения свободы в исправительной колонии общего режима.

При этом буквально два года назад Мокиевский давал интервью порталу Cherinfo.ru, в котором называл церковь «совестью общества», к которой оно не прислушивается.

«Церковь я бы уподобил некой совести общества. У каждого совесть есть. А скажите, все ли слушают голос своей совести? Не все. Получается, церковь делает свою работу, но последнее решение за человеком. И если он может поступиться своей совестью, то уж, наверное, не совесть в этом виновата», — говорил священник.

Мокиевский также обращался к людям с призывом меняться в лучшую сторону и двигаться к нравственному оздоровлению: «Мы живем в благополучном обществе, и многие восприняли, что так всегда и будет. Поэтому зачем меняться? Но стоит только свершиться какому-нибудь потрясению, настоящей беде — церкви будут набиты людьми. У нас как тревога — так до Бога. И мы предупреждаем, что пока все хорошо, нужно меняться».

В конце прошлого года суд в Якутии разоблачил еще одного злодея в рясе, который под видом благородной цели просвещения детей занимался их совращением. В общей сложности бывшему директору Свято-Иннокентьевской православной гимназии иеромонаху Андрею Ткаченко предъявили обвинение в 87 эпизодах насилия над детьми, сообщила пресс-служба Якутской епархии.

Изначально Ткаченко вменялись всего два эпизода. Однако в сентябре 2018 года во время закрытого судебного заседания к делу были также приобщены материалы о еще 85 случаях насилия над детьми.

В результате, по решению суда, Ткаченко был приговорен к 17 годам лишения свободы с отбыванием этого срока в колонии строгого режима. Его также обязали выплатить компенсацию морального вреда пострадавшим семьям и пройти лечение у психиатра, передает «Интерфакс».

Зачем «бить детей по морде»

Жестокое обращение с ребенком стало причиной для скандала, случившегося в августе текущего года в Мариенбургской церкви города Гатчина Ленинградской области. Инцидент приобрел широкий общественный резонанс после того, как в сети появилось видео обряда крещения, который был проведен отцом Фотием – настоятелем Мариенбургской церкви.

На кадрах записи видно, как священник пытается насильно окунуть ребенка в купель, в которую тот не помещается. Малыш кричит, плачет и вырывается из рук батюшки, однако служитель церкви не обращает на это внимания.

«Он делал все с болью для ребенка. Малыш кричал, вырывался. Я испугалась, подбежала, начала забирать. Сама чуть не загорелась, так как платком потушила свечи у купели», — рассказывала «Фонтанке» мать ребенка Анастасия. Однако батюшка не отдал ей ребенка и посоветовал не лезть не в свое дело.

В результате крещения малыш, по словам матери, получил травмы. «У ребенка царапины на шее и на плече, он теперь всего панически боится, у него истерика», — заявила мать младенца.

По словам женщины, 11 августа ей позвонили из епархии и извинились за инцидент. «Я спросила у позвонившего: «Вы как считаете, на видео — это насилие или это нормальный обряд крещения?» и мне сказали: «Насилие — это мягко сказано», — отмечала Анастасия.

В то же время сам Фотий вину так и не признал. По его словам, он выполнял «священнический долг», передает «Фонтанка».

Иногда излишне грубыми могут показаться и шутки священнослужителей. Так, в конце августа 2019 года «бить детей по морде» предложил глава патриаршей комиссии по делам семьи РПЦ протоиерей Димитрий (Смирнов – прим. «Газеты.Ru»). Свою рекомендацию родителям служитель дал в ходе разговора с воспитанником московского детского дома «Павлин», который поинтересовался, как отучить кого-либо от употребления нецензурной лексики.

Для решения вопроса священник предложил свою помощь в воспитательных моментах: «Я могу помочь: дать по морде — и все, лечится мгновенно. Зачем говорить скверные слова, когда в русском языке 500 тысяч слов прекрасных — они созданы для поэзии».

При этом в РПЦ слова Смирнова восприняли как шутку. Как сообщает «Говорит Москва», за служителя вступился замглавы синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе, который назвал его «добрым и отзывчивым» человеком.

Тем не менее, какими бы пугающими ни были истории с участием некоторых представителей духовенства, судить все духовенство по ним не стоит, считает заведующий Кафедрой сектоведения Православного Свято-Тихоновского университета Александр Дворкин.

«Нужно понимать, что в России священников – 20 тыс. человек. Поэтому на такое количество неизбежно попадаются люди, которые случайно стали священниками или же не справились с теми или иными искушениями», — заявил Дворкин «Газете.Ru».

По словам профессора, серьезную роль в нынешнем положении вещей сыграла и ситуация 90-х годов: «В то время в РФ массово открывались храмы, и нужно было срочно рукополагать людей. Тогда в церкви могли попасть люди без должной подготовки, даже без богословского образования. Но ведь семинарист за время обучения не только получает знания, но и живет церковной жизнью, а за ним наблюдают, чтобы понять, насколько он к этому готов».

Газета.Ру
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  • 1 | 01.10.2019, 10:20 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
православие на Руси насаждал князь Владимир, он же Володимир, он же Василий. Поголовно вырезал Новгород, поголовно вырезал Тверь, остальных истреблял через одного. В трёх городах Руси имел гарем общей численностью в 800 наложниц. Дале укрепилось православие благодаря предоставлению 0рдой всемерной поддержки.
В СССР в годы В0В Гитлер на оккупированных территориях восстановил церковь и этим вынудил Сталина также поддержать эту прекрасную религию. Кстати не афишируемое, церковь также была крупным крепостным рабовладельцем.
"Рабы не мы, мы не рабы!"



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  • 2 | 01.10.2019, 10:53 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
А если ему самому в хлебало накатить?По поповской наглой морде!



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  • 3 | 01.10.2019, 10:58 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
2 | 01.10.2019, 10:53 | Автор:

А если ему самому в хлебало накатить?По поповской наглой морде!
=================================================
Что предлагаете , как отучить материться ?



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  • 4 | 01.10.2019, 11:08 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
2 | 01.10.2019, 10:53 | Автор: Не зарегистрирован

А если ему самому в хлебало накатить?По поповской наглой морде!
=====
вам в средней школе не объясняли: 1917...попов + городовых это организовавших на фонари и.......................страна получила удивительно непомерно популярного внепартийного коммуниста Путина!



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  • 5 | 01.10.2019, 11:12 | Автор: Не зарегистрирован
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Не материтесь в храме



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  • 6 | 01.10.2019, 11:16 | Автор: Не зарегистрирован
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1 | 01.10.2019, 10:20 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
православие на Руси насаждал князь Владимир, он же Володимир, он же Василий. Поголовно вырезал Новгород, поголовно вырезал Тверь, остальных истреблял через одного. В трёх городах Руси имел гарем общей численностью в 800 наложниц. Дале укрепилось православие благодаря предоставлению 0рдой всемерной поддержки.
В СССР в годы В0В Гитлер на оккупированных территориях восстановил церковь и этим вынудил Сталина также поддержать эту прекрасную религию. Кстати не афишируемое, церковь также была крупным крепостным рабовладельцем.
"Рабы не мы, мы не рабы!"
__________________
Из Википедии:
"Влади́мир Святосла́вич (др.-рус. Володимѣръ Свѧтославичь, около 960 — 15 июля 1015 года) — князь новгородский (970—988), князь киевский (978—1015), при котором произошло Крещение Руси.

Тверь основана в 1135 году".

Так кого там вырезал Владимир? Особенно в Твери?
Что куришь, что пьёшь? Чем колешься? Что-то зело забористое!
Или ты просто жертва ЕГЭ?



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  • 7 | 01.10.2019, 11:24 | Автор: Не зарегистрирован
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6 | 01.10.2019, 11:16 | Автор: Не зарегистрирован
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1 | 01.10.2019, 10:20 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
православие на Руси насаждал князь Владимир, он же Володимир, он же Василий. Поголовно вырезал Новгород, поголовно вырезал Тверь,
__________________
Из Википедии:
"Влади́мир Святосла́вич (др.-рус. Володимѣръ Свѧтославичь, около 960 — 15 июля 1015 года) — князь новгородский (970—988),

Тверь основана в 1135 году".

Так кого там вырезал Владимир? Особенно в Твери?
============================
куда пропал Вдумчивый,он кажется из Твери



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1

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  • 8 | 01.10.2019, 12:04 | Автор: Корней
    Публикации: 5 | Комментарии: 13132 | Рейтинг: -1960,3
Впрочем, эксперты указывают, что по нескольким случаям судить все 20 тысяч священников не стоит.
____________________________________________
Так судят же.
Но вот либерасты никогда не приводят других примеров.
Например, правда ли, что пидарасы усыновляют в основном мальчиков?
Почему?
Или лучше - зачем?



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  • Участник
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  • 9 | 01.10.2019, 12:56 | Автор: резус
    Публикации: 0 | Комментарии: 1356 | Рейтинг: +347,7
Самое рабское из всех религиозных течений это православие. Ударили по одной подсавь другую щеку. Попы под стать идеологии- алчные, похотливые, вороватые. Вся их проводеь сводится к тому, что власть от бога, покорись, помолись и делай что скажут. Муллы тоже ничуть не лучшее.



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  • 10 | 01.10.2019, 13:24 | Автор: Не зарегистрирован
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Ну зачем же по морде, если бить, то сразу в рыло.



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  • 11 | 01.10.2019, 13:47 | Автор: Не зарегистрирован
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Участник
9 | 01.10.2019, 12:56 | Автор: резус
Публикации: 0 | Комментарии: 1356 | Рейтинг: +347,6
Самое рабское из всех религиозных течений это православие. Ударили по ... Муллы тоже ничуть не лучшее.
=====
все три религии древне аврамические.
Иудейская: "копи злато,..дочь, жену в наём,.."
православие для рабов,..
мусульманская для стражи: Своих не тронь = "кунак", чужие статуса людей не имеют.
да и до 1917 за "душу" как за скот считали мужчин, женщины даже "душой" не являлись!
Привожу не для того, чтобы чью то гордость ущемить. Нам нужно свою страну цивилизовывать как народ указал в основном законе Конституции: "человек - высшая ценность"обеспечивать обязанность чиновника"!!!



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  • # 12 | 01.10.2019, 14:01 | Автор: Не зарегистрирован
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  • 13 | 01.10.2019, 15:29 | Автор: Не зарегистрирован
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6 | 01.10.2019, 11:16 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
1 | 01.10.2019, 10:20 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
православие на Руси насаждал князь Владимир, он же Володимир, он же Василий. Поголовно вырезал Новгород, поголовно вырезал Тверь, остальных истреблял через одного. В трёх городах Руси имел гарем общей численностью в 800 наложниц. Дале укрепилось православие благодаря предоставлению 0рдой всемерной поддержки.
В СССР в годы В0В Гитлер на оккупированных территориях восстановил церковь и этим вынудил Сталина также поддержать эту прекрасную религию. Кстати не афишируемое, церковь также была крупным крепостным рабовладельцем.
"Рабы не мы, мы не рабы!"
__________________
Из Википедии:
"Влади́мир Святосла́вич (др.-рус. Володимѣръ Свѧтославичь, около 960 — 15 июля 1015 года) — князь новгородский (970—988), князь киевский (978—1015), при котором произошло Крещение Руси.

Тверь основана в 1135 году".

Так кого там вырезал Владимир? Особенно в Твери?
Что куришь, что пьёшь? Чем колешься? Что-то зело забористое!
Или ты просто жертва ЕГЭ?
____________________________________________________________
____________________________________________________________
__ Спасибо! Поставили пустобрёха на место! Всегда так: напишет пару реальных фактов и добавит к ним несколько придуманных! Очень Опытный



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  • 14 | 01.10.2019, 15:34 | Автор: Не зарегистрирован
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При воспитании человека обязательно должно быть и физическое наказание! Конечно это должно быть не истязание, но лёгкий шлепок по заднице ещё никого хуже не сделал, а воспитал настоящими людьми многих! Зная о возможности физического наказания, ребёнку зачастую становится достаточно просто напоминание об этом! Очень Опытный



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