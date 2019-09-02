Ответят ли живодеры и их родители?

Минобр Башкирии проведет проверку школы, учеников которой подозревают в убийстве щенков. В Министерстве намерены разобраться с ситуацией.Министерство образования Башкирии проведет проверку школы города Стерлитамака, учеников которой подозревают в жестоком убийстве щенков. Как сообщил замминистра образования Филюс Миназов, рабочая группа выехала в школу, чтобы разобраться в ситуации и выяснить, действительно ли был факт убийства щенков детьми.«Наша задача – разобраться в произошедшем и принять меры, если этот факт был. В этом случае нужно принять воспитательные меры и чтобы с детьми поработал психолог, это очень нехорошо, когда дети так жестоко обращаются с животными», – объяснил Филюс Миназов.Напомним, сегодня активисты рассказали о существовании версии, которой придерживается полиция и руководство школы – якобы щенки умерли из-за обрушившейся на них стены, а дети к гибели животных не причастны. Так это или нет, должна установить независимая экспертиза, которую намерены провести зоозащитники.