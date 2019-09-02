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Ответят ли живодеры и их родители?

  • Опубликовано: ПроУфу | 01.10.2019
    Раздел: Новости | Просмотры: 14683 | Комментарии: 11
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0


Минобр Башкирии проведет проверку школы, учеников которой подозревают в убийстве щенков. В Министерстве намерены разобраться с ситуацией.

Ответят ли живодеры и их родители?


Министерство образования Башкирии проведет проверку школы города Стерлитамака, учеников которой подозревают в жестоком убийстве щенков. Как сообщил замминистра образования Филюс Миназов, рабочая группа выехала в школу, чтобы разобраться в ситуации и выяснить, действительно ли был факт убийства щенков детьми.

«Наша задача – разобраться в произошедшем и принять меры, если этот факт был. В этом случае нужно принять воспитательные меры и чтобы с детьми поработал психолог, это очень нехорошо, когда дети так жестоко обращаются с животными», – объяснил Филюс Миназов.

Напомним, сегодня активисты рассказали о существовании версии, которой придерживается полиция и руководство школы – якобы щенки умерли из-за обрушившейся на них стены, а дети к гибели животных не причастны. Так это или нет, должна установить независимая экспертиза, которую намерены провести зоозащитники.

ПроУфу
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  • Гость
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  • 1 | 01.10.2019, 10:12 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
в цивилизованной стране министр образования обязан уйти в отставку. ежели министр обра добровольно не уходит в отставку его обязан отстранить главрь РБ, ну а если главарь РБ не отстраняет названного министра то презик обязан отстранить главаря. тем более полномочия ему предоставлены.
буть добр, - исполни свои должностные обязанности за весьма приличную зарплату!



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4

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  • Участник
  •  
вероятно в ихней школе там в эти дни проходят уроки Отмазки и Крышевания .

надо с децтва учить малых - все продается и покупается,все крышуется и отмазывается



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6

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  • Гость
  •  
  • 3 | 01.10.2019, 10:22 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
При чем здесь школа?! А РОДИТЕЛИ? Они не при делах?.....



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2

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  • Гость
  •  
  • 4 | 01.10.2019, 11:47 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
3 | 01.10.2019, 10:22 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0

При чем здесь школа?! А РОДИТЕЛИ? Они не при делах?.....
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Телевидение, интернет, пятый канал, НТВ, Медвепути -такой шквал "воспитания" на ребенка, остановят только истинные родители. А ваще, какие правители, такие и подданные.. Прав Серебряков.



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1

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  • Гость
  •  
  • 5 | 01.10.2019, 12:37 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
4 | 01.10.2019, 11:47 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
3 | 01.10.2019, 10:22 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0

При чем здесь школа?! А РОДИТЕЛИ? Они не при делах?.....
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Телевидение, интернет, пятый канал, НТВ, Медвепути -такой шквал "воспитания" на ребенка, остановят только истинные родители. А ваще, какие правители, такие и подданные.. Прав Серебряков.
____________________
"А ваще, какие правители, такие и подданные.. Прав Серебряков".
Это точно! Серебряков дело знает: вот был он подданным при Горбачёве, Ельцине, и сам стал предателем и негодяем.



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2

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  • Эксперт
  •  
  • 6 | 01.10.2019, 12:37 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1329 | Комментарии: 65740 | Рейтинг: +12230,3
Школьник из Башкирии, которого подозревают в убийстве щенят, ранее пытался изнасиловать пятилетнюю девочку
Тогда подросток избежал уголовного наказания из-за возраста

Стали известны новые шокирующие подробности биографии 15-летнего школьника из Стерлитамака, который вместе со своими друзьями жестоко расправился с выводком новорожденных щенят бездомной собаки и их матерью. Мальчишки забавлялись тем, что засовывали петарды в пасть щенкам и со смехом наблюдали, как они взрываются, записывая все на видео.

ЗАВЕЛ РЕБЕНКА В ЗАБРОШЕННОЕ ЗДАНИЕ

«КП-Уфа» удалось узнать, что ранее Алексей Баянов (имя изменено – Ред.), которого местные жители обвиняют в расправе над щенятами, уже и раньше попадал в поле зрения правоохранительных органов. Парень всегда отличался взбалмошным и жестоким характером – часто хулиганил в школе, а в мае 2017 года вместе со своим 9-летним приятелем попытался изнасиловать пятилетнюю девочку. Тогда подросток завел ребенка в заброшенное здание и попытался надругаться над ним, но, к счастью, из-за физиологических особенностей у него ничего не вышло.

Нам удалось выйти на маму потерпевшей девочки, которая все подтвердила.

- Это действительно правда, он пытался изнасиловать мою дочь. Но по закону его не закрыли, так как он несовершеннолетний тогда был, поэтому родители отдали деньги за моральный вред, а его поставили на учет, - рассказала Ирина С. (имя изменено – Ред.) – Это все в прошлом, главное, что сейчас ребенок здоров.

Также женщина рассказала, что еще тогда, на допросах у следователей подросток вел себя нагло и вызывающе.

- Родители у него самые обычные люди, а вот какой-то родственник в полиции работает. Как бы и в этот раз все не сошло ему с рук, - сетует Ирина.

«КУТЯТА САМИ МОГЛИ СДОХНУТЬ»

Впрочем, в самой школе, где учится малолетний живодер, всячески защищают своих подопечных, утверждая, что дети тут не причем. Мол, где доказательства того, что щенки не умерли из-за болезней и других факторов.

- Эти кутята могли сами просто сдохнуть. Следствие ведется, мы пока сами ничего не знаем. Все вопросы к прокуратуре и полиции. Со щенками будет проведена экспертиза, которая покажет, от чего они умерли, - заявили в руководстве учебного заведения.

Также, как удалось выяснить, самого Алексея Баянова с теми детьми, которые кидали петердами в щенят, могло и не быть, так как по заверению работников школы после того случая за ним особый контроль. Якобы здесь могла сработать его плохая репутация, поэтому все решили сразу, что он обязательно был там.

Сейчас полиция проводит проверку по факту случившегося, трупы щенят будут направлены на медэкспертизу, которая и установит причины их смерти. В свою очередь, зоозащитники и просто неравнодушные люди создали петицию, в которой просят наказать живодеров и их родителей по всей строгости закона.
____________________________________________
Директриса и менты отмазывают этого мерзавца!



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3

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  • Гость
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  • 7 | 01.10.2019, 12:55 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
В первую очередь должны отвечать родители! В
А то материнские капиталы получать мастера, а воспитывать детей не хотят!



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0

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  • Гость
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  • 8 | 01.10.2019, 12:57 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
А у стане врага в пиндостане, казнят несовершеннолетних. Вот бы и нам так же. Через поколение получится цивилизованное нравственное опщество. Из плохих детей не вырастут плохие дяденьки.



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2

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  • Гость
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  • 9 | 01.10.2019, 13:15 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
6 | 01.10.2019, 12:37 | Автор: Кухарка
Публикации: 1329 | Комментарии: 65737 | Рейтинг: +12229,6
Школьник из Башкирии, которого подозревают в убийстве щенят, ранее пытался изнасиловать пятилетнюю девочку...
=====
чёрный юмор,..
...в Вице-премьеры РБ его Радий не возьмут...



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1

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  • Гость
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  • 10 | 01.10.2019, 15:38 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
2 | 01.10.2019, 10:19 | Автор: Иннокентий Иванов
Публикации: 0 | Комментарии: 4161 | Рейтинг: -366,6
вероятно в ихней школе там в эти дни проходят уроки Отмазки и Крышевания .

надо с децтва учить малых - все продается и покупается,все крышуется и отмазывается
____________________________________________________________
____________________________________________________________
________ Иннокентий - человек соврамши вылез из-под шконки! Сам врёт, а других врущих осуждает! Какой принципиальный человек! Очень Опытный



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  • 11 | 01.10.2019, 15:50 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Щенки сами себе пасти порвали или на них стена упала! Хорошая отмазка! Разобраться во всём и наказать виновных по закону! Тех, кто посмел покрывать преступников, тоже привлечь! Безнаказанность порождает новых преступников! Очень Опытный



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