Министерство образования Башкирии проведет проверку школы города Стерлитамака, учеников которой подозревают в жестоком убийстве щенков. Как сообщил замминистра образования Филюс Миназов, рабочая группа выехала в школу, чтобы разобраться в ситуации и выяснить, действительно ли был факт убийства щенков детьми.
«Наша задача – разобраться в произошедшем и принять меры, если этот факт был. В этом случае нужно принять воспитательные меры и чтобы с детьми поработал психолог, это очень нехорошо, когда дети так жестоко обращаются с животными», – объяснил Филюс Миназов.
Напомним, сегодня активисты рассказали о существовании версии, которой придерживается полиция и руководство школы – якобы щенки умерли из-за обрушившейся на них стены, а дети к гибели животных не причастны. Так это или нет, должна установить независимая экспертиза, которую намерены провести зоозащитники.
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Ответят ли живодеры и их родители?
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