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Хабиров планирует клинику в Затоне стоимостью 20 млрд рублей

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В микрорайоне Затон Уфы планируют построить многофункциональную больницу с гериатрическим центром, который будет специализироваться на консультировании и лечении болезней старческого возраста.

Хабиров планирует клинику в Затоне стоимостью 20 млрд рублей


Глава Башкирии Радий Хабиров сегодня оценил стоимость объекта в 20 млрд руб. и дал поручение минздраву начать его проектирование. «А мы будем думать о федеральном финансировании»,— добавил он, подчеркнув, что «комплекс очень нужен именно в той части Уфы».

В Уфе с 2000 года, по данным минздрава, работает республиканский гериатрический центр, куда ежегодно обращаются более 10 тыс. пожилых пациентов, однако в социальных сетях и СМИ часто сообщается об отказах пожилым гражданам в оказании медпомощи, в том числе в проведении операций в рамках госгарантий.

В Башкирии с общим населением 4 млн человек, по данным Башстата, насчитывается около 735,38 тыс. пожилых людей, что составляет 20% населения республики. 65% из них это мужчины и женщины в возрасте от 60 до 74 лет, 33% — от 75 до 89 лет и 1,4% — долгожители старше 90 лет.

Влада Шипилова, Коммерсант
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  • 1 | 02.10.2019, 09:48 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Умница, хорошее дело задумал. Только бы не как Хамитов, пообещал и не сделал.



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  • 2 | 02.10.2019, 10:16 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Глава Башкирии Радий Хабиров сегодня оценил стоимость объекта в 20 млрд руб.
=======================
Это как так "оценил",... на глазок чтоли?! А глаз у него заведущий....
Так прикинул... пятку к носу, и изрёк "20 млрд руб. и неменьше!"
Нахрена все эти проектные документации, сметы, и прочая муть, Когда есть всевидящее, всеоценочное око Око башлыгы?!



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  • 3 | 02.10.2019, 10:53 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
2 | 02.10.2019, 10:16 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Глава Башкирии Радий Хабиров сегодня оценил стоимость объекта в 20 млрд руб.
=======================
Это как так "оценил",... на глазок чтоли?! А глаз у него заведущий....
Так прикинул... пятку к носу, и изрёк "20 млрд руб. и неменьше!"
Нахрена все эти проектные документации, сметы, и прочая муть, Когда есть всевидящее, всеоценочное око Око башлыгы?!
____________________________________________________________
____________________________________________________________
__ Ничего удивительного! Он же оценивал не создание "перпетуум мобиле", которого ещё в природе не существует, а объект, который в других местах уже построен и цена его строительства уже известна! Поэтому приблизительная стоимость им и озвучена! Очень Опытный



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  • Участник
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хорошее дело задумал, этот пойдет дальше дороги до айропорта



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  • 5 | 02.10.2019, 14:08 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1330 | Комментарии: 65753 | Рейтинг: +12230,7
Херасе! Он же еще вчера победил всю - ВСЮ!!! - смертность в Б-стане!!!!

Радий Хабиров: мы победили смертность от онкологических заболеваний

Сегодня на оперативном совещании в правительстве республики перед докладом и.о. председателя Госкомитета по ЧС Фарита Гумерова Радий Хабиров рассказал, что правительство занимается сбережением людей республики и, по его словам, делает это успешно.

Мы, иными словами, в рамках национальных проектов президента страны, дали бой смерти. Мы с вами победили пожары, мы победили ДТП, победили смертность от онкологических заболеваний, мы победили суициды, вернее, не все, я имею в виду, у нас меньше людей покончило с собой. Мы победили смертельные случаи отравления суррогатным алкоголем, и, мне казалось, что мы проиграли по воде. Но сейчас я смотрю, мы по воде ничего. tweet

По данным Хабирова, смертность по всем этим пунктам снижается и в текущем году она ниже, чем в аналогичные периоды предыдущих лет.
_______________________________________
Похоже на Тукаева-46 открыт филиал Базилевки...



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  • Эксперт
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  • 6 | 02.10.2019, 14:29 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1330 | Комментарии: 65753 | Рейтинг: +12230,7
Удивительно косноязычен СРАдий - выдает перл за перлом!

«Сегодня если кто-то из вас не подключается, я никаких оговорок принимать не буду, потому что вы должны нажать кнопку»
отсюда: https://clck.ru/JMfpr


«Понятно, что Уфа – это вообще одна из ключевых историй, у нас население Уфы в некотором смысле ранено этой историей, потому что были периоды, когда снег плохо убирался, и люди очень эмоционально это воспринимают и рефлексируют»
https://clck.ru/JMgAm
_____________________________________
Впору хвататься за голову и шептать: что он несет?! Что он, б-дь, несет?!



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0

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  • 7 | 02.10.2019, 15:33 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
таак. следуем...стены падают обои цветами вертятся. ползу по полу.... скорая прибыла: ну , вы знаете что дааальше будет... ЗНАЮ пц. даже магнезию пожалели-давление то в норме всегда. ебеме-лежу молча-кремотория нет ещё. дождусь ли? Таки думаю что и дон кихот страдал чувствительным вестиб.аппаратом и наяву из фильма ВИЙ все носится по кругу.



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  • 8 | 02.10.2019, 16:40 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Это по-путински - грандиозные проекты и стройки века на триллионы, где его олигаорхи для него отожмут полтриллиона, например мост на сахалин. как мост в крым, олимпиады, футбол, дворцы и т.д.
В масштабах региона цифры конечно скромные 20 млрд руб., из них 10 в австрию.



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  • 9 | 02.10.2019, 16:40 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Это по-путински - грандиозные проекты и стройки века на триллионы, где его олигаорхи для него отожмут полтриллиона, например мост на сахалин. как мост в крым, олимпиады, футбол, дворцы и т.д.
В масштабах региона цифры конечно скромные 20 млрд руб., из них 10 в австрию.



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0

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  • Гость
  •  
  • 10 | 02.10.2019, 17:37 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Врачей нет! А те, что есть половина пенсионеры! Кто работать будет в этой клинике?



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  • 11 | 02.10.2019, 17:49 | Автор: Корней
    Публикации: 5 | Комментарии: 13140 | Рейтинг: -1961
Правильно, на хрена нам клиники и больницы.
Лучше пострадаем на этом сайте.



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  • 12 | 02.10.2019, 18:38 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Оооооооо!
...назвал приблизитеьную стоимость...
+++
Политик - это не гадалка, чтобы вещать приблизительно.
Он уже попадал впросак с приблизительной оценкой воздуха в Сибае, с приблизительными цифрами урожая зерновых.
Если так будет продолжаться, то экономика региона так и останется приблизительной.
Рассчитывать на 20 млр. федеральных денег без проектноизыскательских работ , без многоплпановых расчетов в сегодняшнем застое с кучей нерешенных проблем по планам Путина - обманываться самому и обманывать избирателей.



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  • 13 | 02.10.2019, 20:00 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
12 | 02.10.2019, 18:38 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Оооооооо!
...назвал приблизитеьную стоимость...
+++
Политик - это не гадалка, чтобы вещать приблизительно.
Он уже попадал впросак с приблизительной оценкой воздуха в Сибае, с приблизительными цифрами урожая зерновых.
Если так будет продолжаться, то экономика региона так и останется приблизительной.
Рассчитывать на 20 млр. федеральных денег без проектноизыскательских работ , без многоплпановых расчетов в сегодняшнем застое с кучей нерешенных проблем по планам Путина - обманываться самому и обманывать избирателей.
____________________________________________________________
____________________________________________________________
__ Редко защищаю Хабирова, но тут вынужден из-за глупых нападок! Он сейчас не пошёл в правительство за 20 млрд., а только обозначил приблизительную стоимость! Будут готовы проект, смета и все остальные разрешения, вот тогда с этими документами и пойдёт! Дадут ли денег и сколько дадут, будет построен или нет - это вопрос! Ругать Хабирова надо за дела, а не просто за то, что существует! Очень Опытный



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  • 14 | 02.10.2019, 20:09 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Сначала в существующих больницах порядок наведите! Врачи разбегаются, оборудование устарело, препаратов толком нет... В некоторые больницы зайти страшно, ремонта поди с совковых лет не видели!



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  • 15 | 02.10.2019, 20:26 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
14 | 02.10.2019, 20:09 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Сначала в существующих больницах порядок наведите! Врачи разбегаются, оборудование устарело, препаратов толком нет... В некоторые больницы зайти страшно, ремонта поди с совковых лет не видели!
_________________________
чё за истерика? чем строительство нового центра мешает одновременно наводить порядок в существующих больницах?
турк



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  • 16 | 02.10.2019, 22:27 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Глава Башкирии Радий Хабиров своим указом создал региональный Фонд развития гражданского общества, бюджет которого превысит 140 млн руб. в год.
Источники финансирования фонда пока не уточняются, его учредителем будет управление делами главы. По сути, фонд будет распределять гранты, которые раньше распределяла администрация главы, минобразования и минтруда.

Как следует из указа, бюджет фонда будет направлен на субсидирование по итогам конкурса общественно значимых программ (40 млн руб.), проектов по развитию гражданского общества (50 млн руб.), проектов, направленных на сохранение и развитие государственных и языков народов республики (50 млн руб.).

У фонда будет коллегиальное управление. Состав попечительского совета определит сам глава региона. ____________________________________________________________
____________________________________________________________
__ Не прячьте ваши денежки по банкам и углам,
Несите ваши денежки — иначе быть беде.
И в полночь ваши денежки заройте в землю там,
И в полночь ваши денежки заройте в землю, где?
Заройте в землю, где…

Не горы, не овраги и не лес,
Не океан без дна и берегов,
А поле, поле, поле, поле Чудес,
А поле, поле, поле, поле Чудес,
Поле чудес в Стране Дураков.
Крекс-пекс-фекс… Очень Опытный



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