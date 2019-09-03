Хабиров планирует клинику в Затоне стоимостью 20 млрд рублей

В микрорайоне Затон Уфы планируют построить многофункциональную больницу с гериатрическим центром, который будет специализироваться на консультировании и лечении болезней старческого возраста.Глава Башкирии Радий Хабиров сегодня оценил стоимость объекта в 20 млрд руб. и дал поручение минздраву начать его проектирование. «А мы будем думать о федеральном финансировании»,— добавил он, подчеркнув, что «комплекс очень нужен именно в той части Уфы».В Уфе с 2000 года, по данным минздрава, работает республиканский гериатрический центр, куда ежегодно обращаются более 10 тыс. пожилых пациентов, однако в социальных сетях и СМИ часто сообщается об отказах пожилым гражданам в оказании медпомощи, в том числе в проведении операций в рамках госгарантий.В Башкирии с общим населением 4 млн человек, по данным Башстата, насчитывается около 735,38 тыс. пожилых людей, что составляет 20% населения республики. 65% из них это мужчины и женщины в возрасте от 60 до 74 лет, 33% — от 75 до 89 лет и 1,4% — долгожители старше 90 лет.