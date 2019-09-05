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Мутные мясные истории

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Уфимский предприниматель, владелец и директор компании «Зуевское» Альберт Мухамедьяров, поставляющий мясо для школьного питания, заявил, что скандал вокруг розовых тефтелей, разразившийся в уфимской школе №71, был «спланированной и грамотно сделанной заказной пиар-акцией» конкурентов.

Мутные мясные истории


Скандал произошел в середине сентября: родители школьников выложили в социальные сети фотографию с виду сырых тефтелей. Однако позже директор Центра детского и диетического питания Марина Асфандиярова заявила «Ъ-Уфа», что «тефтели не были сырыми, они готовились полтора часа. Просто почему-то они не приобрели серый цвет».

Господин Мухамедьяров заявил сегодня на круглом столе по проблемам школьного питания, что ему «очень обидно» за такие сообщения в СМИ, так как он вложил в развитие мясного скотоводства 450 млн руб. «Такая вот заказная пиар-акция была, и я четко понимаю, что она была спланирована теми, кто не хочет, чтобы местные производители поставляли в школы мясо»,— отметил он. Предприниматель добавил, что «многих детей в республике кормят буйволятиной». «Вот та плохая говядина или там сырая котлета — это вообще ерунда по сравнению с тем, что в республику завозят из Индии, Парагвая, Уругвая буйволятину, которая покупается от 50 до ста рублей за килограмм и легализуется в различных мясоубойных, мясоперерабатывающих пунктах под говядину»,— отметил он. Затем он добавил, что может доказать, что «например, куриная кожа, куриные отходы и отходы буйволятины превращаются в говяжьи сосиски высшей категории, которые доступны для детского питания».

По информации бизнесмена, он требовал от Роспотребнадзора проверить поставщиков такой продукции, так как установил около 500 фактов ее распространения. «Я знаю, что буйволов колют какими-то препаратами. Они там все пожирают и такими большими становятся, а мясо дешевое, естественно. Поэтому я призываю к тому, чтобы местные производители и молока, и любого другого там — крупа, овощи... чтобы все, что поставляется в школы, было произведено за чертой республики»,— заявил он, видимо, имея в виду, что все-таки поставлять такую продукцию должны республиканские производители.

Резюмируя последствия скандала в 71-й школе, господин Мухамедьяров сообщил, что это хороший повод «на уровне главы республики разобраться, наконец, с этим беспределом в поставках и закупках». Он добавил, что администрация Радия Хабирова поручила ему «подготовить доклад на тему мясного рынка в республике».

Майя Иванова, Коммерсант
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  • 1 | 04.10.2019, 09:43 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Сейчас учёные выращивают мясо пока в пробирке. Говорят, скоро завалят мир
этим мясом. Ещё говорят, что от КРС усиливается глобальный парниковый эффект.

Вот это заказуха. Вот это борьба с конкурентами. А вы тут вопите про рынок,
который мохнатой рукой наведёт порядок. Щаз, мля... Экологов быстренько натравят.



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  • 2 | 04.10.2019, 10:04 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1330 | Комментарии: 65784 | Рейтинг: +12230
Вот такой диалог у меня произошел:

Елена Захарова Чот долго реагировал)))

Павел Ксенофонтов
Лен, реагировал он недолго. Круглый стол собирали долго. Эт да.

Елена Захарова
Павел Ксенофонтов О! Адвокат дьявола. Собственной персоной.

Елена Захарова
Павел Ксенофонтов Его адепт Азамат Галин с его слов про мясо больных животных на Эхо Москвы в Уфе - озвучил в конце мая - мы все выпали в осадок и офонарели!!! Оля Комлева отправляла запросы во все надзорные инстанции, тегала и Галина, и Муху - но они, как рыбы в рот набрали - и никаких, СУКА, 500 фактов ее распространения не предоставил в ее распоряжение!
Тварь твой Муха а ты его соска!
______________________
Только что... будем ждать, что ответит ПаДлик Ксенофонтов, ныне глава Иглинского КУСа...

КУС Минземимущества РБ по Иглинскому Району, ГКУСРФ
Комитет по управлению собственностью Министерства земельных и имущественных отношений Республики Башкортостан по Иглинскому району
Ксенофонтов Павел Алексеевич
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОМИТЕТА-НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА

Вот вам социальный лифт - друзья друзей СРАдия - делают головокружительные карьеры...



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  • 3 | 04.10.2019, 10:08 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Затем он добавил, что может доказать, что «например, куриная кожа, куриные отходы и отходы буйволятины превращаются в говяжьи сосиски высшей категории, которые доступны для детского питания».
===================================
Это очень серьезный вопрос, в котором надо досканально разобраться, и если это правда, наказать самым строгим образом таких, с позволения сказать "производителей". А если это банальная месть мухи
Роспотребнадзору, то соответственным образом он должен отвечать за базар...
Радий!!! Все бросай, в том числе и сбор пожертвований на свои прожектерские идеи, и займись этим вопросом,- на кону жизнь и здоровье НАШИХ детей!!!!



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  • 4 | 04.10.2019, 10:15 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
в красном домике мухи мяс магАзин- округа не посежает. документов никогда не предоставляют. тефтели еотлеты не сереют а накипи о боже...



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  • 5 | 04.10.2019, 10:17 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Он добавил, что администрация Радия Хабирова поручила ему «подготовить доклад на тему мясного рынка в республике».
===============================
Почему одного из фигурантов конфликта назначают «подготовить доклад на тему мясного рынка в республике» суть которого заранее известна
Нужно срочно создавать независимую коммиссию, с представителями общественности.
Радий!!! Завязывай своих дружков, как фокусник из рукава доставать! Это тебе не шутки!
Займись наконец делом!!!



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  • 6 | 04.10.2019, 10:51 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Почему одного из фигурантов конфликта назначают «подготовить доклад на тему мясного рынка в республике» суть которого заранее известна
Нужно срочно создавать независимую коммиссию, с представителями общественности.
Радий!!! Завязывай своих дружков, как фокусник из рукава доставать! Это тебе не шутки!
Займись наконец делом!!!
_____________________________________________________
Чтобы конкурентов обличил-задвинул. А в это время в школах проверяют контентную фильтрацию на компьютерах, которую учителя сами где то найти должны. А чем кормят детей и кто на этом наживается надзорные органы не беспокоит



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Башкирская чиновница Роспотребнадзора покончила с собой после скандала с уфимским бизнесменом. Об этом в понедельник, 20 мая

погибшую зовут Ольга Сидорчева — она работала инспектором в местном Роспотребнадзоре. На прошлой неделе она до решения суда инициировала закрытие кафе, так как в нем отсутствовал цех по обработке сырого мяса.
Кроме того, женщина выписала предприятию штраф почти на миллион рублей. Известно, что проверка было внеплановой.

Уфимский предприниматель Альберт Мухамедьяров, которому принадлежало кафе, пожаловался врио губернатора Башкирии на действия чиновницы. В субботу, 18 мая, Радий Хабиров пригласил на совещание в правительство главу Роспотребнадзора, его заместителей, инспектора Сидорчеву и самого бизнесмена.
На своей странице в соцсети «ВКонтакте» он подчеркнул, что не готов работать с командой республиканского Роспотребнадзора. В итоге Хабиров поручил прокуратуре проверить действия чиновников ведомства.

Вскоре после совещания произошла трагедия – инспектор, закрывшая уфимское кафе, покончила собой. О ЧП в понедельник, 20 мая, на оперативном совещании рассказал врио региона.
«Произошла трагедия, по-другому не могу назвать. Я не знаю, что там произошло, это темная история, на мой взгляд, я прошу также следственные органы рассмотреть инцидент, инспектор, который осуществлял проверку, погиб. Она покончила с собой», — заявил Хабиров. Он отметил, что не доволен тем, что происходит в Роспотребнадзоре, а также выразил соболезнования родственникам чиновницы.

Врио губернатора подчеркнул, что общая задача властей — «расширять свободу бизнеса». «С теми, кто препятствуют этой задаче, нам не по пути», — пояснил Хабиров.

Между тем источник РИА «Новости» в правительстве региона предположил, что инспектор Роспотребнадзора могла свести счеты с жизнью после выговора от непосредственного начальника.

«Проводится служебная проверка по данному факту, известно, что после разбирательств ситуации инспектор получила выговор от своего начальника»

«Прокуратура истребовала материалы проверки Роспотребнадзора. Ведомство по закону имело права провести внеплановую проверку.

Руководитель башкирского управления Роспотребнадзора Евгений Степанов, который также присутствовал на собрании «Мы были на совещании с главой республики втроем: я, заместитель управления и она. Потом мы приехали в управление, разошлись по кабинетам. И все. Это был нерабочий день».

Тем временем бывшая коллега инспектора Ольги Сидорчевой не верит, что та могла самостоятельно свести счеты с жизнью. По ее словам, женщина пережила многое в своей жизни
«Она была, что называется, стальной женщиной, каждый раз она с таким хладнокровием выезжала на проверку, что при ее виде те, кого она проверяла, трепетали, а на ее лице ни один мускул не дергался. И, надо сказать, она одна приносила столько же штрафов в казну за нарушение санитарных норм, сколько, наверное, все остальные сотрудники Роспотребнадзора.

Она не раз ссорилась и с начальством, но ни к каким срывам это не приводило, наоборот, начальство от нее могло плакать», — заявила агентству «Башинформ» экс-коллега покойной.

Такого же мнения придерживаются и родственники чиновницы. Они считают, что смерть была насильственной. Обращение с просьбой расследовать предположительное преступление жители Башкирии направили в правоохранительные органы, пишет издание «Собкор02».

СМИ также цитирует слова супруга Ольги Сидорчевой, который не заметил ничего странного в поведении жены, когда та вернулась с собрания с врио губернатора в субботу. По его словам, Сидорчева сообщила, что ее хотят уволить, однако при этом не выглядела расстроенной. Местное издание также отмечает, что у инспектора тяжело болеет мать, а дочь живет в Канаде и постоянно нуждается в помощи родителей.

=================

- отольются мухе кошкины слезы?



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  • 8 | 04.10.2019, 11:46 | Автор: кац
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Разберутся. Времена немного другие, вот у Хамитова можно было все, а теперь немного прижмут.
Мясо во все пункты питания школьников слишком большой кусок. Тут драка будет серьезная. А что вареная 1,5 часа мясо оставалось красным это для дураков конечно.
Мухамедьяров первый, кто покусился на поле деятельности мираторга, обеспечивающего всю Россию буволятиной, китятиной, кенгурятиной. Или кто то верит, что мираторг производит столько говядины?



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  • 9 | 04.10.2019, 13:06 | Автор: Не зарегистрирован
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Кормят в школах д***мом и это факт.



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  • 10 | 04.10.2019, 15:07 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1330 | Комментарии: 65784 | Рейтинг: +12230
Про просьбе хернея - про школьное питание...

Просрочено на полгода. Контрольное управление Главы республики выявило грубейшие нарушения в школьной столовой села Булгаково Уфимского района. На кухне были обнаружены насекомые, гусеницы, а на полках – товары с истекшим сроком годности. А подсчёты и вовсе выявили, что порции не докладывали. И это при том, что руководителем региона была поставлена задача сделать сферу детского питания безопасной и одной из лучших в стране.

https://www.youtube.com/watch?v=AlVrhf362dY&feature=share



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  • Эксперт
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  • 11 | 04.10.2019, 15:10 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1330 | Комментарии: 65784 | Рейтинг: +12230
И да, так же как и всем те, у кого нет аргументов - ПаДлик Ксенфонтов откликнулся в таков вот ключе:

Павел Ксенофонтов
сколько раз себя накручивал, что больных нельзя тревожить и вот опять...Всего хорошего.Выздоравливай.

Елена Захарова
Павел Ксенофонтов выздоравливать тебе нужно. Не я предала протест за коттеджик, а ты. Не я рейдер и содержатель борделей с видеокамерами для высокопоставленных ментов, а Муха.
Впрочем - отсутствие совести - не лечится. Это навсегда.



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  • 12 | 04.10.2019, 15:10 | Автор: alis
    Публикации: 0 | Комментарии: 1299 | Рейтинг: +92,3
Ждать башкирийцам очередной суицид? Опять врачи просмотрели буйволятину? И просроченную молочку в школах, кстати башпроизводителей?
Хорошее мясо поступает из Татарии, Н.Челны отпускают птицу высокого качества по 110 руб/кг, индюшатина от 200 руб/кг, 130 Р свинина. Закупайтесь в Татарии!!! и не будет проблем по качеству - буйволы в Татарии не водятся. Да и молочка у них на порядок выше. Учетом башревность - можно просто продать им пай колхозов, пустующие фермы.



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  • 13 | 04.10.2019, 15:21 | Автор: Корней
    Публикации: 5 | Комментарии: 13173 | Рейтинг: -1962,8
11 | 04.10.2019, 15:10 | Автор: Кухарка
Публикации: 1330 | Комментарии: 65783 | Рейтинг: +12230,5
И да, так же как и всем те, у кого нет аргументов - ПаДлик Ксенфонтов откликнулся в таков вот ключе:

Павел Ксенофонтов
сколько раз себя накручивал, что больных нельзя тревожить и вот опять...Всего хорошего.Выздоравливай.

Елена Захарова
Павел Ксенофонтов выздоравливать тебе нужно. Не я предала протест за коттеджик, а ты. Не я рейдер и содержатель борделей с видеокамерами для высокопоставленных ментов, а Муха.
Впрочем - отсутствие совести - не лечится. Это навсегда.
________________________________________
Конечно, ты не предавала.
Ты в общаге сидела.
Тебе коттеджик не предложили.
Да и схерали они будут предлагать коттеджики всем подряд?



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  • 14 | 04.10.2019, 15:51 | Автор: кац
    Публикации: 0 | Комментарии: 18738 | Рейтинг: -3235,4
Хорошее мясо поступает из Татарии, Н.Челны отпускают птицу высокого качества по 110 руб/кг, индюшатина от 200 руб/кг, 130 Р свинина. Закупайтесь в Татарии!!! и не будет проблем по качеству - буйволы в Татарии не водятся.
--------
Покупайте конечно. Я не против. Масло казанское, газводу Алиса, мясо по 130 рублей. Все у них действительно дешевое.
Но мы будем местное. Пусть и дороже.



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  • 15 | 04.10.2019, 16:45 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
всю "бельгийскую" говядину съела наша страна. а "народ" дружно проголосовал чтобы путин отменил ГОСТы на продукты питания и получайте "дарагие расеяне" КОРМ! 3а что боролись......



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  • 16 | 04.10.2019, 17:03 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1330 | Комментарии: 65784 | Рейтинг: +12230
Читавю про сралинские застоья и ух ты, чо вычитала))))

"В отпусках Сталин проводил в среднем 80–90 дней в году, а с конца 40-х – более 100 дней" - ага!
Это тот, который в одном френче типа всю жизнь проходил и стоптанных сапогах)))

Попойки замухрышек: советская диктатура за обеденным столом
https://www.svoboda.org/a/30162537.html



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  • 17 | 04.10.2019, 17:17 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Попойка замухрышек сегодня в Даско-гарден.



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  • 18 | 04.10.2019, 18:52 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Раньше мясо и молочку контролировал росветнадзор, растениеводство - росельхознадзор, а у мухи все в куче потребнадзора?
Это настораживает.
Может еще кого из санитарных врачей нашли в березовой роще?



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  • 19 | 04.10.2019, 19:07 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
В стране башкир не работает вообще( с толком и без толка) госкомитет по торговле.
В минпросе питанием дошкольников и школьников должен заниматься т.н. кулинарный совет, в составе которого обязательно должны быть родители.
Муха и пр. не более чем контрактные поставщики продукции.
Разорвать контракт, даже если он навязан другом мухи, как два пальца.
Муха, мы знаем по шлейфу скандалов, не консруктивный организатор дела.
Кроме этого своей агрессией он в очередной раз продемонстрировал свое криминальное мышление.
Такого друга врагу не пожелаешь.



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  • 20 | 04.10.2019, 19:35 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
А кто мухе сказал, что рощинская свинина качественнее мяса австралийских кенгуру?
А молоко дуванских коров на искуственных кормах и молоко от коров, пасущихся в полосах отвода больших федеральных дорог и возле заборов предприятиц большой химии можно использовать в молочных кухнях грудничкам?



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