Мутные мясные истории ...

Уфимский предприниматель, владелец и директор компании «Зуевское» Альберт Мухамедьяров, поставляющий мясо для школьного питания, заявил, что скандал вокруг розовых тефтелей, разразившийся в уфимской школе №71, был «спланированной и грамотно сделанной заказной пиар-акцией» конкурентов.Скандал произошел в середине сентября: родители школьников выложили в социальные сети фотографию с виду сырых тефтелей. Однако позже директор Центра детского и диетического питания Марина Асфандиярова заявила «Ъ-Уфа», что «тефтели не были сырыми, они готовились полтора часа. Просто почему-то они не приобрели серый цвет».Господин Мухамедьяров заявил сегодня на круглом столе по проблемам школьного питания, что ему «очень обидно» за такие сообщения в СМИ, так как он вложил в развитие мясного скотоводства 450 млн руб. «Такая вот заказная пиар-акция была, и я четко понимаю, что она была спланирована теми, кто не хочет, чтобы местные производители поставляли в школы мясо»,— отметил он. Предприниматель добавил, что «многих детей в республике кормят буйволятиной». «Вот та плохая говядина или там сырая котлета — это вообще ерунда по сравнению с тем, что в республику завозят из Индии, Парагвая, Уругвая буйволятину, которая покупается от 50 до ста рублей за килограмм и легализуется в различных мясоубойных, мясоперерабатывающих пунктах под говядину»,— отметил он. Затем он добавил, что может доказать, что «например, куриная кожа, куриные отходы и отходы буйволятины превращаются в говяжьи сосиски высшей категории, которые доступны для детского питания».По информации бизнесмена, он требовал от Роспотребнадзора проверить поставщиков такой продукции, так как установил около 500 фактов ее распространения. «Я знаю, что буйволов колют какими-то препаратами. Они там все пожирают и такими большими становятся, а мясо дешевое, естественно. Поэтому я призываю к тому, чтобы местные производители и молока, и любого другого там — крупа, овощи... чтобы все, что поставляется в школы, было произведено за чертой республики»,— заявил он, видимо, имея в виду, что все-таки поставлять такую продукцию должны республиканские производители.Резюмируя последствия скандала в 71-й школе, господин Мухамедьяров сообщил, что это хороший повод «на уровне главы республики разобраться, наконец, с этим беспределом в поставках и закупках». Он добавил, что администрация Радия Хабирова поручила ему «подготовить доклад на тему мясного рынка в республике».