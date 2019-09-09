Хабиров подтвердил, что в школах детям дают просроченные продукты

Книги Сергея Орлова:

«О Рахимове и не только»;

«Ликвидация Уфимской губернии: Как это было?»;

«Пирамида Салавата» -

Можно купить в магазине «А-книга»

Уфа, ул. Гоголя, д. 36, ост. транспорта «Музей».




Календарь новостей
«    Октябрь 2019    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031 
Лучшие комментарии
Ильнар Гарифуллин: «Ответ ...

Татарский вопрос, башкирский, чувашский, русский... А может и нет ник ...
  Рейтинг: +6  ЯСЕНПЕНЬ

Пропагандон с поганым рто ...

Кацика каменты немножко скрыты,такое ощущение как бы освежителем воз ...
  Рейтинг: +5  Иннокентий Иванов

Теперь уж точно светлое б ...

СРОЧНО!!!!! БУРЯТИЯ ВЫШЛА НА УЛИЦЫ! УЛАН УДЭ ПРОТИВ БЕСПРЕДЕЛА ВЫБОР ...
  Рейтинг: +4  Анонимно

Обсуждаемое за месяц
Шок! США в ужасе от ...

Константин Толкачев: мы обсудим инцидент с Ингой Юмашевой, и определим, как ...
  8.10.2019   36677    15

Комплекс ...

Стерлитамакский башдрамтеатр отказался от афиш нового спектакля «Три богатыря и ...
  8.10.2019   40564    33

Хабиров подтвердил, что ...

Об этом глава региона заявил сегодня на совещании в правительстве. По его ...
  8.10.2019   30419    10

Поганый рот: Как ...

Общественный активист из Татарстана Еркен Сарсембаев обратился в Следственный ...
  8.10.2019   37674    18

Жаль не посадили ...

Депутат Госдумы от Башкирии, единоросс Инга Юмашева была в течение часа ...
  7.10.2019   30221    53

Последние публикации
Шок! США в ужасе от ...

Константин Толкачев: мы обсудим инцидент с Ингой Юмашевой, и определим, как ...
  8.10.2019   14122    15

Комплекс ...

Стерлитамакский башдрамтеатр отказался от афиш нового спектакля «Три богатыря и ...
  8.10.2019   11251    33

Хабиров подтвердил, что ...

Об этом глава региона заявил сегодня на совещании в правительстве. По его ...
  8.10.2019   17056    10

Поганый рот: Как ...

Общественный активист из Татарстана Еркен Сарсембаев обратился в Следственный ...
  8.10.2019   25977    18

Жаль не посадили ...

Депутат Госдумы от Башкирии, единоросс Инга Юмашева была в течение часа ...
  7.10.2019   11684    53

Изоляция? А может, ...

Писатель Флюр Галимов о книгопечатании в Башкирии: «У нас башкирская литература ...
  7.10.2019   18459    80

Алга, да не туда ...

Что ж, вернемся снова к тому, что почему-то называется «Транспортная реформа в ...
  7.10.2019   13249    38

В долгах как в шелках, с ...

Минфин прогнозирует падение реальных доходов россиян из-за платежей по ...
  7.10.2019   17099    34

Мутные мясные истории ...

Уфимский предприниматель, владелец и директор компании «Зуевское» Альберт ...
  4.10.2019   30295    32

Почему уроженцы Башкирии ...

За четыре года столицу республики покинуло около 7,5 тысяч человек. Такие цифры ...
  4.10.2019   13926    38

Читаемое за месяц
Рекордные 80 процентов ...

По результатам обработки 10% бюллетеней на выборах главы Башкирии лидирует ...
  9.09.2019   13052    184

Улица, куреш, конкурс, ...

В Уфе появится улица Артура Ахметханова. Имя бывшего и.о. вице-премьера ...
  10.09.2019   33726    26

Теперь уж точно светлое ...

Первым кадровым решением Радия Хабирова, избравшегося в воскресенье главой ...
  10.09.2019   34341    25

Руслан Валиев: «Страх, ...

Разочарования, которые заставляют задуматься об основах бытия, происходят, не ...
  10.09.2019   30976    42

До 2024. А там либо ишак ...

В Правительстве Башкирии разработают программу развития республики до 2024 ...
  10.09.2019   36382    24

Архив публикаций
Октябрь 2019 (22)
Сентябрь 2019 (81)
Август 2019 (127)
Июль 2019 (109)
Июнь 2019 (92)
Май 2019 (72)


Хабиров подтвердил, что в школах детям дают просроченные продукты

Оценили
0


Об этом глава региона заявил сегодня на совещании в правительстве. По его словам, при проверках в 15 муниципалитетах Башкирии были выявлены нарушения.

Хабиров подтвердил, что в школах детям дают просроченные продукты


Так, в лицее села Булгаково обнаружили гусениц в смеси для компота, детям давали просроченное молоко, а вес блюд не соответствовал нормативам.

В некоторых школах, как рассказал Хабиров, из меню исключают салаты, а детям предлагают выбирать между чаем и бифидоком, хотя должны давать и то, и другое.

Радий Хабиров потребовал, чтобы главы муниципалитетов в течение недели разобрались в ситуации. На 11 октября назначено закрытое совещание по школьному питанию.

Эхо Москвы
Оригинал публикации






  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 1 | 08.10.2019, 09:06 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Мало разобраться в течении недели - нужно поувольнять виновных , а в Булгаково заставить виновных сожрать целый чемодан гусениц



Оценили
0

  • Изображение
  • Эксперт
  •  
  • 2 | 08.10.2019, 09:21 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1330 | Комментарии: 65833 | Рейтинг: +12230,6
А чего он промолчал, что в школах, куда поставляет свою продукцию его друган рейдер и содержатель борделей Мухамедьяров из-за которого он устроил взбучку РКНу и инспектор покончила с собой - школьники отравились розовыми тефтелями, которые по словам повара готовились полтора часа, но так и остались розовыми внутри? А у детей животы скрутило.

Спустя 2 недели Муха собрал круглый стол, где заявлял, что он 450 лямов потратил на то, чтобы его «Зуевское» в развитие скотоводства.
Ну я верю, что в себя-скота он вложил и поболее...

Предприниматель Альберт Мухамедьяров, поставляющий мясо для школьного питания, назвал «заказной пиар-акцией» новости про сырые тефтели в уфимской школе


По его словам, ему «очень обидно» за информацию про сырые тефтели.
«Такая вот заказная пиар-акция была, и я четко понимаю, что она была спланирована теми, кто не хочет, чтобы местные производители поставляли в школы мясо», — цитирует предпринимателя издание.

Альберт Мухамедьяров владеет и руководит компанией «Зуевское», которая занимается поставками мяса для школьного питания и поставляет продукцию в том числе в школу №71. Предприниматель добавил, что сырые котлеты — это “ерунда по сравнению с тем, что в республику завозят из Индии, Парагвая, Уругвая буйволятину, которая покупается от 50 до ста рублей за килограмм и легализуется в различных мясоубойных, мясоперерабатывающих пунктах под говядину”. Буйволятиной, по словам Мухамедьярова, кормят в том числе и школьников.
___________________________________________

Еще раз: "сырые котлеты — это ерунда".

Ну то есть - плевать мне, что ваши дети потравились.

Экспертиза показала, что котлеты сырыми не были, но почему они оставались розовыми и почему у детей болели животы - экспертиза промолчала...



Оценили
4

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 3 | 08.10.2019, 09:34 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Так, в лицее села Булгаково обнаружили гусениц в смеси для компота, детям давали просроченное молоко, а вес блюд не соответствовал нормативам.
=================================
Налицо умышленное приченение вреда здоровью, и воровство в крупных размера группой лиц по предварительному сговору, Это все усугубляется тем что это сделано по отношению беззащитных детей!!!
Тут не главы муниципалитетов а покуратура должна разбираться!
К стати а что молчит по этому поводу совет по правам человека, так распиаренный радием?!



Оценили
0

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 4 | 08.10.2019, 10:55 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Я как простой родитель рад хоть чем то кормят моих семерых детей в школе. я дома такого разнообразия пусть даже с червями, недожаренными фрикадельками позволить своих детишкам не могу. Каждый день дома жрем перловку на воде, то малое, что остается даю свинье.



Оценили
1

  • Изображение
  • Эксперт
  •  
  • 5 | 08.10.2019, 11:20 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1330 | Комментарии: 65833 | Рейтинг: +12230,6
то малое, что остается даю свинье.
_______________________
А ты еще троих роди - ни перловки оставаться не будет, ни свинью содержать не придется - ибо нечем кормить будет.

Прям завидую - такое счастливое детство у твоего выводка... семь стаканов намерен перед смертью выпить?



Оценили
1

  • Изображение
  • Участник
  •  
  • 6 | 08.10.2019, 11:31 | Автор: Корней
    Публикации: 5 | Комментарии: 13222 | Рейтинг: -1966,4
4 | 08.10.2019, 10:55 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0

Я как простой родитель рад хоть чем то кормят моих семерых детей в школе. я дома такого разнообразия пусть даже с червями, недожаренными фрикадельками позволить своих детишкам не могу. Каждый день дома жрем перловку на воде, то малое, что остается даю свинье.
_______________________________________
Вы по настоящему счастливый человек, если у Вас семеро детей.



Оценили
0

  • # 7 | 08.10.2019, 11:34 | Автор: кац
    Публикации: 0 | Комментарии: 18779 | Рейтинг: -3241,7

  •   Комментарий скрыт модератором
  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 8 | 08.10.2019, 11:34 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
ОНФ, СПЧ, ОП, курултай, прокуратура, роспотреб (ветеринарка), МВД (ОДН), всероссийский род.комитет, минздрав, минобр, ЦОБ, УГЗ, админстрации МО, отделы торговли МО
- толку = 000000000000
там на соседней ветке . как то писта написала - а жаловаться бегут к ненавистному путину.... бляя, а к кому еще то бежать, опять к папе римскому или в сенат ЮСА??? если все структуры созданные и заточенные им под себя - ни)(уа не работают.
для бестолковых - отвечаю сразу, все перечисленные мною организации прямо, либо косвенно отвечают за безопасность детей и имеют все права по контролю питания в школах
турк



Оценили
0

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 9 | 08.10.2019, 11:37 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
4-го срочно кастрировать!



Оценили
0

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 10 | 08.10.2019, 11:46 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
для Корнея , ХОРОШАЯ (без балды) новость - 4 участка автодорог будут переданы из регионального бюджета на содержание федерального бюджета. Станут или нет от этого трассы лучше? да ХЗ, но экономия рег бюджета - это одно из направлений Х-2 по улучшению качества жизни народа РБ. лишь бы с толком эти деньги потратил, а не в3.14здячил в карманы "своим"
турк



Оценили
0






© Общественно - политический проект «Уфимский Журнал»

О проекте | Правовая информация | Правила публикации | Связь с редакцией | Размещение рекламы

В соответствии с правилами пользования сайтом, администрация не несет ответственности за содержание материалов, которые размещают пользователи.
Для урегулирования споров и претензий вы можете связаться с администрацией по вопросам публикации и модерации.

Мнение администрации сайта может не совпадать с мнением авторов статей. Администрация не несет ответственности за оставленные комментарии.
Ваши письма и статьи принимаются на E-Mail: information@journalufa.com