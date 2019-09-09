Так, в лицее села Булгаково обнаружили гусениц в смеси для компота, детям давали просроченное молоко, а вес блюд не соответствовал нормативам.
В некоторых школах, как рассказал Хабиров, из меню исключают салаты, а детям предлагают выбирать между чаем и бифидоком, хотя должны давать и то, и другое.
Радий Хабиров потребовал, чтобы главы муниципалитетов в течение недели разобрались в ситуации. На 11 октября назначено закрытое совещание по школьному питанию.
Эхо Москвы
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Хабиров подтвердил, что в школах детям дают просроченные продукты
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