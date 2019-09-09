Хабиров подтвердил, что в школах детям дают просроченные продукты

Об этом глава региона заявил сегодня на совещании в правительстве. По его словам, при проверках в 15 муниципалитетах Башкирии были выявлены нарушения.Так, в лицее села Булгаково обнаружили гусениц в смеси для компота, детям давали просроченное молоко, а вес блюд не соответствовал нормативам.В некоторых школах, как рассказал Хабиров, из меню исключают салаты, а детям предлагают выбирать между чаем и бифидоком, хотя должны давать и то, и другое.Радий Хабиров потребовал, чтобы главы муниципалитетов в течение недели разобрались в ситуации. На 11 октября назначено закрытое совещание по школьному питанию.