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Певцы ртом, спортсмены, коммивояжёры. А теперь еще и ЧОПовцы

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ЛДПР передала вакантное место в Госсобрании сотруднику ЧОПа. Как сообщает пресс-служба регионального парламента, совет партии ЛДПР передал освободившийся мандат депутата Курултая 43-летнему сотруднику частного-охранного агентства «Фараон» Максиму Власенко.

Певцы ртом, спортсмены, коммивояжёры. А теперь еще и ЧОПовцы


Место стало вакантным в сентябре этого года, когда действующий депутат от ЛДПР Айгуль Ханафина досрочно сложила свои полномочия.

Ранее с передачей вакантного места в Госсобрании определилась «Единая Россия». Совет партии решил передать мандат Суфии Зидихановой, которая также досрочно покинула парламент, президенту ТПП Тимуру Хакимову.

Напомним, Хакимов ранее уже был депутатом Курултая прошлого созыва.

Максим Власенко пришел в республиканский парламент впервые.

Эхо Москвы
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  • 1 | 10.10.2019, 10:17 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Певцы ртом, спортсмены, коммивояжёры. А теперь еще и ЧОПовцы
===============================
На очереди: доярки, постухи, комбайнеры, слесари сантехники, и далее по списку рабочих профессий....
Законы должны принимать профессионалы
БЕДА, коль пироги начнет печи сапожник,
А сапоги тачать пирожник,
И дело не пойдет на лад.
Да и примечено стократ,
Что кто за ремесло чужое браться любит,
Тот завсегда других упрямей и вздорней:
Он лучше дело всё погубит,
И рад скорей
Посмешищем стать света,
Чем у честных и знающих людей
Спросить иль выслушать разумного совета.
И.А.Крылов



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  • Эксперт
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  • 2 | 10.10.2019, 10:21 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1331 | Комментарии: 65857 | Рейтинг: +12231,2
"Законодатели", твою мать!



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  • 3 | 10.10.2019, 10:22 | Автор: юнг
    Публикации: 153 | Комментарии: 38066 | Рейтинг: +5435,7
Комментарий скрыт в связи с отрицательным рейтингом.
Е-бти свою, дешевле обойдется!



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2

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  • 4 | 10.10.2019, 10:40 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Певцы ртом, спортсмены, коммивояжёры. А теперь еще и ЧОПовцы
===============================
На очереди: доярки, постухи, комбайнеры, слесари сантехники, и далее по списку рабочих профессий....
Законы должны принимать профессионалы
________________________
сёдня в новостях - минтруд считает возможным пригласить гастеров из ближнего зарубежья на вакансии врачей, в связи с их острой нехваткой...
ёпомать, а в это время наши врачи увольняются пачками из-за невыносимых условий труда.
Минтруд, минобр - вы блять чем ваще занимаетесь, как можно допустить к охране здоровья нации "варягов". Корней, вот скажи, можно ли допустить к охране рубежей Родины "варягов"? а к охране здоровья нации?
про "охрану рубежей" - это тож из новостей - МО плачется, что правительство не в полном объеме выделяет деньги на все хотелки МО. ну примерно как и на Здравоохранение. Врачи побежали , следующие - военные????
турк



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  • 5 | 10.10.2019, 12:34 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Глава онкоцентра Блохина рассказал о сокращениях.

В России остро не хватает онкологов, психиатров, ортопедов, окулистов, неврологов и многих других врачей.

Для устранения дефицита врачей в России могут привлечь мигрантов

В Госдуме заявили об игнорировании правительством потребностей армии
________________________
3.14здец, новостная подборка за сёдня
турк



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  • 6 | 10.10.2019, 13:26 | Автор: Корней
    Публикации: 5 | Комментарии: 13255 | Рейтинг: -1969,8
сёдня в новостях - минтруд считает возможным пригласить гастеров из ближнего зарубежья на вакансии врачей, в связи с их острой нехваткой...
ёпомать, а в это время наши врачи увольняются пачками из-за невыносимых условий труда.
Минтруд, минобр - вы блять чем ваще занимаетесь, как можно допустить к охране здоровья нации "варягов". Корней, вот скажи, можно ли допустить к охране рубежей Родины "варягов"? а к охране здоровья нации?
____________________________________________
Скажу.
Знаешь, что такое цепочка?
Она из звеньев состоит.
Так вот, сначала допустили к стране варягов, которые написали ей законы, потом её разграбили, убили экономику, образование, медицину.
И всё это под ваши радостные вопли.
Теперь вот это.
А как ты думал?
Звенья одной цепи.



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  • 7 | 10.10.2019, 13:45 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
И всё это под ваши радостные вопли.
____________________
скажи гвоздика - не 3.14здика
не под НАШИ вопли. а под ОБЩИЕ и ты тоже в этом участвовал . иначе как таких как ТЫ понять - где вы были когда разваливали и почему развалили? что ТЫ сделал что бы не развалилось? ответ - НИЧЕГО, стоял в сторонке и помалкивал , а теперь сваливаешь на тех , кто устал жить голодом.
я ж тебе объясняю - у нас разное восприятие. недавно , какая то депутатша сказала - чё вы жалуетесь на прод корзину, в блокаду ваще жрать нечего было , а мы щас жируем (недословно). вот ты со своим мировосприятием недалеко ушел от этой твари. для тебя наш МРОТ - достойный, для тебя продкорзина ,рассчитаная чиновниками от миинздрава - нормальное питание (в блокаду же хуже было)
турк
турк



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  • 8 | 10.10.2019, 14:02 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
1 | 10.10.2019, 10:17 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Певцы ртом, спортсмены, коммивояжёры. А теперь еще и ЧОПовцы
===============================
На очереди: доярки, постухи, комбайнеры, слесари сантехники, и далее по списку рабочих профессий....
Законы должны принимать профессионалы
БЕДА, коль пироги начнет печи сапожник,
А сапоги тачать пирожник, ...

------------------------------------

Ты строй попутал. При Советской власти было государство рабочих и крестьян. Они понимали чаяния народа и в этом смысле - да, были профессионалами в знании жизни.

Про нынешних законодателей говорить стрёмно. Вылезет какая-нито блядь
с инициативой запрета курения на балконах - и Надеждин Боря доказывает,
что ему одеваться и спускаться в лифте тяжело, а внизу - детские площадки, курить тоже нельзя... И вот мусолят, тратят эфирное время, играют на нервах... А страна в экономическом тупике.



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  • 9 | 10.10.2019, 14:16 | Автор: Корней
    Публикации: 5 | Комментарии: 13255 | Рейтинг: -1969,8
скажи гвоздика - не 3.14здика
не под НАШИ вопли. а под ОБЩИЕ и ты тоже в этом участвовал . иначе как таких как ТЫ понять - где вы были когда разваливали и почему развалили? что ТЫ сделал что бы не развалилось? ответ - НИЧЕГО, стоял в сторонке и помалкивал , а теперь сваливаешь на тех , кто устал жить голодом.
я ж тебе объясняю - у нас разное восприятие. недавно , какая то депутатша сказала - чё вы жалуетесь на прод корзину, в блокаду ваще жрать нечего было , а мы щас жируем (недословно). вот ты со своим мировосприятием недалеко ушел от этой твари. для тебя наш МРОТ - достойный, для тебя продкорзина ,рассчитаная чиновниками от миинздрава - нормальное питание (в блокаду же хуже было)
турк
турк
__________________________________________
Не, радостно не вопил.
И не протестовал.
Потому что тоже повёлся, хотя уже тогда многое не нравилось в речах дерьмократов. Но лапша с моих ушей тоже свисала.
Но до меня дошло, хоть и поздно.
А вы до сих пор вопите, потому что тупые.
И далее, турк - ты тупой вдвойне.
Я нигде не писал, что мне нравится МРОТ и тому подобное.
Я написал в предыдущем комментарии, что козлов запустили в огород.
И что же вы удивляетесь, что козлы расхерачили весь огород?
Более того, вы кричите, что козлов надо ещё запустить. Маловато козлов, кричите.



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  • 10 | 10.10.2019, 14:29 | Автор: Корней
    Публикации: 5 | Комментарии: 13255 | Рейтинг: -1969,8
Ты строй попутал. При Советской власти было государство рабочих и крестьян. Они понимали чаяния народа и в этом смысле - да, были профессионалами в знании жизни.

Про нынешних законодателей говорить стрёмно. Вылезет какая-нито блядь
с инициативой запрета курения на балконах - и Надеждин Боря доказывает,
что ему одеваться и спускаться в лифте тяжело, а внизу - детские площадки, курить тоже нельзя... И вот мусолят, тратят эфирное время, играют на нервах... А страна в экономическом тупике.
_______________________________________________
Мне нравится этот комментарий.
Я бы добавил - серость.
Про которую даже мы понимаем, что они серость.
И не только у нас.
Посмотрите какие раньше руководители стран были.
Умнейшие, толковые и образованные люди. Великолепные организаторы. Сталин, Рузвельт, Черчилль.
А потом?
Горбачёв, Ельцин, Клинтон.
Знаменитое сталинское "Кадры решают всё!".
Ну мы видим сегодняшние кадры.



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  • 11 | 10.10.2019, 14:31 | Автор: Корней
    Публикации: 5 | Комментарии: 13255 | Рейтинг: -1969,8
"Кадровая политика у нас в стране прогрессивно деградировала от одного руководителя страны к другому, его сменявшему. У нас так много любят поболтать о кадрах, но до сих пор никто так и не приблизился к сталинскому пониманию и подходам в подборе и расстановке кадров. Постепенно людей дела 40–х — 60–х годов сменили люди слова 70–х — 80–х годов, а им на смену пришла волна вырожденцев 90–х годов, неспособных ни к делу, ни даже к слову. Иначе говоря, наступила полная властная импотенция. Те, буквально единицы, дееспособных и энергичных министров и чиновников высшего ранга, просто счастливое исключение из общей тенденции коллапса в этом вопросе.

Мы прекрасно помним какие кадры были у Сталина, у Хрущева, у Брежнева, у Горбачева, у Ельцина.
У Сталина даже дворник, подметавший Красную площадь, был более дееспособен, чем сегодняшние министры. Сегодняшние 40–50 летние кадры не тянут на 20–летних той поры.
Брежнев подбирал свои кадры из числа профессионалов, но тех кого знал и кто был лично ему предан.
Горбачев подбирал в первую очередь тех, кто был ему лично предан и в основном серых, безынициативных и недалеких людей, чтобы, не дай бог, не оказались умнее его. А поскольку у него и самого ума было не очень, то понятно какой уровень был у его команды. Результаты их работы нам общеизвестны. Когда серость подбирает еще большую серость — финал всегда предопределен.
При Ельцине кадровый маразм достиг своего апогея. Кадры подбирались в основном из замаравших себя людей в разного рода аферах, коррупции и прочих преступлениях, по воровскому принципу стаи (такие всегда послушны и управляемы), причем предпочтение отдавалось «богоизбранному» народу. Так кадры подбираются только для совершения групповых преступлений крупного масштаба." (Спасёт ли Путин Россию")



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  • 12 | 10.10.2019, 14:51 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Корней, для неверующих , что в СССРе был пистец... в 87 году возвращались мы со стажировки из Костромы. Пересадка на Казанском вокзале на электричку до Рязани. Я тогда в живую увидел "дорогу жизни". мы (взвод десантников) не могли попасть в электричку. пенсионерки с баулами сосисок, колбасы.. штурмовали вагоны через окна. Есно нам было западло воевать с бабками, взвод рассредоточился по всей электричке по тамбурам. Тамбуры тож были забиты, как и вагоны. Ехали стоймя .
а это всего 200 км от масквы, 87 год, народ выживал.
мы ходили по девчонкам в гости и если у кого то из родителей выставляли на стол сгущенку - ООООО... потом мы приносили с собой армейский сухпаек - блять точно как в ВОВ, мыло привез - радость , тушенку из сидора достал - уже любимый зять..
и ты предлагал так жить дальше???? 91 год - завоевана свобода, народ впроголодь. но был счастлив этой свободе. 93 год - расстрел свободы. ВСЁ - демократии (как Шевчук поёт- в рифму) 3.14здец!!!
дальше только воры на всех уровнях, в любой отрасли
и не надо щас говорить , что мы были за расстрел свободы .. да, наверняка Руцкой и Хасбулатов были не ангелами , но они стояли на позициях народовластия, демократии .. на ПОЗИЦИЯХ, которые при норм развитии, давали право КАЖДОМУ гражданину участвовать в созидании госустройства и своей личной жизни. щас мы имеем - госустройство - нас вычеркнули, личная жизнь - пожалуйста, главное наверх не суйся - можешь потихоньку зарабатывать, можешь потихоньку воровать - тока не мешай НАМ наверху... а если хочешь к нам наверх - либо воруй эшелонами, либо мзду нам заплати, либо предай свои идеалы , либо будь родственником
турк



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  • Участник
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  • 13 | 10.10.2019, 15:09 | Автор: Корней
    Публикации: 5 | Комментарии: 13255 | Рейтинг: -1969,8
12 | 10.10.2019, 14:51 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0

Корней, для неверующих , что в СССРе был пистец... в 87 году возвращались мы со стажировки из Костромы. Пересадка на Казанском вокзале на электричку до Рязани. Я тогда в живую увидел "дорогу жизни". мы (взвод десантников) не могли попасть в электричку. пенсионерки с баулами сосисок, колбасы.. штурмовали вагоны через окна. Есно нам было западло воевать с бабками, взвод рассредоточился по всей электричке по тамбурам. Тамбуры тож были забиты, как и вагоны. Ехали стоймя .
а это всего 200 км от масквы, 87 год, народ выживал.
мы ходили по девчонкам в гости и если у кого то из родителей выставляли на стол сгущенку - ООООО... потом мы приносили с собой армейский сухпаек - блять точно как в ВОВ, мыло привез - радость , тушенку из сидора достал - уже любимый зять..
и ты предлагал так жить дальше???? 91 год - завоевана свобода, народ впроголодь. но был счастлив этой свободе. 93 год - расстрел свободы. ВСЁ - демократии (как Шевчук поёт- в рифму) 3.14здец!!!
______________________________________________
Не, турк, ты не вдвойне тупой.
И даже не в квадрате.
А хрен знает в какой степени.
Я тебе про "кадры, которые решают всё", ты из этого делаешь вывод, что я не верю (хотя сам это и видел и пережил).
Я тебе даже уже не предлагаю перечитывать и вникать в комментарии, понимаю - бесполезно.



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  • Эксперт
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  • 14 | 10.10.2019, 15:11 | Автор: юнг
    Публикации: 153 | Комментарии: 38066 | Рейтинг: +5435,7
Комментарий скрыт в связи с отрицательным рейтингом.
20 | 10.10.2019, 13:30 | Автор: Не зарегистрирован

Юнгу и Кухарке - как бы ты не поссорился с человеком - выставлять на общее обозрение его бывшие "грешки" - низко !!
пишите лучше про "ЩАС"... дабы ум и тупость каждого были видны всем. а ваши прошлые отношения должны остаться тока между ВАМИ.ЗАЕПАЛИтурк

============================================================


==

Ты прав , дорогой. Но, поскольку сегодня день психического здоровья и профилактики психических болезней, вынужден ответить:
Когда-то, лет 8-10 тому, когда на УЖе было много интересных людей, одна дамочка клятвенно увещевала, что надо " обсуждать тему, а не личности".
Однако, когда выяснилось, что она неправа, на несогласных обрушился град оскорблений. Ладно бы было в адрес посетителей, но, когда она стала оскорблять родствеников и жен ( по отношению ко мне и к Харрисону), это перешло уже все границы дозволенного.
Многие ушли, не выдержав потока грязи, многие пытались сопротивляться.
Я же, поклялся памятью оскорбленного отца, что буду давить гниду, пока она жива.



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  • Участник
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  • 15 | 10.10.2019, 15:15 | Автор: Корней
    Публикации: 5 | Комментарии: 13255 | Рейтинг: -1969,8
Комментарий скрыт в связи с отрицательным рейтингом.
и ты предлагал так жить дальше???? 91 год - завоевана свобода, народ впроголодь. но был счастлив этой свободе. 93 год - расстрел свободы. ВСЁ - демократии (как Шевчук поёт- в рифму) 3.14здец!!!
________________________________________________
Если бы была завоёвана свобода, то не было бы расстрела в 1993 году.
Был момент грызни за власть, во время которой народ был предоставлен сам себе. И мы, как тот Электоник решили - вот она свобода!
Но как только одна кучка в грызне окончательно победила другую, тогда обратили, наконец, внимание и на народ.
Да в общем-то, даже не на народ, а на то, что у народа имеется.
Забрали, естественно. Себе.
А вы до сих пор, Ахеджаковой обнюханные, трусами и лифчиками машете и козлов в наш общий огород зовёте.



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  • 16 | 10.10.2019, 16:01 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Корней, я написал свой пост не на "кадры" а в дополнение к своему предыдущему... остальное к админу
а вот теперь ты - "Я нигде не писал, что мне нравится МРОТ и тому подобное." - не писти... ты писал , что в школах кормят нормально... тебе привести эту статью , что бы доказать ,что ты - мирдверьмяч (англ)

теперь про КАДРЫ... Корней, да не ипи моск, времена давно поменялись, но суть осталась прежней - КАДРЫ надо готовить. теперь, что нужно для подготовки кадров? нужен КУРС развития страны.. исходя из этого КУРСА (идеи, стратегии...) формируется заказ на профессионалов и спускается в "низы" (минобр. минздрав. сырьё. производство...) далее , министры почесав репу и изучив опыт стран, давно прошедших всю эту шнягу , говорят - нам нужно стока онкологов, умеющих работать с новой аппаратуро... "АППАРАТУРЩИКИ" - электроники говорят - нам нужно стока , стока и стока . что бы создать "самообновляющиеся" аппараты.. минобр - создает ФГОС с перспективой на ЗАКАЗ . ФГОС - индивидуально по каждой отрасли госзаказа..
это называется - стратегия развития государства , далее обозначаются сроки, средства и ответственность за невыполнение Госзаказа... абзац
. нет стратегии, нет понимания путей развития - откуда возьмутся КАДРЫ? из ничего никогда не получится ВСЁ. и в этом я обвиняю всю команду путина .. 20 лет и ни)(уа.. одно мирдверьмячство (англ)
у сталина был курс, у хруща был, а вот уже у лёни - не было. Но, сталинский курс давно канул в лета, по причине эволюции.. сталину было просто - рабы (эквивалент денег) обязаны победить внешнего врага.. а теперь страшилка - внешний враг - действует тока на тупых.. и прдолжатель сталинского курса Юрий Владимирович - никуя бы не сделал хорошего, по той же простой причине - время ЖУПЕЛОВ ушло..
турк



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  • 17 | 10.10.2019, 16:28 | Автор: Корней
    Публикации: 5 | Комментарии: 13255 | Рейтинг: -1969,8
16 | 10.10.2019, 16:01 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0

Корней, я написал свой пост не на "кадры" а в дополнение к своему предыдущему... остальное к админу
а вот теперь ты - "Я нигде не писал, что мне нравится МРОТ и тому подобное." - не писти... ты писал , что в школах кормят нормально... тебе привести эту статью , что бы доказать ,что ты - мирдверьмяч (англ)

теперь про КАДРЫ... Корней, да не ипи моск, времена давно поменялись, но суть осталась прежней - КАДРЫ надо готовить. теперь, что нужно для подготовки кадров? нужен КУРС развития страны..
___________________________________________
Слушай, турк, а может ты не тупой?
Может ты просто больной? На всю голову?
Нет, ты просто либераст. И ничего более.
В школах кормят нормально. И я это повторяю. Повторяю также, что бывает, случаются нехорошие моменты. Но кормят нормально. Сам видел.
Твои "ошеломительные" выводы уже надоели.
Ты придумываешь страшилки от моего имени и сам в них веришь.
Ты ещё скажи, если я сказал, что в школах кормят нормально, то я поддерживаю повышение пенсионного возраста и выступаю за свободу педофилии.
Может ты попробуешь (сомневаюсь, что получится, ты либерастнутый на всю голову, но всё же попробуй) отделять мух от котлет?
Далее.
Кадры нужно готовить. Согласен.
Но козлам, которых вы зазвали (и продолжаете зазывать) в огород, зачем кадры по восстановлению огорода?
Они же первое что сделают, это козлов с огорода выгонят. А то ещё и блевать заставят, чтобы капусту вернуть (и ведь заставят).
А когда козлов заставят выблевать то, что они сожрали, вы будете опять строем по соцсетям носиться - "свободу Ходорковскому, верните Гусинскому неправедно у него отнятое, слава Немцову!". Естественно, к этому списку фамилии другие добавите.
Нет, козлам не нужны такие кадры.
Да и не смогут они подготовить кадры.
Их принцип - сожрать побольше, пока за рога не поймали, да и не обломали эти рога.



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  • 18 | 10.10.2019, 17:02 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Но козлам, которых вы зазвали (и продолжаете зазывать) в огород, зачем кадры по восстановлению огорода?
Они же первое что сделают, это козлов с огорода выгонят. А то ещё и блевать заставят, чтобы капусту вернуть (и ведь заставят).
А когда козлов заставят выблевать то, что они сожрали, вы будете опять строем по соцсетям носиться - "свободу Ходорковскому, верните Гусинскому неправедно у него отнятое, слава Немцову!". Естественно, к этому списку фамилии другие добавите.
______________________________

ну ка, мирдверьмяч, приведика хоть одно моё выражение. мой пост . гдже бы я был за Борю Немцова иже с им гусинского ходорковского ... где ты такое у МЕНЯ прочитал???
я тока пишу одно - путин сменил одних 3.14дарасов, на других ... своих!! ровно тем щас занялся и Х-2
да, щас 1. в угоду публике 2. исходя из личных меркантильных соображений
будут устранены нескока башкортостанских гусинских ходорковских... а )(ули толку то?
продолжу - ты признался , что сам был за перемены ... но постоянно пишешь - это ВЫ... да ни)(уа , не МЫ, а ТЫ тоже был за это .. не пиши так больше или ставь норм наклонения по времени
далее - ты не ответил , как может быть норм питание в 65 рупь
далее - кадры ... Андропов был обречён , по простой причине - эволюция... то, что было при сталине - кругом враги и рабы обязаны их победить (дабы сталину жилось загебись) , никак уже не срабатывало во времена Андропова - "щас бизнес по другому делают"
турк



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  • 19 | 10.10.2019, 17:37 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
1 | 10.10.2019, 10:17 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Певцы ртом, спортсмены, коммивояжёры. А теперь еще и ЧОПовцы
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На очереди: доярки, постухи, комбайнеры, слесари сантехники, и далее по списку рабочих профессий....
Законы должны принимать профессионалы ____________________________________________________________
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__ Напринимали профессионалы уже законов, сыты по горло! Сейчас законы пишут профессионалы из правительства, а потом их ЕР принимает! В Госдуме должны сидеть совестливые люди, т.е. имеющие совесть, а вот в помощниках у них должны быть профессионалы, чтобы оценить предложенные правительством или другими чиновниками законы и объяснить депутату всю подноготную этого закона, к чему этот закон приведёт отрасль, работников или население! И если этот закон приведёт только к обогащению владельцев отрасли, а не приведёт к улучшению её работы, повышению зарплаты в ней работающих, увеличения пенсий и пособий, то совестливый депутат не должен принимать такой закон! Для этого депутат лично должен быть избран народом, а не проходить по партийным спискам! Также должен быть создан механизм лёгкого отзыва депутата избирателями! Очень Опытный



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  • 20 | 10.10.2019, 19:16 | Автор: Корней
    Публикации: 5 | Комментарии: 13255 | Рейтинг: -1969,8
Напринимали профессионалы уже законов, сыты по горло! Сейчас законы пишут профессионалы из правительства, а потом их ЕР принимает! В Госдуме должны сидеть совестливые люди, т.е. имеющие совесть, а вот в помощниках у них должны быть профессионалы, чтобы оценить предложенные правительством или другими чиновниками законы и объяснить депутату всю подноготную этого закона, к чему этот закон приведёт отрасль, работников или население! И если этот закон приведёт только к обогащению владельцев отрасли, а не приведёт к улучшению её работы, повышению зарплаты в ней работающих, увеличения пенсий и пособий, то совестливый депутат не должен принимать такой закон! Для этого депутат лично должен быть избран народом, а не проходить по партийным спискам! Также должен быть создан механизм лёгкого отзыва депутата избирателями! Очень Опытный
_____________________________________________________
Браво, Очень Опытный.
Разделяю Вашу мысль.
Добавлю, что в Думе должны сидеть не просто совестливые люди, а люди болеющие за народ и страну. Представляющие разные отрасли и разные слои.
А юристы, профессиональные, учившиеся и недоучившиеся, должны выступать только в роли помощников или советников. Облекать законы в слова, доступные и дояркам и пастухам.



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