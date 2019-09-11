Певцы ртом, спортсмены, коммивояжёры. А теперь еще и ЧОПовцы

ЛДПР передала вакантное место в Госсобрании сотруднику ЧОПа. Как сообщает пресс-служба регионального парламента, совет партии ЛДПР передал освободившийся мандат депутата Курултая 43-летнему сотруднику частного-охранного агентства «Фараон» Максиму Власенко.Место стало вакантным в сентябре этого года, когда действующий депутат от ЛДПР Айгуль Ханафина досрочно сложила свои полномочия.Ранее с передачей вакантного места в Госсобрании определилась «Единая Россия». Совет партии решил передать мандат Суфии Зидихановой, которая также досрочно покинула парламент, президенту ТПП Тимуру Хакимову.Напомним, Хакимов ранее уже был депутатом Курултая прошлого созыва.Максим Власенко пришел в республиканский парламент впервые.