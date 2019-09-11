Певцы ртом, спортсмены, коммивояжёры. А теперь еще и ЧОПовцы

Место стало вакантным в сентябре этого года, когда действующий депутат от ЛДПР Айгуль Ханафина досрочно сложила свои полномочия.
Ранее с передачей вакантного места в Госсобрании определилась «Единая Россия». Совет партии решил передать мандат Суфии Зидихановой, которая также досрочно покинула парламент, президенту ТПП Тимуру Хакимову.
Напомним, Хакимов ранее уже был депутатом Курултая прошлого созыва.
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Эхо Москвы
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