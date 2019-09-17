Справедливость? Только в Европейском суде

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) удовлетворил жалобу жителя Уфы Сергея Масленникова на несправедливое судебное разбирательство и нарушение презумпции невиновности в Российской Федерации. Россия должна выплатить господину Масленникову компенсацию в размере 2,4 тыс. евро. Сергей Масленников — один из шести фигурантов резонансного дела портала «Уфа губернская» («Уфагубъ»), которых признали виновными по так называемым «экстремистским» статьям. Господину Масленникову инкриминировалась публикация на этом портале 459 комментариев, возбуждающих национальную рознь. Сам он вины не признал и после решения ЕСПЧ намерен добиваться пересмотра уголовного дела.8 октября Европейский суд по правам человека удовлетворил жалобу одного из шести фигурантов уголовного дела портала «Уфагубъ», жителя Уфы Сергея Масленникова. В декабре 2010 года Октябрьский районный суд Уфы признал его виновным в возбуждении ненависти, вражды, унижении человеческого достоинства (ст. 282 УК РФ). По версии суда, Сергей Масленников в феврале–сентябре 2008 года опубликовал к материалам портала 459 комментариев, разжигающих ненависть к башкирам. Подсудимый был приговорен к году лишения свободы условно. Верховный суд Башкирии в апреле 2011 года оставил приговор в силе.Сергей Масленников своей вины в судах не признал и заявил, что не мог оставить эти комментарии ни при каких обстоятельствах — в то время, когда они были опубликованы, он находился на работе, о чем в суд была предъявлена справка от работодателя.В жалобе, направленной в ЕСПЧ в 2011 году, Сергей Масленников заявил, что при рассмотрении его дела в российских судах он был лишен права на справедливое судебное разбирательство, «включая отказ от доказательств, которые могут его оправдать». В феврале 2009 года он был допрошен следователем в отсутствие адвоката. Позже, уже на этапе рассмотрения дела в суде, суд отказался заказать техническую экспертизу диска CD-R, на котором были записаны скриншоты страниц «Уфагуба» с инкриминируемыми ему комментариями. Российские суды не оценили доказательства алиби — отсутствие у домашнего компьютера во время, когда были опубликованы спорные комментарии, отметил он в жалобе.Также заявитель указал, что его презумпция невиновности была нарушена заявлениями тогдашнего президента Башкирии Рустэма Хамитова и председателя Верховного суда Башкирии Михаила Тарасенко.В марте 2011 года, отметил Сергей Масленников в жалобе, Михаил Тарасенко, комментируя приговор по его делу, заявил, что «недопустимо оставлять экстремистов без реального наказания», а Рустэм Хамитов поддержал его словами о том, что «действия экстремистов могут приводить к очень тяжелым последствиям. Масленников сеял рознь, ненависть. Он отравлял своим ядом отношения между людьми. Такие деятели очень опасны, они должны понести наказание».Сергей Масленников просил взыскать с России 80 тыс. евро компенсации морального вреда, 545 евро компенсации материального ущерба, понесенного в результате конфискации его компьютера и вынужденной покупки лекарств из-за ухудшения здоровья, а также 101,3 тыс. руб. компенсации судебных расходов и издержек в российских судах и 1,6 тыс. евро компенсации издержек в ЕСПЧ.Страсбургский суд назначил заявителю гораздо меньший объем выплат — 2,4 тыс. евро (170 тыс. руб. по курсу ЦБ на 14 октября), из которых 1 тыс. евро — компенсации расходов на рассмотрение дела в ЕСПЧ и 1,4 тыс. евро — расходов на защиту в российских судах. Суд признал, что при рассмотрении дела Сергея Масленникова власти России нарушили п. 1 ст. 6 Конвенции о защите прав человека и основных свобод, гарантирующую справедливое судебное разбирательство и презумпцию невиновности. Так, ЕСПЧ признал существенным недостатком тот факт, что уфимские суды не оценили алиби подсудимого, заявившего об отсутствии у компьютера в момент публикации комментариев. Этот довод, как отмечено в постановлении ЕСПЧ, являлся «решающим для результатов рассматриваемого разбирательства».В части отказа в удовлетворении всех материальных требований заявителя ЕСПЧ пояснил, что установление самого факта нарушений уже «представляет собой достаточную компенсацию причиненного морального вреда».Кроме того, отметил Страсбургский суд, он не нашел причинно-следственной связи между нарушениями, допущенными российскими судами, и предполагаемым материальным ущербом Сергею Масленникову. Однако вопрос о соответствующей сумме компенсации должно рассмотреть и государство-ответчик, отметил ЕСПЧ.Сергей Масленников сообщил „Ъ“, что не совсем удовлетворен решением суда. В частности, по его словам, ЕСПЧ не дал оценки его заявлению о беспрецедентном давлении на суд, которое было оказано при рассмотрении дела «Уфагуба» в России. При этом господин Масленников намерен добиваться пересмотра своего дела.Юрист правозащитной группы «Агора» Дамир Гайнутдинов, представлявший в ЕСПЧ интересы Сергея Масленникова, напомнил, что в конце 2018 года ст. 282 УК была частично декриминализирована. Теперь за подобные преступления, совершенные впервые, предусмотрено административное наказание. «Поэтому у суда остается два варианта — либо оправдать, учитывая алиби, на необходимость проверки которого указал ЕСПЧ, либо прекратить производство по уголовному делу», — пояснил господин Гайнутдинов.В сентябре 2017 года ЕСПЧ принял к производству жалобы пяти других фигурантов дела «Уфагуба» — Николая Швецова, Сергея Орлова, Ильдара Габдрафикова, Игоря Кучумова и Константина Нестерова. Российские суды признали их участниками экстремистского сообщества (ст. 282 УК), лицами, публично призывавшими к экстремистской деятельности (ст. 280) и массовым беспорядкам (ст. 212). Фигуранты дела также были приговорены к условным срокам. В жалобе в ЕСПЧ они заявили, что считают приговор результатом расширенного толкования законодательства о противодействии экстремизму и нарушением права на свободу мнения.Управляющий партнер судебного агентства «Барристер» Айдар Муллануров отмечает, что «Россия предусмотрела возможность де-юре игнорировать решение европейского суда, если оно, по мнению Конституционного суда РФ, противоречит Конституции страны». «Но, учитывая, что речь не идет о резонансном политическом деле, вряд ли этот механизм будет задействован. К сожалению, суды и без этого часто игнорируют решения ЕСПЧ»,— отмечает юрист.«Вполне возможно, что суд прекратит уголовное дело за отсутствием состава преступления, потому что для привлечения Сергея Масленникова к уголовной ответственности по новым нормам необходимо, чтобы он прежде был привлечен к административной ответственности. Учитывая, что в его отношении нет административной преюдиции, дело должно быть прекращено», — отметил старший партнер юридической фирмы Intellect Роман Речкин.