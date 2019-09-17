Справедливость? Только в Европейском суде

8 октября Европейский суд по правам человека удовлетворил жалобу одного из шести фигурантов уголовного дела портала «Уфагубъ», жителя Уфы Сергея Масленникова. В декабре 2010 года Октябрьский районный суд Уфы признал его виновным в возбуждении ненависти, вражды, унижении человеческого достоинства (ст. 282 УК РФ). По версии суда, Сергей Масленников в феврале–сентябре 2008 года опубликовал к материалам портала 459 комментариев, разжигающих ненависть к башкирам. Подсудимый был приговорен к году лишения свободы условно. Верховный суд Башкирии в апреле 2011 года оставил приговор в силе.
Сергей Масленников своей вины в судах не признал и заявил, что не мог оставить эти комментарии ни при каких обстоятельствах — в то время, когда они были опубликованы, он находился на работе, о чем в суд была предъявлена справка от работодателя.
В жалобе, направленной в ЕСПЧ в 2011 году, Сергей Масленников заявил, что при рассмотрении его дела в российских судах он был лишен права на справедливое судебное разбирательство, «включая отказ от доказательств, которые могут его оправдать». В феврале 2009 года он был допрошен следователем в отсутствие адвоката. Позже, уже на этапе рассмотрения дела в суде, суд отказался заказать техническую экспертизу диска CD-R, на котором были записаны скриншоты страниц «Уфагуба» с инкриминируемыми ему комментариями. Российские суды не оценили доказательства алиби — отсутствие у домашнего компьютера во время, когда были опубликованы спорные комментарии, отметил он в жалобе.
Также заявитель указал, что его презумпция невиновности была нарушена заявлениями тогдашнего президента Башкирии Рустэма Хамитова и председателя Верховного суда Башкирии Михаила Тарасенко.
В марте 2011 года, отметил Сергей Масленников в жалобе, Михаил Тарасенко, комментируя приговор по его делу, заявил, что «недопустимо оставлять экстремистов без реального наказания», а Рустэм Хамитов поддержал его словами о том, что «действия экстремистов могут приводить к очень тяжелым последствиям. Масленников сеял рознь, ненависть. Он отравлял своим ядом отношения между людьми. Такие деятели очень опасны, они должны понести наказание».
Сергей Масленников просил взыскать с России 80 тыс. евро компенсации морального вреда, 545 евро компенсации материального ущерба, понесенного в результате конфискации его компьютера и вынужденной покупки лекарств из-за ухудшения здоровья, а также 101,3 тыс. руб. компенсации судебных расходов и издержек в российских судах и 1,6 тыс. евро компенсации издержек в ЕСПЧ.
Страсбургский суд назначил заявителю гораздо меньший объем выплат — 2,4 тыс. евро (170 тыс. руб. по курсу ЦБ на 14 октября), из которых 1 тыс. евро — компенсации расходов на рассмотрение дела в ЕСПЧ и 1,4 тыс. евро — расходов на защиту в российских судах. Суд признал, что при рассмотрении дела Сергея Масленникова власти России нарушили п. 1 ст. 6 Конвенции о защите прав человека и основных свобод, гарантирующую справедливое судебное разбирательство и презумпцию невиновности. Так, ЕСПЧ признал существенным недостатком тот факт, что уфимские суды не оценили алиби подсудимого, заявившего об отсутствии у компьютера в момент публикации комментариев. Этот довод, как отмечено в постановлении ЕСПЧ, являлся «решающим для результатов рассматриваемого разбирательства».
В части отказа в удовлетворении всех материальных требований заявителя ЕСПЧ пояснил, что установление самого факта нарушений уже «представляет собой достаточную компенсацию причиненного морального вреда».
Кроме того, отметил Страсбургский суд, он не нашел причинно-следственной связи между нарушениями, допущенными российскими судами, и предполагаемым материальным ущербом Сергею Масленникову. Однако вопрос о соответствующей сумме компенсации должно рассмотреть и государство-ответчик, отметил ЕСПЧ.
Сергей Масленников сообщил „Ъ“, что не совсем удовлетворен решением суда. В частности, по его словам, ЕСПЧ не дал оценки его заявлению о беспрецедентном давлении на суд, которое было оказано при рассмотрении дела «Уфагуба» в России. При этом господин Масленников намерен добиваться пересмотра своего дела.
Юрист правозащитной группы «Агора» Дамир Гайнутдинов, представлявший в ЕСПЧ интересы Сергея Масленникова, напомнил, что в конце 2018 года ст. 282 УК была частично декриминализирована. Теперь за подобные преступления, совершенные впервые, предусмотрено административное наказание. «Поэтому у суда остается два варианта — либо оправдать, учитывая алиби, на необходимость проверки которого указал ЕСПЧ, либо прекратить производство по уголовному делу», — пояснил господин Гайнутдинов.
В сентябре 2017 года ЕСПЧ принял к производству жалобы пяти других фигурантов дела «Уфагуба» — Николая Швецова, Сергея Орлова, Ильдара Габдрафикова, Игоря Кучумова и Константина Нестерова. Российские суды признали их участниками экстремистского сообщества (ст. 282 УК), лицами, публично призывавшими к экстремистской деятельности (ст. 280) и массовым беспорядкам (ст. 212). Фигуранты дела также были приговорены к условным срокам. В жалобе в ЕСПЧ они заявили, что считают приговор результатом расширенного толкования законодательства о противодействии экстремизму и нарушением права на свободу мнения.
Управляющий партнер судебного агентства «Барристер» Айдар Муллануров отмечает, что «Россия предусмотрела возможность де-юре игнорировать решение европейского суда, если оно, по мнению Конституционного суда РФ, противоречит Конституции страны». «Но, учитывая, что речь не идет о резонансном политическом деле, вряд ли этот механизм будет задействован. К сожалению, суды и без этого часто игнорируют решения ЕСПЧ»,— отмечает юрист.
«Вполне возможно, что суд прекратит уголовное дело за отсутствием состава преступления, потому что для привлечения Сергея Масленникова к уголовной ответственности по новым нормам необходимо, чтобы он прежде был привлечен к административной ответственности. Учитывая, что в его отношении нет административной преюдиции, дело должно быть прекращено», — отметил старший партнер юридической фирмы Intellect Роман Речкин.
Булат Баширов, Коммерсант
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Справедливость? Только в Европейском суде
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