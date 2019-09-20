Хабиров может возглавить «Единую Россию» в Башкирии

В республиканском отделении партии власти не исключают, что это может случиться уже на следующей неделе.Как сообщает целый ряд федеральных и региональных СМИ, одним из сценариев кампании в Госдуму 2021 года является превращение губернаторов в политических и электоральных паровозов «Единой России». Например, те, которые обладают высоким рейтингом, могут даже возглавить отделения партии власти.Со всей очевидностью рейтинг «Единой России» стремительно падает, однако у властей пока нет альтернативной системообразующей структуры. ОНФ так и не смог принять эстафетную палочку. Поэтому предполагается, что вновь избранные губернаторы смогут несколько повысить доверие электората к «Единой России» и или хотя бы создать такую видимость. СМИ называют в числе губернаторов, кому возможно будет доверена эта задача, и Радия Хабирова.Между тем, уже 24 октября состоится конференция башкирского республиканского отделения «Единой России». Подготовка к нему ведется чуть не в режиме секретности. Это мы поняли по реакции и.о. секретаря отделения Рустема Ахмадинурова, когда спросили его о публикациях в СМИ.- На следующей неделе у нас предстоит конференция. Не исключено, что такое предложение будет выдвинуто кем-то из делегатов и будет рассмотрено,- в ходе беседы сообщил пока что главный единоросс Башкирии.Отметим, по каким-то причинам господину Ахмадинурову за целый год так и не удалось избавиться от приставки исполняющего обязанности.Поговаривали, что его якобы не утверждали в Москве. С другой стороны, возможно, что вариант с Радием Хабировым был спланирован уже давно. В этом свете становится понятным выдвижение тогда еще врио Главы РБ от партии власти, когда рейтинги вполне позволяли ему идти на выборы в качестве самовыдвиженца.