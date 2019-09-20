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Хабиров может возглавить «Единую Россию» в Башкирии

  • Опубликовано: ПроУфу | 18.10.2019
    Раздел: Новости | Просмотры: 35475 | Комментарии: 42
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В республиканском отделении партии власти не исключают, что это может случиться уже на следующей неделе.

Хабиров может возглавить «Единую Россию» в Башкирии


Как сообщает целый ряд федеральных и региональных СМИ, одним из сценариев кампании в Госдуму 2021 года является превращение губернаторов в политических и электоральных паровозов «Единой России». Например, те, которые обладают высоким рейтингом, могут даже возглавить отделения партии власти.

Со всей очевидностью рейтинг «Единой России» стремительно падает, однако у властей пока нет альтернативной системообразующей структуры. ОНФ так и не смог принять эстафетную палочку. Поэтому предполагается, что вновь избранные губернаторы смогут несколько повысить доверие электората к «Единой России» и или хотя бы создать такую видимость. СМИ называют в числе губернаторов, кому возможно будет доверена эта задача, и Радия Хабирова.

Между тем, уже 24 октября состоится конференция башкирского республиканского отделения «Единой России». Подготовка к нему ведется чуть не в режиме секретности. Это мы поняли по реакции и.о. секретаря отделения Рустема Ахмадинурова, когда спросили его о публикациях в СМИ.

- На следующей неделе у нас предстоит конференция. Не исключено, что такое предложение будет выдвинуто кем-то из делегатов и будет рассмотрено,
- в ходе беседы сообщил пока что главный единоросс Башкирии.

Отметим, по каким-то причинам господину Ахмадинурову за целый год так и не удалось избавиться от приставки исполняющего обязанности.

Поговаривали, что его якобы не утверждали в Москве. С другой стороны, возможно, что вариант с Радием Хабировым был спланирован уже давно. В этом свете становится понятным выдвижение тогда еще врио Главы РБ от партии власти, когда рейтинги вполне позволяли ему идти на выборы в качестве самовыдвиженца.

ПроУфу
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  • 1 | 18.10.2019, 10:10 | Автор: Не зарегистрирован
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Хабиров может возглавить «Единую Россию» в Башкирии
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После чего станет полновластным смотрящим страны башкир....



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  • 2 | 18.10.2019, 10:15 | Автор: Не зарегистрирован
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Всякая власть является насилием над народом



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  • 3 | 18.10.2019, 10:32 | Автор: Не зарегистрирован
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Партия жуликов и воров! Как сказал Талейран это не глупость это ошибка.



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  • 4 | 18.10.2019, 11:05 | Автор: юнг
    Публикации: 153 | Комментарии: 38090 | Рейтинг: +5431,7
Как доктора меня волнуют его отекшие веки. Надо заняться здоровьем.



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  • 5 | 18.10.2019, 11:38 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1331 | Комментарии: 65897 | Рейтинг: +12224,9
«Путин, — чекистская шкура, политическая бездарность и сталинист — мстительный и жестокий. Нет ни одной хорошей вещи, которую Путин бы сделал, да и ошибок у него нет — сплошные преступления, сознательные. Путин — порождение той самой советской тени, из которой он вышел, и сегодня выглядит анахронизмом. У него, человека еще не старого, психология, как ни странно, выходца из сталинского времени, он также ненавидит и современность, и прессу. Его ненависть так сильна, что порой он теряет самоконтроль», — говорила в 2008 году Валерия Новодворская и была абсолютно права.

У пуйла нет ошибок - есть преступления.



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  • 6 | 18.10.2019, 12:49 | Автор: Не зарегистрирован
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Ой, ямки в детских садиках с переполненными под завязку группами скоро все заделают.
Мамой клянусь, ни одной не останется
Скоростной трамвай и снятие проблемы обманутых дольщиков в очередной раз пообещают уфимцам.
Расцветет страна башкир, как борщевик в Красногорском районе.



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  • 7 | 18.10.2019, 13:02 | Автор: Не зарегистрирован
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Балдею от этого фото,- на нем типичный глупый нарцис.



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  • 8 | 18.10.2019, 13:03 | Автор: Не зарегистрирован
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........" Госдуму 2021 года является превращение губернаторов в политических и электоральных паровозов «Единой России». Например, те, которые обладают высоким рейтингом, могут даже возглавить отделения партии власти....."
================================================
И этот скот под именем Народ , хочет " улучшения
экономической жизни "
без " политических требований " к " Единой России "
как всегда , тупая и инфузорная масса поверит в свое
" светлое - беспросветное будущее ". ДОСТОЙНЫ !



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  • 9 | 18.10.2019, 13:04 | Автор: Не зарегистрирован
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Юнг, ты отечность не путаешь с пастозностью?



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  • 10 | 18.10.2019, 13:06 | Автор: Не зарегистрирован
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Хоть кого ставь во главе ЕР - это не добавит ей голосов на выборах! Только тотальная фальсификация выборов даёт ЕР возможность победить! Очень Опытный



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  • 11 | 18.10.2019, 13:30 | Автор: Не зарегистрирован
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А на фоне чего он сфоторгафировался? На фоне израильского флага?



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  • 12 | 18.10.2019, 13:42 | Автор: Не зарегистрирован
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Варикозное поражение нижних конечностей. Кроме отёчности заболевание характеризуется болезненными ощущениями. При развитии болезни отмечается неправильная работа кровеносной системы.
Печеночная недостаточность. Умеренная отёчность кожи появляется при тяжелых стадиях заболевания. Пораженный орган не в состоянии производить необходимые объемы белка, жидкость не удерживается в кровеносной системе, что приводит к пастозности.
Повышенное давление. Синдром — следствие развития другого заболевания.
Избыточная масса тела, резкое увеличение веса отмечается при дисфункции щитовидной железы, нарушении гормонального баланса.
Процесс вынашивания ребенка. У будущей матери увеличивается концентрация натрия в организме, который удерживает жидкость.
Аллергическая реакция. Пастозность — естественная реакция организма на раздражитель. В кровеносную систему выделяется гистамин, который увеличивает степень проницаемости капиллярных стенок.
Прием мочегонных лекарств. Провоцируется нарушение электролитного баланса.
Длительное пребывание в одной позе.
Глистная инвазия, провоцирующая реакцию иммунитета на токсичные вещества.
Прием антидепрессантов.
Хронические воспалительные заболевания в области лица.
турк



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  • 13 | 18.10.2019, 14:56 | Автор: кац
    Публикации: 0 | Комментарии: 18871 | Рейтинг: -3251,2
Глистная инвазия, провоцирующая реакцию иммунитета на токсичные вещества.
Прием антидепрессантов.
Хронические воспалительные заболевания в области лица.
турк
--------
Я тебе соболезную турка. Похоже недолго тебе осталось. Твои глисты тебя похоже доедают.



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  • 14 | 18.10.2019, 15:15 | Автор: Не зарегистрирован
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5 | 18.10.2019, 11:38 | Автор: Кухарка
Публикации: 1331 | Комментарии: 65897 | Рейтинг: +12224,4
«Путин, — чекистская шкура, политическая бездарность и сталинист — мстительный и жестокий. Нет ни одной хорошей вещи, которую Путин бы сделал, да и ошибок у него нет — сплошные преступления, сознательные. Путин — порождение той самой советской тени, из которой он вышел, и сегодня выглядит анахронизмом. У него, человека еще не старого, психология, как ни странно, выходца из сталинского времени, он также ненавидит и современность, и прессу. Его ненависть так сильна, что порой он теряет самоконтроль», — говорила в 2008 году Валерия Новодворская и была абсолютно права.

У пуйла нет ошибок - есть преступления.
___________________
Новодворская - это голова!
И много у тебя ещё таких авторитетов, как Лерочка? Ах, да, полная Базилевка - твои коллеги.



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  • 15 | 18.10.2019, 15:45 | Автор: Не зарегистрирован
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Кац, радуйся новым великим достижениям башкирских чиновников- кроме остановки для школьников они открыли новый морг в первопрестольной столице страны башкир- стерлитамаке.
Старый морг видать не справлялся с возросшей нагрузкой?



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  • 16 | 18.10.2019, 16:29 | Автор: Не зарегистрирован
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15 | 18.10.2019, 15:45 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Кац, радуйся новым великим достижениям башкирских чиновников- кроме остановки для школьников они открыли новый морг в первопрестольной столице страны башкир- стерлитамаке.
Старый морг видать не справлялся с возросшей нагрузкой?
------------------

Каца больше волновал бы не стерлитамакский, а магнитогорский морг.



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  • 17 | 18.10.2019, 16:55 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
А где ссылки на документы подтверждающие бегство оппозиционера?
Сам написал, следователи сказали?
При сегодняшнем развитии техники трудно установить, как, когда, где, куда, с чьей помощью?
Почему только одна бездоказательная версия бегства, исключающая другие?



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  • 18 | 18.10.2019, 16:56 | Автор: Sharik
    Публикации: 0 | Комментарии: 4438 | Рейтинг: -189,1
Повезло вам с Хабировым ,что он стал главой после Хамитова чисто подосланного казачонка для разрушения мощной экономики республики созданной М.Рахимовым.Хабиров восстановит республику и за короткое время
вернет былую славу региона России в этом я лично уверен.Вот только не понятно у нас ,что твориться.Сняли амбициозного ,решительного молодого М.Юревича обвинили в воровстве которого не было назначили магнитогорского Дубровского который похоже воровал не только для центра но и не забывал себя.Вот такие дела. Новому нашему губернатору после такого отношения Москвы к нашему региону(еще и саммит шос и брикс) только остается пожелать терпения и
мудрости для восстановления имиджа региона.



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  • 19 | 18.10.2019, 17:03 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Шарик, я бы тоже суазал, что повезло стране башкир с возвращением х2, но целый год прошел, а результатов - будка, морг, лестница на пугачевской горе и раздача постов.
Где значимые результаты?
Мосты и набережная не считай это осталось от х1.
Пока одна суетня, окрики, пляски и награждения не понятно за что?



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  • 20 | 18.10.2019, 17:04 | Автор: san-ufa
    Публикации: 164 | Комментарии: 1429 | Рейтинг: +456,3
Начинаются новые пляски на граблях! С «выборов-невыборов» начинаются преступления властных чиновников, депутатов, олигархов, силовиков, цели и задачи которых далеки от Конституции РФ и от интересов народа. Они в ГД РФ, заксах, курултаях, хуралах и советах, на государственной и муниципальной службе «законотворят» и «работают» в пользу своего бизнеса, бизнеса своих друзей и родни. Лепят законы, бюджеты, правила и нормы в экологии, водо-, лесо-, землепользовании, в строительстве и реновации, по сносу домов, выселению и предоставлению жилья такие, какие выгодны им, назначают глав регионов, районов, сёл и городов таких, которые нужны им, ...



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