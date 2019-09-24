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Убойная медицина Башкирии: Пока без изменений

  • Опубликовано: ПроУфу | 22.10.2019
    Раздел: Новости | Просмотры: 26809 | Комментарии: 64
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«На нашу медицину надежды нет». Телеведущая из Уфы рассказала, как ее дочери ставили диабет. Семья побывала в 5 больницах, прежде чем им поставили правильный диагноз.

Убойная медицина Башкирии: Пока без изменений


В соцсетях известная телеведущая Елене Ремпель опубликовала «крик души» о том, как несколько дней в уфимских больницах ее ребенку не могли поставить диагноз, который мог бы подтвердить простой анализ на сахар.

– Я в прямом смысле умоляла сделать нам анализ крови, на гемоглобин, – пишет мать 8-летней дочери.

В двух больницах – 17-й и 6-й – девочке поставили стоматит, в 4-й кандидоз, а в кожно-венерологическом диспансере вовсе сказали «приехать завтра».

– В понедельник ребенку стало очень плохо, она лежала в полуобморочном состоянии и говорила, что ей больно дышать. Вызвали скорую, приехала фельдшер, не торопилась, раздумывала, везти ли нас в больницу. Позвонила старшему врачу скорой. Я умоляла нас забрать и отвести в РКБ.

Мое моление перешло в телевизионные угрозы. Только тогда нас согласились отвезти в РКБ с условием, что, если не положат, они не при чем.

В результате девочку привезли в РДКБ в тяжелом состоянии, где реаниматолог за секунду поставил диагноз «диабет» и направил ребенка в реанимацию.

«Полное отравление организма ацетоном. А если бы врачи вовремя поставили диагноз, возможно, такого тяжёлого состояния не было. Что так трудно взять анализ крови на сахар? Он делается секунду. Мы были в пяти больницах!» – возмущается Ремпель.

Как журналист и мать Ремпель советует родителям быть внимательнее к состоянию ребенка:

– Если ребенок резко похудел, не думайте, что он так взрослеет. (Так думает каждая мамочка больного ребенка). Бегите делать анализ на сахар.

Если ваш ребенок часто ходит в туалет, не думайте, что он застудил почки. Делайте анализ крови на сахар.

Много ест – тоже возможен сахар.

Много пьет воды – тоже возможен сахар.

Теперь мы инсулинозависимые, соответственно, инвалиды.

Берегите себя и ваших детей! Становитесь сами докторами! На нашу медицину надежды нет.

А ещё я сделала вывод, что о СПИДе я знаю больше, чем о диабете. А диабет сейчас очень сильно растет среди детей. Зная об этих симптомах я может быть не довела бы ребенка до такого состояния, но видимо симптомы не знают и врачи нашего города!

ПроУфу
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  • 1 | 22.10.2019, 10:01 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Подросло поколение молодых и бездушных , ПУСТЫХ людей !
Среди них так называемые молодые специалисты - врачи .
А в простонародье Коновалы с купленными дипломами !
Вот таких " врачей " самый жор в больницах . Дамбу прорвало !
Недаром народ начал их бить по рожам !



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  • 2 | 22.10.2019, 10:02 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Берегите себя и ваших детей! Становитесь сами докторами! На нашу медицину надежды нет.
===================================
Росстат предоставил сведения о росте числа детской онкологии
За 2018 год зафиксировано 21248 случаев детской онкологии. В эту группу входят дети с рождения и до 14 лет. По отношению к 2017 году прирост составил 4,3%.
Среди подростков возрастом 15 -17 лет увеличение численности заболевших составило 5707 человек. По сравнению с показателями десятилетней давности, количество увеличилось на 36,9%.
Вован! Ты чЁ тварь иш ?!!!



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  • 3 | 22.10.2019, 11:02 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
То ли еще будет с нынешним преподаванием в нашем Башкирском "государственном" (скорее всего хозрасчетном) медицинском университете.



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  • 4 | 22.10.2019, 11:23 | Автор: Не зарегистрирован
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Если не лечат лекарства, лечит смерть. Меня могила не страшит там говорят страданье спит.



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  • 5 | 22.10.2019, 11:36 | Автор: Не зарегистрирован
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Цитата :"Я в прямом смысле умоляла сделать анализ крови на гемоглобин"
А причем здесь сахар?



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  • 6 | 22.10.2019, 12:29 | Автор: Не зарегистрирован
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5 | 22.10.2019, 11:36 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Цитата :"Я в прямом смысле умоляла сделать анализ крови на гемоглобин"
А причем здесь сахар?
=================
хотела писать на глюкозу, всёравно же первая буква г.



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  • 7 | 22.10.2019, 13:25 | Автор: Дед
    Публикации: 1 | Комментарии: 4683 | Рейтинг: -726,9
Везде меняют главврачей, а толку нет. В мулдашевском центре сняли самого Мулдашева, а в результате еще хуже. Сняли Султанова,. а результат нуль, 13 больница, ничего не сделано из за чего сняли бывшего главного врача.
Может правительству надо подумать о реорганизации всей системы здравоохранения?



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  • 8 | 22.10.2019, 13:34 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
От смены места слагаемых сумма не меняется! Назначенные младореформаторы здравоохранение республики уничтожат...



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  • 9 | 22.10.2019, 13:38 | Автор: Зулия
    Публикации: 31 | Комментарии: 30845 | Рейтинг: -712,2
Платная медицина - наилучший выход. Причем анализ на сахар (глюкозу) стоит недорого



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  • 10 | 22.10.2019, 13:48 | Автор: Зулия
    Публикации: 31 | Комментарии: 30845 | Рейтинг: -712,2
Несправедливо валить на врачей, они живут под инструкциями, приказами.

Необоснованная госпитализация грозит врачам штрафом.



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  • 11 | 22.10.2019, 13:49 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
В башкирской медицине стало еще больше бед. Одна из них плохая подготовка медсестер и фельдшеров.
Сдавал кровь для общего анализа. Бахил не дали - снимай обувь и иди в носках. Кто был до меня, с какими болезнями - процедурным сестрам пх.им легче размахивать флагом на котормтнаписано - нет спиду. Стоп вич.
Кроме того что не создан санитарный барьер между процедурным кабинетом и грязной улицей офуел от незнания медсестрой элементарных правил работы с кровью. Медсестра в мятом халате с пятнами, одела синие перчатки, которыми трогала предметы мебели, касалась лица, поправляла волосы, лицо, брала направление и записывала что - то в журнал, этими же перчатками она дезифицировала место забора, грязным пальцем перчатки искала вену , сделав протокол отвлекалась на разговоры с другими сестрами, шевелила иглу в вене. Не показала мне колбу с кровью и вместо перебинтовки дала мне тот жет кусок грязной ваты , которым она якобы дезифицировала место забора.
Замечу, что правильно место забора крови обеззараживается ваткой, смоченной в медицинском спирте не мазками, а круговыми движениями от центра.
Когда нагнулся одеть обувь, кровь залила рубашку и лица медсестер осветились радостными улыбками.
Спросил куда деть ватку с кровью посоветовали оставить на скамье.
Конструктив в виде предложения- давайте начнем скидываться
Забелину, чтобы он не ходил на работу.
Сидел бы тихо в Масквабаде, или в Вене, а мы ему за это платили....



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  • 12 | 22.10.2019, 13:49 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Платная медицина - наилучший выход. Причем анализ на сахар (глюкозу) стоит недорого
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Если вы можете платить за свое обследование и лечение это хорошо! Но в нашей Республике Башкортостан платежеспособность населения не такая высокая...



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  • 13 | 22.10.2019, 14:03 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Чего ,собственно говоря, журналистка бст хочет?
Сама каждый день создает угодливые потоки лжи, а остальным что остается делать?
Что дамочка посеешь , то и жни на здоровье.



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  • 14 | 22.10.2019, 14:46 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
7 | 22.10.2019, 13:25 | Автор: Дед
Публикации: 1 | Комментарии: 4678 | Рейтинг: -726,4
Везде меняют главврачей, а толку нет. В мулдашевском центре сняли самого Мулдашева,
____________________________________________________________
____________________________________________________________
___ Дед! А когда Мулдашева сняли с должности генерального директора Федерального государственного бюджетного учреждения «Всероссийский центр глазной и пластической хирургии» Министерства здравоохранения Российской Федерации? Очень Опытный



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  • 15 | 22.10.2019, 14:59 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
9 | 22.10.2019, 13:38 | Автор: Зулия
Публикации: 31 | Комментарии: 30839 | Рейтинг: -712,7
Платная медицина - наилучший выход. Причем анализ на сахар (глюкозу) стоит недорого
____________________________________________________________
____________________________________________________________
________ Зулия! Я всю трудовую жизнь взнос в ФОМС платил, а теперь снова платить? За такое предложение курай тебе в одно место! Очень Опытный



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  • 16 | 22.10.2019, 15:08 | Автор: Вдумчивый
    Публикации: 192 | Комментарии: 38705 | Рейтинг: +6476,6
Поскольку население перестало ходить по врачам и тихо мрёт на дому, то выдача справок о кончине будет платной, ибо покойнику деньги будут уже не нужны, а лекарям очень даже будут кстати..



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  • 17 | 22.10.2019, 15:12 | Автор: Дед
    Публикации: 1 | Комментарии: 4683 | Рейтинг: -726,9
Дед! А когда Мулдашева сняли с должности генерального директора Федерального государственного бюджетного учреждения «Всероссийский центр глазной и пластической хирургии» Министерства здравоохранения Российской Федерации? Очень Опытный
-----------------------------
http://alloplant.ru/ru/index.php?pageIndex=49



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  • 18 | 22.10.2019, 15:18 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Дед, щас начнется - ты же написал СНЯЛИ.. ты теперь обязан найти тот приказ по медицине о СНЯТИИ и предоставить инфу мелочному ватану, иначе ты - человек соврамши
не важна суть вопроса - общая реформа здравоохранения важно - номер и дата приказа о снятии... а если не сняли , а вдруг сам ушел , ты - человек соврамши
турк



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  • 19 | 22.10.2019, 15:25 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
27-летней медсестре центральной больницы Калтасинского района Башкирии пришлось уволиться после того, как вскрылся факт использования ею поддельного диплома о среднем профессиональном образовании.
Как сообщила пресс-служба прокуратуры Башкирии, девушка устроилась на должность медсестры терапевтического отделения в мае этого года. При трудоустройстве сельчанка предоставила диплом о среднем профессиональном образовании по специальности «сестринское дело». Однако во время прокурорской проверки на исполнение трудового законодательства факт ее обучения не подтвердился.
Девушка призналась стражам порядка, что купила диплом у незнакомой дамы за 40 тысяч рублей. С началом разбирательств доморощенная медсестра уволилась из больницы и теперь является фигуранткой дела о подделке, изготовлении или обороте поддельных документов.
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__ Вот такие кадры работают в медицине РБ! Очень Опытный



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  • 20 | 22.10.2019, 15:36 | Автор: Зулия
    Публикации: 31 | Комментарии: 30845 | Рейтинг: -712,2
Зулия! Я всю трудовую жизнь взнос в ФОМС платил, а теперь снова платить? За такое предложение курай тебе в одно место! Очень Опытный
------------------
Дурак ты, это факт, а не предложение



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