Убойная медицина Башкирии: Пока без изменений

«На нашу медицину надежды нет». Телеведущая из Уфы рассказала, как ее дочери ставили диабет. Семья побывала в 5 больницах, прежде чем им поставили правильный диагноз.В соцсетях известная телеведущая Елене Ремпель опубликовала «крик души» о том, как несколько дней в уфимских больницах ее ребенку не могли поставить диагноз, который мог бы подтвердить простой анализ на сахар.– Я в прямом смысле умоляла сделать нам анализ крови, на гемоглобин, – пишет мать 8-летней дочери.В двух больницах – 17-й и 6-й – девочке поставили стоматит, в 4-й кандидоз, а в кожно-венерологическом диспансере вовсе сказали «приехать завтра».– В понедельник ребенку стало очень плохо, она лежала в полуобморочном состоянии и говорила, что ей больно дышать. Вызвали скорую, приехала фельдшер, не торопилась, раздумывала, везти ли нас в больницу. Позвонила старшему врачу скорой. Я умоляла нас забрать и отвести в РКБ.Мое моление перешло в телевизионные угрозы. Только тогда нас согласились отвезти в РКБ с условием, что, если не положат, они не при чем.В результате девочку привезли в РДКБ в тяжелом состоянии, где реаниматолог за секунду поставил диагноз «диабет» и направил ребенка в реанимацию.«Полное отравление организма ацетоном. А если бы врачи вовремя поставили диагноз, возможно, такого тяжёлого состояния не было. Что так трудно взять анализ крови на сахар? Он делается секунду. Мы были в пяти больницах!» – возмущается Ремпель.Как журналист и мать Ремпель советует родителям быть внимательнее к состоянию ребенка:– Если ребенок резко похудел, не думайте, что он так взрослеет. (Так думает каждая мамочка больного ребенка). Бегите делать анализ на сахар.Если ваш ребенок часто ходит в туалет, не думайте, что он застудил почки. Делайте анализ крови на сахар.Много ест – тоже возможен сахар.Много пьет воды – тоже возможен сахар.Теперь мы инсулинозависимые, соответственно, инвалиды.Берегите себя и ваших детей! Становитесь сами докторами! На нашу медицину надежды нет.А ещё я сделала вывод, что о СПИДе я знаю больше, чем о диабете. А диабет сейчас очень сильно растет среди детей. Зная об этих симптомах я может быть не довела бы ребенка до такого состояния, но видимо симптомы не знают и врачи нашего города!