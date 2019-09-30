Конец мифа Шойгу: Не армия, а бардак

Массовое убийство в забайкальской военной части, восемь погибших, двое раненых — вот настоящая, не парадная реальность российской армии.Почти наверняка причина, по которой солдат срочной службы расстрелял сослуживцев, – попрание человеческого достоинства.Во всяком случае, бывший военный, служивший в этой части, рассказал тюменскому сетевому изданию 72.ru о тамошних порядках. Один из офицеров не давал спать четыре ночи кряду, заставлял учить устав. В другой раз пять часов подряд солдат заставили снимать и надевать защитные костюмы. Вот еще про того же офицера:«Во время моей службы несколько лет назад, когда мы шли в караул, он постоянно требовал, чтобы мы ему купили что-то поесть. Он постоянно всех унижал, он был [нецензурная брань], по-другому его не могу назвать».И резюме бывшего солдата:«Я парня вообще не виню. Я понимаю, что он просто не выдержал такого».Месяц назад, в парадном интервью «Московскому комсомольцу» министр обороны Шойгу утверждал:«Сейчас в армии просто нет почвы для дедовщины. Есть, конечно, случаи бытового и казарменного хулиганства. При наличии большого желания эти случаи можно поднять на щит и носить по всем сценическим и митинговым площадкам».Надо бы Шойгу с этими словами, надев белые парадные перчатки, при орденах, в золоте, поехать к родным тех, кто был убит в ходе забайкальской стрельбы, а также к близким самого стрелка. Но ведь не поедет.В низах российской армии творится тот же ужас, что и раньше. Ничего там не изменилось. Доказано забайкальской бойней.