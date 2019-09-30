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Конец мифа Шойгу: Не армия, а бардак

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Массовое убийство в забайкальской военной части, восемь погибших, двое раненых — вот настоящая, не парадная реальность российской армии.

Конец мифа Шойгу: Не армия, а бардак


Почти наверняка причина, по которой солдат срочной службы расстрелял сослуживцев, – попрание человеческого достоинства.

Во всяком случае, бывший военный, служивший в этой части, рассказал тюменскому сетевому изданию 72.ru о тамошних порядках. Один из офицеров не давал спать четыре ночи кряду, заставлял учить устав. В другой раз пять часов подряд солдат заставили снимать и надевать защитные костюмы. Вот еще про того же офицера:

«Во время моей службы несколько лет назад, когда мы шли в караул, он постоянно требовал, чтобы мы ему купили что-то поесть. Он постоянно всех унижал, он был [нецензурная брань], по-другому его не могу назвать».

И резюме бывшего солдата:

«Я парня вообще не виню. Я понимаю, что он просто не выдержал такого».

Месяц назад, в парадном интервью «Московскому комсомольцу» министр обороны Шойгу утверждал:

«Сейчас в армии просто нет почвы для дедовщины. Есть, конечно, случаи бытового и казарменного хулиганства. При наличии большого желания эти случаи можно поднять на щит и носить по всем сценическим и митинговым площадкам».

Надо бы Шойгу с этими словами, надев белые парадные перчатки, при орденах, в золоте, поехать к родным тех, кто был убит в ходе забайкальской стрельбы, а также к близким самого стрелка. Но ведь не поедет.

В низах российской армии творится тот же ужас, что и раньше. Ничего там не изменилось. Доказано забайкальской бойней.

СерпомПо, Эхо Москвы
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  • 1 | 28.10.2019, 09:08 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Думаю,что не изменилось.Хоть ты 3 месяца срок службы сделай -пока не поменяется отношение офицеров к подчиненным ,когда контроль будет тотальным.когда какого то полукриминального идиота в казарме не возьмут за жабры и не посадят в назидание всем остальным



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  • 2 | 28.10.2019, 09:22 | Автор: Не зарегистрирован
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В Тюрме народов,- россии, армия является штрафным профилактическим изолятором, дабы каждый мужик знал, что может быть еще хуже.



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  • 3 | 28.10.2019, 09:31 | Автор: Не зарегистрирован
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Помнится, ещё в 70-х, со мной служил один парень успевший отсидеть за кражу, так вот он исренне возмущался: "Ну посодили меня за воровство, понимаю, ненадо было попалатьмся, а эти то два года за что?"
Что уж говорить о сегодняшнем, путинском времени...



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  • 4 | 28.10.2019, 09:54 | Автор: Не зарегистрирован
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На шойгу, форма один в один, пиночетовская...



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  • 5 | 28.10.2019, 10:00 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
" Офицеров " этой части разжаловать к ЕБНМ !!
Ведь не каждый солдат труслив и глуп , не всегда дело
заканчивается собственным суицидом !
Он забирает с собой и своих врагов !
И это правильно !!



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  • 6 | 28.10.2019, 10:06 | Автор: Дед
    Публикации: 1 | Комментарии: 4690 | Рейтинг: -727,6
Там проблема о неуставных отношениях, а именно конфликт по национальному признаку. Вот Уфимский журнал, в том числе Кухарка ведут башкирофобскую агитацию и последствия этой политики для Кухарки может быть очень плачевным...



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  • 7 | 28.10.2019, 10:41 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1334 | Комментарии: 66032 | Рейтинг: +12211
Не бреши дедорас - никакого нац-признака.
Издевались над ним(и не только над ним), офицеры в первую очередь, старший призыв тоже.
Бабло с него тянули - заставляя родителей пересылать деньги на чужие карты.
Это сейчас повсеместно - вымогательство.

Сегодня Новая газета опубликовала(точнее вчера) статью о том, что

Лейтенантов насильно заставляют служить Родине. В случае отказа от контракта угрожают членам семьи, пугают уголовным преследованием и не выпускают из гарнизона
https://www.novayagazeta.ru/articles/2019/10/28/82525-raby-v
s

Докатилась армия пуйла и шойгу!!!!!!!! Даже летёхи бегут из нее, но "всем стоять-бояться!"



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  • 8 | 28.10.2019, 11:17 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1334 | Комментарии: 66032 | Рейтинг: +12211
Заслуженная артистка РБ и РТ Гузель Уразова выложила в Instagram видео, которым шокировало своих поклонников. На нем исполнительница вместе с коллегой по цеху Фирдусом Тямаевым смеется над сбитым на трассе животным, сообщает издание «Вечерняя Казань».
На кадрах остановившиеся на трассе в Башкирии звезды эстрады рассказывают, что сделали здесь остановку, так как очень хотели есть, при этом смеясь, показывают на раздавленное животное.

Видео тут:
https://youtu.be/BQNbLSrI7kU



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  • 9 | 28.10.2019, 11:48 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1334 | Комментарии: 66032 | Рейтинг: +12211
Вице-премьером правительства Башкирии назначен отец изнасилованной дознавательницы полиции
__________________________________
Раньше в совке говорили: лучше иметь дочь проститутку, чем сына ефрейтора.

Кажется это тот самый случай...
Ну в какой стране мира возможно подобное?!



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  • 10 | 28.10.2019, 12:17 | Автор: резус
    Публикации: 0 | Комментарии: 1369 | Рейтинг: +349,3
Ни дня не служивший в армии оленевод назначен недомерком министром обороны, вернее министром нападения. В его шараге лейтенанты занимаются дедовщиной. При этом получают по 50 тысяч и на песию раньше всех. Вот какой режим создал за 20 лет бессменно- бессмертный кащей.



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  • 11 | 28.10.2019, 13:31 | Автор: xrul
    Публикации: 75 | Комментарии: 3877 | Рейтинг: -311,8
Во всех армиях есть дедовщина. Ничего с этим не сделаешь. Оленевод здесь не при чём.



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  • 12 | 28.10.2019, 13:37 | Автор: Вдумчивый
    Публикации: 192 | Комментарии: 38725 | Рейтинг: +6476,7
Самое удивительное в том, что ОДИН без особого напряга расстрелял весь караульный наряд вместе с офицерАми, трое караульных сумели смотаться, остальные легли и тихо ждали пулю в голову?!

Таким караульным охранять урну с окурками доверить нельзя, а онЕ какую-то военную базу, типа, караулят?!

В кустах кто-нить громко пукнет, все тут же лягут или сбегут со всех постов.
И никто даже не дернет затвор автомата, и уж тем более не стрельнет!?



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  • 13 | 28.10.2019, 13:41 | Автор: Вдумчивый
    Публикации: 192 | Комментарии: 38725 | Рейтинг: +6476,7
11 | 28.10.2019, 13:31 | Автор: xrul
===
Правильно.
Любого дурака можно ставить рулить красной армией, ибо хуже ей от этого не будет.
Так всегда и делали все последние 100 лет при коммуняцкой системе в России.



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  • 14 | 28.10.2019, 13:43 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
требовал, чтобы мы ему купили что-то поесть. Он постоянно всех унижал,

-------------

Для русских такое поведение нехарактерно.



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  • 15 | 28.10.2019, 14:07 | Автор: Ирек
    Публикации: 102 | Комментарии: 8866 | Рейтинг: -660,3
Бывший министр обороны тоже не военный. И да сколько про него шумели, и шумят. Насколько хорош, или не хорош Шойгу на этой должности, я не знаю, но он недавно на этой должности. Однако, хотя никак не свзываю с этим Шойгу, уже в годы его пребывания на этой должности, много стали говорить, писать про успешных прорывах в оборонке, и про действия самой армии тоже. И стал я задумываться, не излишнюю ли пургу катят на Сердюкова, а верховные власти его за объявляемые ему прегрешения не трогают? Были наверное и прегрешения, но ведь то о чём, как сказано, много говорят, произошло при нём.
Однажды, едучи в машине по радио слышу слова какого-то военного обозревателя, о том что ВКС России в Сирии отработали очень успешно. И этот обозреватель заключает, что всё это благодаря реформам Сердюкова.



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  • 16 | 28.10.2019, 14:15 | Автор: Дед
    Публикации: 1 | Комментарии: 4690 | Рейтинг: -727,6
Кухарка самая лучшая из модераторов данного сайта!!!



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  • 17 | 28.10.2019, 14:22 | Автор: Не зарегистрирован
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15 | 28.10.2019, 14:07 | Автор: Ирек
Публикации: 102 | Комментарии: 8839 | Рейтинг: -657,7
Бывший министр обороны тоже не военный. И да сколько про него шумели, и шумят. Насколько хорош, или не хорош Шойгу на этой должности, я не знаю, но он недавно на этой должности. Однако, хотя никак не свзываю с этим Шойгу, уже в годы его пребывания на этой должности, много стали говорить, писать про успешных прорывах в оборонке, и про действия самой армии тоже. И стал я задумываться, не излишнюю ли пургу катят на Сердюкова, а верховные власти его за объявляемые ему прегрешения не трогают? Были наверное и прегрешения, но ведь то о чём, как сказано, много говорят, произошло при нём.
Однажды, едучи в машине по радио слышу слова какого-то военного обозревателя, о том что ВКС России в Сирии отработали очень успешно. И этот обозреватель заключает, что всё это благодаря реформам Сердюкова.
__________________________
Гаттарыч. поверь - хня это всё...
суть проблемы гораздо глубже. устал повторять - срочку - запретить!!!! ... да . понимаю , контрабасы будут точно так же валить друг друга. но это уже другая статья...
армия - маленькая модель государства и в ней (армии) особо ярко видны все пороки нашего общества, но первое что нужно сделать - ОТМЕНИТЬ СРОЧКУ
турк



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  • 18 | 28.10.2019, 14:35 | Автор: Корней
    Публикации: 5 | Комментарии: 13336 | Рейтинг: -1970,9
Раньше в совке говорили: лучше иметь дочь проститутку, чем сына ефрейтора.

Кажется это тот самый случай...
Ну в какой стране мира возможно подобное?!
_____________________________________
В США.
Только там не дочку президента, а сам президент сексуально домогался. До девушки. Извращённо-сигарно. Харрасментом занимался.
И его рогатая жена потом тоже кандидатилась в президенты.



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  • 19 | 28.10.2019, 15:02 | Автор: xrul
    Публикации: 75 | Комментарии: 3877 | Рейтинг: -311,8
первое что нужно сделать - ОТМЕНИТЬ СРОЧКУ
турк
______________
Надо наоборот всех забирать, без всяких отсрочек. И девушек тоже.

Армия дисциплинирует молодежь.



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  • 20 | 28.10.2019, 15:10 | Автор: Зулия
    Публикации: 31 | Комментарии: 30888 | Рейтинг: -712,5
11 | 28.10.2019, 13:31 | Автор: xrul
Публикации: 75 | Комментарии: 3875 | Рейтинг: -311,6
Во всех армиях есть дедовщина.
----------------------
Приведи пример в остальных армиях



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