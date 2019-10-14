Все в духе доносов 1937 г. – и анонимка (даже формально нет псевдонима доносчика) и обвинение во всех возможных грехах. Публикация мало того, что лживая с первой до последней буквы, так еще и реально возбуждает ненависть ко всем татарам Башкорстостана.
Где всевозможные защитники прав человека в СПЧ при Главе Башкорстостана, которые любят обижаться на СМИ?
Где ваше веское слово? И где кстати независимые представители башкирского национального движения?
Или вы горазды только просить помощи и требовать солидарности только когда дело касается лично вас и того?
Если молчите значит согласны со всеми тезисами? В этой истории мне понятно что заказ пришел из Белого Дома, хотя писали конечно не тамошние косноязычные чиновники. Даже догадываюсь кто мог написать подобный грязный пасквиль.
Трусы они такие трусы, не могут даже подписаться под своим враньем. В родной Башкирии вновь наступают «темные времена». Только вот эти «друзья народа» забывают, что «колесо истории» нельзя повернуть вспять.
Кто идет против Истории и его законов всегда проиграет. А общественность республики еще больше убедиться в том, с кем имеет дело.
Ильнар Гарифуллин, Эхо Москвы
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Ильнар Гарифуллин: В родной Башкирии вновь наступают «темные времена»
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