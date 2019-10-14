Ильнар Гарифуллин: В родной Башкирии вновь наступают «темные времена»

Книги Сергея Орлова:

«О Рахимове и не только»;

«Ликвидация Уфимской губернии: Как это было?»;

«Пирамида Салавата» -

Можно купить в магазине «А-книга»

Уфа, ул. Гоголя, д. 36, ост. транспорта «Музей».




Календарь новостей
«    Ноябрь 2019    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930 
Лучшие комментарии
В Уфе проходят обыски у в ...

Леночка, с днём рождения тебя, дорогая! Пусть твоя солнечность никогда ...
  Рейтинг: +5  Загадочный

Путинизм и вопросы языкоз ...

Наши дети- неучи. Доцент журфака МГУ: В этом году мы набрали инопланет ...
  Рейтинг: +5  Анонимно

Грустный праздник о том ч ...

Башинформ - за год 15 семей назвали своих сыновей именем Радий.. вот о ...
  Рейтинг: +4  Анонимно

Обсуждаемое за месяц
«Достоверное» дерьмо за ...

Названа дата презентации. Проект электронной версии «Большой российской ...
  11.11.2019   40080    7

Ильнар Гарифуллин: В ...

Ильнар Гарифуллин — журналист, член Всемирного форума татарской молодежи. ...
  11.11.2019   32733    8

Желание властей ...

В Нефтекамске 7 ноября прошел митинг, созванный местным отделением КПРФ. В ...
  11.11.2019   26066    1

Википутия ...

С Википедией вышло по-своему забавно. Чуваки, который держат по ветру свой нос, ...
  11.11.2019   39543    8

Кто оплатил грязную ...

Эксперты наблюдают вмешательство идеологов татарского национализма в дела РБ. В ...
  9.11.2019   34866    122

Последние публикации
«Достоверное» дерьмо за ...

Названа дата презентации. Проект электронной версии «Большой российской ...
  11.11.2019   15196    7

Ильнар Гарифуллин: В ...

Ильнар Гарифуллин — журналист, член Всемирного форума татарской молодежи. ...
  11.11.2019   30523    8

Желание властей ...

В Нефтекамске 7 ноября прошел митинг, созванный местным отделением КПРФ. В ...
  11.11.2019   39841    1

Википутия ...

С Википедией вышло по-своему забавно. Чуваки, который держат по ветру свой нос, ...
  11.11.2019   16409    8

Кто оплатил грязную ...

Эксперты наблюдают вмешательство идеологов татарского национализма в дела РБ. В ...
  9.11.2019   22173    122

Что творят чиновники ...

Обозреватель "Idel.Реалии" Ильнар Гарифуллин рассуждает о литературной акции ...
  8.11.2019   29320    62

Старший по пропаганде ...

Главный редактор госинформагентства «Башинформ» (АО, принадлежит Башкирии) ...
  8.11.2019   42908    34

Мечта гэбиста, ставшего ...

Власти создают в Москве глобальную систему распознавания лиц. Она будет ...
  8.11.2019   36337    50

Общественники ...

Всемирный форум татарской молодежи и Ассамблея народов Республики Башкортостан ...
  7.11.2019   27621    66

Институт археологии РАН ...

Историко-культурная экспертиза, проведенная Институтом археологии РАН по заказу ...
  7.11.2019   39739    23

Читаемое за месяц
Не адвокаты, а простые ...

В Уфе задержали вымогавшего 5 млн рублей адвоката экс-борца с коррупцией ...
  14.10.2019   34233    25

Где грань между ...

Руслан Габбасов — активист движения «Башкорт». Миссия башкирского националиста. ...
  14.10.2019   26661    84

О некоторой особой ...

Сказано «В начале было Слово, и Слово было у бога, и Слово было Бог», а у нас в ...
  14.10.2019   24714    56

Сурков предложил изучать ...

Владислав Сурков: Путинизм как политический лайфхак. На сайте «Актуальные ...
  15.10.2019   28155    23

Курьер-мошенник под ...

Уфимский адвокат Владимир Панфилов арестован по подозрению в мошенничестве в ...
  15.10.2019   23779    15

Архив публикаций
Ноябрь 2019 (31)
Октябрь 2019 (87)
Сентябрь 2019 (81)
Август 2019 (127)
Июль 2019 (109)
Июнь 2019 (92)


Ильнар Гарифуллин: В родной Башкирии вновь наступают «темные времена»

Оценили
0


Ильнар Гарифуллин — журналист, член Всемирного форума татарской молодежи. Добрые люди прислали ссылку на статью в уфимском «МК». В нем оказывается не только ваш покорный слуга, но и организаторы фестиваля татарской народной песни, конных скачек, главы администраций западных районов Башкортостана – это агенты Казанского Кремля и Госдепа одновременно, мечтающие о воссоединении всех татар и создании «татарского мира».

Ильнар Гарифуллин: В родной Башкирии вновь наступают «темные времена»


Все в духе доносов 1937 г. – и анонимка (даже формально нет псевдонима доносчика) и обвинение во всех возможных грехах. Публикация мало того, что лживая с первой до последней буквы, так еще и реально возбуждает ненависть ко всем татарам Башкорстостана.

Где всевозможные защитники прав человека в СПЧ при Главе Башкорстостана, которые любят обижаться на СМИ?

Где ваше веское слово? И где кстати независимые представители башкирского национального движения?

Или вы горазды только просить помощи и требовать солидарности только когда дело касается лично вас и того?

Если молчите значит согласны со всеми тезисами? В этой истории мне понятно что заказ пришел из Белого Дома, хотя писали конечно не тамошние косноязычные чиновники. Даже догадываюсь кто мог написать подобный грязный пасквиль.

Трусы они такие трусы, не могут даже подписаться под своим враньем. В родной Башкирии вновь наступают «темные времена». Только вот эти «друзья народа» забывают, что «колесо истории» нельзя повернуть вспять.

Кто идет против Истории и его законов всегда проиграет. А общественность республики еще больше убедиться в том, с кем имеет дело.

Ильнар Гарифуллин, Эхо Москвы
Оригинал публикации






  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 1 | 11.11.2019, 08:56 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Молодцы татары! Смело отстаивают свои права в сране башкир, а вот Русских, что то не видно и не слышно (или я чего то незнаю?), как воды в рот набрали. А ведь по численности мы на первом месте!
Хотя если подумать, то попробуй Русский человек говорить то что открыто говорят о правах татары и те же башкиры его тут же обвинят в национализме,и упекут в кутузку лет эдак на пяток...
Дермократия понимаШ ...



Оценили
2

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 2 | 11.11.2019, 09:15 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
В прежние времена я мог четверть выкушать.



Оценили
0

  • Изображение
  • Участник
  •  
  • 3 | 11.11.2019, 09:27 | Автор: Дед
    Публикации: 1 | Комментарии: 4712 | Рейтинг: -728,2
Пора ильнуру готовить сухари. Надо его призывы искоренить на входе, пока нет большой войны



Оценили
1

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 4 | 11.11.2019, 10:04 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
В прежние времена я ба вас... За разжигание-то... Вы ба у меня... в пыли валялись!..



Оценили
0

  • Изображение
  • Эксперт
  •  
  • 5 | 11.11.2019, 10:06 | Автор: Karim Yaushev
    Публикации: 66 | Комментарии: 622 | Рейтинг: +194,3
Все четче выявляется национальная политика новых властей Башкирии. Имя такой политики - пещерный антитатаризм, настоянный на всякого рода комплексах.



Оценили
1

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 6 | 11.11.2019, 10:22 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
5 | 11.11.2019, 10:06 | Автор: Karim Yaushev
Публикации: 66 | Комментарии: 622 | Рейтинг: +194,3
Все четче выявляется национальная политика новых властей Башкирии. Имя такой политики - пещерный антитатаризм, настоянный на всякого рода комплексах.
===========================
Это у башкир скрепа такая.



Оценили
0

  • Изображение
  • Эксперт
  •  
  • 7 | 11.11.2019, 10:36 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1337 | Комментарии: 66228 | Рейтинг: +12186,2
Бесконечно можно смотреть на ТРИ вещи:
- как горит огонь
- как течет вода
- и как здесь на УЖике срутся баш и тат фашисты.



Оценили
0

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 8 | 11.11.2019, 10:50 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
3 | 11.11.2019, 09:27 | Автор: Дед-------------------Значит за слово правды ты угрожаешь войной татарам ?



Оценили
0






© Общественно - политический проект «Уфимский Журнал»

О проекте | Правовая информация | Правила публикации | Связь с редакцией | Размещение рекламы

В соответствии с правилами пользования сайтом, администрация не несет ответственности за содержание материалов, которые размещают пользователи.
Для урегулирования споров и претензий вы можете связаться с администрацией по вопросам публикации и модерации.

Мнение администрации сайта может не совпадать с мнением авторов статей. Администрация не несет ответственности за оставленные комментарии.
Ваши письма и статьи принимаются на E-Mail: information@journalufa.com