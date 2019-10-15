Максим Галкин: «Сейчас у нас есть цензура, не все можно говорить с телевизионного экрана. Я их понимаю — потому что, знаете, сейчас такая обстановка сложная. Когда у нас она была простая?
Нам не дают времени обмозговать, нам сразу разжевывают и говорят: «Это враги, вы сюда, это сюда». Мы сами сидим и боимся, что нам сейчас дадут коленом в челюсть.
Но в принципе, пока что хотя бы на концертах можно говорить, что хочешь. Поэтому и не прошу себе никаких званий, ничего. Ну, потому что так есть возможность их всех обругать… Ну, вы поняли меня», – заявил со сцены артист.
Галкин также отметил, что телеканалы постоянно рассказывают о событиях на Украине вместо российской повестки.
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Эхо Москвы
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Галкин не дурак, переобулся вовремя: Советские времена вернулись, в худшем смысле слова
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