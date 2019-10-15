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Галкин не дурак, переобулся вовремя: Советские времена вернулись, в худшем смысле слова

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Телеведущий Максим Галкин посетовал на цензуру на российском телевидении. По его словам, раньше было больше политического юмора, а сегодня «не все можно говорить». «Советские времена вернулись, в худшем смысле слова», — сказал артист, выступая на концерте в Новосибирске.

Галкин не дурак, переобулся вовремя: Советские времена вернулись, в худшем смысле слова


Максим Галкин: «Сейчас у нас есть цензура, не все можно говорить с телевизионного экрана. Я их понимаю — потому что, знаете, сейчас такая обстановка сложная. Когда у нас она была простая?

Нам не дают времени обмозговать, нам сразу разжевывают и говорят: «Это враги, вы сюда, это сюда». Мы сами сидим и боимся, что нам сейчас дадут коленом в челюсть.

Но в принципе, пока что хотя бы на концертах можно говорить, что хочешь. Поэтому и не прошу себе никаких званий, ничего. Ну, потому что так есть возможность их всех обругать… Ну, вы поняли меня», – заявил со сцены артист.

Галкин также отметил, что телеканалы постоянно рассказывают о событиях на Украине вместо российской повестки.

Видео:



Эхо Москвы
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  • Гость
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  • 1 | 13.11.2019, 09:14 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Пусть травит анекдоты про Изю и Сару. А цензура... Где её нет? Любая власть при любом строе защищается от нападок. Корпоративная солидарность.



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  • 2 | 13.11.2019, 09:28 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
"Любая власть при любом строе защищается от нападок."

--------------------

И только Советская Власть защищала народ, его морально-нравственные
ценности и традиции, ограждала от тлетворного влияния западных субкультур.



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6

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  • 3 | 13.11.2019, 09:30 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Галкин не дурак,...
========================
ЧЁта я сУмневаюсь в этом..
Тут что то другое если учесть что ориентировочная сумма ежемесячного заработка "звезды" российской эстрады – $300 тыс.,следовательно в год 3,6 ляма, а как известно рормящуюруку не кусают, следовательно или нашлась более щедрая "рука", или он решил линять из страны вместе со своей бабулей,
Ну ище вариант: галкин ополоумил



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1

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  • 4 | 13.11.2019, 09:44 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
на самом деле это уже не звоночек , это уже сирена - тревога... пора приобретать недвижку за рубежом, тем , кто еще её не имеет
турк



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  • 5 | 13.11.2019, 09:52 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Галкин не дурак, переобулся вовремя
==========================
Подождите чуток и увидете как все прикормленные "звезды" начнут выдавать такие сальто-мортале с переобуванием в воздухе,- мама не горюй!



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  • 6 | 13.11.2019, 09:52 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Мы крепки задним умом, общеизвестно. США в 50-е свой план атомного удара по СССР положили под сукно. И применили новую технологию по завладению
умами советской молодёжи: через внедрение модных субкультур хиппи,
стиляг, рок-н-ролла и связанного с ними особого стиля прожигания жизни.
В качестве тарана использовали, в первую очередь, группу "The Beatles".

Когда высмеивают подобные утверждения - я спрашиваю: а что не свершилось?



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7

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  • 7 | 13.11.2019, 09:53 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
4 | 13.11.2019, 09:44 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
на самом деле это уже не звоночек , это уже сирена - тревога... пора приобретать недвижку за рубежом, тем , кто еще её не имеет
===============================
А почем там Фик-Вамы?



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0

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  • 8 | 13.11.2019, 10:05 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
А почем там Фик-Вамы?
________________________
тебе не пофик?
турк



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1

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  •  
  • 9 | 13.11.2019, 10:18 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
4 | 13.11.2019, 09:44 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
на самом деле это уже не звоночек , это уже сирена - тревога... пора приобретать недвижку за рубежом
турк

------------------------------------------------

Ты же Советский офицер! Или вроде Витьки Беленко (МиГ-25)? Ну и иже.



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3

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  • Участник
  •  
  • 10 | 13.11.2019, 10:27 | Автор: xrul
    Публикации: 75 | Комментарии: 3909 | Рейтинг: -313,8
Какой он офицер ? Он клятвопреступник.



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5

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  • 11 | 13.11.2019, 10:28 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Ты же Советский офицер! Или вроде Витьки Беленко (МиГ-25)? Ну и иже.
_______________________________
Офицер - это офицер, а тебе тупому поясняю - у меня с тылу ничего не подгорает , так что мне фик-вамы не нужны, а вот тем у кого подгорает - тем уже набат ,тревога, алга на ПМЖ..
ну тупыыыые... дебил блять, к лаврову на)(уйтурк



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1

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  • Гость
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  • 12 | 13.11.2019, 10:35 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Чудеса невиданной смелости продемонстрировал Галкин. Цензурят его по страшному в программе "Лучше всех".



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2

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  • 13 | 13.11.2019, 11:57 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
11 | 13.11.2019, 10:28 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Ты же Советский офицер! Или вроде Витьки Беленко (МиГ-25)? Ну и иже.
_______________________________
Офицер - это офицер, а тебе тупому поясняю - у меня с тылу ничего не подгорает

==========

Надо копнуть, чем ты занимался до 1917 года. Скрытый антисоветчик.
Раскулаченные есть? Вредители? Это может прояснить твою позицию.



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2

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  • 14 | 13.11.2019, 12:12 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Надо копнуть, чем ты занимался до 1917 года. Скрытый антисоветчик.
Раскулаченные есть? Вредители? Это может прояснить твою позицию.
__________________________
копай глубже, начинай с великого переселения народов
турк



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1

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  •  
  • 15 | 13.11.2019, 12:28 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
За рубежом, турк, все - как биороботы. Народу много - а поговорить не с кем.
Они не понимают наших разговоров "за жисть". Не уронят скупую пьяную слезу, не заскрипят зубами... У них бошки - как кубик Рубика. Б-дь, это ж вешалка нашему человеку. Драма. Давай обнимемся и споём. Подпевай:

"Летят перелетные птицы
В осенней дали голубой,
Летят они в жаркие страны,
А я остаюся с тобой.

А я остаюся с тобою,
Родная навеки страна!
Не нужен мне берег турецкий,
И Африка мне не нужна!"

Ну, за Родину!



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3

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  • 16 | 13.11.2019, 12:47 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
для него Советская власть вскормила и воспитала такую жену,а он против советской власти



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  • 17 | 13.11.2019, 13:42 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Слышал, что над замком Галкина в деревне Грязи сгущались тучи из-за того, что он построен с нарушениями! Не хочет ли Галкин перейти в разряд преследуемых по политическим взглядам и потом кричать, что его замок сносят по политическим мотивам, а не из-за многочисленных нарушений при строительстве? Это как тот петух, который клюнул в жопу пионера и кричит, что он политический заключённый! Очень Опытный



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  • 18 | 13.11.2019, 14:04 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Сайту ЕР в РБ УЖу категорически нельзя проводить параллели между жизнью в России и жизнью в современной Белоруссии.
Админ УЖа даже идет на цензуру, лишь бы своим прогибом получить копейки за сокрытие правды.



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  • # 19 | 13.11.2019, 14:28 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0

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  • 20 | 13.11.2019, 15:17 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
15 | 13.11.2019, 12:28 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
За рубежом, турк, все - как биороботы. Народу много - а поговорить не с кем.
Они не понимают наших разговоров "за жисть". Не уронят скупую пьяную слезу, не заскрипят зубами... У них бошки - как кубик Рубика. Б-дь, это ж вешалка нашему человеку. Драма. Давай обнимемся и споём. Подпевай:

"Летят перелетные птицы
В осенней дали голубой,
Летят они в жаркие страны,
А я остаюся с тобой.

А я остаюся с тобою,
Родная навеки страна!
Не нужен мне берег турецкий,
И Африка мне не нужна!"

Ну, за Родину!
____________________
СССУКА админ ....не пустил ...
Давай , Брат - ЗА РОДИНУ!!!
турк
а для тебя Родина ??? СССР, четвертая республика , кантон??? мож семья? а мож березки тополя?



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