Кристина Абрамичева: «Давно наши горожане не видели такого беззакония и откровенного циничного вранья, как на сегодняшних слушаниях по проекту строительства дельфинария под видом центра абилитации»

Кристина Абрамичева — член совета по правам человека при главе РБ. Давно не брал я в руки шашек… Давно наши горожане не видели такого беззакония и откровенного циничного вранья, как на сегодняшних слушаниях по проекту строительства дельфинария под видом центра абилитации.Сделать хорошую мину при плохой игре Алине Сулеймановой не удавалось, хотя она пыталась врать собравшимся, что процедура слушаний проходит по закону и все о них были оповещены в срок где-то в бумажной версии акой-то газеты (это мы проверим). Попытка свернуть время до одного часа, потому что в ГДК репетиция хора, тоже не удалась — зал был настроен серьезно и воинственно.А далее началась феерия — бюджетники всех мастей выходили к микрофону и как под копирку сообщали, что они за, некоторые аргументацией не озаботились, и так пойдет. А вот у разумных людей аргументация как раз была, и очень внятная. Почему нарушена процедура слушаний? Где проект центра? Каков бизнес-план? То есть за чей счет банкет? Где ссылки на мнение научного сообщества, что именно дельфины жизненно необходимы для лечения детей? И так далее. Главный архитектор ограничился тем, что обвел красным маркером место будущего межгалактического, простите, международного центра. Какой-то «ихтиолог» что-то неубедительно лепетал про УЗИ дельфина, Ф.Латыпова, идеолог проекта, дискредитировала все свое выступление нервным выкриком: «Выбирайте, дети или дельфины!» В ход шли любые средства — некоторым хватило цинизма привезти на колясках детей и заставить их выступать «за». К счастью, дети, в отличие от их родителей, с юридической точки зрения являются недееспособными.В общем, моральный шантаж, давление, розжиг, подмена понятий и сплошной обман, шитый белыми нитками. Причем обманывали сразу обе стороны: родителей и людей с ограниченными возможностями — им обещают манну небесную, а так же тех, кто хочет не допустить издевательств над животными.