Сделать хорошую мину при плохой игре Алине Сулеймановой не удавалось, хотя она пыталась врать собравшимся, что процедура слушаний проходит по закону и все о них были оповещены в срок где-то в бумажной версии акой-то газеты (это мы проверим). Попытка свернуть время до одного часа, потому что в ГДК репетиция хора, тоже не удалась — зал был настроен серьезно и воинственно.
А далее началась феерия — бюджетники всех мастей выходили к микрофону и как под копирку сообщали, что они за, некоторые аргументацией не озаботились, и так пойдет. А вот у разумных людей аргументация как раз была, и очень внятная. Почему нарушена процедура слушаний? Где проект центра? Каков бизнес-план? То есть за чей счет банкет? Где ссылки на мнение научного сообщества, что именно дельфины жизненно необходимы для лечения детей? И так далее. Главный архитектор ограничился тем, что обвел красным маркером место будущего межгалактического, простите, международного центра. Какой-то «ихтиолог» что-то неубедительно лепетал про УЗИ дельфина, Ф.Латыпова, идеолог проекта, дискредитировала все свое выступление нервным выкриком: «Выбирайте, дети или дельфины!» В ход шли любые средства — некоторым хватило цинизма привезти на колясках детей и заставить их выступать «за». К счастью, дети, в отличие от их родителей, с юридической точки зрения являются недееспособными.
В общем, моральный шантаж, давление, розжиг, подмена понятий и сплошной обман, шитый белыми нитками. Причем обманывали сразу обе стороны: родителей и людей с ограниченными возможностями — им обещают манну небесную, а так же тех, кто хочет не допустить издевательств над животными.
Эхо Москвы
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Кристина Абрамичева: «Давно наши горожане не видели такого беззакония и откровенного циничного вранья, как на сегодняшних слушаниях по проекту строительства дельфинария под видом центра абилитации»
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