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Кристина Абрамичева: «Давно наши горожане не видели такого беззакония и откровенного циничного вранья, как на сегодняшних слушаниях по проекту строительства дельфинария под видом центра абилитации»

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Кристина Абрамичева — член совета по правам человека при главе РБ. Давно не брал я в руки шашек… Давно наши горожане не видели такого беззакония и откровенного циничного вранья, как на сегодняшних слушаниях по проекту строительства дельфинария под видом центра абилитации.

Кристина Абрамичева: «Давно наши горожане не видели такого беззакония и откровенного циничного вранья, как на сегодняшних слушаниях по проекту строительства дельфинария под видом центра абилитации»


Сделать хорошую мину при плохой игре Алине Сулеймановой не удавалось, хотя она пыталась врать собравшимся, что процедура слушаний проходит по закону и все о них были оповещены в срок где-то в бумажной версии акой-то газеты (это мы проверим). Попытка свернуть время до одного часа, потому что в ГДК репетиция хора, тоже не удалась — зал был настроен серьезно и воинственно.

А далее началась феерия — бюджетники всех мастей выходили к микрофону и как под копирку сообщали, что они за, некоторые аргументацией не озаботились, и так пойдет. А вот у разумных людей аргументация как раз была, и очень внятная. Почему нарушена процедура слушаний? Где проект центра? Каков бизнес-план? То есть за чей счет банкет? Где ссылки на мнение научного сообщества, что именно дельфины жизненно необходимы для лечения детей? И так далее. Главный архитектор ограничился тем, что обвел красным маркером место будущего межгалактического, простите, международного центра. Какой-то «ихтиолог» что-то неубедительно лепетал про УЗИ дельфина, Ф.Латыпова, идеолог проекта, дискредитировала все свое выступление нервным выкриком: «Выбирайте, дети или дельфины!» В ход шли любые средства — некоторым хватило цинизма привезти на колясках детей и заставить их выступать «за». К счастью, дети, в отличие от их родителей, с юридической точки зрения являются недееспособными.

В общем, моральный шантаж, давление, розжиг, подмена понятий и сплошной обман, шитый белыми нитками. Причем обманывали сразу обе стороны: родителей и людей с ограниченными возможностями — им обещают манну небесную, а так же тех, кто хочет не допустить издевательств над животными.

Эхо Москвы
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  • Гость
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  • 1 | 18.11.2019, 08:18 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
странные люди российский народ! Вы 20 лет молитесь на Путина, 20 лет от него все беды и страдания, вы чего хотите от него, он вам что то обещал, нет, поэтому и не ждите!
Я этому Путину поражаюсь, как только он не пытается вразумить этот народ, даже откровенных бандитов в сенаторах содержал, МРОТ сделал хуже концлагерного, милицейские войска со снайперами науськивал, но этот народ уже который год вымирает под сладкие речи: "0 великий Путин!"



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7

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  • 2 | 18.11.2019, 08:22 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
... моральный шантаж, давление, розжиг, подмена понятий и сплошной обман, шитый белыми нитками.
============================================
Это стиль "работы" башкира с папкой, -так прозвали галия в стенах кремля.



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2

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  • 3 | 18.11.2019, 08:42 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
"...20 лет от него все беды и страдания..."

-----------------

"Назови мне такую обитель - я такого угла не видал, где бы сеятель твой и хранитель, где бы русский мужик не стонал!.."



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  • 4 | 18.11.2019, 08:54 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
1 | 18.11.2019, 08:18 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
странные люди российский народ! Вы 20 лет молитесь на Путина, 20 лет от него все беды и страдания, вы чего хотите от него, он вам что то обещал, нет, поэтому и не ждите!
Я этому Путину поражаюсь, как только он не пытается вразумить этот народ, даже откровенных бандитов в сенаторах содержал, МРОТ сделал хуже концлагерного, милицейские войска со снайперами науськивал, но этот народ уже который год вымирает под сладкие речи: "0 великий Путин!"
______________________
Я вот поражаюсь таким дуракам, как вы.
Насколько нужно быть глупым, чтобы не понимать, что дело не в Путине, а в системе. Любой человек, поставленный системой, будет работать в её интересах, иначе его просто уберут (или ликвидируют физически) и поставят угодного.
В России сейчас система дикого капитализма, и любой, бросивший ей вызов, будет уничтожен.
А система должна созреть и накопить внутренние противоречия, которые её и подорвут изнутри: яблоки не собирают в мае, а в августе они сами падают в руки. Пока же система на подъёме, и Путин выразитель чаяний молодого хищного российского капитализма.
Но идиоты этого не понимают и всё сводят к личности.



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6

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  • 5 | 18.11.2019, 09:57 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
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Гость

1 | 18.11.2019, 08:18 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
странные люди российский народ! Вы 20 лет молитесь на Путина, 20 лет от него все беды и страдания, вы чего хотите от него, он вам что то обещал, нет, поэтому и не ждите!
Я этому Путину поражаюсь, как только он не пытается вразумить этот народ, даже откровенных бандитов в сенаторах содержал, МРОТ сделал хуже концлагерного, милицейские войска со снайперами науськивал, но этот народ уже который год вымирает под сладкие речи: "0 великий Путин!

А это точно, что это Путин возвёл Изместьева в верхнюю палату вопреки желанию Рахимова? Пришлось его поместить в террористы, чтобы сковырнуть его оттуда. Только одна неувязка, не подписал всё-таки Путин помилование Изместьеву, не смотря на слёзные просьбы Алексеевой.



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  • Участник
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Честно раскаиваюсь в том,что написал вот это:

"........9 | 02.10.2019, 10:53 | Автор: Иннокентий Иванов
Публикации: 0 | Комментарии: 4270 | Рейтинг: -361,1
а дельфинотерапия? лечение дельфинами широко практикуется,особенно для больных детей врачи прописывают дельфинотерапию.
Например,если построить в Уфе дельфинарий, там на дельфинах могли бы целыми днями кататься больные дети, и дети с синдромом Дауна............"
............................................................
...........

".................Ф.Латыпова, идеолог проекта, дискредитировала все свое выступление нервным выкриком: «Выбирайте, дети или дельфины!» В ход шли любые средства — некоторым хватило цинизма привезти на колясках детей и заставить их выступать «за»...................."

==============================
дельфины - это не скаковые и не ломовые лошади чтоб на себе детей таскать!

Детей надо лечить в лечебницах а не в дельфинариях!!

Покажите хотя бы ОДНОГО ребенка вылеченного дельфином!!!

И совет - не отмахивайтесь от заботы о своих детях до такой степени, что дети отчаявшись от невнимания родителей рады подружиться с дельфином!!!!



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  • 7 | 18.11.2019, 10:51 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1338 | Комментарии: 66330 | Рейтинг: +12169,4
Люди, страдающие хроническими психическими или физическими заболеваниями, не должны прибегать к опыту «исцеления» дельфинами, предупреждают два исследователя из Университета Эмори.

Лори Марино, старший преподаватель Программы по нейробиологии и поведенческой биологии, объединилась со Скоттом Лилиенфельдом, профессором факультета психологии, чтобы запустить образовательную кампанию, направленную против заявлений, сделанных поставщиками услуг так называемой терапии с использованием дельфинов (дельфинотерапии).

«Дельфинотерапия, не является действенным лечением ни одного из заболеваний», — говорит Марино, ведущий исследователь дельфинов и китов. “Мы хотим дать понять, что это проигрышная ситуация как для людей, так и для дельфинов».



Плавание с дельфинами может быть радостным новым опытом, но весомых научных доказательств долгосрочной эффективности дельфинотерапии не существует, говорит Марино. Она добавляет, что люди, которые тратят тысячи долларов на дельфинотерапию, не просто бросают деньги на ветер, они подвергают себя и дельфина риску получить травму или инфекцию. При этом они вкладывают денежные ресурсы в отрасль отлова дельфинов в дикой природе — жестокий процесс, на каждого выжившего в плену дельфина часто приходится несколько погибших.


Марино и Лилиенфельд проанализировали пять исследований, опубликованных за последние восемь лет, и обнаружили, что свидетельства эффективности дельфинотерапии не обоснованы. Их выводы были недавно опубликованы в Anthrozošs, журнале Международного общества антрозоологии, в статье под названием «Терапия с использованием дельфинов: чем больше ошибочных данных, тем больше ошибочных выводов».

«Мы обнаружили, что все пять исследований методологически ошибочны и имеют проблемы и с внутренней обоснованностью, и с конструктивной достоверностью», — пишет Марино и Лилиенфельд, которые провели аналогичный обзор в 1998 году. «Мы пришли к выводу, что спустя больше десять лет после выхода нашего первого исследования на данную тему, по-прежнему нет убедительных доказательств того, что дельфинотерапия является оправданным способом лечения и дает человеку, проходящему терапию, больше пользы, чем мимолетное улучшение настроения».


В предстоящем выпуске информационной газеты Отдела по работе с людьми с особенностями развития Американской психологической ассоциации будет представлена еще одна статья Марино и Лилиенфельда под названием «Терапия с использованием дельфинов для лечения аутизма и других расстройств развития: опасное невежество».


«Мы хотим обратиться к психологам с этим сообщением, потому что дельфинотерапия все чаще применяется к детям с нарушениями развития, хотя нет надежных доказательств ее эффективности», — сказал Лилиенфельд, клинический психолог. «Трудно представить себе разумное обоснование метода, который, в лучшем случае заставляет ребенка чувствовать себя хорошо в краткосрочной перспективе, но может причинить вред его здоровью».


Ученые института Эмори выбрали время для своей кампании так, чтобы она проходила одновременно с кампаниями двух некоммерческих организаций Великобритании — Общества охраны китов и дельфинов и Общества исследования аутизма, направленными на запрет дельфинотерапии.


Марино против отловов дельфинов из естественной среды обитания и содержания их в плену для любых целей, но дельфинотерапию она считает из ряда вон выходящим злом, потому как клиенты там наиболее уязвимы — ведь отчаявшиеся родители готовы пробовать что угодно, чтобы помочь своему ребенку с инвалидностью.


У многих людей создалось впечатление, что дельфины не могут причинить вред человеку. «На самом деле, когда вы помещаете ребенка в бассейн с 400-фунтовым диким животным, которое могло быть травмировано в процессе отлова, вероятность травмы высока», — говорит Марино.
В США дельфинов разводят в неволе в морских парках, но в других странах их часто изымают из дикой природы. «Если бы люди знали, как были пойманы эти животные, я не думаю, что они хотели бы поплавать с ними в бассейне или пройти курс дельфинотерапии», — говорит Марино, упоминая ежегодную ловлю дельфинов в Японии.

«Во время отлова дельфинов сотни животных погибают, паникуют и умирают от сердечных приступов в воде, красной от их крови, пока тренеры из разных стран мира выбирают молодых животных для своих морских парков. Они вытаскивают их из воды, иногда за хвостовые плавники, и увозят».


По словам Марино каждый живой дельфин может принести рыбаку 50 000 долларов или более. «Морские парки зарабатывают миллионы на дельфинах, так что 50 000 долларов для них это капля в море. Ирония заключается в том, что дельфины — одни из самых любимых и в то же время самых эксплуатируемых животных в мире », — говорит Марино.



Материалы предоставлены Университетом Эмори (http://www.emory.edu/)



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  • 8 | 18.11.2019, 10:53 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1338 | Комментарии: 66330 | Рейтинг: +12169,4
Расследование Эдуарда Петрова. Слёзы дельфина

https://www.youtube.com/watch?v=-co7AWpycY4

Зрелищные шоу с участием дельфинов обожают миллионы людей во всем мире. Однако мало кто знает, что водные спектакли - часть большого криминального бизнеса по незаконному вылову и контрабанде морских млекопитающих, занесенных в Красную книгу. После чего их дрессируют и отправляют на сцену. Кто участвует в этом грязном и жестоком бизнесе? Можно ли остановить охоту на дельфинов?



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  • 9 | 18.11.2019, 11:15 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Кто надоумил автора, что родоплеменой валидизм в Башкирии обязан знать истинные нужды и чаяния населения и быть эфыективным в их разрешении?
Новейшая история однозначно говорит, что сегодняшней властм страны башкир нужны деньги и личное благополучие.



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  • 10 | 18.11.2019, 11:24 | Автор: Альберт Я
    Публикации: 0 | Комментарии: 262 | Рейтинг: +7,9
Для тех, кто верит в сказки о д-терапии. Дельфин в неволе, в бассейне, это уже больное существо, и не только физически, а главное психически. Его самого надо лечить. Свободу дельфинам! Запретить тюрьмы-бассейны для дельфинов! Не позорить Уфу и Башкирию!



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  • 11 | 18.11.2019, 12:16 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
4 | 18.11.2019, 08:54 | Автор: Не зарегистрирован
1 | 18.11.2019, 08:18 | Автор: Не зарегистрирован
странные люди российский народ! Вы 20 лет молитесь на Путина, 20 лет от ...хуже концлагерного, милицейские войска со снайперами науськивал, но ...
_____
Я вот поражаюсь таким дуракам, как вы.
Насколько нужно быть глупым, чтобы не понимать, что дело не в Путине, а ...
В России сейчас система дикого капитализма, и любой, бросивший ей вызов, будет уничтожен.
А система должна созреть и накопить внутренние противоречия, которые её и подорвут изнутри: яблоки не собирают в мае, а в августе они сами падают в руки. Пока же система на подъёме, и Путин выразитель чаяний молодого хищного российского капитализма.
====
Николашка-2: Я отрекаюсь и страна ушла в гражданскую войну. Горбачёв не арестовал Ельцина и страна получила Тамбовское 0ПГ.
В В0В тех генералов что струсили Сталин отстрелил и Гитлера разгромил!

Есть понятие "генерал", это в любом ранге, хоть президент, хоть в армии, и хотя бы и на производстве, ну иназывают скромнее "генеральный директор". Им прощается многое, они в "атаку" любой формы не ходют, но, в решающий момент, в исторический, у них нет права на трусость!
Понимаю, что многим не повезло с училкой истории, Великий Наполеон "свободу из мрака ссылки" с горсткойвоинов пошёл, навстречу ему выслаливойска, но Наполеон один вышел м сказал: "Стреляйте!", не последовало ни одного выстрела и войско перешло на сторону Наполеона!
Были у России такие правители? Когда Гитлер за два часа до В0В объявив войну пошёл в бой Сталин пропал! Бойцы гибнут, а у Сталина прострация! А где главнокомандующий Путин: В дивизии неуставные отношения приведшие к трагедии но главнокомандующий "в кустах"! Дезертир!
А народ где?! Депутат партии Путина Фёдоров от ЕР дал признательные показания что 95% крупных рос.предприятий находятся в иностранной юрисдикции, т.е.реализованы планы Гитлера, - народ молчит, он уже вымирает, но молчит!



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  • 12 | 18.11.2019, 12:37 | Автор: юнг
    Публикации: 154 | Комментарии: 38693 | Рейтинг: +5368,1
7 | 18.11.2019, 10:51 | Автор: Кухарка
Публикации: 1338 | Комментарии: 66319 | Рейтинг: +12170
Люди, страдающие хроническими психическими или физическими заболеваниями, не должны прибегать к опыту «исцеления» дельфинами, предупреждают два исследователя из Университета Эмори.

============================================================
===
Более того. Такие люди не должны засорять страницы УЖа своими грязными и дебильными комментеариями. Даже если им платят за модерацию. Даже есмли они "на подосе" ументов.



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3

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  • Гость
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  • 13 | 18.11.2019, 13:20 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Я вот поражаюсь таким дуракам, как вы.
Насколько нужно быть глупым, чтобы не понимать, что дело не в Путине, а в системе. Любой человек, поставленный системой, будет работать в её интересах, иначе его просто уберут (или ликвидируют физически) и поставят угодного.
В России сейчас система дикого капитализма, и любой, бросивший ей вызов, будет уничтожен.
А система должна созреть и накопить внутренние противоречия, которые её и подорвут изнутри: яблоки не собирают в мае, а в августе они сами падают в руки. Пока же система на подъёме, и Путин выразитель чаяний молодого хищного российского капитализма.
Но идиоты этого не понимают и всё сводят к личности.
___________________________
абсолютно с тобой прав!!! поэтому говоря путин всегда подразумеваю Систему. Но при этом понимаю что оно само как личность сетаки .... Достойным было бы с его стороны обратится к народу - я ухожу , я не желаю принимать участие , я не оправдал надежды ... но это всё надо было сделать до 2008... а щас остался тока один путь - до лафета
турк



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1

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  • Наблюдатель
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  • 14 | 18.11.2019, 14:16 | Автор: san-ufa
    Публикации: 164 | Комментарии: 1433 | Рейтинг: +456,3
Повсюду мы сталкиваемся с «политикой деэкологизации», чиновно-депутатским «беспределом», не вписывающихся в рамки Конституции, законов России, норм международного права и морали. Вопреки закону и здравому смыслу публичные слушания, экспертизы не проводятся или проходят без участия людей, которых непосредственно касаются выносимые на них вопросы, или так, как описано в данной статье.



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  • 15 | 18.11.2019, 14:45 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Во многих городах мира есть дельфинарии. Я не понимаю, почему буря в стакане? Что, уфимским это воспрещается? Совсем уж дурака валяйте. В Уфе же ничего для детей нет! Разве что железная дорога в парке. Одни ТРЦ. Понятно, кто-то деньги заработает. Ну, и что? Зато наши дети увидят настоящих дельфинов. Живых!



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  • 16 | 18.11.2019, 15:06 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Достойным было бы с его стороны обратится к народу - я ухожу , я не желаю принимать участие , я не оправдал надежды ... но это всё надо было сделать до 2008... а щас остался тока один путь - до лафета
турк
__________________________________________________________
Преемника пусть оставит сначала. Иначе снова смута и передел начнутся, не дай бог со стрельбой



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  •  
  • 17 | 18.11.2019, 15:34 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
15 | 18.11.2019, 14:45 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Во многих городах мира есть дельфинарии. Я не понимаю, почему буря в стакане? Что, уфимским это воспрещается? Совсем уж дурака валяйте. В Уфе же ничего для детей нет! Разве что железная дорога в парке. Одни ТРЦ. Понятно, кто-то деньги заработает. Ну, и что? Зато наши дети увидят настоящих дельфинов. Живых!
____________________________
да я думаю дело не в самом дельфинарии... а вот как то подленько всё это делается
ну а те кто борется за права животных - ну йоптть , откажитесь от мяса. запретите фермы , рыбалку, охоту...
ну короче я в тему прав животных вникать не хочу, скользкая она. а вот о честности власти , тут дааа... просмотрел фото из ГДК по публичным слушаниям , нашел стока знакомых лиц.. это те кого загнали голосовать ЗА.
вот это мне неприемлемо!!! сссуки
турк



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  • 18 | 18.11.2019, 15:38 | Автор: Не зарегистрирован
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Если для проталкивания этого проекта чиновниками применяются все законные и незаконные способы, то значит они уверены в больших личных прибылях! Очень Опытный



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  • 19 | 18.11.2019, 15:44 | Автор: Не зарегистрирован
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Во многих городах мира есть дельфинарии. Я не понимаю, почему буря в стакане? Что, уфимским это воспрещается?..
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Во многих городах мира есть памятники основателям. Почему Уфе это воспрещается? Почему какой то несчастный бассейн, где дельфины будут медленно сходить с ума, плавая в собственных экскрементах на первом метсе? Дел больше нет?



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  • 20 | 18.11.2019, 15:50 | Автор: Не зарегистрирован
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Турк,дельфинарий чисто коммерческий проект.
Но главное не в нем.
Главное в том, от чего админ и куханутые отводят- в глушилке времен холодной войны.
Глушили голос народа и делали это открыто и беспардонно.
Раньше боролись с врагами внешними, сегодня то с кем борются?
И главное- за что?



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