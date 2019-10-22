Одного посадили, а что с остальными?

Приговор Ильнуру Юсупову огласили сегодня в Уфимском районном суде, сообщает ProUfu.ru. Экс-полицейский признан виновным в четырех эпизодах мошенничества (ч. 3,4 ст. 159 УК РФ), двух эпизодах превышения должностных полномочий (ч 1, 4 ст. 286) и получении взятки (ч. 5 ст. 290).По решению судьи Антона Медведева, Юсупов осужден на 8 лет строгого режима, при этом гособвинение ранее запрашивало лишение свободы на 15 лет.Напомню, летом 2017 года прокурорская проверка выявила несоответствие доходов Ильнура Юсупова его расходам. Проверка показала, что с 2013 по 2015 годы вместе с супругой майор полиции Юсупов приобрел три квартиры, жилой дом, три земельных участка, автомобили «Toyota Highlander», «LEXUS ES 250».Общая стоимость имущества свыше 20 миллионов рублей.Тогда по распоряжению главы МВД Башкирии Романа Деева тогда началась служебная проверка, после которой Юсупов был уволен, а его имущество арестовано. В ноябре 2017 года по решению суда имущество бывшего полицейского было изъято в счет государства, а сам Юсупов в феврале 2018 года был арестован по ходатайству следствия.