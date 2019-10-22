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Одного посадили, а что с остальными?

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Приговор Ильнуру Юсупову огласили сегодня в Уфимском районном суде, сообщает ProUfu.ru. Экс-полицейский признан виновным в четырех эпизодах мошенничества (ч. 3,4 ст. 159 УК РФ), двух эпизодах превышения должностных полномочий (ч 1, 4 ст. 286) и получении взятки (ч. 5 ст. 290).

Одного посадили, а что с остальными?


По решению судьи Антона Медведева, Юсупов осужден на 8 лет строгого режима, при этом гособвинение ранее запрашивало лишение свободы на 15 лет.

Напомню, летом 2017 года прокурорская проверка выявила несоответствие доходов Ильнура Юсупова его расходам. Проверка показала, что с 2013 по 2015 годы вместе с супругой майор полиции Юсупов приобрел три квартиры, жилой дом, три земельных участка, автомобили «Toyota Highlander», «LEXUS ES 250».

Общая стоимость имущества свыше 20 миллионов рублей.

Тогда по распоряжению главы МВД Башкирии Романа Деева тогда началась служебная проверка, после которой Юсупов был уволен, а его имущество арестовано. В ноябре 2017 года по решению суда имущество бывшего полицейского было изъято в счет государства, а сам Юсупов в феврале 2018 года был арестован по ходатайству следствия.

Эхо Москвы
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  • Гость
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  • 1 | 20.11.2019, 08:50 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
На артиста похож, красавчик, а тут тюрьма и еще козел отпущения. По московским меркам вообще то мелкий мошенник.



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  • 2 | 20.11.2019, 09:05 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
8 лет строго режима за экономическое преступление, понимаю "расчлененка", что 1937 год наступил!?



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1

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  • Гость
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  • 3 | 20.11.2019, 09:07 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
На строительстве космодрома "Восточный" ворюга 78 млн. руб. получил 5 лет условно, у нас в стране, что два уголовных кодекса?



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6

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  • Гость
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  • 4 | 20.11.2019, 09:09 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
майор полиции Юсупов приобрел три квартиры, жилой дом, три земельных участка, автомобили «Toyota Highlander», «LEXUS ES 250».
========================================
Наворовал конечно же прилично, но если сравнивать с наворованным муртазой, возникает мысль почему Юсупову 8 лет строгоча, а муртаза живет в свое удовольствие и в ус недует?!



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8

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  • Участник
  •  
  • 5 | 20.11.2019, 09:23 | Автор: кац
    Публикации: 0 | Комментарии: 19077 | Рейтинг: -3265,6
Наворовал конечно же прилично, но если сравнивать с наворованным муртазой, возникает мысль почему Юсупову 8 лет строгоча, а муртаза живет в свое удовольствие и в ус недует?!
------
Ну давай просвещай. Рахимов переплюнул Шаймиева с кланом и этого маленького тоже?
Чистейшим образом по Карпини пишешь. У вас татнациков ведь "не водится никакой правды".



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0

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  • Гость
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  • 6 | 20.11.2019, 09:28 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
ОБЭП МВД в РБ самая коррумпированная структура, подлежащая ликвидации.
Тем более, что обязанности , подобных Юсупову, ( а их в структуре большинство) в Башкирии сегодня повсеместно пытаются выполнять оперативники ФСБ.
При новом всплеске родоплеменной кадровой работе по подбору и расстановке кадров у последних впереди огромный объем работы.



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  • Эксперт
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  • 7 | 20.11.2019, 09:32 | Автор: юнг
    Публикации: 154 | Комментарии: 38703 | Рейтинг: +5365,3
3 | 20.11.2019, 09:07 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
На строительстве космодрома "Восточный" ворюга 78 млн. руб. получил 5 лет условно, у нас в стране, что два уголовных кодекса?

============================================================
===
УК конечно, один, но у некоторых имеющих булгахтерскиё минимум, в головах существует другое мнение. Так, например, баба Лена считает, что для проворовавшегося режиссера Кирилла Серебренникова надо сделать исключение, поскольку "он гений"" .



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  • Эксперт
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  • 8 | 20.11.2019, 09:32 | Автор: юнг
    Публикации: 154 | Комментарии: 38703 | Рейтинг: +5365,3
3 | 20.11.2019, 09:07 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
На строительстве космодрома "Восточный" ворюга 78 млн. руб. получил 5 лет условно, у нас в стране, что два уголовных кодекса?

============================================================
===
УК конечно, один, но у некоторых имеющих булгахтерскиё минимум, в головах существует другое мнение. Так, например, баба Лена считает, что для проворовавшегося режиссера Кирилла Серебренникова надо сделать исключение, поскольку "он гений"" .



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1

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  • Эксперт
  •  
  • 9 | 20.11.2019, 09:33 | Автор: юнг
    Публикации: 154 | Комментарии: 38703 | Рейтинг: +5365,3
3 | 20.11.2019, 09:07 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
На строительстве космодрома "Восточный" ворюга 78 млн. руб. получил 5 лет условно, у нас в стране, что два уголовных кодекса?

============================================================
===
УК конечно, один, но у некоторых имеющих булгахтерский минимум, в головах существует другое мнение. Так, например, баба Лена считает, что для проворовавшегося режиссера Кирилла Серебренникова надо сделать исключение, поскольку "он гений"" .



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2

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  • Гость
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  • 10 | 20.11.2019, 09:50 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
баба Лена считает, что для проворовавшегося режиссера Кирилла Серебренникова надо сделать исключение, поскольку "он гений"" .

------------------------

Такой семиметровый член на заднике, ещё бы.



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  • 11 | 20.11.2019, 10:10 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
4 | 20.11.2019, 09:09 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
майор полиции Юсупов приобрел три квартиры, жилой дом, три земельных участка, автомобили «Toyota Highlander», «LEXUS ES 250».
=======
Наворовал конечно же прилично, но если сравнивать с наворованным муртазой, возникает мысль почему Юсупову 8 лет строгоча, а муртаза живет в свое удовольствие и в ус недует?!
=======
а чо умолчал гопника из питерского КГБ в 450 млрд.$ ?! А эти так, в "поте лица непомерным трудом" что называется основа путинского госстроя.



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  • 12 | 20.11.2019, 10:36 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
"Воровать - так миллион, ...бать - так королеву!"

Секстиллион - это миллион квинтиллионов:

1 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000.

------------------

- Шура, я смотрел на это число и бешено хохотал!!!



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  • 13 | 20.11.2019, 12:38 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
5 | 20.11.2019, 09:23 | Автор: кац
Публикации: 0 | Комментарии: 19072 | Рейтинг: -3265,4

Наворовал конечно же прилично, но если сравнивать с наворованным муртазой, возникает мысль почему Юсупову 8 лет строгоча, а муртаза живет в свое удовольствие и в ус недует?!
------
Ну давай просвещай. Рахимов переплюнул Шаймиева с кланом и этого маленького тоже?
Чистейшим образом по Карпини пишешь. У вас татнациков ведь "не водится никакой правды".
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Ты зациклился, потому что в подсознании осознаёшь, что тебе до татар как до луны. На их месте должны быть ваши? Работать надо и мозгами шевелить, а не сказки сочинять про города и былое величие.



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  • 14 | 20.11.2019, 13:28 | Автор: Корней
    Публикации: 5 | Комментарии: 13547 | Рейтинг: -1982,7
2 | 20.11.2019, 09:05 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0

8 лет строго режима за экономическое преступление, понимаю "расчлененка", что 1937 год наступил!?
___________________________________________
Жаль, что он не наступил.
Тогда многие палачи и крупные воры пулю в загривок получили.
А потом их потомки их реабилитировали и, на всякий случай, либерасты отменили высшую меру наказания.



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  • 15 | 20.11.2019, 16:01 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
В Башкирии стоимость медосвидетельствования водителей вырастет в 7 раз
В Министерстве здравоохранения Башкирии сообщили об изменении в порядке проведения обязательного медицинского освидетельствования водителей машин. По данным пресс-службы ведомства, сегодня стоимость одного медосвидетельствования врачом психиатром-наркологом с исследованием биосред и выдачей медзаключения при допуске к управлению автомобилями составляет 720 рублей.
Эта сумма указана в прейскуранте цен по внебюджетной деятельности учреждения. В стоимость одного исследования входит осмотр врача психиатра-нарколога и исследование биосред на четыре вида: опиаты, каннабиноиды, амфетамин, метамфетамин.
С 22 ноября 2019 года вступает в силу приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации «О внесении изменений в порядок проведения обязательного медицинского освидетельствования водителей транспортных средств (кандидатов в водители транспортных средств)». Согласно новому документу необходимо будет дополнительно проводить исследования биосред на десять видов: опиаты, каннабиноиды, амфетамин, метамфетамин, синтетические катиноны, кокаин, метадон, бензодиазепины, барбитураты и фенциклидин, а также на определение карбогидрат-дефицитного трансферина в сыворотке крови (сывороточный белок, который появляется при хроническом злоупотреблении спиртными напитками — прим. ред.).
С учетом дополнительных исследований стоимость обязательного медицинского освидетельствования водителей транспортных средств, в том числе и кандидатов в водители, в среднем по России будет составлять 5 570 рублей.
____________________________________________________________
____________________________________________________________
__ И никаких скидок для инвалидов и пенсионеров пока не предусмотрены! Спасибо, падлы! Очень Опытный



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3

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  • 16 | 20.11.2019, 16:19 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Может минздраву РФ легче оставить пустые карманы пенсионеров, а начать бороться с незаконным оборотом психотропных средств, обратившись к Госдуме с просьбой о закрытии ряда посольств, где в мешках диппочты были обнаружены сотни килограммов искомого вещества?



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