Хабиров считает, что эти конкуренты также финансируют митинги в защиту горы. «Если бы была хоть малейшая возможность сохранить Куштау, я бы на нее пошел», — сказал Хабиров.
Напомним, на 23 ноября в Уфе был запланирован митинг в защиту шиханов. Провести его планировала организация “Башкорт”, однако правительство отказалось согласовывать этот митинг, заявив, что выбранная площадка у Дворца спорта и все другие территории, на которых можно проводить публичные мероприятия в этот день будут заняты. “Башкорт” пытался оспорить это решение в суде, однако суд встал на сторону правительства.
Эхо Москвы
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Хабиров считает, что некоторым защитникам Куштау заплатили за их активность
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