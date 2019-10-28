Хабиров считает, что некоторым защитникам Куштау заплатили за их активность

Глава региона сегодня на встрече с журналистами заявил, что не будет менять свою позицию, касающуюся разработки Куштау. По его мнению, выступления защитников горы могут быть проплачены конкурентами БСК, которые хотят “просадить предприятие по добыче соды”.Хабиров считает, что эти конкуренты также финансируют митинги в защиту горы. «Если бы была хоть малейшая возможность сохранить Куштау, я бы на нее пошел», — сказал Хабиров.Напомним, на 23 ноября в Уфе был запланирован митинг в защиту шиханов. Провести его планировала организация “Башкорт”, однако правительство отказалось согласовывать этот митинг, заявив, что выбранная площадка у Дворца спорта и все другие территории, на которых можно проводить публичные мероприятия в этот день будут заняты. “Башкорт” пытался оспорить это решение в суде, однако суд встал на сторону правительства.