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Хабиров считает, что некоторым защитникам Куштау заплатили за их активность

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Глава региона сегодня на встрече с журналистами заявил, что не будет менять свою позицию, касающуюся разработки Куштау. По его мнению, выступления защитников горы могут быть проплачены конкурентами БСК, которые хотят “просадить предприятие по добыче соды”.

Хабиров считает, что некоторым защитникам Куштау заплатили за их активность


Хабиров считает, что эти конкуренты также финансируют митинги в защиту горы. «Если бы была хоть малейшая возможность сохранить Куштау, я бы на нее пошел», — сказал Хабиров.

Напомним, на 23 ноября в Уфе был запланирован митинг в защиту шиханов. Провести его планировала организация “Башкорт”, однако правительство отказалось согласовывать этот митинг, заявив, что выбранная площадка у Дворца спорта и все другие территории, на которых можно проводить публичные мероприятия в этот день будут заняты. “Башкорт” пытался оспорить это решение в суде, однако суд встал на сторону правительства.

Эхо Москвы
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  • 1 | 25.11.2019, 08:42 | Автор: Не зарегистрирован
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конечно, он не хочет нарушать условия его назначения главой РБ



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  • 2 | 25.11.2019, 08:45 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Хабиров считает, что эти конкуренты также финансируют митинги в защиту горы.
===============================
А я считаю, что именно радия профинансировали чтобы он отдал Куштау БСК!
Напомню что только избирательный фонд радия составил 56 мил.руб., а такие бабки так просто не даются!
Потому то он и заявляет : «Если бы была хоть малейшая возможность сохранить Куштау, я бы на нее пошел», т.е. у него обратной дороги нет, на кону или Куштау или его жизнь...



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  • 3 | 25.11.2019, 08:48 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Если что и проплачено, то это разработка Куштау. Хабирову,как человеку-фунции, не знакомы обычные человеческие чувства.



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  • 4 | 25.11.2019, 08:49 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
случайный человек в республике, как и хамитов



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  • 5 | 25.11.2019, 08:58 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
2-му
Абсолютно верно.
ценой Куштау купил себе должность.
Как башкирская молодежь хотела праздновать его назначение.
Вот теперь пытается в судах с ним бороться.
Кинул их хабирка.
Он будет возрождать республику, но только на словах.
Циничный, наглый.



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  • 6 | 25.11.2019, 09:16 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
......" По его мнению, выступления защитников горы могут быть
проплачены конкурентами БСК, которые хотят “просадить предприятие по добыче соды”.."
=================================================
Заместитель ди⁠ректора департамента химико-технологического комплекса и биоинженерных технологий Минпромторга России Александр Орлов отнес предприятие к разряду стратегических.
Предприятие ( БСК ) является крупнейшим производителем
кальцинированной соды в России с долей около 70%,
от его поставок зависят предприятия стекольной, фармацевтической,
химической отраслей, производства строительных материалов.
На внешнем рынке конкурентами БСК являются производители из Турции, США и Индии. «Учитывая, что в Турции месторождение фактически природное, в США — природная сода, то им меньше необходимо прилагать усилия, чтобы получить кальцинированную или пищевую соду, поэтому себестоимость ниже», — отметил он
Конкурентным преимуществом продукции БСК, добавил господин Орлов, является ее цена благодаря короткому логистическому плечу и высоким пошлинам на импорт. Учитывая импортозамещающий характер продукции БСК и ее востребованность на российском рынке решать сырьевой вопрос предприятия необходимо «в кратчайшее время», добавил он: «Если мы потеряем стратегически значимую отрасль, постепенно может быть экспансия на наши рынки, и мы будем зависимы».

В ОБЩЕМ башмры - ВЫ ПОНЯЛИ или НЕ ПОНЯЛИ
что здесь написано ???
Все уже решено !!! Это как сс..ать против ветра !!
Радий пришел сюда на Башлыкство в РБ уже отдав эту
гору БСК на разработку !!!
Это ведь не вороватый Хамитовский " Кроншпан " !



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  • 7 | 25.11.2019, 11:48 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
6 | 25.11.2019, 09:16 | Автор: Не зарегистрирован

......", выступления защитников горы могут быть
проплачены конкурентами БСК, которые хотят “просадить предприятие по добыче соды”.."
=======
Заместитель ди⁠ректора департамента химико-технологического комплекса и биоинженерных технологий Минпромторга России Александр Орлов отнес предприятие к разряду стратегических.
...
В ОБЩЕМ башмры - ВЫ ПОНЯЛИ или НЕ ПОНЯЛИ
??? !!
Радий пришел сюда на Башлыкство в РБ уже отдав эту гору БСК на разработку !!!
Это ведь не вороватый Хамитовский " Кроншпан " !
====
мин панял Сибай бар гатавый и бар Белорет не гатавый, там и бери - ал! А Шихан теймя!



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  • 8 | 25.11.2019, 12:24 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1338 | Комментарии: 66392 | Рейтинг: +12158,1
Россельхоз разрешил вырубку леса вокруг шихана Куштау

Министерства лесного хозяйства Башкортостана направило обращение в Россельхоз о согласовании проектной документации по проектированию границ лесопарковой и зеленой зоны в лесах Макаровского лесничества республики (Урнякское участковое лесничество Ишимбайского района) общей площадью 1508,2 га.

Причиной изменения границ является перевод участка земель лесного фонда в земли промышленности (транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики), земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения для освоения месторождения шихана Куштау. После этого было заседание специальной комиссии, где согласовали проектную документацию.

Напомним, АО «Сырьевая компания» получила лицензию на разведку и добычу полезных ископаемых месторождения Куштау сроком на 20 лет. При этом Уфимский федеральный исследовательский центр РАН подготовил справку об уникальности башкирских шиханов, в котором указывается, что шиханы имеют международное значение. Они представляют собой уникальное явление, а их разработка – первый в мировой практике случай уничтожения уникальных геологических объектов. В связи с этим по инициативе геологов шихан Куштау был включен в список геологического наследия Всемирного значения под эгидой Европейской ассоциации по охране геологического наследия ProGEOнаряду с шиханами Торатау и Юрактау.
_______________________________
Будь проклят СРАдий вмете со всем его потомством до седьмого колена!



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  • 9 | 25.11.2019, 13:17 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
да блин ... не Радий это решает. и чё бы ты сделал на месте Радия, войну центру объявил?
турк



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  • 10 | 25.11.2019, 13:46 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
ну и чё минусишь, вот чё бы ты на месте Радия сделала? от должности отказалась?
турк



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  • 11 | 25.11.2019, 15:20 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Глава региона сегодня на встрече с журналистами заявил, что не будет менять свою позицию, касающуюся разработки Куштау.
====================================
Вы только вдумайтесь в это заявление!!!!!
Кто он такой что бы так считать?!!!
Он,- слуга народа!
Который его "выбрал" для того чтобы выполнять желания Народа!
Он по сути домоуправ и только!
А домоуправов не оправдывающих чаяния Народав в лучшем случае снимают с должности....
Я, единица Народак, заявляю тебе, мой слуга: Или служи Мне, или пошол ты.... ну короче туда откуда вышел



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  • 12 | 25.11.2019, 16:34 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
9 | 25.11.2019, 13:17 | Автор:

...." да блин ... не Радий это решает. и чё бы ты сделал на месте
Радия, войну центру объявил?
турк ........"
===============================================
Вы правы !
Москва не станет менять «своего» человека, который проводит
ее генеральную линию только потому, что это не нравится
местному населению !



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  • 13 | 25.11.2019, 16:39 | Автор: резус
    Публикации: 0 | Комментарии: 1388 | Рейтинг: +351
Эй Зульки, кацеподобные и другиие ыссын башкирлар, где вы? Ваш назначеней несменяемого богатства раздает а вы языки в о ппу засунули.Или опять радиактивный не ыссын?



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  • 14 | 25.11.2019, 17:20 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Зулеподобный господин Кац!
Я не русский, не татарин и даже не башкир( О горе мне, горе!!)
Случайно наткнулся на статью московского сторонника пантюркизма Руслана Айсина.
В статье однозначно сказано, что раздрай между татарами и башкирами инсперируется властями регионов.
В обеих республиках идет подбор кацев и зулей, иреков и гарифуллиных в основном из малограмотных, но бойких на язык националистов для организации, не стоящих выеденного яйца, взаимных обвинений.
Это выгодно и кабинетным историкам и журналистам, которые подпитывают своими лженаучными работами недоразвитый мозг нациков.
Айсин делает вывод, что чем хуже экономика, больше коррупции элит, заброшенная социалка тем больше сил тратится на развал гражданского общества обоих регионов.
Господин кац, за сколько родину итсвое племя продаете?



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Радий Хабиров – этнический башкир из рода Юрматы. Этот род проживает преимущественно
в Ишимбайском районе,

где новый глава Башкортостана и родился в марте 1964 года в те времена, когда республика именовалась Башкирской АССР. По легенде юрматы – это далекие потомки сарматов (на что указывает и очевидное созвучие между двумя названиями). Их символом является желто-белый кречет (шонкар!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
........................................................
Кушта́у (башк. Куштау — «двойная гора, гора́ До́лгая — шихан, гора-одиночка
в Ишимбайском районе

Башкортостана, находящаяся в 18 км к востоку от города Стерлитамака и в 140 км к югу от города Уфы и включённая в Список геологического наследия всемирного значения «GEOSITES»!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!



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  • 16 | 25.11.2019, 19:19 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
коменту№ 5- респект!!!!!!



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  • 17 | 25.11.2019, 21:27 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1338 | Комментарии: 66392 | Рейтинг: +12158,1
Политтехнолог Андрей Потылицын комментируя в эфире «Эха Москвы» в Уфе» скандал вокруг публичных слушаний по бюджету региона и реакцию на него Радия Хабирова, поделился мнением, что глава региона перенес вину «в сторону рядовых исполнителей».

— Может какие-нибудь курсы организовать в Госсобрании по управлению гневом? Назвать, их, например, «Правила общения с народом». А для Риды Субханкуловой (глава бюджетного комитета Курултая – ред.) специальный курс «Как разговаривать с чернью», — заметил Потылицын в беседе с публицистом Азаматом Саитовым.

По его мнению, Рида Субханкулова, будучи экс-министром финансов, создавала впечатление готовности «к спорным моментам, а оказалось, нет».

— Все что она могла противопоставить – кричать, что Чанышева не имеет понятия с кем разговаривает. А Чанышева проявила настойчивость. Она действительно записалась и как гражданин имела право на выступление, и обоснованно возмутилась тем, что ей в этом отказали. Вопросы были конкретными – снижение финансирования по определенным статьям. Этому всегда есть объяснение. Но Рида Тагировна отказалась обсуждать и устроила скандал.

Радий Хабиров, как юрист, должен понимать, что Лилия Чанышева де-юре имела право на выступление, считает общественник.

— Рида Субханкулова накосячила: она как профессионал должна была ответить на вопросы, и чем убедительнее отвечала – тем убедительнее была бы ее победа. Выглядит так, что с бюджетом, что-то не так и главный распорядитель не хочет об этом говорить. А то, что она заявила Чанышевой, что та не понимает с кем разговаривает, эта реплика обращена ко всему населению. И тут я с неуважаемой Риидой Тагировной согласен: я тоже не понимаю с кем разговариваю. Субханкулова теперь не опускается до того, чтобы объяснить нам строчки бюджета. Человек психологически быстро верит, что избран небесами. Рида Тагировна верит, что она грандиозная величина в конструкции власти региона.

Андрей Потылицын признался, что во многом ему не нравится Алексей Навальный, но сейчас «дело не в Навальном», как бы это не представляли власти региона.

— Хабиров – плоть от плоти от власти Рахимова. Ничего лучше он не видел. Человек с комплексами и предубеждениями. Он всегда будет следовать своими представлениями прекрасного. Я желаю ему здравого смысла в кадровой политике.

Заявление в адрес сторонников Навального,которых не стоило пускать на публичные слушания, Андрей Потылицын назвал «неуклюжим».

— Вывод такой: каким-то гражданами он ограничит участие в общественной жизни. К сожалению, юрист Хабиров все меньше опирается на свои фундаментальные юридические познания.



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