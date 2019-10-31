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Ильнар Гарифуллин: Татары есть, а дела до них нет

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Первый пошёл! Как Татарстан теряет своих, когда ему нет дела до татар нынешнего Башкортостана. Музыкант и автор песен Альберт Исмаил в эфире государственного телевидения Башкортостана заявил, что он уже не татарин, теперь он — башкир. По его словам, узнал он об этом недавно, а язык, на котором разговаривают жители западной части административного Башкортостана, вовсе не татарский, а "северо-западный диалект" башкирского языка. Обозреватель "Idel.Реалии" Ильнар Гарифуллин пытается проанализировать, что происходит в РБ.

Ильнар Гарифуллин: Татары есть, а дела до них нет


В эфире БСТ (Башкирского спутникового ТВ) Исмаил старался изъясниться на мифическом "северо-западном диалекте башкирского" (далось ему это с большим трудом и вышло довольно неуклюже), попросту смешав два языка: татарский и башкирский. А что касается содержания, он попросту повторил пропагандистские клише сторонников башкиризации татар, снова активизировавшихся с приходом к руководству Радия Хабирова. Эфир этот мгновенно облетел татарские паблики и чаты в обеих республиках (РТ и РБ), став самой обсуждаемой темой.

В принципе, процесс "переобувания" в башкиры, а правильнее сказать — меркантильной смены национальности творческой интеллигенцией и чиновниками татарского происхождения в Башкортостане — дело привычное. Такая "мода" пошла еще во времена, когда первым секретарем обкома КПСС Башкирской АССР был Мидхат Шакиров, кстати сам этнический татарин, который из-за малочисленности башкирской составляющей республики, начал ее увеличивать за счет переписывания татар башкирами. Одним из первопроходцев на этом скользком пути был знаменитый поэт Мустай Карим. Но случай с Альбертом особый. Именно поэтому он оказался особенно болезненным. И вот почему.

Альберт Исмаил был фигурой, чересчур заметной в татарском сообществе. Он не был типичным попсовым музыкантом, для которых татарская культура — это всего лишь способ заработать деньги. Он всегда ходил на "Хәтер көне" ("День памяти"), был одним из первых хедлайнеров акции "Мин татарча сөйләшәм!" ("Я говорю по-татарски!"), интересовался татарской историей. Стал известен не только тем, что развивал татарский рок, но, пожалуй, самое главное заключается в том, что самые известные его песни были патриотической направленности: "Алтын Урда" ("Золотая Орда"), "Милләт" ("Нация"), "Яшә, татар" ("Живи, татар"). Последняя вообще стала культовой. На ней выросло всё нынешнее поколение молодых татарских активистов, сформировавшееся в конце нулевых, в эпоху медведевской недооттепели.

Творчество Альберта не нашло поддержку в Татарстане, и у него действительно была личная обида. Это я знаю точно, т.к. очень часто приходилось с ним общаться. И многие видят в этом главную причину такого неожиданного поступка. Оправдывает ли это Альберта Исмаила? Нет. Дело здесь не в его личном выборе. Произошедшее события — это не личная трагедия туймазинского паренька, а наша общая беда, которая разворачивается буквально на наших глазах. Сегодня не только я потерял одного из своих друзей. Альберт за один день потерял всех своих настоящих друзей, которых он приобрел за прошедшие годы.

И ладно, если всё можно было бы списать на минутную слабость, присущую творческим людям... Однако он ведь всегда увлекался историей и был прекрасно осведомлен по многим вопросам. Промыть ему мозги легко и просто было невозможно. Ну, а тот факт, что он согласился участвовать в пропагандистской постановке (ничуть не хуже разных подставных шоу на российских Первом канале или НТВ), говорит лишь о том, что ему пообещали какие-то "коврижки". Устроители этого представления знали, куда бьют, призвав к участию в качестве "подсадной утки" Альберта. За пару лет до этого Исмаил, лично составивший родословную своей семьи, показывал ее всем нам: на ней было четко видно, что никакого башкирского происхождения у предков Альберта нет и в помине. После этого случая, покопавшись в истории села, из которого вышли его предки, мы еще раз убедились в этом. Да и в выставленной у себя на странице во "ВКонтакте" документе из архива у прадедов Альберта опять-таки нет башкир.

Всё выступление Альберта на пропагандистском шоу — чистой воды постановка. Причем, несущая самые грязные цели. Что касается самой программы, то из четырех присутствовавших реальным выходцем из западного Башкортостана был именно Альберт. Остальные никакого отношения к исконному населению этих территорий не имели и не имеют. Один из них — Юлдаш Юсупов — и вовсе является одним из современных идеологов башкиризации татар. А пенсионер, совсем запутавшийся в своих же пространных рассуждениях о том, девушки какой национальности ему нравились — муж известной башкирской националистки Фирдаус Башировой, которая долгое время работала в администрации президента Татарстана и потом с подачи властей являлась руководителем Курултая башкир Татарстана (именно с подачи властей, так как сами местные башкиры ее сильно не любили и не хотели видеть на этой должности). К тому же, у людей, работавших с ней в аппарате президента, были подозрения, что через нее довольно серьезная информация уходила в Уфу в администрацию тогдашнего президента Муртазы Рахимова. И это еще один сигнал татарстанским властям — они то думали, что выстраивают некую "хитрую" национальную политику.

Но достаточно об эфире на БСТ.

Стоит признать, что поступок Альберта — это отнюдь не частный случай, а результат целенаправленной работы, которая ведется в преддверии Всероссийской переписи населения 2020 года в РБ.

Обратите внимание: такая пропагандистская машина, включенная в отдельно взятом районе, весьма удачно ложится в канву недавней анонимки в уфимском МК. Там в качестве доказательства якобы "агрессивных планов татар" значилось учреждение частного музея "Бабай утары", организованного татарским меценатом, композитором Фаниром Галимовым, а также организуемые им же фестивали татарской культуры в Туймазинском районе. И Туймазы, наряду с Илишевским районом (а также с Дюртюлями и с Татышлинским районом) с недавних пор стали своеобразными центрами усиленной башкиризации татар на западе Башкортостана. Цепочка там вырисовывается весьма интересная...

Функция идеологов нового этапа башкиризации накануне переписи была возложена на абсолютно искусственное движение "Без башкортлар" (членом которой и назвался Альберт Исмаил), близкое ко Всемирному курултаю башкир. Им проводятся конференции, выпускаются книги, символика и т.д. А деятельность организации активно поддерживается администрацией Радия Хабирова.

Кроме того, эта история наглядно показывает полный провал татарской национальной политики. Никакой работы в этой сфере в настоящее время ни правительством Татарстана, ни Конгрессом татар не ведётся. Всё на уровне привычных фестивалей и сабантуев. А ведь многие проблемы татар в предстоящей переписи уже идут именно из Башкортостана. Именно идеологи башкиризации татар в настоящее время активно подстрекают к сепарации сибирских татар в Тюменской области, а через ногайцев — астраханских и крымских татар. Здесь главная цель — досадить и навредить татарам, о которых официально говорится как о братском народе, но исподтишка делаются подсечки. Для плодотворной деятельности активистам башкиризации созданы все условия — соответствующие структуры, финансовые ресурсы, поддержка на уровне президентской администрации. Вместо того, чтобы работать с башкирами Челябинской или Оренбургской областей, эта группа накануне переписи-2020 в очередной раз сосредоточилась только на татарах, проживающих на территории нынешнего Башкортостана. А про "перекрасившихся" вроде Альберта они, конечно же, потом забудут, как об отработанном материале.

Что же делает в этой ситуации Татарстан? Правильно, ушами хлопает. В настоящее время в Казани ни у кого — ни у властей, ни у Всемирного конгресса татар, ни у Академии наук — нет даже примерного представления, что делать в преддверии предстоящей переписи, как отвечать на эти вызовы, не говоря уже о какой-либо стратегии. В Татарстане, будь то в АН РТ или, тем более, в Казанском университете, нет своих этно-политологов, грамотных филологов и даже ученых-экономистов по этой теме. Всех уже поувольняли, "пооптимизировали" или переквалифицировали так, что оставшиеся еще в официальных структурах немногочисленные толковые специалисты вынуждены заниматься выживанием.

Вся энергия официозных структур Татарстана в лучшем случае уходит на всевозможные песни и пляски, то есть в конечном итоге — в песок. Более того, на свои же деньги Казань буквально помогает тем, кто в упор не хочет видеть и плюет на интересы татар. Яркий пример — история с музеем Фатиха Карима в Бижбулякском районе Башкортостана, на который Татарстан выделил 17 млн руб., но где нет ни слова по-татарски и даже нет намека на то, что музей посвящен татарскому писателю.

Подобные скандалы с каждым разом будут проявляться всё острее и острее и в конце-концов очень неприятно отзовутся в результатах предстоящей переписи населения. Если Татарстан так и будет хлопать ушами, не стоит потом удивляться, "почему же так всё случилось", и опять обвинять во всем "неразумный татарский народ".

Эльнар Гарифуллин, Идель.Реалии
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  • 1 | 29.11.2019, 08:13 | Автор: Дед
    Публикации: 1 | Комментарии: 4745 | Рейтинг: -731,1
Ильнар,. недалек тот день, когда ты изучишь свой род (если он у тебя есть) до 7го колена и примешь правильное решение.



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  • 2 | 29.11.2019, 08:20 | Автор: Не зарегистрирован
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Татарстану необходимо работать как работает Израиль: умно и жестко. Но...



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""— Литературный башкирский хочу учить, так как я работник сферы культуры — заведую музыкальной частью в Доме культуры в Туймазах..." рассказывал Альберт Гайсин
=======================
либо увольняешься с теплого места,либо публично переписываешься в башкиры

жизнь или кошелек!



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  • 4 | 29.11.2019, 08:46 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Музыкант и автор песен Альберт Исмаил в эфире государственного телевидения Башкортостана заявил, что он уже не татарин, теперь он — башкир.
=================================
Есть такая категория прямоходящих ,- Хомо эректус,они ради прордвижения своей безтолантности, готовы принять любую национальность, лиш бы их называли "музыкантами и авторами песен". И что херактерно6 мустайка каримов тоже перекрасился в башкира! А не сделай он этого, хрен бы стал "великим", с его то извилинами...



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"....Он не был типичным попсовым музыкантом, для которых татарская культура — это всего лишь способ заработать деньги....."
===================
не умеешь зарабатывать деньги?
переписывайся в башкиры с диковинным "северзападным диалектом" - и деньги потекут рекой!!!!



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  • 6 | 29.11.2019, 09:05 | Автор: Не зарегистрирован
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как вы все надоели со своим татарством и башкирством



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  • 7 | 29.11.2019, 09:20 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Живя в 21 веке спорить о языках? Нужно изучать те языки, на котором излагается наука - в России это русский, ещё плюс к этому более ходовые в мире, напр., английский. А твои национальные языки они уже пережитки, никто не станет переводить физику, химию на башкирский язык, т.к. не знающий русский язык эту науку не поймёт и даже если и поймёт, то дальше развить не сможет, т.е. это тупик. Жизнь идёт вперёд, а не возвращается в пещеру, где был свой язык общения. Хочешь знать свой язык для общения дома, то и изучай дома, факультатив. Живой пример, кто пишет на этом сайте на башкирском - никто, потому что на башкирском прочтут и поймут единицы(татарин и башкир), а на русском это читают миллионы. Даже это доказывает какой язык тебе нужен.



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  • 8 | 29.11.2019, 09:21 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
6 | 29.11.2019, 09:05 | Автор:

как вы все надоели со своим татарством и башкирством
===================================================
Извините великодушно ! Завтра же главреду на УЖЕ ( е)
выговор объявите ! Нас башкир и татар не послушается ,
он русский !



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  • 9 | 29.11.2019, 09:31 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Уважаемые мои соплеменники,-Русские!
Убедительнаф просьба не коментируйте высказывания ни башкир, ни татар!
Ну какая вам разница что они говорят?!
Ведь всего то менее чем 100 лет назад татары были поголовно дворниками, а башкиры им завидовали.
Не опускайтесь до их уровня!!!



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  • 10 | 29.11.2019, 09:34 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Какие то педерасты сидят, гомики прости меня Господи.



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  • 11 | 29.11.2019, 09:43 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Гомики сидят подкрылом Рахимовых. Ошиблись



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7 | 29.11.2019, 09:20 | Автор: Не зарегистрирован
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Живя в 21 веке спорить о языках? Нужно изучать те языки, на котором излагается наука - в России это русский а на русском это читают миллионы.
не знающий русский язык эту науку не поймёт
Даже это доказывает какой язык тебе нужен.
================================
- как бросить курить?
- попробуйте вместо сигарет носить с собою конфеты
..........
- ну как с бросанием курить,конфеты помогают?
- пробовал.....не горят!
________________________
то же самое с хорошим знанием русского - пробовали изучать,но в филологи с зарплатой не берут.

Стране не требуется так много филологов.



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  • 13 | 29.11.2019, 10:07 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
12 | 29.11.2019, 09:49 | Автор: Иннокентий Иванов
Публикации: 0 | Комментарии: 4316 | Рейтинг: -361,3
то же самое с хорошим знанием русского - пробовали изучать,но в филологи с зарплатой не берут.
Стране не требуется так много филологов.
============================
Ну облысел Иванов, а ума нет. Кто Вам сказал, чтобы шли на филолога, пишут чтобы знали русский для понимания жизни.



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  • 14 | 29.11.2019, 10:09 | Автор: резус
    Публикации: 0 | Комментарии: 1395 | Рейтинг: +351,6
Зулька, кацик и дед- фас, ваша тема. Расскажите что все люди произошли от башкир, которые в свою очередь от обезьян. Что Дарвин был башфобом и шнобелевская премия вам гарантирована.



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  • 15 | 29.11.2019, 10:24 | Автор: юнг
    Публикации: 154 | Комментарии: 38737 | Рейтинг: +5360,9
58 | 28.11.2019, 22:41 | Автор: Ирек

Дура тошногрязноротая, твоя тошногрязноротость ничего не имеет общего с поведением, и даже экстремальным, нормальных людей. Ты, куха, просто тошногрязноротая и вульгарная хабалка, причём очень наглядная в своей гадкой вульгарности.

============================================================
=
Золотые слова. Бабка теперь с кликухой "тошногрязноротая "



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  • 16 | 29.11.2019, 10:24 | Автор: юнг
    Публикации: 154 | Комментарии: 38737 | Рейтинг: +5360,9
58 | 28.11.2019, 22:41 | Автор: Ирек

Дура тошногрязноротая, твоя тошногрязноротость ничего не имеет общего с поведением, и даже экстремальным, нормальных людей. Ты, куха, просто тошногрязноротая и вульгарная хабалка, причём очень наглядная в своей гадкой вульгарности.

============================================================
=
Золотые слова. Бабка теперь с кликухой "тошногрязноротая "



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