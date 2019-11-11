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Шевчук о разговоре с Хабировым о Куштау: «Остались каждый при своем мнении»

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Музыкант и глава встретились в Уфе перед концертом. Известный российский музыкант Юрий Шевчук рассказал о своем разговоре с главой Башкортостана Радием Хабировым о судьбе шихана Куштау, который башкирские власти отдают под промышленную разработку "Башкирской содовой компании". Беседа состоялась во время концертного визита музыканта в республику.

Шевчук о разговоре с Хабировым о Куштау: «Остались каждый при своем мнении»


— Мы спорили с президентом Башкирии о Шиханах, — сказал Юрий Шевчук, выступая на субботнем концерте в Уфе. — Я приводил свои доводы, он — свои. Я принес объемный пакет документов от ученых, от геологов по Шиханам. Я говорил, что мы, конечно, не против завода, не за то, чтобы закрыли комбинат, чтобы девять тысяч рабочих остались без зарплаты, их семьи — без еды… Человек — прежде всего. Но — красота Шихан! она ведь невероятная, она уникальная. И можно все-таки сырье брать где-то подальше. Будет себестоимость производства дороже, но можно спасти эти изумительные горы, единственные в своем роде… В общем, говорили спорили; остались при своих мнениях. Но договорились, что президент примет наших экологов, ученых и еще раз с ними поговорит с ними о Шиханах.

В сообщении пресс-службы главы региона о встрече тема Куштау не упоминалась; было сказано лишь, что Хабиров и Шевчук "в неформальной обстановке обсудили вопросы развития гражданского общества и культуры, поговорили о дальнейших творческих планах музыкального коллектива".

10 декабря глава Башкортостана Радий Хабиров намерен огласить свое ежегодное послание Госсобранию республики, где может быть затронута тема разработки Куштау и нарастающий спор вокруг этого. 30 ноября по всей республике Башкортостан люди вышли на акцию "Живая цепь" в защиту горы Куштау. Одиночные пикеты и массовые акции прошли в десятках городах и поселений республики. У деревни Урняк (предгорье Куштау) состоялся флешмоб — несколько десятков людей взялись за руки на фоне горы.

Известный музыкант не первый раз высказывается в защиту гор. Осенью прошлого года он записал свой клип под названием "Мне не дает покоя история с Шиханами…". В сентябре нынешнего года Юрий Шевчук и несколько уфимских музыкантов записали новый клип в защиту Куштау под названием "Шиханы должны жить!"

В следующем году Юрий Шевчук и "ДДТ" намерены дать в Уфе большой концерт на одном из стадионов в честь 40-летнего юбилея группы.

Идель.Реалии
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  • 1 | 09.12.2019, 08:48 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Я приводил свои доводы, он — свои.
==========================
Короче: "Ля-ля,-тополя..."



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  • 2 | 09.12.2019, 08:50 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Вот так и растаскивается протестный потенциал народа на мелкие склоки.



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  • 3 | 09.12.2019, 09:10 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Как мало нужно человеку для полного счастья. Позвольте ему лизнуть.Что и ожидалось от друга Илишева.



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  • 4 | 09.12.2019, 09:14 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
"девять тысяч рабочих остались без зарплаты" - Шевчук лоханулся, чуть более тысячи в этой шараге СОДА из средневековья.
В Стерли кроме нее много предприятий.
Эту СОДУ-мыльный пузырь преувеличили до планетных масштабов.
А назначеченцы забыли что в Уфе позакрывались в свое время десятки предприятий гораздо больших размеров.
Эти киприоты-австрийцы хотят нашу Башкирию сделать свалкой, проснитесь люди!



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