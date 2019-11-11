Народ Беларуси не спешит в темный Мордор

Чем бы ни закончились переговоры Путина и Лукашенко об аншлюсе Россией Беларуси, один результат уже очевиден – участие народов России и Беларуси при любом ходе дела не предполагается. Решение будет приниматься диктаторами.Но не менее очевидно и другое.Народ России не требует аншлюса Беларуси – нет акций в поддержку включения Беларуси в состав России. Не то, что массовых акций, вообще никаких — даже одиночных пикетов. Не нашлось в России ни одного чудака, который вышел бы к Кремлю с плакатом о необходимости создания «союзного государства». Все. Конец. Можно сказать, что в ответственный момент народ России признал независимость Беларуси, на нее не покушается.Не то с российским начальством. Оно желает лишить граждан Беларуси собственного государства. Поэтому в Минске массовые протесты оппозиции у российского посольства. На которых люди внятно, вежливо объясняют, что в Россию, к Путину и Медведеву, не хотят.И, опять же, нет в Минске массовых или хоть каких-то манифестаций с требованием к Лукашенко создать «союзное государство» с Россией. И там нет чудаков. Ноль. Так что, народ Беларуси по вопросу независимости своей страны находится в крепком союзе с народом России.Не то с диктаторами. У них своя тема. Очень простая – власть и собственность. Один — Путин — хочет аншлюса, чтобы снова «переизбраться» в новом государстве еще на 12 лет – сохранить свою власть, собственность своих семей и друзей. Второй — Лукашенко — хочет удержать власть и собственность в своих руках, не отдать ее Путину ради его целей.Мы же заметим следующее.Распад СССР состоялся без участия народов – подписями трех руководителей в Беловежской пуще. Попытка включить Беларусь в состав России также происходит без участия народов.Два этих отдаленных друг от друга события ярко говорят о характере власти тогда и сейчас. Он не изменился. Народ как был для начальства мусором, так и остался.