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Народ Беларуси не спешит в темный Мордор

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Чем бы ни закончились переговоры Путина и Лукашенко об аншлюсе Россией Беларуси, один результат уже очевиден – участие народов России и Беларуси при любом ходе дела не предполагается. Решение будет приниматься диктаторами.

Народ Беларуси не спешит в темный Мордор


Но не менее очевидно и другое.

Народ России не требует аншлюса Беларуси – нет акций в поддержку включения Беларуси в состав России. Не то, что массовых акций, вообще никаких — даже одиночных пикетов. Не нашлось в России ни одного чудака, который вышел бы к Кремлю с плакатом о необходимости создания «союзного государства». Все. Конец. Можно сказать, что в ответственный момент народ России признал независимость Беларуси, на нее не покушается.

Не то с российским начальством. Оно желает лишить граждан Беларуси собственного государства. Поэтому в Минске массовые протесты оппозиции у российского посольства. На которых люди внятно, вежливо объясняют, что в Россию, к Путину и Медведеву, не хотят.

И, опять же, нет в Минске массовых или хоть каких-то манифестаций с требованием к Лукашенко создать «союзное государство» с Россией. И там нет чудаков. Ноль. Так что, народ Беларуси по вопросу независимости своей страны находится в крепком союзе с народом России.

Не то с диктаторами. У них своя тема. Очень простая – власть и собственность. Один — Путин — хочет аншлюса, чтобы снова «переизбраться» в новом государстве еще на 12 лет – сохранить свою власть, собственность своих семей и друзей. Второй — Лукашенко — хочет удержать власть и собственность в своих руках, не отдать ее Путину ради его целей.

Мы же заметим следующее.

Распад СССР состоялся без участия народов – подписями трех руководителей в Беловежской пуще. Попытка включить Беларусь в состав России также происходит без участия народов.

Два этих отдаленных друг от друга события ярко говорят о характере власти тогда и сейчас. Он не изменился. Народ как был для начальства мусором, так и остался.

СерпомПо, Эхо Москвы
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  • 1 | 10.12.2019, 08:53 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Народ как был для начальства мусором, так и остался.
==================================
Не надо так говорить о глубокоНЕУВАЖАЕМОМ начальстве,- Народ для него не мусор, а новая нефть, и доить они его будут до 65 лет, а может и до 75....



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  • 2 | 10.12.2019, 08:53 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Всё же верю, что Григорьич улавливает хищный оскал олигархов России на
экономику Беларуси. Он же отказал Москве в размещении военной базы,
предпочтя техническое обновление своих ВС. Уже пара Су-30СМ прилетела.



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  • 3 | 10.12.2019, 08:59 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Не нарадуюсь, какую плюху получила власть от WADA.



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  • 4 | 10.12.2019, 09:08 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
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Гость

2 | 10.12.2019, 08:53 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Всё же верю, что Григорьич улавливает хищный оскал олигархов России на
экономику Беларуси. Он же отказал Москве в размещении военной базы,
предпочтя техническое обновление своих ВС. Уже пара Су-30СМ прилетела.

Неужели это что-то изменит, вот если бы пара F-35 прилетела.



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  • 5 | 10.12.2019, 09:18 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
На фото это и есть массовый протест? Из 4 человек?
Союзу России и Беларуси быть!



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  • 6 | 10.12.2019, 09:32 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
5 | 10.12.2019, 09:18 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
На фото это и есть массовый протест? Из 4 человек?
Союзу России и Беларуси быть!

--------------------

А они что, против? Эти ребята с плакатами тоже чувствуют звериный оскал
дерипасок, вексельбергов и прочих российских "айсбергов". Не путай.



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  • 7 | 10.12.2019, 09:41 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
5 | 10.12.2019, 09:18 | Автор:

На фото это и есть массовый протест? Из 4 человек?
Союзу России и Беларуси быть!
==============================================
Ну конечно быть ! Только кто главный будет -
Путин или Лукашенко ? Как думаешь ?



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  • 8 | 10.12.2019, 09:48 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
5 | 10.12.2019, 09:18 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0

На фото это и есть массовый протест? Из 4 человек?
Союзу России и Беларуси быть!
=========================================
Вчера при осмотре, врач отобрал у вас телефоны, предупредив, что нарушение больничного режима строго преследуется. Санитар, двойную дозу.



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  • 9 | 10.12.2019, 09:50 | Автор: Не зарегистрирован
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Между прочим, роспуск СССР был нелегитимен. Юридически сейчас - СССР.



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3

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  • Эксперт
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  • 10 | 10.12.2019, 10:03 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1338 | Комментарии: 66518 | Рейтинг: +12136,7
На фото это и есть массовый протест? Из 4 человек?
_________________________________________
Если судить по данному фото - то это ровно на 4 человека больше, чем в 1991 году вышло по всему 360-миллионному СССР против его распада.
А если по репортажам-онлайн - то там десятки тыщ - при том, что митинги у батьки зачищены под корень еще со времен "аплодисментов" и расстрелов.



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  • 11 | 10.12.2019, 10:11 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1338 | Комментарии: 66518 | Рейтинг: +12136,7
Не нарадуюсь, какую плюху получила власть от WADA.
_________________________________
Вчерась пуйло гопническое заплакало:

Отстранение России от Олимпиад противоречит олимпийской хартии, заявил Владимир Путин
Президент подчеркнул, что наши спортсмены должны выступать под национальным флагом.

Угу - а менять мочу через дырку в стене - не противоречит.

Это пуйло еще вякает под каким флагом будут выступать те, кого еще не поймали на допинге! Вон - пусть в Сочах выступают под национальным, а туда, куда все таки пустят строго по списку после полного сканирования - могут в трусы, вместо прокладок класть свой национальный....

Вангую - дохера юных и не очень спортсменов - поменяют этот обоссаный национальный на другой - не обоссаный гэбнёй. Как уже это сделали некоторые раньше.



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  • 12 | 10.12.2019, 10:22 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
3 | 10.12.2019, 08:59 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Не нарадуюсь, какую плюху получила власть от WADA.

-------------------

В СССР спорт был любительским. Спортсмены сборной страны начинали с
дворовых соревнований "Золотая шайба", "Кожаный мяч" и т.д. Таким образом, Спорт Высоких Достижений автоматически свидетельствовал
всему миру о его массовом характере в СССР. Весь народ испытывал
гордость за наших спортсменов на пьедестале...

В РФ спорт стал профессиональным. Исчезли детско-юношеские дворовые команды, опустели хоккейные коробки... Спортсмены-миллионеры почувствовали вкус "бабла", мотивация к победе сменилась со "спортивной чести" на "долларовый куш". Им теперь без разницы, будет звучать Гимн или не будет, главное - нажраться стероидов и "уделать" конкурентов по борьбе за миллионы "бабок".

Такой вот шоу-бизнес от спорта. Сколько деньжищ ухлопано в эти гигантские стадионы... Стоят полупустые.



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  • 13 | 10.12.2019, 10:26 | Автор: Не зарегистрирован
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6 | 10.12.2019, 09:32 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0

5 | 10.12.2019, 09:18 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
На фото это и есть массовый протест? Из 4 человек?
Союзу России и Беларуси быть!

--------------------

А они что, против? Эти ребята с плакатами тоже чувствуют звериный оскал
дерипасок, вексельбергов и прочих российских "айсбергов". Не путай.
________________________________________________________
У этих ребят есть свои дерибаски, вексельберги и Семья(Батьки). Вот они руками и ногами против интеграции, потому что доить как раньше не получится. Ну и Батька мечется сейчас как Янукович одной жопой промеж двух стульев российским и западным. Хотя пример Януковича должен был отрезвить. И в Россию не возьмут, и там бывших диктаторов сдадут в любой момент



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  • 14 | 10.12.2019, 10:28 | Автор: Не зарегистрирован
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3 | 10.12.2019, 08:59 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Не нарадуюсь, какую плюху получила власть от WADA.
__________________________________________________
Радуйся. Хотя тебе что с того? Смешно, как говорится, дураку, что рот на боку.



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  • 15 | 10.12.2019, 10:45 | Автор: Не зарегистрирован
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9 | 10.12.2019, 09:50 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Между прочим, роспуск СССР был нелегитимен. Юридически сейчас - СССР.

---------------------

Хе-хе... Крым-то по документам оставался частью РСФСР даже после его
щедрой передачи Микитой УССР.

Но самое главное: в декабре 1991-го вновь образованное государство
Украина (уже не УССР) а н н у л и р о в а л а все законы-указы СССР.

В том числе и передачу Крыма, ха-ха!.. Так что "от винта", бандеровские последыши.



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  • 16 | 10.12.2019, 10:52 | Автор: Не зарегистрирован
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14 | 10.12.2019, 10:28 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
3 | 10.12.2019, 08:59 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Не нарадуюсь, какую плюху получила власть от WADA.
__________________________________________________
Радуйся. Хотя тебе что с того? Смешно, как говорится, дураку, что рот на боку.

==================

В 12-м комменте тебе всё объяснили.



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