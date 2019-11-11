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Очередной цинизм. Впрочем, ничего нового

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Бросил пластиковый стакан в представителя власти - ничего. Потом пластиковую бутылку - опять ничего. Потом бросит стеклянную бутылку, камень, потом стрелять начнут и громить магазины.

Очередной цинизм. Впрочем, ничего нового


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