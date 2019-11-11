Очередной цинизм. Впрочем, ничего нового

Бросил пластиковый стакан в представителя власти - ничего. Потом пластиковую бутылку - опять ничего. Потом бросит стеклянную бутылку, камень, потом стрелять начнут и громить магазины.Мы не должны допустить вот этого! Все имеют право высказывать свою точку зрения всеми доступными, но законными средствами!Видео:[center][/center]