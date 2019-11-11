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странные люди российский народ! Вы 20 лет молитесь на Путина, 20 лет о ...
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Для тех, кто верит в сказки о д-терапии. Дельфин в неволе, в бассейне, ...
Рейтинг: +4 Альберт Я
Глава Башкирии провел встречу с Советом по правам человека при себе, где были ...
11.12.2019 33604 3
Глава Башкирии Радий Хабиров сегодня в ежегодном послании заявил, что ...
11.12.2019 41213 0
Сотрудники больницы, использовавшие скотч вместо лейкопластыря, привлечены к ...
11.12.2019 36651 0
Умер Юрий Лужков, правивший Москвой 18 лет. Переиначивая известную фразу из ...
11.12.2019 32155 1
Глава Башкирии провел встречу с Советом по правам человека при себе, где были ...
11.12.2019 41301 3
Глава Башкирии Радий Хабиров сегодня в ежегодном послании заявил, что ...
11.12.2019 17594 0
Сотрудники больницы, использовавшие скотч вместо лейкопластыря, привлечены к ...
11.12.2019 38193 0
Умер Юрий Лужков, правивший Москвой 18 лет. Переиначивая известную фразу из ...
11.12.2019 20330 1
Бросил пластиковый стакан в представителя власти - ничего. Потом пластиковую ...
11.12.2019 28658 0
С правом на реабилитацию. Как завершился громкий процесс Александра Филиппова. ...
10.12.2019 20785 17
В Башкирии главу Госкомтранса требуют отправить в отставку из-за провала ...
10.12.2019 33653 14
По словам главы республики, ему предоставили справку о том, что есть риск ...
10.12.2019 19833 20
Чем бы ни закончились переговоры Путина и Лукашенко об аншлюсе Россией ...
10.12.2019 43536 60
Ильнар Гарифуллин — журналист, член Всемирного форума татарской молодежи. ...
11.11.2019 37033 124
Названа дата презентации. Проект электронной версии «Большой российской ...
11.11.2019 13259 17
В Башкортостане за год в 5 раз выросло количество абортов среди ...
12.11.2019 18321 15
Бывший председатель Верховного суда Башкирии (в 1999-2007 годах) Марат Вакилов ...
12.11.2019 16971 8
Очередной цинизм. Впрочем, ничего нового
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