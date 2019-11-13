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Славься и властвуй, Башкортостан! Альмира Жукова о Радие Хабирове и его СПЧ РБ

  • Опубликовано: Виктор | 12.12.2019
    Раздел: Политика | Просмотры: 15316 | Комментарии: 29
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Альмира Жукова создала о Радие Хабирове. Он меня потряс. Я считаю ее текст - лучшей одой власти в Башкортостане, да и не побоимся размеров, во всей путинской России. Альмира Жукова: «Сегодня мой день практически полностью прошел в общении с Радием Хабировым... Хочу поделиться своими впечатлениями. Его выступление понравилось искренностью и четким выражением своих мыслей нравиться это кому-то или нет. Он начал свое обращение с того, что необходимо взаимодействие.

Славься и властвуй, Башкортостан! Альмира Жукова о Радие Хабирове и его СПЧ РБ


Однако взаимодействие не может быть избирательным. То есть с кем-то мы будем общаться, а с кем-то - нет.

Лилия Чанышева (начальник штаба Алексея Навального) не нравится, - с ней общаться не будем, а Зульфия ( Гайсина, как пример) – нравится, с ней будем.

Взаимодействие настоящее должно быть со всеми.

Лиля Чанышева всегда выступает деликатно, останавливается на острых моментах и каким международным правом, которое преподавал Хабиров, это предусмотрено.

Я не разделяю принципы Навального, но Лиле они нравятся, и что, теперь она -изгой?

По поводу Куштау нет права у одного человека решать судьбу горы. Я считаю Радий Фаритович обязан выслушать все мнения и только потом принять решение.

Мне очень хотелось спросить у него на совете о том, что если будет экономическое обоснование, что производить соду можно и без разработки горы изменит ли он свое мнение?

Однако, к сожалению, задать вопросы никому не удалось, так как было много докладов.

Нельзя не согласиться с тем, что с приходом Хабирова республика ожила.

И я думаю со временем мы это поймем и оценим.

С главой Хамитовым у меня связана тишь и благодать.

Мне рассказывали, что любая инициатива была наказуема.

Единственное, что семья Хамитовых сделала, это подала на меня в суд. И суд вынес решение, что фонды должны быть подконтрольны только одной семье, а не гражданскому обществу.

Понравилось в выступлении (РХ) и то, что глава сказал, что обещать еще что-то он не будет и хотелось бы довести до конца то, что обещали.

На совете были подняты очень важные темы.

Руслан Валиев выступил с докладом о митингах. И когда Руслан задал вопрос о том, почему отказывают в проведении мероприятий тогда, когда площадка свободна - то депутат(?) начал нести "полную чушь".

И когда я попыталась ему объяснить, что Руслан спрашивает - не о том, моя попытка была прервана на корню.

А мне хотелось Главе сказать, что я заявила пикет в день защиты прав. И мне отказали, сказав, что заявлено уже другими, несмотря на то, что уведомление я принесла ровно без пяти девять того дня с которого можно было подавать уведомления.

Когда мы пришли на проведение мероприятия, там было 2 человека сомнительной внешности и раздавали листовки о вреде алкоголя.

А меня оштрафовали на 10 000 рублей. Вот о чем хотел сказать Руслан, но ответа не получил, так как наши депутаты порой не понимают того что у них спрашивают.

Сейчас многие критикуют совет (СПЧ РБ при РХ), но мы ведь только притираемся.

Главой было принято много очень правильных решений после наших докладов.

Ни одно выступление он не оставил без внимания и по-возможности, помощи.

Давайте будем честны такого раньше не было.

Я благодарна, что мне дали возможность помогать сиротам. Это великая милость ВСЕВЫШНЕГО.

Так же глава очень адекватно отреагировал и на решение вопроса по бомжам.

Конечно, очень жаль, что не удалось задать Радию Фаритовичу вопросы (!). Но я думаю, что все это впереди и у нас будет такая возможность.

Я не согласна с главой, что все вопросы надо решать в судах.

Он не может не знать о том, что творится у нас в судах (!). И не хочет поднимать этот вопрос (!).

Однако на следующем заседании, которое будет в феврале, я этот вопрос подниму.

Я передала Хабирову свою концепцию по общественному контролю над судами. Мне интересна его позиция по данному вопросу. Посмотрим, что он ответит.

Хочу добавить, что меня удивил факт обвинения сторонников сохранения Куштау, что их действия кто-то проплачивает. Сказано это было без доводов и обоснования.

А у меня мнение, что те, (кому) за разработку горы (возможно) проплатила СОДА, так как ведь не везде, где изготавливают этот продукт, есть гора КУШТАУ.

Здесь стоит цена вопроса о сохранении прибыли собственникам завода, так как есть всегда альтернативые решения.

Сегодня, к сожалению, доклада по Куштау не было, и не было возможности задать вопросы.

Но я готова его подготовить с экономическим выкладками и обсудить сначала на Совете, а потом обсудить с главой.

А в общем, я довольна встречей и уверена, что после нее будет реальная помощь.

Мы ведь недавно созданы и притираемся друг к другу. Я за позитив и помощь главе в решении вопросов, связанных с защитой прав граждан республики».

Альмира Жукова (страничка ФБ). 10.12.2019. Впечатления от СПЧ РБ.

***

Нашел и восхищаюсь текстом выше – блогер и бывший руководитель партии Яблоко в РБ, - Виктор Золотарев.






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  • Наблюдатель
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  • 1 | 12.12.2019, 09:35 | Автор: Виктор
    Публикации: 171 | Комментарии: 1829 | Рейтинг: +490,9
Прошу в первом предложении добавить слово - текст.

Верно:

"Альмира Жукова создала текст о Радие Хабирове"...

Ивините, ошибся.



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  • 2 | 12.12.2019, 09:40 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Ничё, Витя.



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  • 3 | 12.12.2019, 09:49 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Комментарий скрыт в связи с отрицательным рейтингом.
Альмира Жукова создала о Радие Хабирове. Он меня потряс.
==============================
Я, как врач, Психиатр-нарколог, с 50- ти летним стажем, специалист, который занимается людьми, страдающими какими-либо зависимостями.(алкогольная, наркотическая, табачная) посмотрев на рожу лица этой апайки,хочу безапиляционно сказать, что Альмира,- это мой пациент, но очень запущенный, и вряд ли ей кто то из моих колег сможет помочь в лечении,
Как бы это ни было обидно, и прискорбно но это ФАКТ!!!!



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  • 4 | 12.12.2019, 09:54 | Автор: Не зарегистрирован
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гавно на хлеб намазываешь и причмокиваешь
турк



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  • 5 | 12.12.2019, 10:09 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Да,да !
Жукова, как всегда, права.
Лучше худой мир, чем война на всех фронтах защиты башкирского общества от преступных посягательств.



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  • 6 | 12.12.2019, 10:26 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Альмирка апайка в старости лет в тартартарки перешла. Ну поторговать. Вдруг капнет.
А вот недавно один певец, рокер, напротив, покопался в архивах, с ужасом узнал что он башкир, его предков при большевиках в совки-таратары перевели. Но он, и его предки не виноваты. Время такое было.



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  • 7 | 12.12.2019, 10:29 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
СМИ опубликовали письмо врачей РДКБ на Кувыкина на имя В.В. Путина.
В своем письме они подробно описали условия, которые созданы чиновниками республиканской больнице детского профиля.
Пока штатные , т.н. правозащитники, "притираются", башкирские медики ищут справедливости у федерального центра.



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  • 8 | 12.12.2019, 10:46 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
7 | 12.12.2019, 10:29 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0------------хотите обозначить общим названием тогда пишите башкирийские медики или они все башкиры по национальности ?



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1

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  • Эксперт
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  • 9 | 12.12.2019, 10:47 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1338 | Комментарии: 66564 | Рейтинг: +12132,8
Когнетивный диссонанс в каждой строке. То Вася, то не Вася... В общем высказала Альмире все на ее странице.
Это позор - сродни тому, как Алексеева(наставница Жуковой), сходя в гроб целовала кровавые руки палачу пуйлу!
Похоже два полушария у Жуковой объявили друг дружке войну...



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8

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  • Гость
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  • 10 | 12.12.2019, 11:06 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
8 | 12.12.2019, 10:47 | Автор: Кухарка


ВЫЖИТЬ хочет. даже в общество ввели. чтоб подконтрольно была. хаха.



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3

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  • 11 | 12.12.2019, 11:07 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
8 ой
Что сказать то хотел?
А то , как из головы жуковой?



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1

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  • Наблюдатель
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  • 12 | 12.12.2019, 11:56 | Автор: Скорпион1
    Публикации: 43 | Комментарии: 1862 | Рейтинг: +448,4
Я всё это хорошо понимаю! Но вот наши МУБ ничего не понимают , занимаются вредительством поливая дороги реагентами создавая грязь и кашу ! Мало того что одежда пачкается так ещё и Здоровье страдает !! Про машины я вообще молчу кузов пороги греют Резина выходит из строя гораздо быстрее!! РЕБЯТА !! Неужели это я один вижу? У всех глаз нету и всем на всё плевать ! Так что ли ? Сами работники МУБ по дорогам не ездят? Вреда от реагентов гораздо больше чем пользы , дороги надо чистить , а не обливать реагентами !!!



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2

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  • Начинающий
  •  
  • 13 | 12.12.2019, 12:03 | Автор: Гарри
    Публикации: 0 | Комментарии: 50 | Рейтинг: -1,9
Альмира Жукова булды мы кеше? Кит, выгоняйте скорей, исяр опозорит вас.



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  • Гость
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  • 14 | 12.12.2019, 13:28 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Один мой знакомый недавно обратился к этой ЖУКОВОЙ как к члену СПЧ за помощью в деле по защите его конституционных прав. Так она безапеляционно потребовала от него финансовых пожертвований в ее частную фирмочку. И без оплаты отказалась заниматься его вопросом. Одним словом - та еще ПРАВОЗАЩИТНИЦА.



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  • Гость
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  • 15 | 12.12.2019, 13:45 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Принципиальная ошибка всех комментаторов: все считают,что Хабиров пришёл во власть ,чтобы что-то улучшить в РБ.НЕТ!НЕТ и НЕТ!. Он пришёл.чтобы украсть всё,что возможно. Он настоящий ИБЛИС!. Не верьте ни одному ему слову. Он весь соткан из вранья и фальши.Его родилимусульмане.а сам он стал православным,его родили башкиры.а сам он женился на армянке. Рзве можно такому Иуде,предавший всё,что есть святое для каждого человека.



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4

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  • Участник
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  • 16 | 12.12.2019, 13:57 | Автор: Корней
    Публикации: 5 | Комментарии: 13677 | Рейтинг: -1991,6
Славься и властвуй, Башкортостан!
____________________________________________
Думал, что это Наташка заголовок написала.
Ан нет, оказывается, Золотарёв.
Впрочем, эти шерочка с машерочкой недалеко друг от друга ушли.



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  • 17 | 12.12.2019, 14:43 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
также запоёт и ваша Чанышева



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  • 18 | 12.12.2019, 15:17 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Неделю назад в возрасте 59 лет после тяжелой продолжительной болезни умерла уфимская предпринимательница Лилия Муратова.
Она лучше всяких привластных правозащитников вроде Жуковой, знала, кто такой Х2 после рейдерского уничтожения Туймазинского завода медстекла в пользу китайских компаний.
Вечная память стойкой и успешной женщине, сумевшей найти в себе силы и смелость в борьбе с режимом Рахимова, ярким олицетворением которого является г- н Х2.



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3

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  • 19 | 12.12.2019, 15:23 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Чанышева то здесь причем?
Как можно в один ряд ставить профессионального экономиста с московским образованием и парикмахершу с 10 классами аульной школы?
Не хватало, чтобы ты еще сюда приплел Кацуеву?
Думай , родной, немножко о чем пишешь?



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2

  • # 20 | 12.12.2019, 16:11 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0

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