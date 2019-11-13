Славься и властвуй, Башкортостан! Альмира Жукова о Радие Хабирове и его СПЧ РБ

Альмира Жукова создала о Радие Хабирове. Он меня потряс. Я считаю ее текст - лучшей одой власти в Башкортостане, да и не побоимся размеров, во всей путинской России. Альмира Жукова: «Сегодня мой день практически полностью прошел в общении с Радием Хабировым... Хочу поделиться своими впечатлениями. Его выступление понравилось искренностью и четким выражением своих мыслей нравиться это кому-то или нет. Он начал свое обращение с того, что необходимо взаимодействие.Однако взаимодействие не может быть избирательным. То есть с кем-то мы будем общаться, а с кем-то - нет.Лилия Чанышева (начальник штаба Алексея Навального) не нравится, - с ней общаться не будем, а Зульфия ( Гайсина, как пример) – нравится, с ней будем.Взаимодействие настоящее должно быть со всеми.Лиля Чанышева всегда выступает деликатно, останавливается на острых моментах и каким международным правом, которое преподавал Хабиров, это предусмотрено.Я не разделяю принципы Навального, но Лиле они нравятся, и что, теперь она -изгой?По поводу Куштау нет права у одного человека решать судьбу горы. Я считаю Радий Фаритович обязан выслушать все мнения и только потом принять решение.Мне очень хотелось спросить у него на совете о том, что если будет экономическое обоснование, что производить соду можно и без разработки горы изменит ли он свое мнение?Однако, к сожалению, задать вопросы никому не удалось, так как было много докладов.Нельзя не согласиться с тем, что с приходом Хабирова республика ожила.И я думаю со временем мы это поймем и оценим.С главой Хамитовым у меня связана тишь и благодать.Мне рассказывали, что любая инициатива была наказуема.Единственное, что семья Хамитовых сделала, это подала на меня в суд. И суд вынес решение, что фонды должны быть подконтрольны только одной семье, а не гражданскому обществу.Понравилось в выступлении (РХ) и то, что глава сказал, что обещать еще что-то он не будет и хотелось бы довести до конца то, что обещали.На совете были подняты очень важные темы.Руслан Валиев выступил с докладом о митингах. И когда Руслан задал вопрос о том, почему отказывают в проведении мероприятий тогда, когда площадка свободна - то депутат(?) начал нести "полную чушь".И когда я попыталась ему объяснить, что Руслан спрашивает - не о том, моя попытка была прервана на корню.А мне хотелось Главе сказать, что я заявила пикет в день защиты прав. И мне отказали, сказав, что заявлено уже другими, несмотря на то, что уведомление я принесла ровно без пяти девять того дня с которого можно было подавать уведомления.Когда мы пришли на проведение мероприятия, там было 2 человека сомнительной внешности и раздавали листовки о вреде алкоголя.А меня оштрафовали на 10 000 рублей. Вот о чем хотел сказать Руслан, но ответа не получил, так как наши депутаты порой не понимают того что у них спрашивают.Сейчас многие критикуют совет (СПЧ РБ при РХ), но мы ведь только притираемся.Главой было принято много очень правильных решений после наших докладов.Ни одно выступление он не оставил без внимания и по-возможности, помощи.Давайте будем честны такого раньше не было.Я благодарна, что мне дали возможность помогать сиротам. Это великая милость ВСЕВЫШНЕГО.Так же глава очень адекватно отреагировал и на решение вопроса по бомжам.Конечно, очень жаль, что не удалось задать Радию Фаритовичу вопросы (!). Но я думаю, что все это впереди и у нас будет такая возможность.Я не согласна с главой, что все вопросы надо решать в судах.Он не может не знать о том, что творится у нас в судах (!). И не хочет поднимать этот вопрос (!).Однако на следующем заседании, которое будет в феврале, я этот вопрос подниму.Я передала Хабирову свою концепцию по общественному контролю над судами. Мне интересна его позиция по данному вопросу. Посмотрим, что он ответит.Хочу добавить, что меня удивил факт обвинения сторонников сохранения Куштау, что их действия кто-то проплачивает. Сказано это было без доводов и обоснования.А у меня мнение, что те, (кому) за разработку горы (возможно) проплатила СОДА, так как ведь не везде, где изготавливают этот продукт, есть гора КУШТАУ.Здесь стоит цена вопроса о сохранении прибыли собственникам завода, так как есть всегда альтернативые решения.Сегодня, к сожалению, доклада по Куштау не было, и не было возможности задать вопросы.Но я готова его подготовить с экономическим выкладками и обсудить сначала на Совете, а потом обсудить с главой.А в общем, я довольна встречей и уверена, что после нее будет реальная помощь.Мы ведь недавно созданы и притираемся друг к другу. Я за позитив и помощь главе в решении вопросов, связанных с защитой прав граждан республики».Альмира Жукова (страничка ФБ). 10.12.2019. Впечатления от СПЧ РБ.***Нашел и восхищаюсь текстом выше – блогер и бывший руководитель партии Яблоко в РБ, - Виктор Золотарев.